Франция: Лига 1 2021-2022
Нант
2:0
Конец матча
Стадион: Стад де ля Божуар
Труа
45' Желтая карточкаКастеллетто Жан-Шарль
1:0
58' ГолЖиротто Андрей
66' Желтая карточкаРодригес Жерсон
2:0
69' ПенальтиБлас Людовик
83' Желтая карточкаНассим Шадли
90' Желтая карточкаЧиривелья Педро
12
Аппиа
Деннис
14
Траоре
Шарль
27
Саймон
Мозес
10
Блас
Людовик
30
Галлон
Готье
29
Каборе
Исса
20
Рипар
Рено
25
Бальде
Мама
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Букари ОсманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Каборе ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
-
25 Бальде МамаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
-
22 Ларуси ЯссерЗащитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Мазу ДерекПолузащитник
- Нападающий
-
12 Лумека ЛевиНападающий
-
28 Нассим ШадлиНападающий
-
Главный тренер: Laurent Batlles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Ход матча
58'
1:0
66'
69'
2:0
83'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
История личных встреч
Нант
Труа
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|5 (2)
|0.56
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.22
|Жиротто Андрей
|2
|0.22
|Саймон Мозес
|1
|0.11
|Чиривелья Педро
|1
|0.11
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.11
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Сиприен Вилан
|0
|0
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шавалерин Ксавье
|2
|0.22
|Тузгар Йоанн
|2
|0.22
|Бальде Мама
|1
|0.11
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.11
|Родригес Жерсон
|1
|0.11
|Дингом Тристан
|0
|0
|Н'Гессан Куаме
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Бьянкон Жулиан
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастеллетто Жан-Шарль
|3
|0
|Фабио да Сильва
|2
|0
|Саймон Мозес
|2
|0
|Чиривелья Педро
|2
|0
|Блас Людовик
|2
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Жиротто Андрей
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиродон Джимми
|2
|1
|Родригес Жерсон
|3
|0
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|Каборе Исса
|1
|1
|Шавалерин Ксавье
|2
|0
|Азамум Карим
|2
|0
|Дингом Тристан
|1
|0
|Коне Юссуф
|1
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0
|Нассим Шадли
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
50%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-ом тайме 0
4 Во 2-ом тайме 8
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
2
40%
3
38%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Забито
6
3
4 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 0
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
33%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
12
7
6 В 1-ом тайме 5
6 Во 2-ом тайме 2
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
3
25%
1
14%
1-15
2
17%
2
29%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
1
14%
76-90
Пропущено
11
15
3 В 1-ом тайме 3
8 Во 2-ом тайме 12
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
3
27%
5
33%
46-60
3
27%
4
27%
61-75
2
18%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2
Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0 Нант - Метц 2:0 Монако - Нант 1:1 Лорьян - Нант 1:0 Брест - Нант 1:3 Нант - Ньор 0:1 Нант - Кан 0:1 Нант - Тулуза 0:1 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Монпелье 1:2 Дижон - Нант 0:4 Нант - Бордо 3:0 Брест - Нант 1:4 Страсбург - Нант 1:2 Нант - Лион 1:2
Труа
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2
Труа - Монако 1:2 Страсбург - Труа 1:1 Клермон - Труа 2:0 Труа - ПСЖ 1:2 Метц - Труа 2:1 Анже - Труа 3:0 Труа - Дижон 2:1 Труа - Ним 2:2 Клермон - Труа 2:1 Гавр - Труа 3:2 Труа - Дюнкерк 2:0 Шатору - Труа 1:2 Труа - Гренобль 3:1 Ньор - Труа 0:3 Труа - Кан 1:0 Париж - Труа 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 9
|24
|2.
|Ланс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|Ницца
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 4
|16
|4.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|6.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 9
|14
|7.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|8.
|Нант
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 10
|13
|9.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|10.
|Ренн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 9
|12
|11.
|Лилль
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 14
|12
|12.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|13.
|Монпелье
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|16 - 16
|10
|14.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|15.
|Клермон
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 20
|10
|16.
|Бордо
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 20
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Метц
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Лорьян
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|6.
|Нант
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|7.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|8.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|7
|10.
|Марсель
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|11.
|Лилль
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|12.
|Страсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|13.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|14.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|15.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|16.
|Труа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|18.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 1
|9
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Монако
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Лилль
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|8.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|9.
|Клермон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 14
|5
|10.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 13
|5
|11.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|15.
|Лорьян
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|16.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|6
|0
|1
|2.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|3.
|Клермон
|Байо Мохамед
|5
|0
|2
|4.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|2
|5.
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|3
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|4
|1
|3.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
|4.
|Лилль
|Шека
|4
|0
|5.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
Прогнозы на матч Нант 2:0 Труа
Исход игры
Нант
90.5% (124)
Ничья
8.8% (12)
Труа
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.77% (49)
Меньше
64.23% (88)
Обе команды забьют
Да
42.34% (58)
Нет
57.66% (79)
Популярный счёт
1:0 Нант
36.5% (50)
2:1 Нант
30.7% (42)
2:0 Нант
19.7% (27)
1:1 Ничья
6.6% (9)
3:1 Нант
2.9% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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