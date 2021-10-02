Второй тайм

92' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

92' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Хорошую попытку сделал Полтер Себастьян . Удар в створ, но вратарь начеку

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

91' Клостерманн Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Адамс Тайлер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Лёвен Эдуард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Бохум

87' Хайдара Амаду не смог попасть в створ ударом издали

86' Как он промахнулся? Полтер Себастьян имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

85' Опасность! Пантович Милош из команды Бохум отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

85' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Тактическая замена. Теше Роберт уходит с поля и его заменяет Патрик Остерхаге

82' Полтер Себастьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Ilaix Moriba пробует нанести удар издали, но Мануэль Риманн держит все под контролем

80' Теше Роберт получил желтую карточку от судьи

79' Тактическая замена. Кампль Кевин уходит с поля и его заменяет Ilaix Moriba

78' Йошко Гвардиол разрезает оборону соперника отличным пасом

78' Игрок команды РБ Лейпциг делает подачу своему товарищу по команде.

78' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Йошко Гвардиол сделал результативную передачу.

75' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' ШАНС! Нкунку Кристофер вышел один на один с голкипером...

73' Андре Силва разрезает оборону соперника отличным пасом

72' Гулачи Петер взял и забрал мяч на выходе

72' Плохо сыграл Андре Силва - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

69' Машович Эрхан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Бокхорн Эберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Нкунку Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Симакан Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Гулачи Петер взял и забрал мяч на выходе

63' Плохо сыграл Йошко Гвардиол - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

62' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Гулачи Петер взял и забрал мяч на выходе

60' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Машович Эрхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Анхелиньо Хосе получил желтую карточку от судьи

57' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Хорошую попытку сделал Адамс Тайлер . Удар в створ, но вратарь начеку

54' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Гулачи Петер взял и забрал мяч на выходе

50' Лосилья Антони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Гулачи Петер взял и забрал мяч на выходе

48' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

48' Анхелиньо Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.