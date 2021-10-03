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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лорьян
0:1
Первый тайм: 18'

Стадион:
Клермон
0'
0:1
15' Гол
Байо Мохамед
18'
30
Нарди
Поль
2
Силва
Игор
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
3
Дженц
Мориц
25
Ле
Гофф
Венсан
10
Ле
Фе
Энцо
18
Лемуан
Фабьен
23
Монкондю
Томас
13
Моффи
Теремас
28
Лорьенте
Арман
1
Десма
Артур
20
Зедатка
Аким
4
Унтонджи
Седрик
21
Ожье
Флоран
12
Н'Симба
Виталь
19
Абдул-Самед
Салис
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
8
Бертомье
Жезон
18
Рашани
Эльбасан
27
Байо
Мохамед
Лорьян
5-3-2
Клермон
4-2-3-1

Ход матча

15'
0:1
Байо Мохамед
(Н'Симба Виталь)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

История личных встреч

Лорьян
Клермон

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Л2
0:1
Л2
0:2
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 3 0.33
Моффи Теремас 2 (1) 0.22
Монкондю Томас 2 0.22
Ле Гофф Венсан 1 0.11
Абергель Лоран 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 4 0.44
Рашани Эльбасан 4 0.44
Доссу Жодель 1 0.11
Бертомье Жезон 0 0
Гастьен Йоан 0 0
Н'Симба Виталь 0 0
Телль Жордан 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 4 0
Мендес Убулан 2 1
Лемуан Фабьен 3 0
Эрго Жером 1 1
Дженц Мориц 1 1
Монкондю Томас 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Силва Игор 1 0
Диарра Стефан 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастьен Йоан 1 1
Ожье Флоран 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Рашани Эльбасан 1 0
Зедатка Аким 1 0
Н'Симба Виталь 1 0
Менди Ариал 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
100%
76-90

Пропущено

1
14
1 В 1-ом тайме 8
0 Во 2-ом тайме 6
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
14%
1-15
1
100%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
38%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Забито

8
10
6 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 8
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
13%
1
10%
1-15
3
38%
1
10%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
13%
4
40%
76-90

Пропущено

9
20
3 В 1-ом тайме 11
6 Во 2-ом тайме 9
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
3
15%
1-15
3
33%
3
15%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
3
33%
5
25%
46-60
2
22%
2
10%
61-75
1
11%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1
Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1 Лорьян - Нант 1:0 Лорьян - Бордо 1:1 Брест - Лорьян 2:3 Лорьян - Конкарно 0:0 Страсбург - Лорьян 1:1 Лорьян - Метц 2:1 Лион - Лорьян 4:1 Лорьян - Анже 2:0 Лорьян - Бордо 4:1 Марсель - Лорьян 3:2 Ланс - Лорьян 4:1
Клермон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0
Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Клермон - УНФП 1:0 Клермон - Монпелье 3:2 Клермон - Родез 2:2 Клермон - Труа 2:1 Кан - Клермон 2:1 Клермон - Сошо 3:1 Гренобль - Клермон 1:2 Клермон - Шатору 2:1 Париж - Клермон 0:1 Клермон - Гавр 1:1 Клермон - Амьен 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 0 1 22 - 9 24
2. Ланс Заявка 9 5 3 1 16 - 10 18
3. Ницца Заявка 8 5 2 1 18 - 4 16
4. Марсель Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5. Анже 0:1 Заявка 9 3 4 2 11 - 8 13
6. Лорьян 0:1 Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
7. Лион Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
8. Ренн Заявка 9 3 3 3 12 - 9 12
9. Монако 0:0 Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
10. Клермон 1:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 19 12
11. Лилль Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
12. Нант 0:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
13. Страсбург Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
14. Монпелье Заявка 9 2 4 3 16 - 16 10
15. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
16. Метц 1:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 16 9
17. Бордо 0:0 Заявка 9 1 5 3 11 - 17 8
18. Труа 0:0 Заявка 9 1 4 4 8 - 12 7
19. Брест Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
20. Сент-Этьен Заявка 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Ренн Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
3. Лорьян 0:1 Заявка 4 3 0 1 4 - 2 9
4. Лион Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
5. Монпелье Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
6. Ланс Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7. Ницца Заявка 4 2 2 0 9 - 3 7
8. Марсель Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
9. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10. Нант 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
11. Анже 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
12. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
13. Клермон 1:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
14. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
15. Монако 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Труа 0:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17. Метц 1:0 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Бордо 0:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Монако 0:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Метц 1:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7. Клермон 1:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 13 7
8. Анже 0:1 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
9. Бордо 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 10 6
10. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
11. Реймс Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
12. Труа 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
13. Нант 0:0 Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
14. Страсбург Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15. Лорьян 0:1 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
16. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
17. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ренн Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Брест Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Монпелье Лаборд Гаэтан 6 0 1
2. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
3. Ницца Гуйри Амин 5 2 2
4. Марсель Пайе Димитри 5 1 0
5. Монпелье Делор Анди 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 3 1
3. Лорьян Абергель Лоран 4 0
4. Лилль Шека 4 0
5. Реймс Гарсия Оскар 2 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Лорьян 84.2% (117)
X 12.2% (17)
Клермон 3.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Клермон
5.50
4.05
3.01
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лорьян 0:1 Клермон онлайн


Прогнозы на матч Лорьян 0:1 Клермон

Исход игры
Лорьян
84.2% (117)
Ничья
12.2% (17)
Клермон
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
44.93% (62)
Меньше
55.07% (76)
Обе команды забьют
Да
52.9% (73)
Нет
47.1% (65)
Популярный счёт
2:1 Лорьян
33.8% (47)
1:0 Лорьян
30.9% (43)
2:0 Лорьян
12.2% (17)
1:1 Ничья
9.4% (13)
3:1 Лорьян
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:2 Клермон
2.2% (3)
0:1 Клермон
1.4% (2)
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