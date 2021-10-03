Франция: Лига 1 2021-2022
Лилль
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Пьер Моруа
Марсель
11' Желтая карточкаМандава Рейнилду
24
Онана
Амаду
17
Йилмаз
Бурак
16
Пау
Лопес
29
Лирола
Поль
14
Перес
Луан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
-
8 ШекаПолузащитник
-
11 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
22 Веа ТимотиНападающий
-
Главный тренер: Гурвенье Жоселен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перес ЛуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Амави ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Энрике ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
11'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
История личных встреч
Лилль
Марсель
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
72.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
30 матчей
26.7%
23.3%
50%
8 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
23.3%
53.3%
23.4%
7 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.7%
46.7%
36.6%
5 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|4 (1)
|0.44
|Йилмаз Бурак
|3 (1)
|0.33
|Язиджи Юсуф
|1
|0.11
|Андре Бенжамин
|1
|0.11
|Иконе Жонатан
|1
|0.11
|Ботман Свен
|1
|0.11
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|Фонте Жозе
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|5 (1)
|0.63
|Юндер Дженгиз
|3
|0.38
|Бамба Дьенг Амаду
|3
|0.38
|Жерсон Сантос
|1
|0.13
|Арит Амин
|1
|0.13
|Гендузи Маттео
|1
|0.13
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
|Лирола Поль
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шека
|4
|0
|Йилмаз Бурак
|2
|0
|Андре Бенжамин
|2
|0
|Язиджи Юсуф
|2
|0
|Челик Зеки
|2
|0
|Джало Тьягу
|2
|0
|Мандава Рейнилду
|2
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|2
|1
|Гуйе Пап
|2
|0
|Перес Луан
|2
|0
|Камара Бубакар
|2
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
|Салиба Вильям
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
3 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
75%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
1
14%
4
44%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
11
15
7 В 1-ом тайме 7
4 Во 2-ом тайме 8
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
4
36%
5
33%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
18%
1
7%
76-90
Пропущено
14
7
7 В 1-ом тайме 4
7 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
3
21%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
29%
2
29%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
4
29%
1
14%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0
Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4 Метц - Лилль 3:3 Лилль - ПСЖ 1:0 Порту - Лилль 2:0 Бенфика - Лилль 1:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Васланд-Беверен - Лилль 0:2 Анже - Лилль 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Ланс - Лилль 0:3 Лилль - Ницца 2:0 Лион - Лилль 2:3
Марсель
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0
Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3 Марсель - Вильярреал 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Бенфика - Марсель 1:1 Брага - Марсель 1:1 Марсель - Серветт 3:1 Марсель - Сет 2:1 Марсель - Мартиг 3:0 Метц - Марсель 1:1 Марсель - Анже 3:2 Сент-Этьен - Марсель 1:0 Марсель - Страсбург 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 9
|24
|2.
|Ланс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|Ницца
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 4
|16
|4.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|6.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 9
|14
|7.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|8.
|Нант
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 10
|13
|9.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|10.
|Ренн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 9
|12
|11.
|Лилль
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 14
|12
|12.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|13.
|Монпелье
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|16 - 16
|10
|14.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|15.
|Клермон
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 20
|10
|16.
|Бордо
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 20
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Метц
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Лорьян
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|6.
|Нант
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|7.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|8.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|7
|10.
|Марсель
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|11.
|Лилль
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|12.
|Страсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|13.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|14.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|15.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|16.
|Труа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|18.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 1
|9
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Монако
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Лилль
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|8.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|9.
|Клермон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 14
|5
|10.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 13
|5
|11.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|15.
|Лорьян
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|16.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|6
|0
|1
|2.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|3.
|Клермон
|Байо Мохамед
|5
|0
|2
|4.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|2
|5.
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|3
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|4
|1
|3.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
|4.
|Лилль
|Шека
|4
|0
|5.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
Прогнозы на матч Лилль 0:0 Марсель
Исход игры
Лилль
32.4% (45)
Ничья
48.2% (67)
Марсель
19.4% (27)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (65)
Меньше
52.21% (71)
Обе команды забьют
Да
91.18% (124)
Нет
8.82% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.2% (60)
2:1 Лилль
23.7% (33)
1:2 Марсель
16.5% (23)
1:0 Лилль
5.8% (8)
2:2 Ничья
3.6% (5)
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