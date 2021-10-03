Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Удар от ворот произведет Клермон

92' Удар от ворот произведет Лорьян

91' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Удар от ворот произведет Лорьян

80' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Лапорт Жульен получил желтую карточку от судьи

79' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Гастьен Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Монкондю Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Хорошую попытку сделал Доссу Жодель . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Унтонджи Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Клермон выполняет удар от ворот.

73' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Моффи Теремас получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Моффи Теремас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Десма Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Унтонджи Седрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе

64' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Мендес Убулан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Удар от ворот произведет Лорьян

61' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Удар от ворот произведет Лорьян

58' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Унтонджи Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе

56' Мендес Убулан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Гастьен Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Дженц Мориц получил желтую карточку от судьи

53' Унтонджи Седрик пробует нанести удар издали, но Поль Нарди ловит мяч

53' Бертомье Жезон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Ле Фе Энцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Ле Фе Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе

47' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Лорьян

46' Байо Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.