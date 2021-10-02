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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
РБ Лейпциг
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Бохум
0'
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Бокхорн Эберт
32'
1
Гулачи
Петер
16
Клостерманн
Лукас
2
Симакан
Мохамед
32
Гвардиол
Йошко
14
Адамс
Тайлер
8
Хайдара
Амаду
44
Кампль
Кевин
3
Анхелиньо
Хосе
18
Нкунку
Кристофер
10
Форсберг
Эмиль
9
Поульсен
Юссуф
1
Риман
Мануэль
11
Бокхорн
Эберт
4
Машович
Эрхан
37
Белла-Котчап
Армель
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
23
Теше
Роберт
22
Антви-Аджей
Кристофер
20
Реджбекай
Элвис
17
Хольтманн
Геррит
10
Асано
Такума
РБ Лейпциг
3-4-2-1
Бохум
4-2-3-1

Ход матча

6'
 
Бокхорн Эберт

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

История личных встреч

РБ Лейпциг
Бохум

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
4:0
Б2
3:1
Б2
0:1
Б2
1:2
Б2
2:0

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 2 0.29
Собослаи Доминик 2 0.29
Хайдара Амаду 2 0.29
Форсберг Эмиль 2 (1) 0.29
Андре Силва 1 (1) 0.14
Поульсен Юссуф 1 0.14
Лаймер Конрад 1 0.14
Мукиэле Норди 1 0.14
Кампль Кевин 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Броббей Брайан 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цоллер Симон 2 0.29
Полтер Себастьян 1 0.14
Хольтманн Геррит 1 0.14
Антви-Аджей Кристофер 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Мукиэле Норди 1 0
Адамс Тайлер 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цоллер Симон 2 0
Реджбекай Элвис 2 0
Теше Роберт 0 1
Стафилидис Костас 1 0
Риман Мануэль 1 0
Асано Такума 1 0
Машович Эрхан 1 0
Лайч Максим 1 0
Белла-Котчап Армель 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
2
4 В 1-ом тайме 1
7 Во 2-ом тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
50%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
50%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

12
5
4 В 1-ом тайме 2
8 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
4
33%
2
40%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
1
20%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-ом тайме 6
5 Во 2-ом тайме 6
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
14%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3
РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 РБ Лейпциг - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - РБ Лейпциг 3:2 Вердер - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Штуттгарт 2:0 Кёльн - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 0:0
Бохум
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2
Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Майнц 2:0 Вольфсбург - Бохум 1:0 Вупперталь - Бохум 1:2 Бохум - Утрехт 0:2 Бохум - Витесс 1:2 Бохум - Парма 1:0 Боруссия Д - Бохум 1:3 Бохум - Боннер 6:0 Бохум - Ферль 3:3 Фельберт - Бохум 0:9 Бохум - Зандхаузен 3:1 Нюрнберг - Бохум 1:1 Бохум - Ян 5:1 Дармштадт - Бохум 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 5 1 0 23 - 5 16
2. Фрайбург Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
3. Боруссия Д Заявка 7 5 0 2 19 - 13 15
4. Байер Л Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
5. Вольфсбург Заявка 7 4 1 2 9 - 8 13
6. Кёльн Заявка 7 3 3 1 13 - 9 12
7. Майнц Заявка 6 3 1 2 6 - 3 10
8. Боруссия М Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
9. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
10. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 7 2 2 3 12 - 7 8
11. Штуттгарт Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
12. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 12 - 11 8
13. Герта Заявка 7 2 0 5 8 - 20 6
14. Айнтрахт Фр Заявка 6 0 5 1 6 - 9 5
15. Бохум 0:0 Заявка 7 1 2 4 4 - 13 5
16. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 3 - 13 5
17. Арминия Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 0 1 6 5 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 4 4 0 0 14 - 7 12
2. Кёльн Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Бавария Заявка 3 3 0 0 15 - 2 9
4. Унион Берлин Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Майнц Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Фрайбург Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Боруссия М Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8. Вольфсбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 4 2 1 1 11 - 4 7
10. Байер Л Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
11. Штуттгарт Заявка 4 2 0 2 11 - 8 6
12. Хоффенхайм Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
13. Бохум 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Герта Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
15. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
17. Арминия Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
2. Бавария Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Байер Л Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Вольфсбург Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
6. Боруссия Д Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
7. Майнц Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
8. Боруссия М Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
9. Герта Заявка 4 1 0 3 4 - 15 3
10. Кёльн Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
11. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
12. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
13. Аугсбург Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
14. Унион Берлин Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
15. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Арминия Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Бохум 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 10 1
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 7 1 3
2. Бавария Левандовски Роберт 7 1 0
3. Байер Л Вирц Флориан 4 0 4
4. Кёльн Модест Антони 4 0 0
5. Байер Л Шик Патрик 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Боруссия Д Дауд Махмуд 3 1
2. Вольфсбург Руссийон Жером 4 0
3. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 4 0
4. Байер Л Диаби Мусса 4 0
5. Унион Берлин Фридрих Марвин 2 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
РБ Лейпциг 97.8% (135)
X 1.4% (2)
Бохум 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Бохум
1.20
8.20
7.43
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Новости
Где смотреть матч РБ Лейпциг 0:0 Бохум онлайн


Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Бохум

Исход игры
РБ Лейпциг
97.8% (135)
Ничья
1.4% (2)
Бохум
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.7% (59)
Меньше
56.3% (76)
Обе команды забьют
Да
29.63% (40)
Нет
70.37% (95)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
50.7% (70)
2:1 РБ Лейпциг
15.2% (21)
3:0 РБ Лейпциг
12.3% (17)
3:1 РБ Лейпциг
11.6% (16)
1:0 РБ Лейпциг
3.6% (5)
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