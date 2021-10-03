Франция: Лига 1 2021-2022
Сент-Этьен
1:1
Конец матча
Стадион: Жоффруа Гишар
Лион
32' Желтая карточкаНорден Арно
0:1
41' ГолАуа Уссем
44' Undefined phrase: football_event_Шакири Джердан
45' Желтая карточкаДюбуа Лео
45' Желтая карточкаКамара Махди
74' Красная карточкаЛопеш Антони
90' Желтая карточкаЭкамби Карл Токо
90' Желтая карточкаДенайер Джейсон
1:1
90' ПенальтиХазри Вахби
40
Грин
Этьен
28
Юссуф
Зейду
19
Неу
Иван
18
Норден
Арно
20
Буанга
Денис
10
Хазри
Вахби
14
Дюбуа
Лео
10
Пакета
Лукас
- Основной состав
-
40 Грин ЭтьенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Наде МикаэльЗащитник
- Полузащитник
-
25 Диуссе АссанПолузащитник
-
21 Амума РоменПолузащитник
-
17 Аушиш АдильНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
32'
41'
0:1
44'
45'
45'
65'
74'
88'
90'
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 5
-
6 Угловые 4
-
3 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
История личных встреч
Сент-Этьен
Лион
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
114.3%
100%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 19 побед
28 матчей
21.4%
21.4%
57.2%
6 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
8 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.4%
10.7%
67.9%
6 побед 3 ничьи 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|4 (2)
|0.44
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0.11
|Буанга Денис
|1
|0.11
|Соу Саиду
|1
|0.11
|Норден Арно
|0
|0
|Крассо Жан-Филипп
|0
|0
|Аушиш Адиль
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пакета Лукас
|4
|0.44
|Дембеле Мусса II
|4 (1)
|0.44
|Экамби Карл Токо
|1
|0.11
|Ауа Уссем
|1
|0.11
|Шакири Джердан
|1
|0.11
|Слимани Ислам
|1
|0.11
|Денайер Джейсон
|1
|0.11
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.11
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Карточки
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колодзейчак Тимоти
|2
|0
|Хазри Вахби
|2
|0
|Амума Ромен
|2
|0
|Буанга Денис
|2
|0
|Камара Махди
|2
|0
|Масон Иван
|2
|0
|Грин Этьен
|0
|1
|Норден Арно
|1
|0
|Юссуф Зейду
|1
|0
|Неу Иван
|1
|0
|Наде Микаэль
|1
|0
|Аушиш Адиль
|1
|0
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0
|Соу Саиду
|1
|0
|Сабан Матис
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопеш Антони
|1
|1
|Да Сильва Дамьен
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Дюбуа Лео
|2
|0
|Экамби Карл Токо
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Эмерсон Палмиери
|0
|1
|Боатенг Жером
|1
|0
|Слимани Ислам
|1
|0
|Фильо Марсело
|1
|0
|Денайер Джейсон
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
0 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
25%
3
60%
76-90
Забито
3
12
3 В 1-ом тайме 5
0 Во 2-ом тайме 7
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
33%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
67%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
3
50%
76-90
Забито
7
16
3 В 1-ом тайме 7
4 Во 2-ом тайме 9
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
1
14%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
29%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
29%
3
19%
61-75
2
29%
2
13%
76-90
Пропущено
18
11
8 В 1-ом тайме 4
10 Во 2-ом тайме 7
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
4
22%
2
18%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
4
22%
6
55%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Этьен
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0
Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Сент-Этьен - Гренобль 2:1 Сент-Этьен - Бур-Перонна 1:1 Сент-Этьен - Ле Пюи 2:2 Сент-Этьен - Дижон 0:1 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Марсель 1:0 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Брест 1:2 ПСЖ - Сент-Этьен 3:2
Лион
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1
Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0 Лион - Брест 1:1 Порту - Лион 5:3 Лион - Спортинг Л 2:3 Вильярреал - Лион 2:2 Лион - Вольфсбург 4:1 Лион - Вильфранш 2:0 Лион - Бур-Перонна 5:1 Лион - Ницца 2:3 Ним - Лион 2:5 Лион - Лорьян 4:1 Монако - Лион 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 9
|24
|2.
|Ланс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|Ницца
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 4
|16
|4.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|5.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 9
|14
|7.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|8.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|9.
|Лион
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 13
|13
|10.
|Нант
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 10
|13
|11.
|Ренн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 9
|12
|12.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|13.
|Монпелье
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|16 - 16
|10
|14.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|15.
|Клермон
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 20
|10
|16.
|Бордо
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 20
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Метц
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Лорьян
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|6.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|7.
|Нант
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|8.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|9.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Страсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|11.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|7
|13.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|14.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|15.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|17.
|Труа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|18.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|20.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 1
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Монако
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Лилль
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|8.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|9.
|Клермон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 14
|5
|10.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 13
|5
|11.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|13.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|15.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|16.
|Лорьян
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|6
|0
|1
|2.
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6
|1
|0
|3.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|4.
|Клермон
|Байо Мохамед
|5
|0
|2
|5.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|4
|1
|3.
|Марсель
|Балерди Леонардо
|3
|1
|4.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
|5.
|Лилль
|Шека
|4
|0
Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:1 Лион
Исход игры
Сент-Этьен
2.9% (4)
Ничья
16.4% (23)
Лион
80.7% (113)
Тотал 2.5
Больше
65.69% (90)
Меньше
34.31% (47)
Обе команды забьют
Да
81.02% (111)
Нет
18.98% (26)
Популярный счёт
1:2 Лион
50.7% (71)
1:1 Ничья
15% (21)
0:1 Лион
10.7% (15)
1:3 Лион
8.6% (12)
0:2 Лион
7.9% (11)
2:1 Сент-Этьен
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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