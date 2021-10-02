Германия: Бундеслига 2021-2022
РБ Лейпциг
3:0
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг) Зрители: 25000
Бохум
6' Undefined phrase: football_event_Бокхорн Эберт
58' Желтая карточкаАнхелиньо Хосе
1:0
69' ГолАндре Силва
2:0
73' ГолНкунку Кристофер
3:0
78' ГолНкунку Кристофер
80' Желтая карточкаТеше Роберт
14
Адамс
Тайлер
44
Кампль
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Андре СилваНападающий
-
38 Новоа УгоНападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асано ТакумаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
58'
69'
1:0
73'
2:0
78'
80'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 6
-
10 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
История личных встреч
РБ Лейпциг
Бохум
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|4
|0.57
|Собослаи Доминик
|2
|0.29
|Андре Силва
|2 (1)
|0.29
|Хайдара Амаду
|2
|0.29
|Форсберг Эмиль
|2 (1)
|0.29
|Поульсен Юссуф
|1
|0.14
|Лаймер Конрад
|1
|0.14
|Мукиэле Норди
|1
|0.14
|Кампль Кевин
|0
|0
|Клостерманн Лукас
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Броббей Брайан
|0
|0
|Гвардиол Йошко
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цоллер Симон
|2
|0.29
|Полтер Себастьян
|1
|0.14
|Хольтманн Геррит
|1
|0.14
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампль Кевин
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Мукиэле Норди
|1
|0
|Адамс Тайлер
|1
|0
|Гвардиол Йошко
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теше Роберт
|1
|1
|Цоллер Симон
|2
|0
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|Стафилидис Костас
|1
|0
|Риман Мануэль
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Машович Эрхан
|1
|0
|Лайч Максим
|1
|0
|Белла-Котчап Армель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
2
4 В 1-ом тайме 1
10 Во 2-ом тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
50%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
1
50%
76-90
Пропущено
4
12
1 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 8
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
25%
4
33%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
15
5
4 В 1-ом тайме 2
11 Во 2-ом тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
4
27%
2
40%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
2
13%
1
20%
76-90
Пропущено
7
15
2 В 1-ом тайме 6
5 Во 2-ом тайме 9
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
14%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3
РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 РБ Лейпциг - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - РБ Лейпциг 3:2 Вердер - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Штуттгарт 2:0 Кёльн - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 0:0
Бохум
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2
Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Майнц 2:0 Вольфсбург - Бохум 1:0 Вупперталь - Бохум 1:2 Бохум - Утрехт 0:2 Бохум - Витесс 1:2 Бохум - Парма 1:0 Боруссия Д - Бохум 1:3 Бохум - Боннер 6:0 Бохум - Ферль 3:3 Фельберт - Бохум 0:9 Бохум - Зандхаузен 3:1 Нюрнберг - Бохум 1:1 Бохум - Ян 5:1 Дармштадт - Бохум 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 5
|16
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|19 - 13
|15
|4.
|Байер Л
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Кёльн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|7.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 3
|10
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 7
|10
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 20
|6
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|6 - 9
|5
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 13
|5
|16.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Бохум
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 7
|12
|2.
|Кёльн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Бавария
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 2
|9
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 4
|9
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Майнц
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 8
|6
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|2.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|7.
|Майнц
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|9.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 15
|3
|10.
|Кёльн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|14.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 13
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|7
|1
|3
|2.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|7
|1
|0
|3.
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4
|0
|4
|4.
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|4
|0
|1
|5.
|Кёльн
|Модест Антони
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Дауд Махмуд
|3
|1
|2.
|Вольфсбург
|Руссийон Жером
|4
|0
|3.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|4.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|4
|0
|5.
|Унион Берлин
|Фридрих Марвин
|2
|1
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 3:0 Бохум
Исход игры
РБ Лейпциг
97.8% (135)
Ничья
1.4% (2)
Бохум
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.7% (59)
Меньше
56.3% (76)
Обе команды забьют
Да
29.63% (40)
Нет
70.37% (95)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
50.7% (70)
2:1 РБ Лейпциг
15.2% (21)
3:0 РБ Лейпциг
12.3% (17)
3:1 РБ Лейпциг
11.6% (16)
1:0 РБ Лейпциг
3.6% (5)
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