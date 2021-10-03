  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2021-2022

Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Цюрих
1:1
Второй тайм: 46'

Стадион:
Сьон
0'
1:0
3' Гол
Сисей Ассан
10' Желтая карточка
Ронер Фабиан
1:1
33' Гол
Стожилкович Филип
46'
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
23
Ронер
Фабиан
20
Думбия
Усман
78
Ляйтнер
Мориц
22
Ньонто
Вильфред
7
Красничи
Бледиан
10
Маркезано
Антонио
9
Сисей
Ассан
1
Фаюлу
Тимоти
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
2
Шмид
Йоэль
70
Сиприано
Маркос
Робсон
26
Ди
Сере
52
Весли
Давид
19
Abdulkader
Keita2
7
Дзуффи
Лука
76
Итаитинга
17
Стожилкович
Филип
Цюрих
3-4-1-2
Сьон
4-1-4-1

Ход матча

3'
Сисей Ассан
(Красничи Бледиан)
1:0
10'
Ронер Фабиан
 
33'
1:1
Стожилкович Филип
(Сиприано Маркос Робсон)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

История личных встреч

Цюрих
Сьон

27 матчей

74.1%
25.9%
7.105427357601E-15%
20 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

63%
48.1%
17 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
15 побед 12 ничьих 0 побед

26 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 14 побед

53 матча

37.7%
35.8%
26.5%
20 побед 19 ничьих 14 побед

Первый тайм

32.1%
49.1%
18.8%
17 побед 26 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.3%
45.3%
26.4%
15 побед 24 ничьи 14 побед

История матчей

С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
2:2
С
0:2
С
1:1
С
4:2
С
3:1
С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
1:2
С
3:3
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
2:2
К
0:3
С
0:1
С
1:0
С
3:1
С
1:2
SC
0:1
С
0:1
С
1:3
С
4:1
С
1:0
С
1:0
С
4:1
С
0:0
С
4:2
С
3:1
С
2:2
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
ТМС
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
3:3
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
3:3
С
2:1
С
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркезано Антонио 5 (2) 0.56
Сисей Ассан 4 0.44
Герреро Адрия 2 0.22
Крамер Блаж 1 0.11
Ньонто Вильфред 1 0.11
Гогия Акакий 1 0.11
Чорич Анте 1 0.11
Боранияшевич Никола 1 0.11
Крюезиу Мирлинд 1 0.11
Алити Фидан 0 0
Думбия Усман 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оаро Гийом 3 0.33
Стожилкович Филип 2 (1) 0.22
Гргич Анто 1 (1) 0.11
Буа Кевин 1 0.11
Кавар Димитри 1 0.11
Дзуффи Лука 1 0.11
Ндойе Бирама 1 0.11
Theo Berdayes 1 0.11
Ди Сере 0 0
Карлен Гаэтан 0 0
Весли Давид 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герреро Адрия 4 0
Крюезиу Мирлинд 4 0
Алити Фидан 3 0
Сисей Ассан 3 0
Ляйтнер Мориц 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Джемаили Блерим 1 0
Гогия Акакий 1 0
Думбия Усман 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Сере 4 0
Лакруа Лео 1 0
Гргич Анто 1 0
Буа Кевин 1 0
Бальтазар 1 0
Итаитинга 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Nathanael Saintini 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 4
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
3
75%
76-90

Пропущено

4
11
3 В 1-ом тайме 8
1 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
50%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
3
33%
2
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-ом тайме 2
6 Во 2-ом тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
2
40%
76-90

Забито

16
10
9 В 1-ом тайме 3
7 Во 2-ом тайме 7
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
4
25%
2
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
3
19%
5
50%
76-90

Пропущено

15
16
8 В 1-ом тайме 10
7 Во 2-ом тайме 6
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
20%
2
13%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
4
27%
5
31%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
3
20%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Базель - Цюрих 3:1 Цюрих - Серветт 2:2 Кринс - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0
Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Золотурн - Цюрих 0:10 Люцерн - Цюрих 1:3 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лугано - Цюрих 0:2 Цюрих - Нёвшатель Ксамакс 1:4 Цюрих - Кринс 6:1 Цюрих - Вадуц 0:0 Фейеноорд - Цюрих 1:0 Цюрих - Арау 0:1 Цюрих - Виль 2:2 Цюрих - Вадуц 4:1 Базель - Цюрих 4:0 Цюрих - Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт - Цюрих 2:2
Сьон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1
Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Бубендорф - Сьон 0:3 Сьон - Янг Бойз 1:0 Базель - Сьон 6:1 Сьон - Серветт 1:2 Страсбург - Сьон 0:1 Сьон - Сошо 3:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3 Сьон - Тун 2:3 Тун - Сьон 1:4 Сьон - Базель 4:0 Лугано - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Сьон 0:3 Сьон - Лозанна-Спорт 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 8 5 3 0 22 - 7 18
2. Цюрих 1:1 9 4 3 2 17 - 16 15
3. Янг Бойз 7 4 2 1 17 - 7 14
4. Лугано 8 4 2 2 13 - 10 14
5. Грасcхоппер 9 3 4 2 15 - 11 13
6. Серветт 8 3 3 2 16 - 14 12
7. Сьон 1:1 9 2 4 3 11 - 17 10
8. Санкт-Галлен 9 1 3 5 13 - 23 6
9. Лозанна-Спорт 9 0 4 5 9 - 21 4
10. Люцерн 8 0 4 4 12 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 4 3 1 0 15 - 4 10
2. Грасcхоппер 5 3 1 1 12 - 7 10
3. Цюрих 1:1 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Лугано 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Сьон 1:1 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Янг Бойз 3 2 1 0 6 - 1 7
7. Серветт 4 2 1 1 10 - 5 7
8. Санкт-Галлен 4 0 3 1 6 - 8 3
9. Лозанна-Спорт 4 0 2 2 5 - 11 2
10. Люцерн 5 0 2 3 8 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 4 2 2 0 7 - 3 8
2. Янг Бойз 4 2 1 1 11 - 6 7
3. Цюрих 1:1 5 2 1 2 9 - 11 7
4. Лугано 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Серветт 4 1 2 1 6 - 9 5
6. Грасcхоппер 4 0 3 1 3 - 4 3
7. Сьон 1:1 5 0 3 2 5 - 12 3
8. Санкт-Галлен 5 1 0 4 7 - 15 3
9. Лозанна-Спорт 5 0 2 3 4 - 10 2
10. Люцерн 3 0 2 1 4 - 7 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 11 2 2
2. Янг Бойз Сибачо Жордан 5 0 1
3. Цюрих Маркезано Антонио 5 2 0
4. Цюрих Сисей Ассан 4 0 3
5. Янг Бойз Элиа Мешак 4 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 4 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 4 1
3. Лугано Кустодио Оливье 5 0
4. Люцерн Угриниц Филип 5 0
5. Серветт Сассо Венсан 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Стожилкович Филип бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Ронер Фабиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Сисей Ассан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Сьон
1.99
4.45
4.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Цюрих 1:1 Сьон онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 