Второй тайм

99' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Судья сигнализирует, что Мало Густо из команды Лион поставил подножку. Пострадал Люка Гурна-Дуат

98' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

98' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

97' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

97' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

97' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

97' Матч возобновлен

96' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

95' Г О О О О О Л - Хазри Вахби из команды Сент-Этьен забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Джулиан Поллерсбек прыгнул не в ту сторону.

94' Денайер Джейсон получает желтую карточку за игру рукой

94' После проверки VAR судья изменил решение - Сент-Этьен пробьет пенальти!

93' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

92' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Судье надоело, что Экамби Карл Токо тянет время и он наказал его горчичником

91' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Аушиш Адиль пробует нанести удар издали, но Джулиан Поллерсбек держит все под контролем

90' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Удар от ворот произведет Лион

89' Матч возобновлен

88' Тактическая замена. Ауа Уссем уходит с поля и его заменяет Мало Густо

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Камара Махди пробует нанести удар издали, но Джулиан Поллерсбек держит все под контролем

85' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Матч возобновится спорным мячом

85' Ох, нехорошо это выглядит. Гимараэс Бруно получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Гимараэс Бруно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Матч приостановлен из-за петард на поле

81' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Ох, нехорошо это выглядит. Колодзейчак Тимоти получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Сент-Этьен нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

80' Лион выполняет удар от ворот.

79' Трауко Мигель не смог попасть в створ ударом издали

79' Какере Максанс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Хороший удар издали нанес Юссуф Зейду , но отличный сейв сделал Джулиан Поллерсбек. Угловой.

79' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Поллерсбек Юлиан взял и забрал мяч на выходе

77' ПЕРЕКЛАДИНА! Люка Гурна-Дуат упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

74' Лопеш Антони сыграл рукой за пределами штрафной площади. Могут быть проблемы...

74' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

73' Буанга Денис имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

73' ШАНС! Буанга Денис вышел один на один с голкипером...

73' Люка Гурна-Дуат из команды Сент-Этьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

73' Этьен Грин из команды Сент-Этьен хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

72' Пакета Лукас из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

71' Будебуз Риад навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

70' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Лопеш Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

65' Люка Гурна-Дуат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Тактическая замена. Норден Арно уходит с поля и его заменяет Люка Гурна-Дуат

63' Лион выполняет удар от ворот.

61' Боатенг Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Милагрес Энрике из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

60' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Пакета Лукас из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

57' Норден Арно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Плохо сыграл Дюбуа Лео - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

56' Антони Лопеш не дал случится голу! Буанга Денис должен был забивать, но Антони Лопеш сделал отличный сейв

56' ШАНС! Буанга Денис вышел один на один с голкипером...

55' Матч возобновлен

54' Лопеш Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Норден Арно из команды Сент-Этьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

53' Неу Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Шакири Джердан пробил со штрафного прямо в стенку

52' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Плохо сыграл Синали Диоманде - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

46' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

46' Второй тайм начался