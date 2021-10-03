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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Серветт
0:6
Конец матча

Стадион:
Янг Бойз
0'
32' Желтая карточка
Али Мохамед
35' Желтая карточка
Ридер Фабиан
43' Красная карточка
Фрик Джереми
0:1
45' Пенальти
Нгамале Муми
0:2
48' Гол
Фасснахт Кристиан
0:3
53' Гол
Канга Вилфрид
0:4
69' Гол
Фасснахт Кристиан
70' Желтая карточка
Сотье Антони
0:5
73' Гол
Фасснахт Кристиан
0:6
76' Гол
Канга Вилфрид
78' Желтая карточка
Лаупер Сандро
90'+3
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
5
Сеспедес
Борис
12
Роделен
Ронни
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
10
Схалк
Алекс
17
Имери
Кастриот
26
Фон
Балльмоос
Давид
24
Масейрас
Кентен
4
Али
Мохамед
30
Лаупер
Сандро
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
35
Мартинс
Кристофер
32
Ридер
Фабиан
13
Нгамале
Муми
9
Канга
Вилфрид
15
Элиа
Мешак
Серветт
4-1-2-3
Янг Бойз
4-4-2

История личных встреч

Серветт
Янг Бойз

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

17 матчей

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

11.8%
64.7%
23.5%
2 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:1
С
2:0
С
1:2
С
0:0
С
4:2
С
1:1
С
3:0
С
1:1
ТМС
2:1
С
0:1
С
0:2
С
6:2
С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
1:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конья Тимоте 3 0.33
Стеванович Мирослав 2 0.22
Киэ Грежон 2 0.22
Руй Стив 2 0.22
Имери Кастриот 2 0.22
Антунес Алексис 1 0.11
Валь Тео 1 (1) 0.11
Сотье Антони 1 0.11
Роделен Ронни 1 0.11
Клиши Гаэль 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Оберлин Димитри 0 0
Диалло Мусса 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фасснахт Кристиан 6 0.75
Сибачо Жордан 5 0.63
Элиа Мешак 4 0.5
Канга Вилфрид 3 0.38
Эбишер Мишель 2 0.25
Мамбимби Феликс 1 0.13
Нгамале Муми 1 (1) 0.13
Гарсия Улиссес 1 0.13
Сулеймани Миралем 0 0
Мартинс Кристофер 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Хефти Сильван 0 0
Ридер Фабиан 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 3 1
Сотье Антони 3 0
Сеспедес Борис 3 0
Валь Тео 2 0
Фрик Джереми 0 1
Клиши Гаэль 1 0
Руй Стив 1 0
Киэ Грежон 1 0
Диалло Мусса 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 4 0
Лаупер Сандро 3 0
Масейрас Кентен 1 1
Зесигер Седрик 2 0
Эбишер Мишель 2 0
Нгамале Муми 2 0
Ридер Фабиан 2 0
Мартинс Кристофер 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Гарсия Улиссес 1 0
Шпильман Марвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
17
7 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 12
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
11%
1
6%
1-15
4
44%
2
12%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
22%
4
24%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

12
6
4 В 1-ом тайме 3
8 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
4
33%
2
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
17%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

9
1
3 В 1-ом тайме 0
6 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
100%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

15
23
10 В 1-ом тайме 7
5 Во 2-ом тайме 16
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
7%
2
9%
1-15
5
33%
2
9%
16-30
4
27%
3
13%
31-45
1
7%
5
22%
46-60
3
20%
6
26%
61-75
1
7%
5
22%
76-90

Пропущено

21
7
7 В 1-ом тайме 3
14 Во 2-ом тайме 4
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
2
29%
16-30
5
24%
1
14%
31-45
7
33%
2
29%
46-60
4
19%
1
14%
61-75
3
14%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих - Серветт 2:2 Concordia1 - Серветт 1:4 Серветт - Санкт-Галлен 5:1
Грасcхоппер - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 FC Amical Saint-Prex - Серветт 0:6 Базель - Серветт 5:1 Серветт - Лугано 0:2 Серветт - Мольде 2:0 Сьон - Серветт 1:2 Мольде - Серветт 3:0 Марсель - Серветт 3:1 Серветт - Динамо Киев 1:1 Ивердон - Серветт 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 2:2 FC Bramois - Серветт 0:11 Серветт - Санкт-Галлен 1:2 Вадуц - Серветт 1:3 Серветт - Лозанна-Спорт 1:4
Янг Бойз
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аталанта - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Илирия - Янг Бойз 1:7
Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Базель - Янг Бойз 1:1 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 FC Littau - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:0 ЧФР Клуж - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0 Янг Бойз - Слован Братислава 3:2 Люцерн - Янг Бойз 3:4 Слован Братислава - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Ивердон 0:5 Янг Бойз - Фейеноорд 2:0 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 9 5 4 0 23 - 8 19
2. Янг Бойз 8 5 2 1 23 - 7 17
3. Цюрих 9 5 2 2 22 - 17 17
4. Лугано 8 4 2 2 13 - 10 14
5. Грасcхоппер 9 3 4 2 15 - 11 13
6. Серветт 9 3 3 3 16 - 20 12
7. Сьон 9 2 3 4 12 - 22 9
8. Санкт-Галлен 9 1 3 5 13 - 23 6
9. Люцерн 9 0 5 4 13 - 20 5
10. Лозанна-Спорт 9 0 4 5 9 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 5 3 2 0 16 - 5 11
2. Цюрих 4 3 1 0 13 - 6 10
3. Грасcхоппер 5 3 1 1 12 - 7 10
4. Лугано 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Сьон 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Янг Бойз 3 2 1 0 6 - 1 7
7. Серветт 5 2 1 2 10 - 11 7
8. Санкт-Галлен 4 0 3 1 6 - 8 3
9. Лозанна-Спорт 4 0 2 2 5 - 11 2
10. Люцерн 5 0 2 3 8 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 3 1 1 17 - 6 10
2. Базель 4 2 2 0 7 - 3 8
3. Цюрих 5 2 1 2 9 - 11 7
4. Лугано 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Серветт 4 1 2 1 6 - 9 5
6. Грасcхоппер 4 0 3 1 3 - 4 3
7. Люцерн 4 0 3 1 5 - 8 3
8. Санкт-Галлен 5 1 0 4 7 - 15 3
9. Сьон 5 0 2 3 6 - 17 2
10. Лозанна-Спорт 5 0 2 3 4 - 10 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 11 2 2
2. Цюрих Сисей Ассан 7 0 4
3. Цюрих Маркезано Антонио 6 2 2
4. Янг Бойз Фасснахт Кристиан 6 0 1
5. Янг Бойз Сибачо Жордан 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 4 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 4 1
3. Лугано Кустодио Оливье 5 0
4. Люцерн Угриниц Филип 5 0
5. Серветт Сассо Венсан 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Нгамале Муми из команды Янг Бойз забивает с точки!
  • 45'
    Схалк Алекс уходит с поля. Омераджич Эдин выходит вместо него
  • 43'
    УДАЛЕНИЕ! - Фрик Джереми увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    35'
    Фабиан Ридер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Али Мохамед получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Серветт 0:6 Янг Бойз онлайн




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