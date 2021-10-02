Швейцария: Суперлига 2021-2022
Лугано
2:0
Конец матча
Стадион: Корнаредо
Лозанна-Спорт
23' Желтая карточкаZeki Amdouni
1:0
77' ПенальтиЦиглер Рето
78' Желтая карточкаЦиглер Рето
82' Желтая карточкаДапрела Фабио
83' Желтая карточкаКустодио Оливье
2:0
90' ГолMohamed Amoura
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
19
Целар
Жан
40
Диао
Мори
71
Karim
Sow
26
Шафик
Фуад
38
Томас
Тразье
28
Сузуки
Тоити
20
Маю
Хишам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Целар ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Hadj Mahmoud
-
-
-
26 Amir Saipi
-
Главный тренер: Mattia Croci-Torti
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
-
71 Karim SowЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Шафик ФуадПолузащитник
-
38 Томас ТразьеПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Kouadio Jean
-
Главный тренер: Ilija Borenovic
Ход матча
23'
77'
1:0
78'
82'
83'
90'
2:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 10
-
46 Владение мячом, % 54
История личных встреч
Лугано
Лозанна-Спорт
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
25 матчей
48%
16%
36%
12 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
28%
52%
20%
7 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боттани Маттиа
|3
|0.38
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.38
|Циглер Рето
|2 (1)
|0.25
|Целар Жан
|1
|0.13
|Лаванши Нума
|1
|0.13
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.13
|Mohamed Amoura
|1
|0.13
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|Ловрич Санди
|0
|0
|Yuri VI
|0
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уаттара Брахима
|2
|0.22
|Маю Хишам
|2
|0.22
|Zeki Amdouni
|2
|0.22
|Кукурузович Степан
|1 (1)
|0.11
|Монтейру Элтон
|1
|0.11
|Anel Husic
|1
|0.11
|Зохури Армель
|0
|0
|Шафик Фуад
|0
|0
|Барес Габриэль
|0
|0
|Kouadio Jean
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|5
|0
|Дапрела Фабио
|3
|0
|Боттани Маттиа
|3
|0
|Kreshnik Hajrizi
|3
|0
|Циглер Рето
|2
|0
|Лаванши Нума
|2
|0
|Марич Мият
|1
|0
|Саббатини Хонатан
|1
|0
|Ловрич Санди
|1
|0
|Осигве Себастьян
|1
|0
|Yuri VI
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
|Монцьяло Кевин
|1
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anel Husic
|4
|0
|Сузуки Тоити
|4
|0
|Зохури Армель
|4
|0
|Karim Sow
|3
|0
|Маю Хишам
|2
|0
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|Томас Тразье
|2
|0
|Шафик Фуад
|1
|0
|Монтейру Элтон
|1
|0
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|Уаттара Брахима
|1
|0
|Zeki Amdouni
|1
|0
|Kouadio Jean
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
40%
3
27%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-ом тайме 5
6 Во 2-ом тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
8%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
33%
2
22%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Пропущено
11
21
5 В 1-ом тайме 9
6 Во 2-ом тайме 12
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
3
27%
1
5%
16-30
2
18%
6
29%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
2
18%
4
19%
61-75
2
18%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Люцерн - Лугано 2:3 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс - Лугано 0:1 Лугано - Базель 1:1
Сьон - Лугано 3:2 ФК Ла-Шо-де-Фон - Лугано 1:7 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Серветт - Лугано 0:2 Беллинцона - Лугано 1:0 Лугано - Цюрих 0:2 Лугано - Интер Милан 2:2 Лугано - Винтертур 0:0 Лугано - Рапперсвиль-Йона 1:1 Сементина - Лугано 1:9 Люцерн - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 3:1 Базель - Лугано 2:0 Лугано - Вадуц 0:2 Цюрих - Лугано 3:0 Лугано - Серветт 0:1
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Бюль - Лозанна-Спорт 2:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1
Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 FC Echichens - Лозанна-Спорт 0:2 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 1:1 Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:4 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 5:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:4 Лозанна-Спорт - Цюрих 2:2 Сьон - Лозанна-Спорт 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|8
|5
|3
|0
|22 - 7
|18
|2.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|3.
|Цюрих
|8
|4
|2
|2
|16 - 15
|14
|4.
|Лугано
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|5.
|Грасcхоппер
|9
|3
|4
|2
|15 - 11
|13
|6.
|Серветт
|8
|3
|3
|2
|16 - 14
|12
|7.
|Сьон
|8
|2
|3
|3
|10 - 16
|9
|8.
|Санкт-Галлен
|9
|1
|3
|5
|13 - 23
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|9
|0
|4
|5
|9 - 21
|4
|10.
|Люцерн
|8
|0
|4
|4
|12 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|4
|3
|1
|0
|15 - 4
|10
|2.
|Грасcхоппер
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|3.
|Лугано
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|4.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Серветт
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|6.
|Цюрих
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|7.
|Сьон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Санкт-Галлен
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|9.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|10.
|Люцерн
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|Янг Бойз
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|3.
|Цюрих
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|4.
|Лугано
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|6.
|Грасcхоппер
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|0
|4
|7 - 15
|3
|8.
|Сьон
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|9.
|Лозанна-Спорт
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|10.
|Люцерн
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|11
|2
|2
|2.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|5
|0
|1
|3.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5
|2
|0
|4.
|Янг Бойз
|Элиа Мешак
|4
|0
|3
|5.
|Грасcхоппер
|Сене Кали
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4
|1
|2.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|4
|1
|3.
|Лугано
|Кустодио Оливье
|5
|0
|4.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|5
|0
|5.
|Серветт
|Сассо Венсан
|3
|1