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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лилль
2:0
Конец матча

Стадион:
Марсель
0'
11' Желтая карточка
Мандава Рейнилду
24' Желтая карточка
Юндер Дженгиз
1:0
28' Гол
Дэвид Джонатан
37' Желтая карточка
Балерди Леонардо
66' Желтая карточка
Йилмаз Бурак
77' Вторая желтая карточка
Юндер Дженгиз
2:0
90' Гол
Дэвид Джонатан
90'+7
1
Грбич
Иво
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
10
Иконе
Жонатан
21
Андре
Бенжамин
24
Онана
Амаду
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
16
Пау
Лопес
2
Салиба
Вильям
5
Балерди
Леонардо
15
Чалета-Цар
Дуе
29
Лирола
Поль
6
Гендузи
Маттео
8
Жерсон
Сантос
14
Перес
Луан
21
Ронжье
Валентин
12
Бамба
Дьенг
Амаду
17
Юндер
Дженгиз
Лилль
4-4-2
Марсель
3-4-1-2

Ход матча

11'
Мандава Рейнилду
 
24'
 
Юндер Дженгиз
28'
Дэвид Джонатан
1:0
37'
 
Балерди Леонардо
46'
 
Камара Бубакар
Чалета-Цар Дуе
46'
 
Милик Аркадиуш
Бамба Дьенг Амаду
46'
Гудмундссон Габриэль
Мандава Рейнилду
 
62'
 
Арит Амин
Жерсон Сантос
66'
Йилмаз Бурак
 
72'
Шека
Онана Амаду
 
72'
Веа Тимоти
Бамба Джонатан
 
77'
 
Юндер Дженгиз
81'
 
Энрике Луис
Лирола Поль
88'
Язиджи Юсуф
Йилмаз Бурак
 
90'
 
Гуйе Пап
Балерди Леонардо
90'
Саншеш Ренату
Иконе Жонатан
 
90'
Дэвид Джонатан
(Веа Тимоти)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 5 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

История личных встреч

Лилль
Марсель

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
72.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

30 матчей

26.7%
23.3%
50%
8 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

23.3%
53.3%
23.4%
7 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
46.7%
36.6%
5 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
5:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:4
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
3:2
С
4:5
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
3:2
КЛ
2:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
1:3
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 6 (1) 0.67
Йилмаз Бурак 3 (1) 0.33
Язиджи Юсуф 1 0.11
Андре Бенжамин 1 0.11
Иконе Жонатан 1 0.11
Ботман Свен 1 0.11
Веа Тимоти 0 0
Лихаджи Исаак 0 0
Фонте Жозе 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 5 (1) 0.63
Юндер Дженгиз 3 0.38
Бамба Дьенг Амаду 3 0.38
Жерсон Сантос 1 0.13
Арит Амин 1 0.13
Гендузи Маттео 1 0.13
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0
Лирола Поль 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шека 4 0
Йилмаз Бурак 3 0
Мандава Рейнилду 3 0
Андре Бенжамин 2 0
Язиджи Юсуф 2 0
Челик Зеки 2 0
Джало Тьягу 2 0
Фонте Жозе 1 0
Грбич Иво 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Гомес Анхель 1 0
Ботман Свен 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 3 1
Юндер Дженгиз 1 1
Гуйе Пап 2 0
Перес Луан 2 0
Камара Бубакар 2 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Арит Амин 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Салиба Вильям 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
1
14%
4
44%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

13
15
8 В 1-ом тайме 7
5 Во 2-ом тайме 8
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
2
13%
16-30
4
31%
5
33%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
23%
1
7%
76-90

Пропущено

14
9
7 В 1-ом тайме 5
7 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
21%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
4
29%
1
11%
61-75
2
14%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0
Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4 Метц - Лилль 3:3 Лилль - ПСЖ 1:0 Порту - Лилль 2:0 Бенфика - Лилль 1:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Васланд-Беверен - Лилль 0:2 Анже - Лилль 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Ланс - Лилль 0:3 Лилль - Ницца 2:0 Лион - Лилль 2:3
Марсель
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0
Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3 Марсель - Вильярреал 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Бенфика - Марсель 1:1 Брага - Марсель 1:1 Марсель - Серветт 3:1 Марсель - Сет 2:1 Марсель - Мартиг 3:0 Метц - Марсель 1:1 Марсель - Анже 3:2 Сент-Этьен - Марсель 1:0 Марсель - Страсбург 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 0 1 22 - 9 24
2. Ланс Заявка 9 5 3 1 16 - 10 18
3. Ницца Заявка 8 5 2 1 18 - 4 16
4. Анже Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
5. Марсель Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
6. Лорьян Заявка 9 3 5 1 10 - 9 14
7. Монако Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
8. Лилль Заявка 9 4 2 3 13 - 14 14
9. Нант Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
10. Лион Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
11. Ренн Заявка 9 3 3 3 12 - 9 12
12. Страсбург Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Монпелье Заявка 9 2 4 3 16 - 16 10
14. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
15. Клермон Заявка 9 2 4 3 12 - 20 10
16. Бордо Заявка 9 1 4 4 11 - 20 7
17. Труа Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Метц Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
19. Брест Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
20. Сент-Этьен Заявка 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Лорьян Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Ренн Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
5. Лилль Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
6. Лион Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
7. Нант Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
8. Монпелье Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
9. Ланс Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
11. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12. Ницца Заявка 4 2 2 0 9 - 3 7
13. Марсель Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
14. Клермон Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
15. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
16. Труа Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17. Бордо Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
18. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
4. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Монако Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Анже Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
8. Реймс Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
9. Клермон Заявка 5 1 2 2 6 - 14 5
10. Бордо Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
11. Нант Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Труа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Страсбург Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Метц Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
15. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
16. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
17. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ренн Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Брест Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Монпелье Лаборд Гаэтан 6 0 1
2. Лилль Дэвид Джонатан 6 1 0
3. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
4. Клермон Байо Мохамед 5 0 2
5. Ницца Гуйри Амин 5 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 4 1
3. Марсель Балерди Леонардо 3 1
4. Лорьян Абергель Лоран 4 0
5. Лилль Шека 4 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Лилль 32.4% (45)
X 48.2% (67)
Марсель 19.4% (27)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Лилль 2:0 Марсель онлайн


Прогнозы на матч Лилль 2:0 Марсель

Исход игры
Лилль
32.4% (45)
Ничья
48.2% (67)
Марсель
19.4% (27)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (65)
Меньше
52.21% (71)
Обе команды забьют
Да
91.18% (124)
Нет
8.82% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.2% (60)
2:1 Лилль
23.7% (33)
1:2 Марсель
16.5% (23)
1:0 Лилль
5.8% (8)
2:2 Ничья
3.6% (5)
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