Голкипер мог бы сыграть и получше

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Сиприен Вилан из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

48' Кастеллетто Жан-Шарль тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

47' Сиприен Вилан из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

47' Матч возобновлен

47' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

47' Палмер-Браун Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Отличные скиллы показывает Букари Осман , обводя своих соперников

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' О, нет. Из многообещающей позиции Аппиа Деннис из команды Нант наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

45' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

44' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Галлон Готье из команды Труа

43' Коло-Муани Рандаль имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

43' Сиприен Вилан разрезает оборону соперника отличным пасом

42' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Нант

42' Родригес Жерсон не смог попасть в створ ударом издали

41' Удар от ворот произведет Труа

41' Аппиа Деннис из команды Нант навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

41' Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Каборе Исса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Сиприен Вилан пробует нанести удар издали, но Готье Галлон держит все под контролем

39' Отличные скиллы показывает Букари Осман , обводя своих соперников

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Рипар Рено получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Рипар Рено на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Эль-Хаджам Уалид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Нант выполняет удар от ворот.

35' Игрок Каборе Исса из команды Труа неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

30' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновится спорным мячом

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Голкипер мог бы сыграть и получше

24' Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Шарль получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Траоре Шарль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Рипар Рено нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

21' Родригес Жерсон разрезает оборону соперника отличным пасом

21' Удар от ворот произведет Труа

21' Отличный пас сделал Траоре Шарль из команды Нант . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

20' Труа выполняет удар от ворот.

20' Блас Людовик из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

19' Нант выполняет удар от ворот.

19' Рипар Рено оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Отличные скиллы показывает Бальде Мама , обводя своих соперников

18' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Отличные скиллы показывает Каборе Исса , обводя своих соперников

17' Матч возобновится спорным мячом

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Сиприен Вилан из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Аппиа Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Плохо сыграл Кастеллетто Жан-Шарль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

14' Отличные скиллы показывает Родригес Жерсон , обводя своих соперников

13' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Бальде Мама получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Бальде Мама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

10' Жиротто Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Нант выполняет удар от ворот.

8' Нант выполняет удар от ворот.

8' Рипар Рено из команды Труа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

7' Траоре Шарль из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

7' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

7' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

5' Н'Гессан Куаме из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

4' Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Нант выполняет удар от ворот.

1' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Нант начинает с центра поля