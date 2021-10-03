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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лилль
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Марсель
0'
11' Желтая карточка
Мандава Рейнилду
15'
1
Грбич
Иво
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
10
Иконе
Жонатан
21
Андре
Бенжамин
24
Онана
Амаду
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
16
Пау
Лопес
2
Салиба
Вильям
5
Балерди
Леонардо
15
Чалета-Цар
Дуе
29
Лирола
Поль
21
Ронжье
Валентин
6
Гендузи
Маттео
8
Жерсон
Сантос
14
Перес
Луан
12
Бамба
Дьенг
Амаду
17
Юндер
Дженгиз
Лилль
4-4-2
Марсель
3-5-2

Ход матча

11'
Мандава Рейнилду
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

История личных встреч

Лилль
Марсель

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
72.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

30 матчей

26.7%
23.3%
50%
8 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

23.3%
53.3%
23.4%
7 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
46.7%
36.6%
5 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
5:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:4
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
3:2
С
4:5
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
3:2
КЛ
2:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
1:3
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 4 (1) 0.44
Йилмаз Бурак 3 (1) 0.33
Язиджи Юсуф 1 0.11
Андре Бенжамин 1 0.11
Иконе Жонатан 1 0.11
Ботман Свен 1 0.11
Лихаджи Исаак 0 0
Фонте Жозе 0 0
Веа Тимоти 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 5 (1) 0.63
Юндер Дженгиз 3 0.38
Бамба Дьенг Амаду 3 0.38
Жерсон Сантос 1 0.13
Арит Амин 1 0.13
Гендузи Маттео 1 0.13
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0
Лирола Поль 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шека 4 0
Йилмаз Бурак 2 0
Андре Бенжамин 2 0
Язиджи Юсуф 2 0
Челик Зеки 2 0
Джало Тьягу 2 0
Мандава Рейнилду 2 0
Фонте Жозе 1 0
Грбич Иво 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Гомес Анхель 1 0
Ботман Свен 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 2 1
Гуйе Пап 2 0
Перес Луан 2 0
Камара Бубакар 2 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Арит Амин 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Салиба Вильям 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
75%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
1
14%
4
44%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

11
15
7 В 1-ом тайме 7
4 Во 2-ом тайме 8
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
4
36%
5
33%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
18%
1
7%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-ом тайме 4
7 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
3
21%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
29%
2
29%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
4
29%
1
14%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0
Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4 Метц - Лилль 3:3 Лилль - ПСЖ 1:0 Порту - Лилль 2:0 Бенфика - Лилль 1:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Васланд-Беверен - Лилль 0:2 Анже - Лилль 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Ланс - Лилль 0:3 Лилль - Ницца 2:0 Лион - Лилль 2:3
Марсель
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0
Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3 Марсель - Вильярреал 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Бенфика - Марсель 1:1 Брага - Марсель 1:1 Марсель - Серветт 3:1 Марсель - Сет 2:1 Марсель - Мартиг 3:0 Метц - Марсель 1:1 Марсель - Анже 3:2 Сент-Этьен - Марсель 1:0 Марсель - Страсбург 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 0 1 22 - 9 24
2. Ланс Заявка 9 5 3 1 16 - 10 18
3. Ницца Заявка 8 5 2 1 18 - 4 16
4. Анже Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
5. Марсель 0:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
6. Лорьян Заявка 9 3 5 1 10 - 9 14
7. Монако Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
8. Нант Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
9. Лион Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
10. Ренн Заявка 9 3 3 3 12 - 9 12
11. Лилль 0:0 Заявка 9 3 3 3 11 - 14 12
12. Страсбург Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Монпелье Заявка 9 2 4 3 16 - 16 10
14. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
15. Клермон Заявка 9 2 4 3 12 - 20 10
16. Бордо Заявка 9 1 4 4 11 - 20 7
17. Труа Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Метц Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
19. Брест Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
20. Сент-Этьен Заявка 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Лорьян Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Ренн Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
5. Лион Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
6. Нант Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
7. Монпелье Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
8. Ланс Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
9. Ницца Заявка 4 2 2 0 9 - 3 7
10. Марсель 0:0 Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
11. Лилль 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 6 7
12. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
13. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
15. Клермон Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
16. Труа Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17. Бордо Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
18. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
4. Марсель 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5. Монако Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Анже Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7. Лилль 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
8. Реймс Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
9. Клермон Заявка 5 1 2 2 6 - 14 5
10. Бордо Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
11. Нант Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Труа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Страсбург Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Метц Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
15. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
16. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
17. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ренн Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Брест Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Монпелье Лаборд Гаэтан 6 0 1
2. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
3. Клермон Байо Мохамед 5 0 2
4. Ницца Гуйри Амин 5 2 2
5. Монако Бен-Йеддер Виссам 5 3 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 4 1
3. Лорьян Абергель Лоран 4 0
4. Лилль Шека 4 0
5. Реймс Гарсия Оскар 2 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Лилль 32.4% (45)
X 48.2% (67)
Марсель 19.4% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Марсель
2.40
3.48
3.60
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Лилль 0:0 Марсель онлайн


Прогнозы на матч Лилль 0:0 Марсель

Исход игры
Лилль
32.4% (45)
Ничья
48.2% (67)
Марсель
19.4% (27)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (65)
Меньше
52.21% (71)
Обе команды забьют
Да
91.18% (124)
Нет
8.82% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.2% (60)
2:1 Лилль
23.7% (33)
1:2 Марсель
16.5% (23)
1:0 Лилль
5.8% (8)
2:2 Ничья
3.6% (5)
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