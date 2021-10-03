Первый тайм

16' Бамба Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Пау Лопес не дал случится голу! Иконе Жонатан должен был забивать, но Пау Лопес сделал отличный сейв

14' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Лилль

12' Юндер Дженгиз решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

11' Мандава Рейнилду получает желтую карточку за игру рукой

10' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Ахмаду Бамба Дьенг бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

8' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Лилль выполняет удар от ворот.

8' Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

7' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Хорошую попытку сделал Ахмаду Бамба Дьенг. Удар в створ, но вратарь начеку

3' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе

1' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Марсель начинает с центра поля