Швейцария: Суперлига 2021-2022
Грасcхоппер
2:1
Второй тайм: 49'
Стадион: Летцигрунд
Санкт-Галлен
1:0
9' ГолСене Кали
14' Желтая карточкаКавабэ Хаяо
2:0
23' ГолБонатини Леонардо
28' Желтая карточкаЛюхингер Николас
41
Лоосли
Ноа
24
Tote
Gomes
40
Кавабэ
Хаяо
10
Пушич
Петар
17
Сене
Кали
23
Фазлии
Бетим
20
Йуан
Элье
11
Дуа
Квадво
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Защитник
-
24 Tote GomesЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
- Нападающий
-
17 Сене КалиНападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Фазлии БетимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Йуан ЭльеПолузащитник
- Нападающий
-
11 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Нуу МусаЗащитник
- Полузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
Ход матча
9'
1:0
14'
23'
2:0
28'
46'
2:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
История личных встреч
Грасcхоппер
Санкт-Галлен
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
47.6%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
33.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед
42 матча
45.2%
16.7%
38.1%
19 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
15 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.7%
33.3%
31%
15 побед 14 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|3
|0.33
|Кампана Леонардо
|3 (2)
|0.33
|Марграйттер Георг
|2
|0.22
|Герц Кристиан
|1
|0.11
|Бонатини Леонардо
|1
|0.11
|Болла Бендегуз
|1
|0.11
|Tote Gomes
|1
|0.11
|Леняни Эрмир
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йуан Элье
|3
|0.33
|Руис Виктор III
|2 (1)
|0.22
|Бабич Борис
|1
|0.11
|Люхингер Николас
|1
|0.11
|Диаките Усман
|1
|0.11
|Кемптер Михаэль
|1
|0.11
|Гийемено Джереми
|1
|0.11
|Дуа Квадво
|1
|0.11
|Alessio Besio
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|4
|1
|Герц Кристиан
|3
|0
|Tote Gomes
|3
|0
|Кавабэ Хаяо
|2
|0
|Djibril Diani
|2
|0
|Марграйттер Георг
|1
|0
|Да Силва Нуну
|1
|0
|Allan Arigoni
|1
|0
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Dominik Schmid2
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йуан Элье
|4
|1
|Гёртлер Лукас
|4
|0
|Фазлии Бетим
|2
|1
|Люхингер Николас
|3
|0
|Стильхарт Базиль
|2
|0
|Гийемено Джереми
|0
|1
|Ати-Зиги Лоуренс
|1
|0
|Руис Виктор III
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
4 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-ом тайме 6
3 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
2
67%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
5
63%
76-90
Забито
12
12
5 В 1-ом тайме 7
7 Во 2-ом тайме 5
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
8%
3
25%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
5
42%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
17
3 В 1-ом тайме 8
4 Во 2-ом тайме 9
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
2
29%
3
18%
1-15
1
14%
4
24%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
2
29%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Грасcхоппер - Сьон 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1
Грасcхоппер - Дорнбирн 5:2 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 FC Widnau - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:2 Грасcхоппер - Тун 2:3 Грасcхоппер - Люцерн 0:2 Базель - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 2:4 Грасcхоппер - Кринс 2:1 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 1:2 Арау - Грасcхоппер 2:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 Ченуа - Санкт-Галлен 2:7 Серветт - Санкт-Галлен 5:1
Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Мюнзинген - Санкт-Галлен 0:5 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2 Атлетик Б - Санкт-Галлен 1:2 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Альтах - Санкт-Галлен 1:3 Санкт-Галлен - Рапперсвиль-Йона 5:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 5:0 Цюрих - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Сьон 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|8
|5
|3
|0
|22 - 7
|18
|2.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|3.
|Цюрих
|8
|4
|2
|2
|16 - 15
|14
|4.
|Грасcхоппер
|2:1
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|5.
|Серветт
|8
|3
|3
|2
|16 - 14
|12
|6.
|Лугано
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|7.
|Сьон
|8
|2
|3
|3
|10 - 16
|9
|8.
|Санкт-Галлен
|1:2
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|8
|0
|4
|4
|9 - 19
|4
|10.
|Люцерн
|8
|0
|4
|4
|12 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|4
|3
|1
|0
|15 - 4
|10
|2.
|Грасcхоппер
|2:1
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|Сьон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Серветт
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|6.
|Цюрих
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|7.
|Лугано
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Санкт-Галлен
|1:2
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|9.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|10.
|Люцерн
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|Янг Бойз
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|3.
|Цюрих
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|4.
|Лугано
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|6.
|Грасcхоппер
|2:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Санкт-Галлен
|1:2
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|8.
|Сьон
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|9.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|10.
|Люцерн
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|11
|2
|2
|2.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|5
|0
|1
|3.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5
|2
|0
|4.
|Янг Бойз
|Элиа Мешак
|4
|0
|3
|5.
|Базель
|Эспозито Себастьяно
|4
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4
|1
|2.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|4
|1
|3.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|5
|0
|4.
|Серветт
|Сассо Венсан
|3
|1
|5.
|Лугано
|Кустодио Оливье
|4
|0