  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2021-2022

Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Цюрих
6:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 12896
Сьон
0'
1:0
3' Гол
Сисей Ассан
10' Желтая карточка
Ронер Фабиан
1:1
33' Гол
Стожилкович Филип
2:1
48' Гол
Сисей Ассан
2:2
63' Гол в свои ворота
Алити Фидан
3:2
72' Гол
Сисей Ассан
4:2
75' Гол
Маркезано Антонио
80' Желтая карточка
Nathanael Saintini
81' Желтая карточка
Чорич Анте
5:2
87' Гол
Гогия Акакий
6:2
90' Гол
Сисей Ассан
90'+2
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
23
Ронер
Фабиан
20
Думбия
Усман
78
Ляйтнер
Мориц
22
Ньонто
Вильфред
7
Красничи
Бледиан
10
Маркезано
Антонио
9
Сисей
Ассан
1
Фаюлу
Тимоти
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
2
Шмид
Йоэль
70
Сиприано
Маркос
Робсон
26
Ди
Сере
52
Весли
Давид
19
Abdulkader
Keita2
7
Дзуффи
Лука
76
Итаитинга
17
Стожилкович
Филип
Цюрих
3-4-1-2
Сьон
4-1-4-1

История личных встреч

Цюрих
Сьон

27 матчей

74.1%
25.9%
7.105427357601E-15%
20 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

63%
48.1%
17 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
15 побед 12 ничьих 0 побед

26 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 14 побед

53 матча

37.7%
35.8%
26.5%
20 побед 19 ничьих 14 побед

Первый тайм

32.1%
49.1%
18.8%
17 побед 26 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.3%
45.3%
26.4%
15 побед 24 ничьи 14 побед

История матчей

С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
2:2
С
0:2
С
1:1
С
4:2
С
3:1
С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
1:2
С
3:3
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
2:2
К
0:3
С
0:1
С
1:0
С
3:1
С
1:2
SC
0:1
С
0:1
С
1:3
С
4:1
С
1:0
С
1:0
С
4:1
С
0:0
С
4:2
С
3:1
С
2:2
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
ТМС
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
3:3
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
3:3
С
2:1
С
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 7 0.78
Маркезано Антонио 6 (2) 0.67
Герреро Адрия 2 0.22
Гогия Акакий 2 0.22
Чорич Анте 1 0.11
Крамер Блаж 1 0.11
Ньонто Вильфред 1 0.11
Боранияшевич Никола 1 0.11
Крюезиу Мирлинд 1 0.11
Думбия Усман 0 0
Алити Фидан 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оаро Гийом 3 0.33
Стожилкович Филип 2 (1) 0.22
Гргич Анто 1 (1) 0.11
Буа Кевин 1 0.11
Кавар Димитри 1 0.11
Дзуффи Лука 1 0.11
Ндойе Бирама 1 0.11
Theo Berdayes 1 0.11
Ди Сере 0 0
Карлен Гаэтан 0 0
Весли Давид 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герреро Адрия 4 0
Крюезиу Мирлинд 4 0
Алити Фидан 3 0
Сисей Ассан 3 0
Ляйтнер Мориц 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Джемаили Блерим 1 0
Гогия Акакий 1 0
Чорич Анте 1 0
Думбия Усман 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Сере 4 0
Nathanael Saintini 2 0
Лакруа Лео 1 0
Гргич Анто 1 0
Буа Кевин 1 0
Бальтазар 1 0
Итаитинга 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Стожилкович Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
5
5 В 1-ом тайме 1
9 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
4
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
1
20%
61-75
3
21%
3
60%
76-90

Пропущено

5
18
4 В 1-ом тайме 9
1 Во 2-ом тайме 9
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
40%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
40%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
1
20%
2
11%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
3
33%
2
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-ом тайме 2
6 Во 2-ом тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
2
40%
76-90

Забито

23
11
10 В 1-ом тайме 4
13 Во 2-ом тайме 7
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
4
17%
0
0%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
4
17%
3
27%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
5
22%
2
18%
61-75
5
22%
5
45%
76-90

Пропущено

16
23
9 В 1-ом тайме 11
7 Во 2-ом тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
19%
3
13%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
5
31%
5
22%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
4
25%
4
17%
61-75
3
19%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Базель - Цюрих 3:1 Цюрих - Серветт 2:2 Кринс - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0
Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Золотурн - Цюрих 0:10 Люцерн - Цюрих 1:3 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лугано - Цюрих 0:2 Цюрих - Нёвшатель Ксамакс 1:4 Цюрих - Кринс 6:1 Цюрих - Вадуц 0:0 Фейеноорд - Цюрих 1:0 Цюрих - Арау 0:1 Цюрих - Виль 2:2 Цюрих - Вадуц 4:1 Базель - Цюрих 4:0 Цюрих - Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт - Цюрих 2:2
Сьон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1
Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Бубендорф - Сьон 0:3 Сьон - Янг Бойз 1:0 Базель - Сьон 6:1 Сьон - Серветт 1:2 Страсбург - Сьон 0:1 Сьон - Сошо 3:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3 Сьон - Тун 2:3 Тун - Сьон 1:4 Сьон - Базель 4:0 Лугано - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Сьон 0:3 Сьон - Лозанна-Спорт 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 0:0 9 5 4 0 22 - 7 19
2. Янг Бойз 1:0 8 5 2 1 18 - 7 17
3. Цюрих 9 5 2 2 22 - 17 17
4. Лугано 8 4 2 2 13 - 10 14
5. Грасcхоппер 9 3 4 2 15 - 11 13
6. Серветт 0:1 9 3 3 3 16 - 15 12
7. Сьон 9 2 3 4 12 - 22 9
8. Санкт-Галлен 9 1 3 5 13 - 23 6
9. Люцерн 0:0 9 0 5 4 12 - 19 5
10. Лозанна-Спорт 9 0 4 5 9 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 0:0 5 3 2 0 15 - 4 11
2. Цюрих 4 3 1 0 13 - 6 10
3. Грасcхоппер 5 3 1 1 12 - 7 10
4. Лугано 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Сьон 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Янг Бойз 1:0 3 2 1 0 6 - 1 7
7. Серветт 0:1 5 2 1 2 10 - 6 7
8. Санкт-Галлен 4 0 3 1 6 - 8 3
9. Лозанна-Спорт 4 0 2 2 5 - 11 2
10. Люцерн 0:0 5 0 2 3 8 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 5 3 1 1 12 - 6 10
2. Базель 0:0 4 2 2 0 7 - 3 8
3. Цюрих 5 2 1 2 9 - 11 7
4. Лугано 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Серветт 0:1 4 1 2 1 6 - 9 5
6. Грасcхоппер 4 0 3 1 3 - 4 3
7. Люцерн 0:0 4 0 3 1 4 - 7 3
8. Санкт-Галлен 5 1 0 4 7 - 15 3
9. Сьон 5 0 2 3 6 - 17 2
10. Лозанна-Спорт 5 0 2 3 4 - 10 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 11 2 2
2. Цюрих Сисей Ассан 7 0 4
3. Цюрих Маркезано Антонио 6 2 2
4. Янг Бойз Сибачо Жордан 5 0 1
5. Янг Бойз Элиа Мешак 4 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 4 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 4 1
3. Лугано Кустодио Оливье 5 0
4. Люцерн Угриниц Филип 5 0
5. Серветт Сассо Венсан 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Стожилкович Филип бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Ронер Фабиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Сисей Ассан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Цюрих 6:2 Сьон онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 