Франция: Лига 1 2021-2022
Нант
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Стад де ля Божуар
Труа
12
Аппиа
Деннис
14
Траоре
Шарль
27
Саймон
Мозес
10
Блас
Людовик
30
Галлон
Готье
29
Каборе
Исса
20
Рипар
Рено
25
Бальде
Мама
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Букари ОсманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Каборе ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
-
25 Бальде МамаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
-
22 Ларуси ЯссерЗащитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Мазу ДерекПолузащитник
- Нападающий
-
12 Лумека ЛевиНападающий
-
28 Нассим ШадлиНападающий
-
Главный тренер: Laurent Batlles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
История личных встреч
Нант
Труа
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|4 (1)
|0.44
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.22
|Саймон Мозес
|1
|0.11
|Чиривелья Педро
|1
|0.11
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.11
|Жиротто Андрей
|1
|0.11
|Коршья Себастьен
|0
|0
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шавалерин Ксавье
|2
|0.22
|Тузгар Йоанн
|2
|0.22
|Бальде Мама
|1
|0.11
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.11
|Родригес Жерсон
|1
|0.11
|Дингом Тристан
|0
|0
|Н'Гессан Куаме
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Бьянкон Жулиан
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|2
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0
|Саймон Мозес
|2
|0
|Блас Людовик
|2
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Жиротто Андрей
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиродон Джимми
|2
|1
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|Каборе Исса
|1
|1
|Шавалерин Ксавье
|2
|0
|Азамум Карим
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Дингом Тристан
|1
|0
|Коне Юссуф
|1
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-ом тайме 0
4 Во 2-ом тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Забито
6
3
4 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 0
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
33%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
10
7
6 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
3
30%
1
14%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Пропущено
11
13
3 В 1-ом тайме 3
8 Во 2-ом тайме 10
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
3
27%
4
31%
46-60
3
27%
3
23%
61-75
2
18%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2
Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0 Нант - Метц 2:0 Монако - Нант 1:1 Лорьян - Нант 1:0 Брест - Нант 1:3 Нант - Ньор 0:1 Нант - Кан 0:1 Нант - Тулуза 0:1 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Монпелье 1:2 Дижон - Нант 0:4 Нант - Бордо 3:0 Брест - Нант 1:4 Страсбург - Нант 1:2 Нант - Лион 1:2
Труа
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2
Труа - Монако 1:2 Страсбург - Труа 1:1 Клермон - Труа 2:0 Труа - ПСЖ 1:2 Метц - Труа 2:1 Анже - Труа 3:0 Труа - Дижон 2:1 Труа - Ним 2:2 Клермон - Труа 2:1 Гавр - Труа 3:2 Труа - Дюнкерк 2:0 Шатору - Труа 1:2 Труа - Гренобль 3:1 Ньор - Труа 0:3 Труа - Кан 1:0 Париж - Труа 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 9
|24
|2.
|Ланс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|Ницца
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 4
|16
|4.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|5.
|Анже
|0:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|6.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|7.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|8.
|Ренн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 9
|12
|9.
|Монако
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|10.
|Клермон
|1:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 19
|12
|11.
|Лилль
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|12.
|Нант
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|13.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|14.
|Монпелье
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|16 - 16
|10
|15.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|16.
|Метц
|1:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|17.
|Бордо
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 17
|8
|18.
|Труа
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 12
|7
|19.
|Брест
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|3.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|4.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|5.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|6.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|7
|8.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|9.
|Страсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|10.
|Нант
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|11.
|Анже
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|13.
|Клермон
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|14.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|15.
|Монако
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|16.
|Труа
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Метц
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Бордо
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 1
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Метц
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Клермон
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 13
|7
|8.
|Анже
|0:1 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|9.
|Бордо
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 10
|6
|10.
|Лилль
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|11.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|12.
|Труа
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|13.
|Нант
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|14.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|15.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|16.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|6
|0
|1
|2.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|3.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|2
|4.
|Марсель
|Пайе Димитри
|5
|1
|0
|5.
|Монпелье
|Делор Анди
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|3
|1
|3.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
|4.
|Лилль
|Шека
|4
|0
|5.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
Прогнозы на матч Нант 0:0 Труа
Исход игры
Нант
90.5% (124)
Ничья
8.8% (12)
Труа
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.77% (49)
Меньше
64.23% (88)
Обе команды забьют
Да
42.34% (58)
Нет
57.66% (79)
Популярный счёт
1:0 Нант
36.5% (50)
2:1 Нант
30.7% (42)
2:0 Нант
19.7% (27)
1:1 Ничья
6.6% (9)
3:1 Нант
2.9% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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