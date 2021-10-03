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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Нант
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Труа
0' 18'
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
14
Траоре
Шарль
19
Жеббель
Виллем
8
Сиприен
Вилан
5
Чиривелья
Педро
27
Саймон
Мозес
10
Блас
Людовик
23
Коло-Муани
Рандаль
30
Галлон
Готье
19
Эль-Хаджам
Уалид
17
Сальмье
Йоанн
2
Палмер-Браун
Эрик
29
Каборе
Исса
6
Н'Гессан
Куаме
24
Шавалерин
Ксавье
3
Коне
Юссуф
20
Рипар
Рено
25
Бальде
Мама
11
Родригес
Жерсон
Нант
4-4-1-1
Труа
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

История личных встреч

Нант
Труа

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
3:0
Л2
1:1
Л2
2:0
Л2
0:1
Л2
0:2
КЛ
4:0
Л2
0:2
Л2
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 4 (1) 0.44
Коло-Муани Рандаль 2 0.22
Саймон Мозес 1 0.11
Чиривелья Педро 1 0.11
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.11
Жиротто Андрей 1 0.11
Коршья Себастьен 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 2 0.22
Тузгар Йоанн 2 0.22
Бальде Мама 1 0.11
Эль-Хаджам Уалид 1 0.11
Родригес Жерсон 1 0.11
Дингом Тристан 0 0
Н'Гессан Куаме 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Бьянкон Жулиан 0 0
Каборе Исса 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 2 0
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Саймон Мозес 2 0
Блас Людовик 2 0
Коко Маркус 1 0
Жиротто Андрей 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиродон Джимми 2 1
Бьянкон Жулиан 3 0
Каборе Исса 1 1
Шавалерин Ксавье 2 0
Азамум Карим 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Дингом Тристан 1 0
Коне Юссуф 1 0
Эль-Хаджам Уалид 1 0
Зукру Танги 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-ом тайме 0
4 Во 2-ом тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 0
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
33%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

10
7
6 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
3
30%
1
14%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Пропущено

11
13
3 В 1-ом тайме 3
8 Во 2-ом тайме 10
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
3
27%
4
31%
46-60
3
27%
3
23%
61-75
2
18%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2
Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0 Нант - Метц 2:0 Монако - Нант 1:1 Лорьян - Нант 1:0 Брест - Нант 1:3 Нант - Ньор 0:1 Нант - Кан 0:1 Нант - Тулуза 0:1 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Монпелье 1:2 Дижон - Нант 0:4 Нант - Бордо 3:0 Брест - Нант 1:4 Страсбург - Нант 1:2 Нант - Лион 1:2
Труа
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2
Труа - Монако 1:2 Страсбург - Труа 1:1 Клермон - Труа 2:0 Труа - ПСЖ 1:2 Метц - Труа 2:1 Анже - Труа 3:0 Труа - Дижон 2:1 Труа - Ним 2:2 Клермон - Труа 2:1 Гавр - Труа 3:2 Труа - Дюнкерк 2:0 Шатору - Труа 1:2 Труа - Гренобль 3:1 Ньор - Труа 0:3 Труа - Кан 1:0 Париж - Труа 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 0 1 22 - 9 24
2. Ланс Заявка 9 5 3 1 16 - 10 18
3. Ницца Заявка 8 5 2 1 18 - 4 16
4. Марсель Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5. Анже 0:1 Заявка 9 3 4 2 11 - 8 13
6. Лорьян 0:1 Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
7. Лион Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
8. Ренн Заявка 9 3 3 3 12 - 9 12
9. Монако 0:0 Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
10. Клермон 1:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 19 12
11. Лилль Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
12. Нант 0:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
13. Страсбург Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
14. Монпелье Заявка 9 2 4 3 16 - 16 10
15. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
16. Метц 1:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 16 9
17. Бордо 0:0 Заявка 9 1 5 3 11 - 17 8
18. Труа 0:0 Заявка 9 1 4 4 8 - 12 7
19. Брест Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
20. Сент-Этьен Заявка 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Ренн Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
3. Лорьян 0:1 Заявка 4 3 0 1 4 - 2 9
4. Лион Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
5. Монпелье Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
6. Ланс Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7. Ницца Заявка 4 2 2 0 9 - 3 7
8. Марсель Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
9. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10. Нант 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
11. Анже 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
12. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
13. Клермон 1:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
14. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
15. Монако 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Труа 0:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17. Метц 1:0 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Бордо 0:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Монако 0:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Метц 1:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7. Клермон 1:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 13 7
8. Анже 0:1 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
9. Бордо 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 10 6
10. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
11. Реймс Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
12. Труа 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
13. Нант 0:0 Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
14. Страсбург Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15. Лорьян 0:1 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
16. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
17. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ренн Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Брест Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Монпелье Лаборд Гаэтан 6 0 1
2. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
3. Ницца Гуйри Амин 5 2 2
4. Марсель Пайе Димитри 5 1 0
5. Монпелье Делор Анди 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 3 1
3. Лорьян Абергель Лоран 4 0
4. Лилль Шека 4 0
5. Реймс Гарсия Оскар 2 1
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Нант 90.5% (124)
X 8.8% (12)
Труа 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Труа
1.87
3.71
5.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нант 0:0 Труа онлайн


Прогнозы на матч Нант 0:0 Труа

Исход игры
Нант
90.5% (124)
Ничья
8.8% (12)
Труа
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.77% (49)
Меньше
64.23% (88)
Обе команды забьют
Да
42.34% (58)
Нет
57.66% (79)
Популярный счёт
1:0 Нант
36.5% (50)
2:1 Нант
30.7% (42)
2:0 Нант
19.7% (27)
1:1 Ничья
6.6% (9)
3:1 Нант
2.9% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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