Второй тайм

97' Лилль заслуженно побеждает в отличном матче

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Г О О О О Л - Дэвид Джонатан забивает с левой ноги!

95' Саншеш Ренату пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем

95' Плохо сыграл Гуйе Пап - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

95' Камара Бубакар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

94' Отличные скиллы показывает Саншеш Ренату , обводя своих соперников

94' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Веа Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Луис Энрике из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

91' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Марсель выполняет удар от ворот.

87' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Лилль

85' Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе

84' Камара Бубакар не смог попасть в створ ударом издали

84' Гудмундссон Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Фонте Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Удар от ворот произведет Марсель

83' Дэвид Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Иконе Жонатан из команды Лилль сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

81' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Тактическая замена. Лирола Поль уходит с поля и его заменяет Луис Энрике

80' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Гудмундссон Габриэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Гудмундссон Габриэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Удар от ворот произведет Лилль

77' Какой промах! Милик Аркадиуш имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

76' Йилмаз Бурак нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

76' Игра в одни ворота сейчас. Лилль доминирует и владеет мячом

76' Близко! Иконе Жонатан нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

76' Шека из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

76' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Как он промахнулся? Дэвид Джонатан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

74' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' ПЕРЕКЛАДИНА! Иконе Жонатан упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

73' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Балерди Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Тактическая замена. Амаду Онана уходит с поля и его заменяет Шека

71' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Арит Амин наказан за толчок Амаду Онана

70' Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Амаду Онана возвращается на поле.

69' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Амаду Онана получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Амаду Онана на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Удар от ворот произведет Марсель

68' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Лилль пробьет пенальти!

66' Йилмаз Бурак получает желтую карточку за нырок

66' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

66' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Йилмаз Бурак нырнул в штрафной. Спорно!

66' Плохо сыграл Перес Луан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

66' Балерди Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Милик Аркадиуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Плохо сыграл Перес Луан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

64' Бамба Джонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

64' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Балерди Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' [player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...

63' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Челик Зеки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Йилмаз Бурак из команды Лилль сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

58' Амаду Онана разрезает оборону соперника отличным пасом

56' Амаду Онана выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Грбич Иво предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Юндер Дженгиз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Марсель выполняет удар от ворот.

54' Марсель выполняет удар от ворот.

53' Дэвид Джонатан разрезает оборону соперника отличным пасом

53' Лилль выполняет удар от ворот.

52' Жерсон Сантос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Амаду Онана из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

49' Йилмаз Бурак из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

49' Амаду Онана выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Милик Аркадиуш нанес удар головой, но Иво Грбич спокойно отбил мяч.

47' Юндер Дженгиз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Тактическая замена. Ахмаду Бамба Дьенг уходит с поля и его заменяет Милик Аркадиуш