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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Сент-Этьен
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Лион
0' 17'
40
Грин
Этьен
8
Камара
Махди
2
Мукуди
Ароль
5
Колодзейчак
Тимоти
13
Трауко
Мигель
28
Юссуф
Зейду
19
Неу
Иван
18
Норден
Арно
7
Будебуз
Риад
20
Буанга
Денис
10
Хазри
Вахби
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
27
Боатенг
Жером
2
Диоманде
Синали
12
Милагрес
Энрике
25
Какере
Максанс
39
Гимараэс
Бруно
29
Шакири
Джердан
8
Ауа
Уссем
7
Экамби
Карл
Токо
10
Пакета
Лукас
Сент-Этьен
4-2-3-1
Лион
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

История личных встреч

Сент-Этьен
Лион

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

114.3%
100%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 19 побед

28 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
6 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
8 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.4%
10.7%
67.9%
6 побед 3 ничьи 19 побед

История матчей

Л1
0:5
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:5
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
3:0
Л1
2:2
Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
2:0
КЛ
1:2
Л1
1:4
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 3 (1) 0.33
Колодзейчак Тимоти 1 0.11
Буанга Денис 1 0.11
Соу Саиду 1 0.11
Норден Арно 0 0
Крассо Жан-Филипп 0 0
Аушиш Адиль 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Мусса II 4 (1) 0.44
Пакета Лукас 4 0.44
Экамби Карл Токо 1 0.11
Шакири Джердан 1 0.11
Слимани Ислам 1 0.11
Денайер Джейсон 1 0.11
Эмерсон Палмиери 1 0.11
Ауа Уссем 0 0
Гимараэс Бруно 0 0

Карточки

Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колодзейчак Тимоти 2 0
Хазри Вахби 2 0
Амума Ромен 2 0
Буанга Денис 2 0
Масон Иван 2 0
Грин Этьен 0 1
Юссуф Зейду 1 0
Неу Иван 1 0
Наде Микаэль 1 0
Камара Махди 1 0
Аушиш Адиль 1 0
Гурна-Дуат Люка 1 0
Соу Саиду 1 0
Сабан Матис 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Сильва Дамьен 1 1
Корне Максвелл 1 1
Диоманде Синали 2 0
Эмерсон Палмиери 0 1
Боатенг Жером 1 0
Лопеш Антони 1 0
Слимани Ислам 1 0
Фильо Марсело 1 0
Дюбуа Лео 1 0
Экамби Карл Токо 1 0
Пакета Лукас 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Люкеба Кастелло 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
2
50%
76-90

Забито

3
12
3 В 1-ом тайме 5
0 Во 2-ом тайме 7
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
33%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
67%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
3
50%
76-90

Забито

6
15
3 В 1-ом тайме 6
3 Во 2-ом тайме 9
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
17%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
33%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
33%
3
20%
61-75
1
17%
2
13%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-ом тайме 4
10 Во 2-ом тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
3
18%
2
20%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
4
24%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Этьен
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0
Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Сент-Этьен - Гренобль 2:1 Сент-Этьен - Бур-Перонна 1:1 Сент-Этьен - Ле Пюи 2:2 Сент-Этьен - Дижон 0:1 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Марсель 1:0 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Брест 1:2 ПСЖ - Сент-Этьен 3:2
Лион
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1
Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0 Лион - Брест 1:1 Порту - Лион 5:3 Лион - Спортинг Л 2:3 Вильярреал - Лион 2:2 Лион - Вольфсбург 4:1 Лион - Вильфранш 2:0 Лион - Бур-Перонна 5:1 Лион - Ницца 2:3 Ним - Лион 2:5 Лион - Лорьян 4:1 Монако - Лион 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 0 1 22 - 9 24
2. Ланс Заявка 9 5 3 1 16 - 10 18
3. Ницца Заявка 8 5 2 1 18 - 4 16
4. Анже Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
5. Марсель Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
6. Лорьян Заявка 9 3 5 1 10 - 9 14
7. Монако Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
8. Лилль Заявка 9 4 2 3 13 - 14 14
9. Лион 0:0 Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
10. Нант Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
11. Ренн Заявка 9 3 3 3 12 - 9 12
12. Страсбург Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Монпелье Заявка 9 2 4 3 16 - 16 10
14. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
15. Клермон Заявка 9 2 4 3 12 - 20 10
16. Бордо Заявка 9 1 4 4 11 - 20 7
17. Труа Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Метц Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
19. Брест Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
20. Сент-Этьен 0:0 Заявка 9 0 4 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Лорьян Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Ренн Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
5. Лилль Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
6. Лион 0:0 Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
7. Нант Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
8. Монпелье Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
9. Ланс Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
11. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12. Ницца Заявка 4 2 2 0 9 - 3 7
13. Марсель Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
14. Клермон Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
15. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
16. Сент-Этьен 0:0 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
17. Труа Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
18. Бордо Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
4. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Монако Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Анже Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
8. Реймс Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
9. Клермон Заявка 5 1 2 2 6 - 14 5
10. Бордо Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
11. Лион 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
12. Нант Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
13. Труа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Страсбург Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15. Метц Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
16. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
17. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ренн Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Брест Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Сент-Этьен 0:0 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Монпелье Лаборд Гаэтан 6 0 1
2. Лилль Дэвид Джонатан 6 1 0
3. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
4. Клермон Байо Мохамед 5 0 2
5. Ницца Гуйри Амин 5 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 4 1
3. Марсель Балерди Леонардо 3 1
4. Лорьян Абергель Лоран 4 0
5. Лилль Шека 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Сент-Этьен 2.9% (4)
X 16.4% (23)
Лион 80.7% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Этьен
Ничья
Лион
4.58
4.21
1.78
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Сент-Этьен 0:0 Лион онлайн


Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:0 Лион

Исход игры
Сент-Этьен
2.9% (4)
Ничья
16.4% (23)
Лион
80.7% (113)
Тотал 2.5
Больше
65.69% (90)
Меньше
34.31% (47)
Обе команды забьют
Да
81.02% (111)
Нет
18.98% (26)
Популярный счёт
1:2 Лион
50.7% (71)
1:1 Ничья
15% (21)
0:1 Лион
10.7% (15)
1:3 Лион
8.6% (12)
0:2 Лион
7.9% (11)
2:1 Сент-Этьен
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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