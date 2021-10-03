  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лорьян
1:1
Конец матча

Стадион:
Клермон
0'
0:1
15' Гол
Байо Мохамед
24' Желтая карточка
Гастьен Йоан
1:1
54' Гол
Лапорт Жульен
55' Желтая карточка
Дженц Мориц
79' Желтая карточка
Лапорт Жульен
90'+4
30
Нарди
Поль
2
Силва
Игор
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
3
Дженц
Мориц
25
Ле
Гофф
Венсан
10
Ле
Фе
Энцо
18
Лемуан
Фабьен
23
Монкондю
Томас
13
Моффи
Теремас
28
Лорьенте
Арман
1
Десма
Артур
20
Зедатка
Аким
4
Унтонджи
Седрик
21
Ожье
Флоран
12
Н'Симба
Виталь
19
Абдул-Самед
Салис
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
8
Бертомье
Жезон
18
Рашани
Эльбасан
27
Байо
Мохамед
Лорьян
5-3-2
Клермон
4-2-3-1

Ход матча

15'
0:1
Байо Мохамед
(Н'Симба Виталь)
24'
 
Гастьен Йоан
50'
Диарра Стефан
Ле Фе Энцо
 
54'
Лапорт Жульен
(Монкондю Томас)
1:1
55'
Дженц Мориц
 
71'
Уттара Данго
Моффи Теремас
 
78'
 
Телль Жордан
Доссу Жодель
79'
Лапорт Жульен
 
85'
Буасгар Кентен
Лорьенте Арман
 
85'
Ле Бри Тео
Монкондю Томас
 
89'
 
Иглесиас Хонатан
Бертомье Жезон

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

История личных встреч

Лорьян
Клермон

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Л2
0:1
Л2
0:2
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 3 0.33
Моффи Теремас 2 (1) 0.22
Монкондю Томас 2 0.22
Ле Гофф Венсан 1 0.11
Лапорт Жульен 1 0.11
Абергель Лоран 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 5 0.56
Рашани Эльбасан 4 0.44
Доссу Жодель 1 0.11
Бертомье Жезон 0 0
Н'Симба Виталь 0 0
Гастьен Йоан 0 0
Телль Жордан 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 4 0
Мендес Убулан 2 1
Дженц Мориц 2 1
Лемуан Фабьен 3 0
Эрго Жером 1 1
Монкондю Томас 2 0
Лапорт Жульен 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Силва Игор 1 0
Диарра Стефан 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастьен Йоан 2 1
Ожье Флоран 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Рашани Эльбасан 1 0
Зедатка Аким 1 0
Н'Симба Виталь 1 0
Менди Ариал 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
4
80%
76-90

Пропущено

2
15
2 В 1-ом тайме 8
0 Во 2-ом тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
2
13%
1-15
1
50%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
38%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Забито

9
11
6 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 8
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
11%
2
18%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
11%
4
36%
76-90

Пропущено

10
21
4 В 1-ом тайме 11
6 Во 2-ом тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
3
14%
1-15
3
30%
3
14%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
3
30%
6
29%
46-60
2
20%
2
10%
61-75
1
10%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1
Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1 Лорьян - Нант 1:0 Лорьян - Бордо 1:1 Брест - Лорьян 2:3 Лорьян - Конкарно 0:0 Страсбург - Лорьян 1:1 Лорьян - Метц 2:1 Лион - Лорьян 4:1 Лорьян - Анже 2:0 Лорьян - Бордо 4:1 Марсель - Лорьян 3:2 Ланс - Лорьян 4:1
Клермон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0
Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Клермон - УНФП 1:0 Клермон - Монпелье 3:2 Клермон - Родез 2:2 Клермон - Труа 2:1 Кан - Клермон 2:1 Клермон - Сошо 3:1 Гренобль - Клермон 1:2 Клермон - Шатору 2:1 Париж - Клермон 0:1 Клермон - Гавр 1:1 Клермон - Амьен 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 0 1 22 - 9 24
2. Ланс Заявка 9 5 3 1 16 - 10 18
3. Ницца Заявка 8 5 2 1 18 - 4 16
4. Анже Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
5. Марсель 0:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
6. Лорьян Заявка 9 3 5 1 10 - 9 14
7. Монако Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
8. Нант Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
9. Лион Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
10. Ренн Заявка 9 3 3 3 12 - 9 12
11. Лилль 0:0 Заявка 9 3 3 3 11 - 14 12
12. Страсбург Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Монпелье Заявка 9 2 4 3 16 - 16 10
14. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
15. Клермон Заявка 9 2 4 3 12 - 20 10
16. Бордо Заявка 9 1 4 4 11 - 20 7
17. Труа Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Метц Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
19. Брест Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
20. Сент-Этьен Заявка 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Лорьян Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Ренн Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
5. Лион Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
6. Нант Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
7. Монпелье Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
8. Ланс Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
9. Ницца Заявка 4 2 2 0 9 - 3 7
10. Марсель 0:0 Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
11. Лилль 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 6 7
12. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
13. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
15. Клермон Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
16. Труа Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17. Бордо Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
18. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
4. Марсель 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5. Монако Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Анже Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7. Лилль 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
8. Реймс Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
9. Клермон Заявка 5 1 2 2 6 - 14 5
10. Бордо Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
11. Нант Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Труа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Страсбург Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Метц Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
15. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
16. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
17. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ренн Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Брест Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Монпелье Лаборд Гаэтан 6 0 1
2. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
3. Клермон Байо Мохамед 5 0 2
4. Ницца Гуйри Амин 5 2 2
5. Монако Бен-Йеддер Виссам 5 3 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 4 1
3. Лорьян Абергель Лоран 4 0
4. Лилль Шека 4 0
5. Реймс Гарсия Оскар 2 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Лорьян 84.2% (117)
X 12.2% (17)
Клермон 3.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Лорьян 1:1 Клермон онлайн


Прогнозы на матч Лорьян 1:1 Клермон

Исход игры
Лорьян
84.2% (117)
Ничья
12.2% (17)
Клермон
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
44.93% (62)
Меньше
55.07% (76)
Обе команды забьют
Да
52.9% (73)
Нет
47.1% (65)
Популярный счёт
2:1 Лорьян
33.8% (47)
1:0 Лорьян
30.9% (43)
2:0 Лорьян
12.2% (17)
1:1 Ничья
9.4% (13)
3:1 Лорьян
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:2 Клермон
2.2% (3)
0:1 Клермон
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 