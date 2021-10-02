Австрия: Бундеслига 2021-2022
Вольфсбергер
1:0
Конец матча
Стадион: Лавантталь Арена
Аустрия Вена
27' Желтая карточкаЛиндль Михаэль
1:0
43' ГолTai Baribo
71' Желтая карточкаПерец Элиэль
87' Желтая карточкаМюль Лукас
97
Яшич
Адис
77
Дедич
Амар
11
Tai
Baribo
20
Мюль
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Дедич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Tai BariboНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Штрацниг КайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дутт Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
-
16 Келес ДжанПолузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Noah Ohio
-
Главный тренер: Manfred Schmid
Ход матча
27'
43'
1:0
71'
87'
90'
90'
История личных встреч
Вольфсбергер
Аустрия Вена
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
85.7%
9 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
36 матчей
33.3%
19.4%
47.3%
12 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
9 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.8%
25%
47.2%
10 побед 9 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tai Baribo
|5
|0.5
|Линдль Михаэль
|2 (2)
|0.2
|Рёчер Торстен
|2
|0.2
|Дедич Амар
|2
|0.2
|Перец Элиэль
|1
|0.1
|Дьенг Шейку
|1
|0.1
|Баумгартнер Доминик
|1
|0.1
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Шерцер Йонатан
|0
|0
|Яшич Адис
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричин Марко
|5 (1)
|0.5
|Зуттнер Маркус
|1
|0.1
|Мартель Эрик
|1
|0.1
|Фишер Манфред
|1
|0.1
|Мюль Лукас
|1
|0.1
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.1
|Хандль Йоханнес
|1
|0.1
|Noah Ohio
|1
|0.1
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гугганиг Давид
|2
|1
|Тафернер Маттойс
|1
|1
|Линдль Михаэль
|2
|0
|Кофлер Александр
|2
|0
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|Перец Элиэль
|2
|0
|Дедич Амар
|2
|0
|Tai Baribo
|2
|0
|Дьенг Шейку
|1
|0
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Визингер Дарио
|1
|0
|Лочошвили Лука
|1
|0
|Штрацниг Кай
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демаку Весель
|2
|1
|Джуричин Марко
|2
|0
|Мюль Лукас
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Хандль Йоханнес
|2
|0
|Мартель Эрик
|2
|0
|Грюнвальд Александр
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Шойссенгейер Кристиан
|1
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|0
|Хускович Муарем
|1
|0
|Леонардо Ивкич
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
5 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Пропущено
11
9
8 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
27%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
9%
1
11%
76-90
Забито
6
3
5 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
8
3
2 В 1-ом тайме 1
6 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
25%
2
67%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
14
12
10 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 7
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
7%
2
17%
1-15
4
29%
2
17%
16-30
5
36%
1
8%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
1
7%
4
33%
76-90
Пропущено
19
12
10 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
21%
1
8%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
3
25%
31-45
4
21%
5
42%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
3
16%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Зигендорф - Вольфсбергер 1:6 Рид - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 1:3
Альтах - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Вольфсбергер - Штурм 1:4 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Спарта Прага 3:2 Вольфсбергер - Риека 1:3 Вольфсбергер - Олимпиакос 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:0 Вольфсбергер - Штурм 1:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - ЛАСК 0:4 Рапид Вена - Вольфсбергер 1:2
Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Капфенберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Альтах 0:0 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2
Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Брейдаблик - Аустрия Вена 2:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Брейдаблик 1:1 Шпитталь - Аустрия Вена 0:4 Аустрия Вена - Тузла Сити 2:1 Аустрия Вена - Копер 4:0 Аустрия Вена - Форвертс Штайр 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Рид - Аустрия Вена 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|9
|0
|0
|23 - 4
|27
|2.
|Штурм
|9
|6
|2
|1
|24 - 10
|20
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|10
|3
|4
|3
|16 - 17
|13
|4.
|Рид
|10
|3
|4
|3
|14 - 22
|13
|5.
|Вольфсбергер
|10
|3
|3
|4
|14 - 19
|12
|6.
|Адмира
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|7.
|Аустрия Вена
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|8.
|ЛАСК
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|9.
|Альтах
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|10.
|Хартберг
|9
|2
|3
|4
|15 - 15
|9
|11.
|Рапид Вена
|9
|2
|2
|5
|10 - 13
|8
|12.
|Сваровски Тироль
|9
|1
|5
|3
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|2.
|Рид
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|4.
|Адмира
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|6.
|Вольфсбергер
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|7.
|Рапид Вена
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|8.
|Сваровски Тироль
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|9.
|ЛАСК
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|10.
|Аустрия Вена
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|11.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Хартберг
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|Штурм
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|Хартберг
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|4.
|Аустрия Вена
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|5.
|ЛАСК
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|6.
|Вольфсбергер
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|8.
|Альтах
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|9.
|Адмира
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|10.
|Рапид Вена
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|11.
|Сваровски Тироль
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|12.
|Рид
|5
|0
|2
|3
|5 - 16
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|7
|2
|2
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|7
|2
|1
|3.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|6
|1
|1
|4.
|Хартберг
|Хорват Саша
|5
|0
|1
|5.
|Вольфсбергер
|Tai Baribo
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|4
|0
|3.
|Рид
|Оффенбахер Даниэль
|4
|0
|4.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|4
|0
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|Turgay Gemicibasi
|4
|0