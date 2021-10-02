Германия: Бундеслига 2021-2022
Штуттгарт
3:1
Конец матча
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена Зрители: 24211
Хоффенхайм
1:0
18' ГолКемпф Марк-Оливер
43' Желтая карточкаСамассеку Диади
2:0
60' ГолМавропанос Константинос
3:0
81' ГолМассимо Роберто
3:1
84' ГолЛарсен Якоб-Бруун
24
Соса
Борна
22
Фюрих
Крис
17
Мармуш
Омар
28
Ричардс
Крис
22
Фогт
Кевин
17
Раум
Давид
9
Бебу
Ила
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соса БорнаПолузащитник
-
22 Фюрих КрисНападающий
-
17 Мармуш ОмарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Томми ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Ричардс КрисЗащитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
17 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
-
10 Даббур МунасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
18'
1:0
43'
60'
69'
81'
84'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 4
-
9 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
История личных встреч
Штуттгарт
Хоффенхайм
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
22 матча
40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.43
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0.29
|Мавропанос Константинос
|2
|0.29
|Эндо Ватару
|1
|0.14
|Мармуш Омар
|1
|0.14
|Мангаля Орель
|1
|0.14
|Клемент Филипп
|1
|0.14
|Массимо Роберто
|1
|0.14
|Соса Борна
|0
|0
|Кулибали Танги
|0
|0
|Фёрстер Филипп
|0
|0
|Климович Матео
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Якоб-Бруун
|3
|0.43
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0.29
|Крамарич Андрей
|1
|0.14
|Кадержабек Павел
|1
|0.14
|Акпогума Кевин
|1
|0.14
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0.14
|Руди Себастьян
|1
|0.14
|Даббур Мунас
|1
|0.14
|Адамян Саркис
|1
|0.14
|Фогт Кевин
|0
|0
|Гайгер Деннис
|0
|0
|Ричардс Крис
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
Карточки
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Танги
|3
|0
|Антон Вальдемар
|1
|1
|Фёрстер Филипп
|2
|0
|Климович Матео
|2
|0
|Эндо Ватару
|1
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|1
|0
|Мангаля Орель
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Каразор Атакан
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Мармуш Омар
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самассеку Диади
|2
|0
|Руди Себастьян
|1
|0
|Фогт Кевин
|1
|0
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Кадержабек Павел
|1
|0
|Гайгер Деннис
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Гриллич Флориан
|1
|0
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
|Раум Давид
|1
|0
|Пош Штефан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
6 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 6
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
1
14%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
2
18%
5
71%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 2
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
12
12
6 В 1-ом тайме 4
6 Во 2-ом тайме 8
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
4
33%
2
17%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
25%
6
50%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-ом тайме 4
7 Во 2-ом тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
3
23%
1
9%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
3
23%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Штуттгарт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бохум - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0
Штуттгарт - Фрайбург 2:3 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Динамо Берлин - Штуттгарт 0:6 Штуттгарт - Барселона 0:3 Штуттгарт - Арминия 5:2 Штуттгарт - Ваккер Инсбрук 1:0 Штуттгарт - Ливерпуль 1:1 Штуттгарт - Дармштадт 1:1 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Холленбах - Штуттгарт 1:10 Штуттгарт - Арминия 0:2 Боруссия М - Штуттгарт 1:2 Штуттгарт - Аугсбург 2:1 РБ Лейпциг - Штуттгарт 2:0 Штуттгарт - Вольфсбург 1:3
Хоффенхайм
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2
Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Виктория Кёльн - Хоффенхайм 2:3 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Герта 2:1 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 4:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Боруссия М 3:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Байер Л 0:0 Аугсбург - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:2 Штуттгарт - Хоффенхайм 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 5
|16
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|19 - 13
|15
|4.
|Байер Л
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Кёльн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|7.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 3
|10
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|10.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 7
|8
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 20
|6
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|6 - 9
|5
|15.
|Бохум
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 13
|5
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 13
|5
|17.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 7
|12
|2.
|Кёльн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Бавария
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 2
|9
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Майнц
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 4
|7
|10.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 8
|6
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|Бохум
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|2.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|7.
|Майнц
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|9.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 15
|3
|10.
|Кёльн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|14.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|15.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Бохум
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 10
|1
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|7
|1
|3
|2.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|7
|1
|0
|3.
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4
|0
|4
|4.
|Кёльн
|Модест Антони
|4
|0
|0
|5.
|Байер Л
|Шик Патрик
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Дауд Махмуд
|3
|1
|2.
|Вольфсбург
|Руссийон Жером
|4
|0
|3.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|4.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|4
|0
|5.
|Унион Берлин
|Фридрих Марвин
|2
|1
Прогнозы на матч Штуттгарт 3:1 Хоффенхайм
Исход игры
Штуттгарт
26.6% (37)
Ничья
43.2% (60)
Хоффенхайм
30.2% (42)
Тотал 2.5
Больше
51.45% (71)
Меньше
48.55% (67)
Обе команды забьют
Да
87.68% (121)
Нет
12.32% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.7% (51)
1:2 Хоффенхайм
20.9% (29)
2:1 Штуттгарт
18% (25)
2:2 Ничья
6.5% (9)
1:0 Штуттгарт
5% (7)
0:1 Хоффенхайм
2.9% (4)
1:3 Хоффенхайм
2.2% (3)
0:2 Хоффенхайм
2.2% (3)
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