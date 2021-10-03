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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Базель
1:1
Конец матча

Стадион:
Люцерн
0'
34' Желтая карточка
Соргич Деян
64' Желтая карточка
Фрай Фабиан
66' Желтая карточка
Шульц Марвин
1:0
68' Гол
Штокер Валентин
1:1
78' Гол
Верманн Йорди
90' Желтая карточка
Джюмарт Эрай
90'+5
1
Линднер
Хайнц
22
Лопес
Серхио
4
Джюмарт
Эрай
21
Пельмар
Анди
30
Тавареш
Томаш
23
Бургер
Ваутер
20
Фрай
Фабиан
99
Жегрова
Эдон
9
Эспозито
Себастьяно
14
Штокер
Валентин
10
Кабрал
Артур
90
Васич
Васо
15
Шульц
Марвин
46
Бурч
Марко
28
Бадштубер
Хольгер
34
Сидлер
Сильван
20
Чумич
Никола
4
Гентнер
Кристиан
6
Верманн
Йорди
19
Угриниц
Филип
10
Кампо
Самуэле
9
Соргич
Деян
Базель
4-2-3-1
Люцерн
4-4-1-1

Ход матча

34'
 
Соргич Деян
46'
Ланг Михаэль
Лопес Серхио
 
57'
 
Ташар Варол
Чумич Никола
64'
Фрай Фабиан
 
66'
 
Шульц Марвин
68'
Штокер Валентин
(Эспозито Себастьяно)
1:0
69'
Фернандеш Желсон II
Жегрова Эдон
 
69'
Касами Пайтим
Бургер Ваутер
 
78'
1:1
Верманн Йорди
79'
Малес Дариан
Эспозито Себастьяно
 
83'
Миллар Лиам
Штокер Валентин
 
90'
Джюмарт Эрай
 
90'
 
Алунга Иван
Кампо Самуэле

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 8
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 63 Владение мячом, % 37

История личных встреч

Базель
Люцерн

44 матча

86.4%
13.6%
38 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
20.5%
15.9%
28 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.9%
20.5%
13.6%
29 побед 9 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 15 побед

59 матчей

64.4%
16.9%
18.7%
38 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

47.5%
32.2%
20.3%
28 побед 19 ничьих 12 побед

Второй тайм

49.2%
25.4%
25.4%
29 побед 15 ничьих 15 побед

История матчей

С
3:4
С
4:1
С
1:2
С
3:2
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
3:0
С
3:2
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
1:0
ТМК
1:0
К
2:1
С
1:4
С
3:1
С
1:2
С
3:1
С
3:0
С
2:3
С
4:0
С
3:0
С
3:0
С
1:3
С
1:2
С
1:4
С
0:3
С
3:0
С
3:1
С
0:2
КШ
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:3
С
0:4
С
1:0
С
2:2
КШ
2:2
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
3:0
С
0:1
С
1:1
С
1:4
С
5:0
С
0:1
С
4:5
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
5:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 11 (2) 1.22
Эспозито Себастьяно 4 (1) 0.44
Штокер Валентин 1 0.11
Касами Пайтим 1 0.11
Жегрова Эдон 1 0.11
Лопес Серхио 1 0.11
Миллар Лиам 1 0.11
Ндой Дан 1 0.11
Джюмарт Эрай 1 0.11
Малес Дариан 0 0
Фернандеш Желсон II 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угриниц Филип 3 0.33
Сидлер Сильван 2 0.22
Ндиайе Ибраима 2 0.22
Шюрпф Паскаль 2 0.22
Ташар Варол 1 0.11
Верманн Йорди 1 0.11
Соргич Деян 1 (1) 0.11
Эмини Лорик 1 (1) 0.11
Гентнер Кристиан 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Кампо Самуэле 0 0
Чумич Никола 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петретта Рауль 3 0
Касами Пайтим 2 0
Джака Таулант 2 0
Штокер Валентин 1 0
Фрай Фабиан 1 0
Лопес Серхио 1 0
Кинтилья Хорди 1 0
Джюмарт Эрай 1 0
Миллар Лиам 1 0
Пельмар Анди 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Паласиос Матиас 1 0
Ндой Дан 1 0
Кабрал Артур 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угриниц Филип 5 0
Шульц Марвин 3 1
Фаркаш Патрик 3 0
Ташар Варол 3 0
Гентнер Кристиан 2 0
Соргич Деян 2 0
Ндиайе Ибраима 2 0
Эмини Лорик 2 0
Сидлер Сильван 1 0
Верманн Йорди 1 0
Бурч Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
5
8 В 1-ом тайме 0
8 Во 2-ом тайме 5
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
5
100%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-ом тайме 6
4 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
17%
2
25%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-ом тайме 7
3 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
50%
2
17%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

22
13
11 В 1-ом тайме 5
11 Во 2-ом тайме 8
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
14%
2
15%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
5
23%
1
8%
31-45
5
23%
1
8%
46-60
4
18%
2
15%
61-75
2
9%
5
38%
76-90

Пропущено

9
20
2 В 1-ом тайме 13
7 Во 2-ом тайме 7
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
11%
4
20%
1-15
1
11%
3
15%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
2
22%
2
10%
46-60
2
22%
4
20%
61-75
3
33%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Базель - Кайрат 4:2 Базель - Цюрих 3:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 FC Rorschach-Goldach - Базель 0:3
Карабах - Базель 0:0 Лугано - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Schоеnenwerd-Niedergоеsgen - Базель 0:7 Базель - Уйпешт 4:0 Базель - Серветт 5:1 Уйпешт - Базель 1:2 Базель - Сьон 6:1 Партизани - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 0:2 Базель - Партизани 3:0 Гамбург - Базель 1:0 Базель - Арау 3:3
Люцерн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Люцерн - Лугано 2:3 Сьон - Люцерн 1:1 Буохс - Люцерн 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1
Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 Хам - Люцерн 0:1 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Люцерн - Цюрих 1:3 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Люцерн - Янг Бойз 3:4 Люцерн - Виль 2:0 Грасcхоппер - Люцерн 0:2 Люцерн - Динамо Киев 3:3 Винтертур - Люцерн 1:3 Люцерн - Кринс 2:4 Санкт-Галлен - Люцерн 1:3 Люцерн - Лугано 1:2 Янг Бойз - Люцерн 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 9 5 4 0 23 - 8 19
2. Янг Бойз 8 5 2 1 23 - 7 17
3. Цюрих 9 5 2 2 22 - 17 17
4. Лугано 8 4 2 2 13 - 10 14
5. Грасcхоппер 9 3 4 2 15 - 11 13
6. Серветт 9 3 3 3 16 - 20 12
7. Сьон 9 2 3 4 12 - 22 9
8. Санкт-Галлен 9 1 3 5 13 - 23 6
9. Люцерн 9 0 5 4 13 - 20 5
10. Лозанна-Спорт 9 0 4 5 9 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 5 3 2 0 16 - 5 11
2. Цюрих 4 3 1 0 13 - 6 10
3. Грасcхоппер 5 3 1 1 12 - 7 10
4. Лугано 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Сьон 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Янг Бойз 3 2 1 0 6 - 1 7
7. Серветт 5 2 1 2 10 - 11 7
8. Санкт-Галлен 4 0 3 1 6 - 8 3
9. Лозанна-Спорт 4 0 2 2 5 - 11 2
10. Люцерн 5 0 2 3 8 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 3 1 1 17 - 6 10
2. Базель 4 2 2 0 7 - 3 8
3. Цюрих 5 2 1 2 9 - 11 7
4. Лугано 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Серветт 4 1 2 1 6 - 9 5
6. Грасcхоппер 4 0 3 1 3 - 4 3
7. Люцерн 4 0 3 1 5 - 8 3
8. Санкт-Галлен 5 1 0 4 7 - 15 3
9. Сьон 5 0 2 3 6 - 17 2
10. Лозанна-Спорт 5 0 2 3 4 - 10 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 11 2 2
2. Цюрих Сисей Ассан 7 0 4
3. Цюрих Маркезано Антонио 6 2 2
4. Янг Бойз Фасснахт Кристиан 6 0 1
5. Янг Бойз Сибачо Жордан 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 4 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 4 1
3. Лугано Кустодио Оливье 5 0
4. Люцерн Угриниц Филип 5 0
5. Серветт Сассо Венсан 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Соргич Деян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Базель 1:1 Люцерн онлайн




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