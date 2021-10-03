Швейцария: Суперлига 2021-2022
Базель
0:0
Перерыв
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Люцерн
34' Желтая карточкаСоргич Деян
22
Лопес
Серхио
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
99
Жегрова
Эдон
10
Кабрал
Артур
90
Васич
Васо
15
Шульц
Марвин
46
Бурч
Марко
20
Чумич
Никола
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
99 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
-
17 Миллар ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
-
-
Главный тренер: Patrick Rahmen
- Основной состав
-
90 Васич ВасоВратарь
-
15 Шульц МарвинЗащитник
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Чумич НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
17 Гретер СимонЗащитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
-
22 Алунга ИванНападающий
-
-
-
-
41 Noah Rupp
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
34'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
История личных встреч
Базель
Люцерн
44 матча
86.4%
13.6%
38 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
20.5%
15.9%
28 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.9%
20.5%
13.6%
29 побед 9 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 15 побед
59 матчей
64.4%
16.9%
18.7%
38 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
47.5%
32.2%
20.3%
28 побед 19 ничьих 12 побед
Второй тайм
49.2%
25.4%
25.4%
29 побед 15 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|11 (2)
|1.22
|Эспозито Себастьяно
|4 (1)
|0.44
|Касами Пайтим
|1
|0.11
|Жегрова Эдон
|1
|0.11
|Лопес Серхио
|1
|0.11
|Миллар Лиам
|1
|0.11
|Ндой Дан
|1
|0.11
|Джюмарт Эрай
|1
|0.11
|Штокер Валентин
|0
|0
|Малес Дариан
|0
|0
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|3
|0.33
|Сидлер Сильван
|2
|0.22
|Ндиайе Ибраима
|2
|0.22
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.22
|Ташар Варол
|1
|0.11
|Соргич Деян
|1 (1)
|0.11
|Эмини Лорик
|1 (1)
|0.11
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Кампо Самуэле
|0
|0
|Чумич Никола
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петретта Рауль
|3
|0
|Касами Пайтим
|2
|0
|Джака Таулант
|2
|0
|Штокер Валентин
|1
|0
|Лопес Серхио
|1
|0
|Кинтилья Хорди
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Паласиос Матиас
|1
|0
|Ндой Дан
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угриниц Филип
|5
|0
|Шульц Марвин
|2
|1
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Ташар Варол
|3
|0
|Гентнер Кристиан
|2
|0
|Соргич Деян
|2
|0
|Ндиайе Ибраима
|2
|0
|Эмини Лорик
|2
|0
|Сидлер Сильван
|1
|0
|Верманн Йорди
|1
|0
|Бурч Марко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
4
8 В 1-ом тайме 0
7 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
4
100%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-ом тайме 6
3 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
17%
2
25%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
12
1 В 1-ом тайме 7
3 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
50%
2
17%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
21
12
11 В 1-ом тайме 5
10 Во 2-ом тайме 7
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
14%
2
17%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
5
24%
1
8%
31-45
5
24%
1
8%
46-60
3
14%
2
17%
61-75
2
10%
4
33%
76-90
Пропущено
8
19
2 В 1-ом тайме 13
6 Во 2-ом тайме 6
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
13%
4
21%
1-15
1
13%
3
16%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
2
25%
2
11%
46-60
2
25%
3
16%
61-75
2
25%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Базель - Кайрат 4:2 Базель - Цюрих 3:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 FC Rorschach-Goldach - Базель 0:3
Карабах - Базель 0:0 Лугано - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Schоеnenwerd-Niedergоеsgen - Базель 0:7 Базель - Уйпешт 4:0 Базель - Серветт 5:1 Уйпешт - Базель 1:2 Базель - Сьон 6:1 Партизани - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 0:2 Базель - Партизани 3:0 Гамбург - Базель 1:0 Базель - Арау 3:3
Люцерн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Люцерн - Лугано 2:3 Сьон - Люцерн 1:1 Буохс - Люцерн 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1
Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 Хам - Люцерн 0:1 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Люцерн - Цюрих 1:3 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Люцерн - Янг Бойз 3:4 Люцерн - Виль 2:0 Грасcхоппер - Люцерн 0:2 Люцерн - Динамо Киев 3:3 Винтертур - Люцерн 1:3 Люцерн - Кринс 2:4 Санкт-Галлен - Люцерн 1:3 Люцерн - Лугано 1:2 Янг Бойз - Люцерн 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|0:0
|9
|5
|4
|0
|22 - 7
|19
|2.
|Янг Бойз
|1:0
|8
|5
|2
|1
|18 - 7
|17
|3.
|Цюрих
|9
|5
|2
|2
|22 - 17
|17
|4.
|Лугано
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|5.
|Грасcхоппер
|9
|3
|4
|2
|15 - 11
|13
|6.
|Серветт
|0:1
|9
|3
|3
|3
|16 - 15
|12
|7.
|Сьон
|9
|2
|3
|4
|12 - 22
|9
|8.
|Санкт-Галлен
|9
|1
|3
|5
|13 - 23
|6
|9.
|Люцерн
|0:0
|9
|0
|5
|4
|12 - 19
|5
|10.
|Лозанна-Спорт
|9
|0
|4
|5
|9 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|0:0
|5
|3
|2
|0
|15 - 4
|11
|2.
|Цюрих
|4
|3
|1
|0
|13 - 6
|10
|3.
|Грасcхоппер
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|4.
|Лугано
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Сьон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Янг Бойз
|1:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|Серветт
|0:1
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|8.
|Санкт-Галлен
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|9.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|10.
|Люцерн
|0:0
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:0
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|2.
|Базель
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|3.
|Цюрих
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|4.
|Лугано
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Серветт
|0:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|6.
|Грасcхоппер
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Люцерн
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|8.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|0
|4
|7 - 15
|3
|9.
|Сьон
|5
|0
|2
|3
|6 - 17
|2
|10.
|Лозанна-Спорт
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|11
|2
|2
|2.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|7
|0
|4
|3.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6
|2
|2
|4.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|5
|0
|1
|5.
|Янг Бойз
|Элиа Мешак
|4
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4
|1
|2.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|4
|1
|3.
|Лугано
|Кустодио Оливье
|5
|0
|4.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|5
|0
|5.
|Серветт
|Сассо Венсан
|3
|1