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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Анже
0:1
Первый тайм: 17'

Стадион:
Метц
0'
0:1
11' Гол
Бронн Дилан
17'
1
Бернардони
Поль
29
Мансо
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
2
Менди
Батиста
5
Мангани
Тома
6
Эбосс
Энцо
10
Фюльжени
Анжело
21
Чо
Мохамед-Али
7
Буфаль
Софьян
16
Укиджа
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
4
Ньякате
Сику
3
Юдоль
Матьё
20
Гуйе
Ламин
15
Сарр
Пап
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
9
Де
Превиль
Николя
7
Ньяне
Ибраима
Анже
3-4-1-2
Метц
4-5-1

Ход матча

3'
 
Мбенге Амаду
Ньякате Сику
11'
0:1
Бронн Дилан
(Гуйе Ламин)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

История личных встреч

Анже
Метц

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:2
КЛ
1:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:0
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
1:1
Л2
2:0
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
1:1
Л2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 2 (2) 0.22
Траоре Исмаэль 2 0.22
Буфаль Софьян 2 0.22
Баокен Стефан 1 0.11
Томас Ромейн 1 0.11
Чо Мохамед-Али 1 0.11
Унаи Аззедин 1 0.11
Кабо Джимми 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Перейра-Лаже Матиаш 0 0
Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сентонз Фабьен 3 0.33
Ньяне Ибраима 1 (1) 0.11
Де Превиль Николя 1 0.11
Юдоль Матьё 1 0.11
Бронн Дилан 1 0.11
Маига Хабиб 1 0.11
Куяте Кики 1 0.11
Гуйе Ламин 0 0
Делен Тома 0 0
Нгетте Опа 0 0
Сарр Пап 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангани Тома 2 0
Фюльжени Анжело 2 0
Кабо Джимми 1 0
Томас Ромейн 1 0
Буфаль Софьян 1 0
Думбия Сулейман 1 0
Менди Батиста 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 3 1
Куяте Кики 2 1
Сентонз Фабьен 3 0
Сарр Пап 2 0
Маига Хабиб 2 0
Укиджа Александр 1 0
Вагнер да Силва 1 0
Де Превиль Николя 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньяне Ибраима 1 0
Яде Папа Ндиага 1 0
Йосеф Ленни 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
40%
2
25%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
33%
2
25%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Забито

10
9
3 В 1-ом тайме 7
7 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
10%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
4
44%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

8
16
5 В 1-ом тайме 8
3 Во 2-ом тайме 8
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
3
38%
4
25%
1-15
2
25%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
1
13%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1
Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1 Анже - Лион 3:0 Страсбург - Анже 0:2 Анже - Лорьян 0:1 Анже - Труа 3:0 Спортинг Л - Анже 2:0 Анже - Шатору 3:0 Анже - Ньор 2:2 Анже - Лилль 1:2 Марсель - Анже 3:2 Анже - Дижон 3:0 Лорьян - Анже 2:0 Анже - Монако 0:1 ПСЖ - Анже 5:0 Анже - Ренн 0:3
Метц
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2
Метц - Осер 0:3 Клермон - Метц 2:2 Метц - Реймс 1:1 Нант - Метц 2:0 Метц - Лилль 3:3 Метц - Монпелье 1:0 Метц - Труа 2:1 Боруссия М - Метц 1:0 Прогрес - Метц 1:1 Метц - Серен Юнайтед 1:1 Метц - Нанси 3:2 Метц - Марсель 1:1 Лорьян - Метц 2:1 Метц - Ним 0:3 Дижон - Метц 1:5 Метц - ПСЖ 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 0 1 22 - 9 24
2. Ланс Заявка 9 5 3 1 16 - 10 18
3. Ницца Заявка 8 5 2 1 18 - 4 16
4. Марсель Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5. Анже 0:1 Заявка 9 3 4 2 11 - 8 13
6. Лорьян 0:1 Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
7. Лион Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
8. Ренн Заявка 9 3 3 3 12 - 9 12
9. Монако 0:0 Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
10. Клермон 1:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 19 12
11. Лилль Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
12. Нант 0:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
13. Страсбург Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
14. Монпелье Заявка 9 2 4 3 16 - 16 10
15. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
16. Метц 1:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 16 9
17. Бордо 0:0 Заявка 9 1 5 3 11 - 17 8
18. Труа 0:0 Заявка 9 1 4 4 8 - 12 7
19. Брест Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
20. Сент-Этьен Заявка 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Ренн Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
3. Лорьян 0:1 Заявка 4 3 0 1 4 - 2 9
4. Лион Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
5. Монпелье Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
6. Ланс Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7. Ницца Заявка 4 2 2 0 9 - 3 7
8. Марсель Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
9. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10. Нант 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
11. Анже 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
12. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
13. Клермон 1:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
14. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
15. Монако 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Труа 0:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17. Метц 1:0 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Бордо 0:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Монако 0:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Метц 1:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7. Клермон 1:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 13 7
8. Анже 0:1 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
9. Бордо 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 10 6
10. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
11. Реймс Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
12. Труа 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
13. Нант 0:0 Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
14. Страсбург Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15. Лорьян 0:1 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
16. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
17. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ренн Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Брест Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Монпелье Лаборд Гаэтан 6 0 1
2. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
3. Ницца Гуйри Амин 5 2 2
4. Марсель Пайе Димитри 5 1 0
5. Монпелье Делор Анди 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 3 1
3. Лорьян Абергель Лоран 4 0
4. Лилль Шека 4 0
5. Реймс Гарсия Оскар 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    Ньяне Ибраима из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Метц пытается что-то создать.
  • 17'
    Матч возобновлен
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 17'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    16'
    Кабо Джимми из команды Анже опасно и грубо сыграл. Пажо Венсан пострадал.
  • 15'
    Контроль мяча: Анже: 47%, Метц: 53%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Фюльжени Анжело задерживает мяч рукой
  • 15'
    Фюльжени Анжело из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Маига Хабиб из команды Метц поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
  • 14'
    Томас Ромейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Пажо Венсан из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Метц пытается что-то создать.
  • 13'
    Анже контролирует мяч.
  • 13'
    Томас Ромейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    12'
    Де Превиль Николя из команды Метц подал угловой слева.
  • 12'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Гуйе Ламин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    11'
    ГОООООЛ - Бронн Дилан Метц забивает ударом головой
  • 11'
    Гуйе Ламин из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    11'
    Де Превиль Николя из команды Метц разыграл угловой с левого угла.
  • 10'
    Де Превиль Николя из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 10'
    Контроль мяча: Анже: 54%, Метц: 46%.
  • 10'
    Метц контролирует мяч.
  • 9'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Менди Батиста из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ньяне Ибраима
  • 8'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Анже контролирует мяч.
  • 7'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Буфаль Софьян из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 6'
    Анже контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Анже: 32%, Метц: 68%.
  • 5'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Метц пытается что-то создать.
  • 4'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Мансо Венсан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Де Превиль Николя
  • 3'
    Матч возобновлен
  • 3'
    Ньякате Сику получил травму и заменен. Мбенге Амаду выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    3'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ньякате Сику получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    2'
    Ньякате Сику на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 2'
    Анже контролирует мяч.
  • 1'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Метц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Анже 79% (109)
X 17.4% (24)
Метц 3.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Метц
2.03
3.54
4.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Анже 0:1 Метц онлайн


Прогнозы на матч Анже 0:1 Метц

Исход игры
Анже
79% (109)
Ничья
17.4% (24)
Метц
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.78% (48)
Меньше
65.22% (90)
Обе команды забьют
Да
47.1% (65)
Нет
52.9% (73)
Популярный счёт
1:0 Анже
38.4% (53)
2:1 Анже
27.5% (38)
1:1 Ничья
14.5% (20)
2:0 Анже
10.1% (14)
1:2 Метц
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
3:0 Анже
2.2% (3)
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