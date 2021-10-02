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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Грасcхоппер
5:2
Конец матча

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
1:0
9' Гол
Сене Кали
14' Желтая карточка
Кавабэ Хаяо
2:0
23' Гол
Бонатини Леонардо
28' Желтая карточка
Люхингер Николас
2:1
46' Гол
Люхингер Николас
3:1
50' Гол
Сене Кали
3:2
54' Пенальти
Дуа Квадво
55' Желтая карточка
Гийемено Джереми
58' Желтая карточка
Пушич Петар
4:2
70' Гол
Болла Бендегуз
5:2
85' Гол
Djibril Diani
90'+4
1
Морейра
Андре
41
Лоосли
Ноа
33
Марграйттер
Георг
24
Tote
Gomes
77
Болла
Бендегуз
28
Герц
Кристиан
40
Кавабэ
Хаяо
31
Dominik
Schmid2
10
Пушич
Петар
11
Бонатини
Леонардо
17
Сене
Кали
1
Ати-Зиги
Лоуренс
50
Люхингер
Николас
4
Стеригу
Леонидас
23
Фазлии
Бетим
24
Кемптер
Михаэль
16
Гёртлер
Лукас
6
Стильхарт
Базиль
13
Leonhard
Muenst
20
Йуан
Элье
7
Шуберт
Фабиан
11
Дуа
Квадво
Грасcхоппер
3-4-1-2
Санкт-Галлен
4-4-2

История личных встреч

Грасcхоппер
Санкт-Галлен

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
47.6%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
33.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед

42 матча

45.2%
16.7%
38.1%
19 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
15 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
33.3%
31%
15 побед 14 ничьих 13 побед

История матчей

К
1:2
С
0:1
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
4:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
2:0
С
1:5
С
0:1
С
0:2
С
1:2
С
3:1
С
1:0
С
1:1
ТМС
2:2
С
1:3
С
1:4
С
2:0
С
1:2
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
1:3
ТМС
0:1
С
0:2
С
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 4 0.44
Кампана Леонардо 3 (2) 0.33
Болла Бендегуз 2 0.22
Марграйттер Георг 2 0.22
Герц Кристиан 1 0.11
Бонатини Леонардо 1 0.11
Djibril Diani 1 0.11
Tote Gomes 1 0.11
Леняни Эрмир 0 0
Кавабэ Хаяо 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йуан Элье 3 0.33
Люхингер Николас 2 0.22
Руис Виктор III 2 (1) 0.22
Дуа Квадво 2 (1) 0.22
Бабич Борис 1 0.11
Диаките Усман 1 0.11
Кемптер Михаэль 1 0.11
Гийемено Джереми 1 0.11
Alessio Besio 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 4 1
Герц Кристиан 3 0
Tote Gomes 3 0
Кавабэ Хаяо 2 0
Djibril Diani 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Да Силва Нуну 1 0
Пушич Петар 1 0
Allan Arigoni 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Dominik Schmid2 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йуан Элье 4 1
Гёртлер Лукас 4 0
Фазлии Бетим 2 1
Люхингер Николас 3 0
Гийемено Джереми 1 1
Стильхарт Базиль 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 1 0
Руис Виктор III 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
8
6 В 1-ом тайме 3
7 Во 2-ом тайме 5
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
8%
1
13%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
4
31%
3
38%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

6
14
1 В 1-ом тайме 8
5 Во 2-ом тайме 6
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
21%
1-15
1
17%
4
29%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
33%
2
14%
46-60
2
33%
2
14%
61-75
1
17%
2
14%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
2
67%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
5
63%
76-90

Забито

17
14
7 В 1-ом тайме 7
10 Во 2-ом тайме 7
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
12%
3
21%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
2
12%
3
21%
31-45
6
35%
3
21%
46-60
1
6%
4
29%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Пропущено

9
22
3 В 1-ом тайме 10
6 Во 2-ом тайме 12
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
22%
4
18%
1-15
1
11%
5
23%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
2
22%
3
14%
46-60
2
22%
2
9%
61-75
2
22%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Грасcхоппер - Сьон 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1
Грасcхоппер - Дорнбирн 5:2 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 FC Widnau - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:2 Грасcхоппер - Тун 2:3 Грасcхоппер - Люцерн 0:2 Базель - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 2:4 Грасcхоппер - Кринс 2:1 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 1:2 Арау - Грасcхоппер 2:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 Ченуа - Санкт-Галлен 2:7 Серветт - Санкт-Галлен 5:1
Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Мюнзинген - Санкт-Галлен 0:5 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2 Атлетик Б - Санкт-Галлен 1:2 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Альтах - Санкт-Галлен 1:3 Санкт-Галлен - Рапперсвиль-Йона 5:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 5:0 Цюрих - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Сьон 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 8 5 3 0 22 - 7 18
2. Янг Бойз 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Цюрих 8 4 2 2 16 - 15 14
4. Грасcхоппер 9 3 4 2 15 - 11 13
5. Лугано 0:0 8 3 3 2 11 - 10 12
6. Серветт 8 3 3 2 16 - 14 12
7. Сьон 8 2 3 3 10 - 16 9
8. Санкт-Галлен 9 1 3 5 13 - 23 6
9. Лозанна-Спорт 0:0 9 0 5 4 9 - 19 5
10. Люцерн 8 0 4 4 12 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 4 3 1 0 15 - 4 10
2. Грасcхоппер 5 3 1 1 12 - 7 10
3. Сьон 4 2 1 1 6 - 5 7
4. Янг Бойз 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Серветт 4 2 1 1 10 - 5 7
6. Цюрих 3 2 1 0 7 - 4 7
7. Лугано 0:0 5 1 3 1 4 - 5 6
8. Санкт-Галлен 4 0 3 1 6 - 8 3
9. Лозанна-Спорт 0:0 4 0 2 2 5 - 11 2
10. Люцерн 5 0 2 3 8 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 4 2 2 0 7 - 3 8
2. Янг Бойз 4 2 1 1 11 - 6 7
3. Цюрих 5 2 1 2 9 - 11 7
4. Лугано 0:0 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Серветт 4 1 2 1 6 - 9 5
6. Грасcхоппер 4 0 3 1 3 - 4 3
7. Санкт-Галлен 5 1 0 4 7 - 15 3
8. Лозанна-Спорт 0:0 5 0 3 2 4 - 8 3
9. Люцерн 3 0 2 1 4 - 7 2
10. Сьон 4 0 2 2 4 - 11 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 11 2 2
2. Янг Бойз Сибачо Жордан 5 0 1
3. Цюрих Маркезано Антонио 5 2 0
4. Янг Бойз Элиа Мешак 4 0 3
5. Грасcхоппер Сене Кали 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 4 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 4 1
3. Люцерн Угриниц Филип 5 0
4. Серветт Сассо Венсан 3 1
5. Лугано Кустодио Оливье 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Люхингер Николас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Бонатини Леонардо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Кавабэ Хаяо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Сене Кали бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Грасcхоппер 5:2 Санкт-Галлен онлайн




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