Первый тайм

18' Отличные скиллы показывает Бальде Мама , обводя своих соперников

18' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Отличные скиллы показывает Каборе Исса , обводя своих соперников

17' Матч возобновится спорным мячом

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Сиприен Вилан из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Аппиа Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Плохо сыграл Кастеллетто Жан-Шарль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

14' Отличные скиллы показывает Родригес Жерсон , обводя своих соперников

13' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Бальде Мама получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Бальде Мама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

10' Жиротто Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Нант выполняет удар от ворот.

8' Нант выполняет удар от ворот.

8' Рипар Рено из команды Труа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

7' Траоре Шарль из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

7' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

7' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

5' Н'Гессан Куаме из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

4' Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Нант выполняет удар от ворот.

1' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Нант начинает с центра поля