Швейцария: Суперлига 2021-2022
Серветт
0:1
Перерыв
Стадион: Стад де Женев
Янг Бойз
32' Желтая карточкаАли Мохамед
36' Желтая карточкаФасснахт Кристиан
44' Красная карточкаФрик Джереми
0:1
45' ПенальтиНгамале Муми
32
Фрик
Джереми
23
Сассо
Венсан
4
Руй
Стив
15
Валь
Тео
10
Схалк
Алекс
32
Ридер
Фабиан
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
Ход матча
32'
44'
45'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
История личных встреч
Серветт
Янг Бойз
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
17 матчей
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
11.8%
64.7%
23.5%
2 победы 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конья Тимоте
|3
|0.33
|Стеванович Мирослав
|2
|0.22
|Киэ Грежон
|2
|0.22
|Руй Стив
|2
|0.22
|Имери Кастриот
|2
|0.22
|Антунес Алексис
|1
|0.11
|Валь Тео
|1 (1)
|0.11
|Сотье Антони
|1
|0.11
|Роделен Ронни
|1
|0.11
|Клиши Гаэль
|0
|0
|Сеспедес Борис
|0
|0
|Оберлин Димитри
|0
|0
|Диалло Мусса
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибачо Жордан
|5
|0.63
|Элиа Мешак
|4
|0.5
|Фасснахт Кристиан
|3
|0.38
|Эбишер Мишель
|2
|0.25
|Нгамале Муми
|1 (1)
|0.13
|Гарсия Улиссес
|1
|0.13
|Мамбимби Феликс
|1
|0.13
|Канга Вилфрид
|1
|0.13
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Сьерро Венсан
|0
|0
|Хефти Сильван
|0
|0
|Ридер Фабиан
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сассо Венсан
|3
|1
|Сеспедес Борис
|3
|0
|Сотье Антони
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Фрик Джереми
|0
|1
|Клиши Гаэль
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Диалло Мусса
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|4
|0
|Масейрас Кентен
|1
|1
|Лаупер Сандро
|2
|0
|Зесигер Седрик
|2
|0
|Эбишер Мишель
|2
|0
|Нгамале Муми
|2
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Ридер Фабиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
11
7 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 7
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
11%
1
9%
1-15
4
44%
2
18%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
9
1
3 В 1-ом тайме 0
6 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
100%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
15
17
10 В 1-ом тайме 6
5 Во 2-ом тайме 11
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
1
7%
2
12%
1-15
5
33%
2
12%
16-30
4
27%
2
12%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
3
20%
4
24%
61-75
1
7%
4
24%
76-90
Пропущено
15
7
6 В 1-ом тайме 3
9 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
4
27%
1
14%
31-45
5
33%
2
29%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
2
13%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих - Серветт 2:2 Concordia1 - Серветт 1:4 Серветт - Санкт-Галлен 5:1
Грасcхоппер - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 FC Amical Saint-Prex - Серветт 0:6 Базель - Серветт 5:1 Серветт - Лугано 0:2 Серветт - Мольде 2:0 Сьон - Серветт 1:2 Мольде - Серветт 3:0 Марсель - Серветт 3:1 Серветт - Динамо Киев 1:1 Ивердон - Серветт 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 2:2 FC Bramois - Серветт 0:11 Серветт - Санкт-Галлен 1:2 Вадуц - Серветт 1:3 Серветт - Лозанна-Спорт 1:4
Янг Бойз
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аталанта - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Илирия - Янг Бойз 1:7
Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Базель - Янг Бойз 1:1 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 FC Littau - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:0 ЧФР Клуж - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0 Янг Бойз - Слован Братислава 3:2 Люцерн - Янг Бойз 3:4 Слован Братислава - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Ивердон 0:5 Янг Бойз - Фейеноорд 2:0 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|0:0
|9
|5
|4
|0
|22 - 7
|19
|2.
|Янг Бойз
|1:0
|8
|5
|2
|1
|18 - 7
|17
|3.
|Цюрих
|9
|5
|2
|2
|22 - 17
|17
|4.
|Лугано
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|5.
|Грасcхоппер
|9
|3
|4
|2
|15 - 11
|13
|6.
|Серветт
|0:1
|9
|3
|3
|3
|16 - 15
|12
|7.
|Сьон
|9
|2
|3
|4
|12 - 22
|9
|8.
|Санкт-Галлен
|9
|1
|3
|5
|13 - 23
|6
|9.
|Люцерн
|0:0
|9
|0
|5
|4
|12 - 19
|5
|10.
|Лозанна-Спорт
|9
|0
|4
|5
|9 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|0:0
|5
|3
|2
|0
|15 - 4
|11
|2.
|Цюрих
|4
|3
|1
|0
|13 - 6
|10
|3.
|Грасcхоппер
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|4.
|Лугано
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Сьон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Янг Бойз
|1:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|Серветт
|0:1
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|8.
|Санкт-Галлен
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|9.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|10.
|Люцерн
|0:0
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:0
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|2.
|Базель
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|3.
|Цюрих
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|4.
|Лугано
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Серветт
|0:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|6.
|Грасcхоппер
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Люцерн
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|8.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|0
|4
|7 - 15
|3
|9.
|Сьон
|5
|0
|2
|3
|6 - 17
|2
|10.
|Лозанна-Спорт
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|11
|2
|2
|2.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|7
|0
|4
|3.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6
|2
|2
|4.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|5
|0
|1
|5.
|Янг Бойз
|Элиа Мешак
|4
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4
|1
|2.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|4
|1
|3.
|Лугано
|Кустодио Оливье
|5
|0
|4.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|5
|0
|5.
|Серветт
|Сассо Венсан
|3
|1