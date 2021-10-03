Франция: Лига 1 2021-2022
Лорьян
1:1
Конец матча
Стадион: Стад де Мустуар
Клермон
0:1
15' ГолБайо Мохамед
24' Желтая карточкаГастьен Йоан
1:1
54' ГолЛапорт Жульен
55' Желтая карточкаДженц Мориц
79' Желтая карточкаЛапорт Жульен
30
Нарди
Поль
10
Ле
Фе
Энцо
20
Зедатка
Аким
21
Ожье
Флоран
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
27
Байо
Мохамед
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
-
36 Петро ЛеоЗащитник
- Защитник
-
37 Ле Бри ТеоЗащитник
- Нападающий
-
38 Уттара ДангоНападающий
-
31 Бурле РедванНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
-
24 Доссу ЖодельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
- Защитник
-
15 Менди АриалЗащитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
34 Aiman Maurer
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
15'
0:1
24'
54'
1:1
55'
79'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
История личных встреч
Лорьян
Клермон
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лорьенте Арман
|3
|0.33
|Моффи Теремас
|2 (1)
|0.22
|Монкондю Томас
|2
|0.22
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.11
|Лапорт Жульен
|1
|0.11
|Абергель Лоран
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|5
|0.56
|Рашани Эльбасан
|4
|0.44
|Доссу Жодель
|1
|0.11
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Н'Симба Виталь
|0
|0
|Гастьен Йоан
|0
|0
|Телль Жордан
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|4
|0
|Мендес Убулан
|2
|1
|Дженц Мориц
|2
|1
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|Эрго Жером
|1
|1
|Монкондю Томас
|2
|0
|Лапорт Жульен
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Буасгар Кентен
|1
|0
|Силва Игор
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастьен Йоан
|2
|1
|Ожье Флоран
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Зедатка Аким
|1
|0
|Н'Симба Виталь
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
4
80%
76-90
Пропущено
2
15
2 В 1-ом тайме 8
0 Во 2-ом тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
2
13%
1-15
1
50%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
38%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Забито
9
11
6 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 8
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
11%
2
18%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
11%
4
36%
76-90
Пропущено
10
21
4 В 1-ом тайме 11
6 Во 2-ом тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
3
14%
1-15
3
30%
3
14%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
3
30%
6
29%
46-60
2
20%
2
10%
61-75
1
10%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1
Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1 Лорьян - Нант 1:0 Лорьян - Бордо 1:1 Брест - Лорьян 2:3 Лорьян - Конкарно 0:0 Страсбург - Лорьян 1:1 Лорьян - Метц 2:1 Лион - Лорьян 4:1 Лорьян - Анже 2:0 Лорьян - Бордо 4:1 Марсель - Лорьян 3:2 Ланс - Лорьян 4:1
Клермон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0
Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Клермон - УНФП 1:0 Клермон - Монпелье 3:2 Клермон - Родез 2:2 Клермон - Труа 2:1 Кан - Клермон 2:1 Клермон - Сошо 3:1 Гренобль - Клермон 1:2 Клермон - Шатору 2:1 Париж - Клермон 0:1 Клермон - Гавр 1:1 Клермон - Амьен 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 9
|24
|2.
|Ланс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|Ницца
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 4
|16
|4.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|6.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 9
|14
|7.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|8.
|Нант
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 10
|13
|9.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|10.
|Ренн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 9
|12
|11.
|Лилль
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 14
|12
|12.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|13.
|Монпелье
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|16 - 16
|10
|14.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|15.
|Клермон
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 20
|10
|16.
|Бордо
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 20
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Метц
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Лорьян
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|6.
|Нант
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|7.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|8.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|7
|10.
|Марсель
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|11.
|Лилль
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|12.
|Страсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|13.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|14.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|15.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|16.
|Труа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|18.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 1
|9
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Монако
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Лилль
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|8.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|9.
|Клермон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 14
|5
|10.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 13
|5
|11.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|15.
|Лорьян
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|16.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|6
|0
|1
|2.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|3.
|Клермон
|Байо Мохамед
|5
|0
|2
|4.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|2
|5.
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|3
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|4
|1
|3.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
|4.
|Лилль
|Шека
|4
|0
|5.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
Прогнозы на матч Лорьян 1:1 Клермон
Исход игры
Лорьян
84.2% (117)
Ничья
12.2% (17)
Клермон
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
44.93% (62)
Меньше
55.07% (76)
Обе команды забьют
Да
52.9% (73)
Нет
47.1% (65)
Популярный счёт
2:1 Лорьян
33.8% (47)
1:0 Лорьян
30.9% (43)
2:0 Лорьян
12.2% (17)
1:1 Ничья
9.4% (13)
3:1 Лорьян
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:2 Клермон
2.2% (3)
0:1 Клермон
1.4% (2)
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