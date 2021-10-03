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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Сент-Этьен
1:1
Конец матча

Стадион:
Лион
0'
32' Желтая карточка
Норден Арно
0:1
41' Гол
Ауа Уссем
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Шакири Джердан
45' Желтая карточка
Дюбуа Лео
45' Желтая карточка
Камара Махди
74' Красная карточка
Лопеш Антони
90' Желтая карточка
Экамби Карл Токо
90' Желтая карточка
Денайер Джейсон
1:1
90' Пенальти
Хазри Вахби
90'+9
40
Грин
Этьен
8
Камара
Махди
2
Мукуди
Ароль
5
Колодзейчак
Тимоти
13
Трауко
Мигель
28
Юссуф
Зейду
19
Неу
Иван
18
Норден
Арно
7
Будебуз
Риад
20
Буанга
Денис
10
Хазри
Вахби
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
27
Боатенг
Жером
2
Диоманде
Синали
12
Милагрес
Энрике
25
Какере
Максанс
39
Гимараэс
Бруно
29
Шакири
Джердан
8
Ауа
Уссем
7
Экамби
Карл
Токо
10
Пакета
Лукас
Сент-Этьен
4-2-3-1
Лион
4-2-3-1

Ход матча

32'
Норден Арно
 
41'
0:1
Ауа Уссем
(Пакета Лукас)
44'
 
Шакири Джердан
45'
 
Дюбуа Лео
45'
Камара Махди
 
65'
Амума Ромен
Неу Иван
 
65'
Гурна-Дуат Люка
Норден Арно
 
68'
 
Денайер Джейсон
Боатенг Жером
74'
 
Лопеш Антони
76'
 
Поллерсбек Юлиан
Шакири Джердан
78'
Аушиш Адиль
Будебуз Риад
 
88'
 
Гюсто Мало
Ауа Уссем
88'
 
Мендес Тьяго
Гимараэс Бруно
89'
Крассо Жан-Филипп
Буанга Денис
 
90'
 
Экамби Карл Токо
90'
 
Денайер Джейсон
90'
Хазри Вахби
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 3 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

История личных встреч

Сент-Этьен
Лион

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

114.3%
100%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 19 побед

28 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
6 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
8 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.4%
10.7%
67.9%
6 побед 3 ничьи 19 побед

История матчей

Л1
0:5
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:5
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
3:0
Л1
2:2
Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
2:0
КЛ
1:2
Л1
1:4
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 4 (2) 0.44
Колодзейчак Тимоти 1 0.11
Буанга Денис 1 0.11
Соу Саиду 1 0.11
Норден Арно 0 0
Крассо Жан-Филипп 0 0
Аушиш Адиль 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакета Лукас 4 0.44
Дембеле Мусса II 4 (1) 0.44
Экамби Карл Токо 1 0.11
Ауа Уссем 1 0.11
Шакири Джердан 1 0.11
Слимани Ислам 1 0.11
Денайер Джейсон 1 0.11
Эмерсон Палмиери 1 0.11
Гимараэс Бруно 0 0

Карточки

Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колодзейчак Тимоти 2 0
Хазри Вахби 2 0
Амума Ромен 2 0
Буанга Денис 2 0
Камара Махди 2 0
Масон Иван 2 0
Грин Этьен 0 1
Норден Арно 1 0
Юссуф Зейду 1 0
Неу Иван 1 0
Наде Микаэль 1 0
Аушиш Адиль 1 0
Гурна-Дуат Люка 1 0
Соу Саиду 1 0
Сабан Матис 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопеш Антони 1 1
Да Сильва Дамьен 1 1
Корне Максвелл 1 1
Дюбуа Лео 2 0
Экамби Карл Токо 2 0
Диоманде Синали 2 0
Эмерсон Палмиери 0 1
Боатенг Жером 1 0
Слимани Ислам 1 0
Фильо Марсело 1 0
Денайер Джейсон 1 0
Пакета Лукас 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Люкеба Кастелло 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
0 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
25%
3
60%
76-90

Забито

3
12
3 В 1-ом тайме 5
0 Во 2-ом тайме 7
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
33%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
67%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
3
50%
76-90

Забито

7
16
3 В 1-ом тайме 7
4 Во 2-ом тайме 9
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
1
14%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
29%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
29%
3
19%
61-75
2
29%
2
13%
76-90

Пропущено

18
11
8 В 1-ом тайме 4
10 Во 2-ом тайме 7
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
4
22%
2
18%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
4
22%
6
55%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Этьен
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0
Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Сент-Этьен - Гренобль 2:1 Сент-Этьен - Бур-Перонна 1:1 Сент-Этьен - Ле Пюи 2:2 Сент-Этьен - Дижон 0:1 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Марсель 1:0 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Брест 1:2 ПСЖ - Сент-Этьен 3:2
Лион
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1
Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0 Лион - Брест 1:1 Порту - Лион 5:3 Лион - Спортинг Л 2:3 Вильярреал - Лион 2:2 Лион - Вольфсбург 4:1 Лион - Вильфранш 2:0 Лион - Бур-Перонна 5:1 Лион - Ницца 2:3 Ним - Лион 2:5 Лион - Лорьян 4:1 Монако - Лион 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 0 1 22 - 9 24
2. Ланс Заявка 9 5 3 1 16 - 10 18
3. Ницца Заявка 8 5 2 1 18 - 4 16
4. Анже Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
5. Марсель Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
6. Лорьян Заявка 9 3 5 1 10 - 9 14
7. Монако Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
8. Лилль Заявка 9 4 2 3 13 - 14 14
9. Лион Заявка 9 3 4 2 14 - 13 13
10. Нант Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
11. Ренн Заявка 9 3 3 3 12 - 9 12
12. Страсбург Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Монпелье Заявка 9 2 4 3 16 - 16 10
14. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
15. Клермон Заявка 9 2 4 3 12 - 20 10
16. Бордо Заявка 9 1 4 4 11 - 20 7
17. Труа Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Метц Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
19. Брест Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
20. Сент-Этьен Заявка 9 0 4 5 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Лорьян Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Ренн Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
5. Лилль Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
6. Лион Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
7. Нант Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
8. Монпелье Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
9. Ланс Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
11. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12. Ницца Заявка 4 2 2 0 9 - 3 7
13. Марсель Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
14. Клермон Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
15. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
16. Сент-Этьен Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
17. Труа Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
18. Бордо Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
4. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Монако Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Анже Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
8. Реймс Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
9. Клермон Заявка 5 1 2 2 6 - 14 5
10. Бордо Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
11. Лион Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Нант Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
13. Труа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Страсбург Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15. Метц Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
16. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
17. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ренн Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Брест Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Монпелье Лаборд Гаэтан 6 0 1
2. Лилль Дэвид Джонатан 6 1 0
3. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
4. Клермон Байо Мохамед 5 0 2
5. Ницца Гуйри Амин 5 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 4 1
3. Марсель Балерди Леонардо 3 1
4. Лорьян Абергель Лоран 4 0
5. Лилль Шека 4 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Сент-Этьен 2.9% (4)
X 16.4% (23)
Лион 80.7% (113)
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Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:1 Лион

Исход игры
Сент-Этьен
2.9% (4)
Ничья
16.4% (23)
Лион
80.7% (113)
Тотал 2.5
Больше
65.69% (90)
Меньше
34.31% (47)
Обе команды забьют
Да
81.02% (111)
Нет
18.98% (26)
Популярный счёт
1:2 Лион
50.7% (71)
1:1 Ничья
15% (21)
0:1 Лион
10.7% (15)
1:3 Лион
8.6% (12)
0:2 Лион
7.9% (11)
2:1 Сент-Этьен
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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