Австрия: Бундеслига 2021-2022
Рид
1:1
Конец матча
Стадион: Josko Arena
Аустрия Клагенфурт
1:0
4' ГолШаби Сейфедин
1:1
56' ГолTurgay Gemicibasi
59' Желтая карточкаThorsten Mahrer
24
Tin
Plavotic
20
Сатин
Мурат
22
Нутц
Штефан
28
Herbert
Paul
32
Пинк
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сатин МуратПолузащитник
-
22 Нутц ШтефанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хаас КристофВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ValdirНападающий
-
21 Leo Mikic
-
-
Главный тренер: Andreas Heraf
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Herbert PaulЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
Ход матча
История личных встреч
Рид
Аустрия Клагенфурт
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
12 матчей
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шаби Сейфедин
|4
|0.4
|Байич Анте
|2
|0.2
|Висмейер Юлиан
|2
|0.2
|Райнер Константин
|2
|0.2
|Нутц Штефан
|1
|0.1
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0.1
|Philipp Pomer
|1
|0.1
|Leo Mikic
|1
|0.1
|Сатин Мурат
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|5
|0.5
|Alexander Timossi Andersson
|2
|0.2
|Turgay Gemicibasi
|2 (1)
|0.2
|Ридер Флориан
|2
|0.2
|Patrick Greil
|2
|0.2
|Thorsten Mahrer
|1
|0.1
|Christopher Cvetko
|1
|0.1
|Nicolas Wimmer
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
Карточки
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оффенбахер Даниэль
|4
|0
|Цигль Марсель
|2
|0
|Висмейер Юлиан
|1
|0
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|Лергер Михель
|1
|0
|Сивалд Феликс
|1
|0
|Райнер Константин
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Turgay Gemicibasi
|4
|0
|Nicolas Wimmer
|2
|1
|Thorsten Mahrer
|3
|0
|Ридер Флориан
|3
|0
|Kosmas Gezos
|1
|1
|Пинк Маркус
|2
|0
|Herbert Paul
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|0
|1
|Менцель Филлип
|0
|1
|Gloire Amanda
|0
|1
|Philipp Huetter
|1
|0
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
4 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 5
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
22%
2
29%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
3
33%
2
29%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
6
12
2 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 8
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
4
33%
61-75
1
17%
4
33%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Пропущено
16
6
7 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
3
50%
16-30
5
31%
1
17%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
4
25%
1
17%
76-90
Забито
14
15
6 В 1-ом тайме 6
8 Во 2-ом тайме 9
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
3
21%
3
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
2
14%
5
33%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Пропущено
22
18
9 В 1-ом тайме 8
13 Во 2-ом тайме 10
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
4
18%
3
17%
16-30
5
23%
3
17%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
3
14%
5
28%
61-75
5
23%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Рид
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сваровски Тироль - Рид 4:2 Форвертс Штайр - Рид 1:3 Рид - Вольфсбергер 3:3 Альтах - Рид 1:1
Рид - ЛАСК 1:0 Рапид Вена - Рид 3:0 Хартберг - Рид 1:1 Рид - Адмира 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 7:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Грёдиг - Рид 0:7 Ян - Рид 2:0 Рид - Мюнхен-1860 1:0 Лиферинг - Рид 1:3 Рид - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Рид 3:0 Рид - Адмира 0:0 Хартберг - Рид 1:1 Санкт-Пёльтен - Рид 0:0 Рид - Санкт-Пёльтен 2:1
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Сент-Йоханн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1
Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер Нойштадт - Аустрия Клагенфурт 1:5 Аустрия Клагенфурт - СВ Лафниц 2:2 Аустрия Клагенфурт - Мюнхен-1860 1:2 Рапид-2 Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Хорн 4:0 Лиферинг - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Джуниорс ОО 3:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:2 Ваккер Инсбрук - Аустрия Клагенфурт 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|9
|0
|0
|23 - 4
|27
|2.
|Штурм
|9
|6
|2
|1
|24 - 10
|20
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|10
|3
|4
|3
|16 - 17
|13
|4.
|Рид
|10
|3
|4
|3
|14 - 22
|13
|5.
|Вольфсбергер
|10
|3
|3
|4
|14 - 19
|12
|6.
|Адмира
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|7.
|Аустрия Вена
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|8.
|ЛАСК
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|9.
|Альтах
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|10.
|Хартберг
|9
|2
|3
|4
|15 - 15
|9
|11.
|Рапид Вена
|9
|2
|2
|5
|10 - 13
|8
|12.
|Сваровски Тироль
|9
|1
|5
|3
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|2.
|Рид
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|4.
|Адмира
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|6.
|Вольфсбергер
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|7.
|Рапид Вена
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|8.
|Сваровски Тироль
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|9.
|ЛАСК
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|10.
|Аустрия Вена
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|11.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Хартберг
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|Штурм
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|Хартберг
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|4.
|Аустрия Вена
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|5.
|ЛАСК
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|6.
|Вольфсбергер
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|8.
|Альтах
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|9.
|Адмира
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|10.
|Рапид Вена
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|11.
|Сваровски Тироль
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|12.
|Рид
|5
|0
|2
|3
|5 - 16
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|7
|2
|2
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|7
|2
|1
|3.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|6
|1
|1
|4.
|Хартберг
|Хорват Саша
|5
|0
|1
|5.
|Вольфсбергер
|Tai Baribo
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|4
|0
|3.
|Рид
|Оффенбахер Даниэль
|4
|0
|4.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|4
|0
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|Turgay Gemicibasi
|4
|0