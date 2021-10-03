Хакими справа прошёл вперёд и выкатил мяч в центр на Месси, который с пятнадцати метров пробил в соперника.

Траоре справа прострелил на Лаборда, который с разворота пробил по воротам. Доннарумма мяч поймал.

Мбаппе на левом фланге забрался в офсайд.

7' Мбаппе слева рванул вперёд, но Агер не проиграл в скорости Килиану, а ещё и мяч выбил.

6' Неймар, Месси и Мбаппе на левом фланге устроили круговерть, но пройти в штрафную площадь с мячом не смогли.

5' Тэт справа прострелил к воротам. Доннарумма прилёг на траву и забрал мяч в руки.

4' Буриго исполнил первый угловой удар в матче. Гости вынесли мяч из штрафной площади.

3' Мартин сыграл на подборе и с линии штрафной площади пробил левее ворот.

2' "Ренн" играет в красных футболках и чёрных трусах, "ПСЖ" - в белой форме.