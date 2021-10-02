Швейцария: Суперлига 2021-2022
Лугано
0:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Корнаредо
Лозанна-Спорт
24' Желтая карточкаZeki Amdouni
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
19
Целар
Жан
40
Диао
Мори
71
Karim
Sow
26
Шафик
Фуад
38
Томас
Тразье
28
Сузуки
Тоити
20
Маю
Хишам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Целар ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Hadj Mahmoud
-
-
-
26 Amir Saipi
-
Главный тренер: Mattia Croci-Torti
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
-
71 Karim SowЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Шафик ФуадПолузащитник
-
38 Томас ТразьеПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Kouadio Jean
-
Главный тренер: Ilija Borenovic
Ход матча
24'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 5
-
42 Владение мячом, % 58
История личных встреч
Лугано
Лозанна-Спорт
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
25 матчей
48%
16%
36%
12 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
28%
52%
20%
7 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боттани Маттиа
|3
|0.38
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.38
|Целар Жан
|1
|0.13
|Лаванши Нума
|1
|0.13
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.13
|Циглер Рето
|1
|0.13
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|Ловрич Санди
|0
|0
|Yuri VI
|0
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уаттара Брахима
|2
|0.22
|Маю Хишам
|2
|0.22
|Zeki Amdouni
|2
|0.22
|Кукурузович Степан
|1 (1)
|0.11
|Монтейру Элтон
|1
|0.11
|Anel Husic
|1
|0.11
|Зохури Армель
|0
|0
|Шафик Фуад
|0
|0
|Барес Габриэль
|0
|0
|Kouadio Jean
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|4
|0
|Боттани Маттиа
|3
|0
|Kreshnik Hajrizi
|3
|0
|Дапрела Фабио
|2
|0
|Лаванши Нума
|2
|0
|Циглер Рето
|1
|0
|Марич Мият
|1
|0
|Саббатини Хонатан
|1
|0
|Ловрич Санди
|1
|0
|Осигве Себастьян
|1
|0
|Yuri VI
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
|Монцьяло Кевин
|1
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anel Husic
|4
|0
|Сузуки Тоити
|4
|0
|Зохури Армель
|4
|0
|Karim Sow
|3
|0
|Маю Хишам
|2
|0
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|Томас Тразье
|2
|0
|Шафик Фуад
|1
|0
|Монтейру Элтон
|1
|0
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|Уаттара Брахима
|1
|0
|Zeki Amdouni
|1
|0
|Kouadio Jean
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
40%
3
27%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Забито
10
9
6 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
10%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
4
40%
2
22%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
10%
2
22%
76-90
Пропущено
11
19
5 В 1-ом тайме 9
6 Во 2-ом тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
3
27%
1
5%
16-30
2
18%
6
32%
31-45
2
18%
3
16%
46-60
2
18%
4
21%
61-75
2
18%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Люцерн - Лугано 2:3 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс - Лугано 0:1 Лугано - Базель 1:1
Сьон - Лугано 3:2 ФК Ла-Шо-де-Фон - Лугано 1:7 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Серветт - Лугано 0:2 Беллинцона - Лугано 1:0 Лугано - Цюрих 0:2 Лугано - Интер Милан 2:2 Лугано - Винтертур 0:0 Лугано - Рапперсвиль-Йона 1:1 Сементина - Лугано 1:9 Люцерн - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 3:1 Базель - Лугано 2:0 Лугано - Вадуц 0:2 Цюрих - Лугано 3:0 Лугано - Серветт 0:1
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Бюль - Лозанна-Спорт 2:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1
Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 FC Echichens - Лозанна-Спорт 0:2 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 1:1 Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:4 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 5:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:4 Лозанна-Спорт - Цюрих 2:2 Сьон - Лозанна-Спорт 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|8
|5
|3
|0
|22 - 7
|18
|2.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|3.
|Цюрих
|8
|4
|2
|2
|16 - 15
|14
|4.
|Грасcхоппер
|9
|3
|4
|2
|15 - 11
|13
|5.
|Лугано
|0:0
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|6.
|Серветт
|8
|3
|3
|2
|16 - 14
|12
|7.
|Сьон
|8
|2
|3
|3
|10 - 16
|9
|8.
|Санкт-Галлен
|9
|1
|3
|5
|13 - 23
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|9
|0
|5
|4
|9 - 19
|5
|10.
|Люцерн
|8
|0
|4
|4
|12 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|4
|3
|1
|0
|15 - 4
|10
|2.
|Грасcхоппер
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|3.
|Сьон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Серветт
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|6.
|Цюрих
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|7.
|Лугано
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|8.
|Санкт-Галлен
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|9.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|10.
|Люцерн
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|Янг Бойз
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|3.
|Цюрих
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|4.
|Лугано
|0:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|6.
|Грасcхоппер
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|0
|4
|7 - 15
|3
|8.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|9.
|Люцерн
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|10.
|Сьон
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|11
|2
|2
|2.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|5
|0
|1
|3.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5
|2
|0
|4.
|Янг Бойз
|Элиа Мешак
|4
|0
|3
|5.
|Грасcхоппер
|Сене Кали
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4
|1
|2.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|4
|1
|3.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|5
|0
|4.
|Серветт
|Сассо Венсан
|3
|1
|5.
|Лугано
|Кустодио Оливье
|4
|0