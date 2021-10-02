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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Адмира
2:0
Конец матча

Стадион:
Альтах
0'
7' Желтая карточка
Ндиайе Пап-Альюн II
1:0
8' Гол
Эбнер Томас
31' Желтая карточка
Нухиу Атдхи
37' Желтая карточка
Мишиц Самуэль
2:0
52' Гол
Мустафа Сулиман
74' Желтая карточка
Цвишенбруггер Ян
78' Желтая карточка
Тартаротти Йоханнес
88' Желтая карточка
Малишек Лукас
90' Желтая карточка
Остшолек Маттиас
90' Желтая карточка
 90'+6
1
Ляйтнер
Андреас
15
Цвиршиц
Штефан
93
Даткович
Нико
4
Бауэр
Себастьян
84
Остшолек
Маттиас
12
Малишек
Лукас
25
Эбнер
Томас
11
Ганда
Йосеф
8
Кершбаум
Роман
63
Кронбергер
Лука
9
Мустафа
Сулиман
13
Касали
Тино
14
Мишиц
Самуэль
18
Цвишенбруггер
Ян
2
Дабанлы
Беркай
6
Ндиайе
Пап-Альюн
II
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
34
Турнвальд
Мануэль
4
Felix
Strauss
27
Хаудум
Штефан
12
Бишоф
Ной
9
Нухиу
Атдхи
Адмира
4-2-3-1
Альтах
5-3-2

История личных встреч

Адмира
Альтах

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

30 матчей

43.3%
33.3%
23.4%
13 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

30%
36.7%
33.3%
9 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

ББЗВ
1:1
ББЗВ
0:1
Б
3:1
Б
4:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:4
ББЗВ
2:2
ББЗВ
1:1
Б
0:1
Б
2:4
Б
1:2
Б
3:1
Б
2:2
Б
4:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:2
ТМК
5:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Адмира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кершбаум Роман 3 (1) 0.3
Бабуску Онурхан 2 0.2
Мустафа Сулиман 2 0.2
Цвиршиц Штефан 2 0.2
Эбнер Томас 1 0.1
Форсагер Вильгельм 1 0.1
Айву Эмануэль 1 0.1
Ганда Йосеф 1 0.1
Лукачевич Леонардо 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 3 (1) 0.3
Турнвальд Мануэль 1 0.1
Крижман Санди 1 0.1
Хаудум Штефан 1 0.1
Нуссбаумер Даниэль 1 0.1
Нетцер Филипп 0 0
Райтер Доминик 0 0

Карточки

Адмира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бауэр Себастьян 3 1
Малишек Лукас 3 0
Мустафа Сулиман 3 0
Цвиршиц Штефан 2 0
Кершбаум Роман 2 0
Лукачевич Леонардо 2 0
Остшолек Маттиас 1 0
Эбнер Томас 1 0
Ляйтнер Андреас 1 0
Форсагер Вильгельм 1 0
Эльмкис Илай 1 0
Бабуску Онурхан 1 0
Бруггер Янник 1 0
Кронбергер Лука 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 4 0
Дабанлы Беркай 4 0
Цвишенбруггер Ян 3 0
Ндиайе Пап-Альюн II 3 0
Нетцер Филипп 2 0
Хаудум Штефан 2 0
Felix Strauss 2 0
Крижман Санди 1 0
Прокопич Борис 1 0
Майлингер Марко 1 0
Нуссбаумер Даниэль 1 0
Тартаротти Йоханнес 1 0
Sebastian Aigner 1 0
Мишиц Самуэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
3
2 В 1-ом тайме 2
6 Во 2-ом тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
33%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

13
8
3 В 1-ом тайме 5
10 Во 2-ом тайме 3
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
4
31%
2
25%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-ом тайме 6
7 Во 2-ом тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
2
14%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
2
15%
4
29%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
4
31%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Адмира
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ЛАСК - Адмира 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Адмира - Хартберг 1:1 Рапид Вена - Адмира 1:2
Адмира - Штурм 1:1 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1 Адмира - Мауэрверк 3:1 Рид - Адмира 2:1 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Электра - Адмира 1:0 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Нойзидль - Адмира 0:4 ЦСКА Москва - Адмира 1:0 Гляйсдорф 09 - Адмира 0:6 Кальсдорф - Адмира 1:6 Адмира - Слован Братислава 0:4 Адмира - Хорн 4:0 Адмира - Альтах 1:1 Хартберг - Адмира 2:0
Альтах
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Вена - Альтах 0:0 Альтах - Рид 1:1 Альтах - Вадуц 1:3
Альтах - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Штурм - Альтах 3:1 Хартберг - Альтах 1:2 Альтах - ЛАСК 0:1 Кальсдорф - Альтах 2:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:3 Альтах - Хайденхайм 0:1 Адмира - Альтах 1:1 Альтах - Рид 3:0 Санкт-Пёльтен - Альтах 3:3 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Альтах 2:1 Альтах - Хартберг 2:2 Альтах - Адмира 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 9 0 0 23 - 4 27
2. Штурм 9 6 2 1 24 - 10 20
3. Аустрия Клагенфурт 10 3 4 3 16 - 17 13
4. Рид 10 3 4 3 14 - 22 13
5. Вольфсбергер 10 3 3 4 14 - 19 12
6. Адмира 10 3 3 4 13 - 13 12
7. Аустрия Вена 10 2 5 3 12 - 12 11
8. ЛАСК 9 2 4 3 9 - 11 10
9. Альтах 10 2 3 5 7 - 15 9
10. Хартберг 9 2 3 4 15 - 15 9
11. Рапид Вена 9 2 2 5 10 - 13 8
12. Сваровски Тироль 9 1 5 3 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 13 - 2 12
2. Рид 5 3 2 0 9 - 6 11
3. Штурм 5 3 1 1 13 - 7 10
4. Адмира 5 2 2 1 8 - 3 8
5. Аустрия Клагенфурт 4 2 2 0 8 - 6 8
6. Вольфсбергер 6 2 1 3 8 - 11 7
7. Рапид Вена 5 2 0 3 7 - 7 6
8. Сваровски Тироль 5 1 3 1 7 - 7 6
9. ЛАСК 5 1 2 2 6 - 8 5
10. Аустрия Вена 4 0 4 0 3 - 3 4
11. Альтах 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Хартберг 4 0 1 3 5 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Штурм 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Хартберг 5 2 2 1 10 - 7 8
4. Аустрия Вена 6 2 1 3 9 - 9 7
5. ЛАСК 4 1 2 1 3 - 3 5
6. Вольфсбергер 4 1 2 1 6 - 8 5
7. Аустрия Клагенфурт 6 1 2 3 8 - 11 5
8. Альтах 5 1 2 2 3 - 6 5
9. Адмира 5 1 1 3 5 - 10 4
10. Рапид Вена 4 0 2 2 3 - 6 2
11. Сваровски Тироль 4 0 2 2 4 - 10 2
12. Рид 5 0 2 3 5 - 16 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Штурм Йебоа Келвин 7 2 2
2. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 7 2 1
3. Хартберг Тадич Дарио 6 1 1
4. Хартберг Хорват Саша 5 0 1
5. Вольфсбергер Tai Baribo 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Альтах Нухиу Атдхи 4 0
3. Рид Оффенбахер Даниэль 4 0
4. Альтах Дабанлы Беркай 4 0
5. Аустрия Клагенфурт Turgay Gemicibasi 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Мишиц Самуэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Нухиу Атдхи получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Эбнер Томас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Ндиайе Пап-Альюн II получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Адмира 2:0 Альтах онлайн




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