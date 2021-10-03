Швейцария: Суперлига 2021-2022
Цюрих
6:2
Конец матча
Стадион: Летцигрунд Зрители: 12896
Сьон
1:0
3' ГолСисей Ассан
10' Желтая карточкаРонер Фабиан
1:1
33' ГолСтожилкович Филип
2:1
48' ГолСисей Ассан
2:2
63' Гол в свои воротаАлити Фидан
3:2
72' ГолСисей Ассан
4:2
75' ГолМаркезано Антонио
80' Желтая карточкаNathanael Saintini
81' Желтая карточкаЧорич Анте
5:2
87' ГолГогия Акакий
6:2
90' ГолСисей Ассан
25
Бреше
Янник
23
Ронер
Фабиан
20
Думбия
Усман
26
Ди
Сере
52
Весли
Давид
76
Итаитинга
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Чорич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Гогия АкакийНападающий
-
-
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Ди СереПолузащитник
-
52 Весли ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 ИтаитингаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Телер СандроЗащитник
- Полузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marco Walker
Ход матча
3'
1:0
10'
33'
48'
2:1
63'
2:2
72'
3:2
75'
4:2
81'
87'
5:2
90'
6:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 6
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
История личных встреч
Цюрих
Сьон
27 матчей
74.1%
25.9%
7.105427357601E-15%
20 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
63%
48.1%
17 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
15 побед 12 ничьих 0 побед
26 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 14 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 14 побед
53 матча
37.7%
35.8%
26.5%
20 побед 19 ничьих 14 побед
Первый тайм
32.1%
49.1%
18.8%
17 побед 26 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.3%
45.3%
26.4%
15 побед 24 ничьи 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сисей Ассан
|7
|0.78
|Маркезано Антонио
|6 (2)
|0.67
|Герреро Адрия
|2
|0.22
|Гогия Акакий
|2
|0.22
|Чорич Анте
|1
|0.11
|Крамер Блаж
|1
|0.11
|Ньонто Вильфред
|1
|0.11
|Боранияшевич Никола
|1
|0.11
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.11
|Думбия Усман
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оаро Гийом
|3
|0.33
|Стожилкович Филип
|2 (1)
|0.22
|Гргич Анто
|1 (1)
|0.11
|Буа Кевин
|1
|0.11
|Кавар Димитри
|1
|0.11
|Дзуффи Лука
|1
|0.11
|Ндойе Бирама
|1
|0.11
|Theo Berdayes
|1
|0.11
|Ди Сере
|0
|0
|Карлен Гаэтан
|0
|0
|Весли Давид
|0
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герреро Адрия
|4
|0
|Крюезиу Мирлинд
|4
|0
|Алити Фидан
|3
|0
|Сисей Ассан
|3
|0
|Ляйтнер Мориц
|2
|0
|Ньонто Вильфред
|2
|0
|Джемаили Блерим
|1
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Чорич Анте
|1
|0
|Думбия Усман
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Омерагич Бечир
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Сере
|4
|0
|Nathanael Saintini
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Бальтазар
|1
|0
|Итаитинга
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
5
5 В 1-ом тайме 1
9 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
4
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
1
20%
61-75
3
21%
3
60%
76-90
Пропущено
5
18
4 В 1-ом тайме 9
1 Во 2-ом тайме 9
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
40%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
40%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
1
20%
2
11%
76-90
Забито
9
6
5 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
3
33%
2
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-ом тайме 2
6 Во 2-ом тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
2
40%
76-90
Забито
23
11
10 В 1-ом тайме 4
13 Во 2-ом тайме 7
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
4
17%
0
0%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
4
17%
3
27%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
5
22%
2
18%
61-75
5
22%
5
45%
76-90
Пропущено
16
23
9 В 1-ом тайме 11
7 Во 2-ом тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
19%
3
13%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
5
31%
5
22%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
4
25%
4
17%
61-75
3
19%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Базель - Цюрих 3:1 Цюрих - Серветт 2:2 Кринс - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0
Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Золотурн - Цюрих 0:10 Люцерн - Цюрих 1:3 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лугано - Цюрих 0:2 Цюрих - Нёвшатель Ксамакс 1:4 Цюрих - Кринс 6:1 Цюрих - Вадуц 0:0 Фейеноорд - Цюрих 1:0 Цюрих - Арау 0:1 Цюрих - Виль 2:2 Цюрих - Вадуц 4:1 Базель - Цюрих 4:0 Цюрих - Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт - Цюрих 2:2
Сьон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1
Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Бубендорф - Сьон 0:3 Сьон - Янг Бойз 1:0 Базель - Сьон 6:1 Сьон - Серветт 1:2 Страсбург - Сьон 0:1 Сьон - Сошо 3:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3 Сьон - Тун 2:3 Тун - Сьон 1:4 Сьон - Базель 4:0 Лугано - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Сьон 0:3 Сьон - Лозанна-Спорт 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|0:0
|9
|5
|4
|0
|22 - 7
|19
|2.
|Янг Бойз
|1:0
|8
|5
|2
|1
|18 - 7
|17
|3.
|Цюрих
|9
|5
|2
|2
|22 - 17
|17
|4.
|Лугано
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|5.
|Грасcхоппер
|9
|3
|4
|2
|15 - 11
|13
|6.
|Серветт
|0:1
|9
|3
|3
|3
|16 - 15
|12
|7.
|Сьон
|9
|2
|3
|4
|12 - 22
|9
|8.
|Санкт-Галлен
|9
|1
|3
|5
|13 - 23
|6
|9.
|Люцерн
|0:0
|9
|0
|5
|4
|12 - 19
|5
|10.
|Лозанна-Спорт
|9
|0
|4
|5
|9 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|0:0
|5
|3
|2
|0
|15 - 4
|11
|2.
|Цюрих
|4
|3
|1
|0
|13 - 6
|10
|3.
|Грасcхоппер
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|4.
|Лугано
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Сьон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Янг Бойз
|1:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|Серветт
|0:1
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|8.
|Санкт-Галлен
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|9.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|10.
|Люцерн
|0:0
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:0
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|2.
|Базель
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|3.
|Цюрих
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|4.
|Лугано
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Серветт
|0:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|6.
|Грасcхоппер
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Люцерн
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|8.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|0
|4
|7 - 15
|3
|9.
|Сьон
|5
|0
|2
|3
|6 - 17
|2
|10.
|Лозанна-Спорт
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|11
|2
|2
|2.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|7
|0
|4
|3.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6
|2
|2
|4.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|5
|0
|1
|5.
|Янг Бойз
|Элиа Мешак
|4
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4
|1
|2.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|4
|1
|3.
|Лугано
|Кустодио Оливье
|5
|0
|4.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|5
|0
|5.
|Серветт
|Сассо Венсан
|3
|1