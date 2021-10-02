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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Рид
1:1
Конец матча

Стадион:
Аустрия Клагенфурт
0'
1:0
4' Гол
Шаби Сейфедин
1:1
56' Гол
Turgay Gemicibasi
59' Желтая карточка
Thorsten Mahrer
90'+4
1
Радлингер
Самуэль
6
Райнер
Константин
16
Лакнер
Маркус
24
Tin
Plavotic
10
Висмейер
Юлиан
37
Nikola
Stosic
11
Оффенбахер
Даниэль
20
Сатин
Мурат
22
Нутц
Штефан
9
Шаби
Сейфедин
17
Philipp
Pomer
13
Менцель
Филлип
28
Herbert
Paul
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
33
Шумахер
Тилль
14
Christopher
Cvetko
81
Turgay
Gemicibasi
12
Alexander
Timossi
Andersson
4
Patrick
Greil
23
Ридер
Флориан
32
Пинк
Маркус
Рид
3-4-3
Аустрия Клагенфурт
4-2-3-1

История личных встреч

Рид
Аустрия Клагенфурт

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

12 матчей

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

История матчей

ВЛ
1:1
ВЛ
1:3
ВЛ
1:1
ВЛ
0:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
КА
0:1
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шаби Сейфедин 4 0.4
Байич Анте 2 0.2
Висмейер Юлиан 2 0.2
Райнер Константин 2 0.2
Нутц Штефан 1 0.1
Оффенбахер Даниэль 1 0.1
Philipp Pomer 1 0.1
Leo Mikic 1 0.1
Сатин Мурат 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 5 0.5
Alexander Timossi Andersson 2 0.2
Turgay Gemicibasi 2 (1) 0.2
Ридер Флориан 2 0.2
Patrick Greil 2 0.2
Thorsten Mahrer 1 0.1
Christopher Cvetko 1 0.1
Nicolas Wimmer 0 0
Шумахер Тилль 0 0

Карточки

Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оффенбахер Даниэль 4 0
Цигль Марсель 2 0
Висмейер Юлиан 1 0
Радлингер Самуэль 1 0
Лергер Михель 1 0
Сивалд Феликс 1 0
Райнер Константин 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Turgay Gemicibasi 4 0
Nicolas Wimmer 2 1
Thorsten Mahrer 3 0
Ридер Флориан 3 0
Kosmas Gezos 1 1
Пинк Маркус 2 0
Herbert Paul 2 0
Maximiliano Moreira 0 1
Менцель Филлип 0 1
Gloire Amanda 0 1
Philipp Huetter 1 0
Alexander Timossi Andersson 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 5
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
22%
2
29%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
3
33%
2
29%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 8
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
4
33%
61-75
1
17%
4
33%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Пропущено

16
6
7 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
3
50%
16-30
5
31%
1
17%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
4
25%
1
17%
76-90

Забито

14
15
6 В 1-ом тайме 6
8 Во 2-ом тайме 9
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
3
21%
3
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
2
14%
5
33%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Пропущено

22
18
9 В 1-ом тайме 8
13 Во 2-ом тайме 10
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
4
18%
3
17%
16-30
5
23%
3
17%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
3
14%
5
28%
61-75
5
23%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Рид
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сваровски Тироль - Рид 4:2 Форвертс Штайр - Рид 1:3 Рид - Вольфсбергер 3:3 Альтах - Рид 1:1
Рид - ЛАСК 1:0 Рапид Вена - Рид 3:0 Хартберг - Рид 1:1 Рид - Адмира 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 7:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Грёдиг - Рид 0:7 Ян - Рид 2:0 Рид - Мюнхен-1860 1:0 Лиферинг - Рид 1:3 Рид - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Рид 3:0 Рид - Адмира 0:0 Хартберг - Рид 1:1 Санкт-Пёльтен - Рид 0:0 Рид - Санкт-Пёльтен 2:1
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Сент-Йоханн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1
Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер Нойштадт - Аустрия Клагенфурт 1:5 Аустрия Клагенфурт - СВ Лафниц 2:2 Аустрия Клагенфурт - Мюнхен-1860 1:2 Рапид-2 Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Хорн 4:0 Лиферинг - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Джуниорс ОО 3:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:2 Ваккер Инсбрук - Аустрия Клагенфурт 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 9 0 0 23 - 4 27
2. Штурм 9 6 2 1 24 - 10 20
3. Аустрия Клагенфурт 10 3 4 3 16 - 17 13
4. Рид 10 3 4 3 14 - 22 13
5. Вольфсбергер 10 3 3 4 14 - 19 12
6. Адмира 10 3 3 4 13 - 13 12
7. Аустрия Вена 10 2 5 3 12 - 12 11
8. ЛАСК 9 2 4 3 9 - 11 10
9. Альтах 10 2 3 5 7 - 15 9
10. Хартберг 9 2 3 4 15 - 15 9
11. Рапид Вена 9 2 2 5 10 - 13 8
12. Сваровски Тироль 9 1 5 3 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 13 - 2 12
2. Рид 5 3 2 0 9 - 6 11
3. Штурм 5 3 1 1 13 - 7 10
4. Адмира 5 2 2 1 8 - 3 8
5. Аустрия Клагенфурт 4 2 2 0 8 - 6 8
6. Вольфсбергер 6 2 1 3 8 - 11 7
7. Рапид Вена 5 2 0 3 7 - 7 6
8. Сваровски Тироль 5 1 3 1 7 - 7 6
9. ЛАСК 5 1 2 2 6 - 8 5
10. Аустрия Вена 4 0 4 0 3 - 3 4
11. Альтах 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Хартберг 4 0 1 3 5 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Штурм 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Хартберг 5 2 2 1 10 - 7 8
4. Аустрия Вена 6 2 1 3 9 - 9 7
5. ЛАСК 4 1 2 1 3 - 3 5
6. Вольфсбергер 4 1 2 1 6 - 8 5
7. Аустрия Клагенфурт 6 1 2 3 8 - 11 5
8. Альтах 5 1 2 2 3 - 6 5
9. Адмира 5 1 1 3 5 - 10 4
10. Рапид Вена 4 0 2 2 3 - 6 2
11. Сваровски Тироль 4 0 2 2 4 - 10 2
12. Рид 5 0 2 3 5 - 16 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Штурм Йебоа Келвин 7 2 2
2. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 7 2 1
3. Хартберг Тадич Дарио 6 1 1
4. Хартберг Хорват Саша 5 0 1
5. Вольфсбергер Tai Baribo 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Альтах Нухиу Атдхи 4 0
3. Рид Оффенбахер Даниэль 4 0
4. Альтах Дабанлы Беркай 4 0
5. Аустрия Клагенфурт Turgay Gemicibasi 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Шаби Сейфедин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт онлайн




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