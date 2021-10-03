Франция: Лига 1 2021-2022
Лорьян
0:1
Первый тайм: 18'
Стадион: Стад де Мустуар
Клермон
0:1
15' ГолБайо Мохамед
30
Нарди
Поль
10
Ле
Фе
Энцо
20
Зедатка
Аким
21
Ожье
Флоран
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
27
Байо
Мохамед
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
-
36 Петро ЛеоЗащитник
- Защитник
-
37 Ле Бри ТеоЗащитник
- Нападающий
-
38 Уттара ДангоНападающий
-
31 Бурле РедванНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
-
24 Доссу ЖодельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
- Защитник
-
15 Менди АриалЗащитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
34 Aiman Maurer
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
15'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
История личных встреч
Лорьян
Клермон
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лорьенте Арман
|3
|0.33
|Моффи Теремас
|2 (1)
|0.22
|Монкондю Томас
|2
|0.22
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.11
|Абергель Лоран
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|4
|0.44
|Рашани Эльбасан
|4
|0.44
|Доссу Жодель
|1
|0.11
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Гастьен Йоан
|0
|0
|Н'Симба Виталь
|0
|0
|Телль Жордан
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|4
|0
|Мендес Убулан
|2
|1
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|Эрго Жером
|1
|1
|Дженц Мориц
|1
|1
|Монкондю Томас
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Буасгар Кентен
|1
|0
|Силва Игор
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастьен Йоан
|1
|1
|Ожье Флоран
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Зедатка Аким
|1
|0
|Н'Симба Виталь
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
100%
76-90
Пропущено
1
14
1 В 1-ом тайме 8
0 Во 2-ом тайме 6
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
14%
1-15
1
100%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
38%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Забито
8
10
6 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 8
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
13%
1
10%
1-15
3
38%
1
10%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
13%
4
40%
76-90
Пропущено
9
20
3 В 1-ом тайме 11
6 Во 2-ом тайме 9
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
3
15%
1-15
3
33%
3
15%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
3
33%
5
25%
46-60
2
22%
2
10%
61-75
1
11%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1
Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1 Лорьян - Нант 1:0 Лорьян - Бордо 1:1 Брест - Лорьян 2:3 Лорьян - Конкарно 0:0 Страсбург - Лорьян 1:1 Лорьян - Метц 2:1 Лион - Лорьян 4:1 Лорьян - Анже 2:0 Лорьян - Бордо 4:1 Марсель - Лорьян 3:2 Ланс - Лорьян 4:1
Клермон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0
Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Клермон - УНФП 1:0 Клермон - Монпелье 3:2 Клермон - Родез 2:2 Клермон - Труа 2:1 Кан - Клермон 2:1 Клермон - Сошо 3:1 Гренобль - Клермон 1:2 Клермон - Шатору 2:1 Париж - Клермон 0:1 Клермон - Гавр 1:1 Клермон - Амьен 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 9
|24
|2.
|Ланс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|Ницца
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 4
|16
|4.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|5.
|Анже
|0:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|6.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|7.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|8.
|Ренн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 9
|12
|9.
|Монако
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|10.
|Клермон
|1:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 19
|12
|11.
|Лилль
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|12.
|Нант
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|13.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|14.
|Монпелье
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|16 - 16
|10
|15.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|16.
|Метц
|1:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|17.
|Бордо
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 17
|8
|18.
|Труа
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 12
|7
|19.
|Брест
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|3.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|4.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|5.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|6.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|7
|8.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|9.
|Страсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|10.
|Нант
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|11.
|Анже
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|13.
|Клермон
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|14.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|15.
|Монако
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|16.
|Труа
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Метц
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Бордо
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 1
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Метц
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Клермон
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 13
|7
|8.
|Анже
|0:1 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|9.
|Бордо
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 10
|6
|10.
|Лилль
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|11.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|12.
|Труа
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|13.
|Нант
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|14.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|15.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|16.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|6
|0
|1
|2.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|3.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|2
|4.
|Марсель
|Пайе Димитри
|5
|1
|0
|5.
|Монпелье
|Делор Анди
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|3
|1
|3.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
|4.
|Лилль
|Шека
|4
|0
|5.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
Прогнозы на матч Лорьян 0:1 Клермон
Исход игры
Лорьян
84.2% (117)
Ничья
12.2% (17)
Клермон
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
44.93% (62)
Меньше
55.07% (76)
Обе команды забьют
Да
52.9% (73)
Нет
47.1% (65)
Популярный счёт
2:1 Лорьян
33.8% (47)
1:0 Лорьян
30.9% (43)
2:0 Лорьян
12.2% (17)
1:1 Ничья
9.4% (13)
3:1 Лорьян
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:2 Клермон
2.2% (3)
0:1 Клермон
1.4% (2)
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