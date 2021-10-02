Австрия: Бундеслига 2021-2022
7' Желтая карточкаНдиайе Пап-Альюн II
1:0
8' ГолЭбнер Томас
31' Желтая карточкаНухиу Атдхи
37' Желтая карточкаМишиц Самуэль
2:0
52' ГолМустафа Сулиман
74' Желтая карточкаЦвишенбруггер Ян
78' Желтая карточкаТартаротти Йоханнес
88' Желтая карточкаМалишек Лукас
90' Желтая карточкаОстшолек Маттиас
25
Эбнер
Томас
11
Ганда
Йосеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Эбнер ТомасПолузащитник
-
11 Ганда ЙосефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Эльмкис ИлайПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Херцог Андреас
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бишоф НойНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Букта ЧабаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
Ход матча
8'
1:0
31'
37'
52'
2:0
74'
88'
90'
90'
История личных встреч
Адмира
Альтах
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
30 матчей
43.3%
33.3%
23.4%
13 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
30%
36.7%
33.3%
9 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Адмира
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кершбаум Роман
|3 (1)
|0.3
|Бабуску Онурхан
|2
|0.2
|Мустафа Сулиман
|2
|0.2
|Цвиршиц Штефан
|2
|0.2
|Эбнер Томас
|1
|0.1
|Форсагер Вильгельм
|1
|0.1
|Айву Эмануэль
|1
|0.1
|Ганда Йосеф
|1
|0.1
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|3 (1)
|0.3
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.1
|Крижман Санди
|1
|0.1
|Хаудум Штефан
|1
|0.1
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0.1
|Нетцер Филипп
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
Карточки
Адмира
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|Малишек Лукас
|3
|0
|Мустафа Сулиман
|3
|0
|Цвиршиц Штефан
|2
|0
|Кершбаум Роман
|2
|0
|Лукачевич Леонардо
|2
|0
|Остшолек Маттиас
|1
|0
|Эбнер Томас
|1
|0
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|Форсагер Вильгельм
|1
|0
|Эльмкис Илай
|1
|0
|Бабуску Онурхан
|1
|0
|Бруггер Янник
|1
|0
|Кронбергер Лука
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нухиу Атдхи
|4
|0
|Дабанлы Беркай
|4
|0
|Цвишенбруггер Ян
|3
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|3
|0
|Нетцер Филипп
|2
|0
|Хаудум Штефан
|2
|0
|Felix Strauss
|2
|0
|Крижман Санди
|1
|0
|Прокопич Борис
|1
|0
|Майлингер Марко
|1
|0
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|Sebastian Aigner
|1
|0
|Мишиц Самуэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
3
2 В 1-ом тайме 2
6 Во 2-ом тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
33%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
13
8
3 В 1-ом тайме 5
10 Во 2-ом тайме 3
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
4
31%
2
25%
76-90
Пропущено
13
14
6 В 1-ом тайме 6
7 Во 2-ом тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
2
14%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
2
15%
4
29%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
4
31%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Адмира
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ЛАСК - Адмира 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Адмира - Хартберг 1:1 Рапид Вена - Адмира 1:2
Адмира - Штурм 1:1 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1 Адмира - Мауэрверк 3:1 Рид - Адмира 2:1 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Электра - Адмира 1:0 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Нойзидль - Адмира 0:4 ЦСКА Москва - Адмира 1:0 Гляйсдорф 09 - Адмира 0:6 Кальсдорф - Адмира 1:6 Адмира - Слован Братислава 0:4 Адмира - Хорн 4:0 Адмира - Альтах 1:1 Хартберг - Адмира 2:0
Альтах
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Вена - Альтах 0:0 Альтах - Рид 1:1 Альтах - Вадуц 1:3
Альтах - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Штурм - Альтах 3:1 Хартберг - Альтах 1:2 Альтах - ЛАСК 0:1 Кальсдорф - Альтах 2:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:3 Альтах - Хайденхайм 0:1 Адмира - Альтах 1:1 Альтах - Рид 3:0 Санкт-Пёльтен - Альтах 3:3 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Альтах 2:1 Альтах - Хартберг 2:2 Альтах - Адмира 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|9
|0
|0
|23 - 4
|27
|2.
|Штурм
|9
|6
|2
|1
|24 - 10
|20
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|10
|3
|4
|3
|16 - 17
|13
|4.
|Рид
|10
|3
|4
|3
|14 - 22
|13
|5.
|Вольфсбергер
|10
|3
|3
|4
|14 - 19
|12
|6.
|Адмира
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|7.
|Аустрия Вена
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|8.
|ЛАСК
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|9.
|Альтах
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|10.
|Хартберг
|9
|2
|3
|4
|15 - 15
|9
|11.
|Рапид Вена
|9
|2
|2
|5
|10 - 13
|8
|12.
|Сваровски Тироль
|9
|1
|5
|3
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|2.
|Рид
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|4.
|Адмира
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|6.
|Вольфсбергер
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|7.
|Рапид Вена
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|8.
|Сваровски Тироль
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|9.
|ЛАСК
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|10.
|Аустрия Вена
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|11.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Хартберг
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|Штурм
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|Хартберг
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|4.
|Аустрия Вена
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|5.
|ЛАСК
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|6.
|Вольфсбергер
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|8.
|Альтах
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|9.
|Адмира
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|10.
|Рапид Вена
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|11.
|Сваровски Тироль
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|12.
|Рид
|5
|0
|2
|3
|5 - 16
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|7
|2
|2
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|7
|2
|1
|3.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|6
|1
|1
|4.
|Хартберг
|Хорват Саша
|5
|0
|1
|5.
|Вольфсбергер
|Tai Baribo
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|4
|0
|3.
|Рид
|Оффенбахер Даниэль
|4
|0
|4.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|4
|0
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|Turgay Gemicibasi
|4
|0