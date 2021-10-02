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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Вольфсбергер
1:0
Конец матча

Стадион:
Аустрия Вена
0'
27' Желтая карточка
Линдль Михаэль
1:0
43' Гол
Tai Baribo
71' Желтая карточка
Перец Элиэль
87' Желтая карточка
Мюль Лукас
90' Желтая карточка
90' Желтая карточка
 90'+4
31
Кофлер
Александр
97
Яшич
Адис
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
77
Дедич
Амар
16
Ляйтгеб
Марио
7
Перец
Элиэль
10
Линдль
Михаэль
30
Тафернер
Маттойс
18
Рёчер
Торстен
11
Tai
Baribo
1
Пенц
Патрик
15
Леонардо
Ивкич
20
Мюль
Лукас
46
Хандль
Йоханнес
29
Зуттнер
Маркус
23
Браунёдер
Маттиас
5
Мартель
Эрик
30
Фишер
Манфред
77
Джукич
Александар
92
Джуричин
Марко
25
Хускович
Муарем
Вольфсбергер
4-1-3-2
Аустрия Вена
4-3-1-2

История личных встреч

Вольфсбергер
Аустрия Вена

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
85.7%
9 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

36 матчей

33.3%
19.4%
47.3%
12 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
9 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.8%
25%
47.2%
10 побед 9 ничьих 17 побед

История матчей

БE
1:2
БE
3:0
Б
3:5
Б
3:2
Б
1:1
Б
3:0
БЧГ
2:0
БЧГ
1:1
Б
2:3
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
4:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:2
КОС
0:3
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
4:0
Б
3:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:4
КА
1:2
Б
0:4
Б
3:6
Б
1:1
Б
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tai Baribo 5 0.5
Линдль Михаэль 2 (2) 0.2
Рёчер Торстен 2 0.2
Дедич Амар 2 0.2
Перец Элиэль 1 0.1
Дьенг Шейку 1 0.1
Баумгартнер Доминик 1 0.1
Верницниг Кристофер 0 0
Шерцер Йонатан 0 0
Яшич Адис 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричин Марко 5 (1) 0.5
Зуттнер Маркус 1 0.1
Мартель Эрик 1 0.1
Фишер Манфред 1 0.1
Мюль Лукас 1 0.1
Пихлер Бенедикт 1 0.1
Хандль Йоханнес 1 0.1
Noah Ohio 1 0.1
Браунёдер Маттиас 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гугганиг Давид 2 1
Тафернер Маттойс 1 1
Линдль Михаэль 2 0
Кофлер Александр 2 0
Баумгартнер Доминик 2 0
Перец Элиэль 2 0
Дедич Амар 2 0
Tai Baribo 2 0
Дьенг Шейку 1 0
Шерцер Йонатан 1 0
Визингер Дарио 1 0
Лочошвили Лука 1 0
Штрацниг Кай 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демаку Весель 2 1
Джуричин Марко 2 0
Мюль Лукас 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Хандль Йоханнес 2 0
Мартель Эрик 2 0
Грюнвальд Александр 1 0
Пенц Патрик 1 0
Шойссенгейер Кристиан 1 0
Браунёдер Маттиас 1 0
Хускович Муарем 1 0
Леонардо Ивкич 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
5 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Пропущено

11
9
8 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
27%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
9%
1
11%
76-90

Забито

6
3
5 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

8
3
2 В 1-ом тайме 1
6 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
25%
2
67%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

14
12
10 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 7
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
7%
2
17%
1-15
4
29%
2
17%
16-30
5
36%
1
8%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
1
7%
4
33%
76-90

Пропущено

19
12
10 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
21%
1
8%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
3
25%
31-45
4
21%
5
42%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
3
16%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Зигендорф - Вольфсбергер 1:6 Рид - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 1:3
Альтах - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Вольфсбергер - Штурм 1:4 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Спарта Прага 3:2 Вольфсбергер - Риека 1:3 Вольфсбергер - Олимпиакос 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:0 Вольфсбергер - Штурм 1:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - ЛАСК 0:4 Рапид Вена - Вольфсбергер 1:2
Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Капфенберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Альтах 0:0 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2
Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Брейдаблик - Аустрия Вена 2:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Брейдаблик 1:1 Шпитталь - Аустрия Вена 0:4 Аустрия Вена - Тузла Сити 2:1 Аустрия Вена - Копер 4:0 Аустрия Вена - Форвертс Штайр 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Рид - Аустрия Вена 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 9 0 0 23 - 4 27
2. Штурм 9 6 2 1 24 - 10 20
3. Аустрия Клагенфурт 10 3 4 3 16 - 17 13
4. Рид 10 3 4 3 14 - 22 13
5. Вольфсбергер 10 3 3 4 14 - 19 12
6. Адмира 10 3 3 4 13 - 13 12
7. Аустрия Вена 10 2 5 3 12 - 12 11
8. ЛАСК 9 2 4 3 9 - 11 10
9. Альтах 10 2 3 5 7 - 15 9
10. Хартберг 9 2 3 4 15 - 15 9
11. Рапид Вена 9 2 2 5 10 - 13 8
12. Сваровски Тироль 9 1 5 3 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 13 - 2 12
2. Рид 5 3 2 0 9 - 6 11
3. Штурм 5 3 1 1 13 - 7 10
4. Адмира 5 2 2 1 8 - 3 8
5. Аустрия Клагенфурт 4 2 2 0 8 - 6 8
6. Вольфсбергер 6 2 1 3 8 - 11 7
7. Рапид Вена 5 2 0 3 7 - 7 6
8. Сваровски Тироль 5 1 3 1 7 - 7 6
9. ЛАСК 5 1 2 2 6 - 8 5
10. Аустрия Вена 4 0 4 0 3 - 3 4
11. Альтах 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Хартберг 4 0 1 3 5 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Штурм 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Хартберг 5 2 2 1 10 - 7 8
4. Аустрия Вена 6 2 1 3 9 - 9 7
5. ЛАСК 4 1 2 1 3 - 3 5
6. Вольфсбергер 4 1 2 1 6 - 8 5
7. Аустрия Клагенфурт 6 1 2 3 8 - 11 5
8. Альтах 5 1 2 2 3 - 6 5
9. Адмира 5 1 1 3 5 - 10 4
10. Рапид Вена 4 0 2 2 3 - 6 2
11. Сваровски Тироль 4 0 2 2 4 - 10 2
12. Рид 5 0 2 3 5 - 16 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Штурм Йебоа Келвин 7 2 2
2. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 7 2 1
3. Хартберг Тадич Дарио 6 1 1
4. Хартберг Хорват Саша 5 0 1
5. Вольфсбергер Tai Baribo 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Альтах Нухиу Атдхи 4 0
3. Рид Оффенбахер Даниэль 4 0
4. Альтах Дабанлы Беркай 4 0
5. Аустрия Клагенфурт Turgay Gemicibasi 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Tai Baribo бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Линдль Михаэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена онлайн




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