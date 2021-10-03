Франция: Лига 1 2021-2022
Ренн
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Роазон Парк
ПСЖ
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
28
Мартин
Йонас
20
Тэт
Флавьен
25
Мендеш
Нуну
10
Неймар
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Аблин МаттисНападающий
-
17 Чауна ЛумНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 НеймарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Диалло АбдуЗащитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
История личных встреч
Ренн
ПСЖ
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
31 матч
32.3%
16.1%
51.6%
10 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулемана Камалдин
|3
|0.33
|Терье Мартен
|2
|0.22
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.22
|Тэт Флавьен
|1
|0.11
|Мартин Йонас
|1
|0.11
|Гирасси Серу
|1
|0.11
|Буриго Бенжамен
|0
|0
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Сантамария Батист
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|5
|0.56
|Эррера Андер
|3
|0.33
|Хакими Ашраф
|3
|0.33
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.33
|Икарди Мауро
|3
|0.33
|Дракслер Юлиан
|2
|0.22
|Ди Мария Анхель
|1
|0.11
|Неймар
|1 (1)
|0.11
|Сарабия Пабло
|1
|0.11
|Диалло Абду
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баде Луак
|2
|1
|Сантамария Батист
|2
|0
|Траоре Амари
|2
|0
|Сулемана Камалдин
|2
|0
|Мартин Йонас
|1
|0
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Омари Вармед
|1
|0
|Угочукву Лесли
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Верратти Марко
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|Неймар
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
10
3 В 1-ом тайме 6
5 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
12
0 В 1-ом тайме 6
2 Во 2-ом тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
50%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
50%
3
25%
76-90
Пропущено
6
3
0 В 1-ом тайме 0
6 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
67%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
10
22
3 В 1-ом тайме 12
7 Во 2-ом тайме 10
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
10%
3
14%
1-15
0
0%
7
32%
16-30
2
20%
2
9%
31-45
4
40%
1
5%
46-60
1
10%
4
18%
61-75
2
20%
5
23%
76-90
Пропущено
9
7
2 В 1-ом тайме 3
7 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0
Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3 Ренн - Нант 1:0 Ренн - Русенборг 2:0 Брест - Ренн 1:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Торино 1:0 Леванте - Ренн 3:1 Хетафе - Ренн 2:1 Стандард - Ренн 3:3 Ренн - Гавр 2:2 Ренн - Ним 2:0 Монако - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:1
ПСЖ
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1
Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2 Лилль - ПСЖ 1:0 Севилья - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Орлеан 1:0 Аугсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Шамбли 2:2 ПСЖ - Ле Ман 4:0 Брест - ПСЖ 0:2 Монако - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реймс 4:0 Монпелье - ПСЖ 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 7
|25
|2.
|Ланс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|Ницца
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 4
|16
|4.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|5.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|6.
|Лорьян
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|7.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|8.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|9.
|Лилль
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|10.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|11.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|12.
|Ренн
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 9
|10
|13.
|Нант
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 10
|10
|14.
|Монпелье
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|16 - 16
|10
|15.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 19
|9
|16.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 17
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|18.
|Метц
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|4.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|5.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Ренн
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|7.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|7
|8.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|9.
|Анже
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|10.
|Страсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|11.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|12.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|13.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|14.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|15.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Труа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|18.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 1
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Монако
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|12.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|13.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Метц
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|15.
|Лорьян
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|16.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ренн
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|2
|3.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|5
|0
|0
|4.
|Марсель
|Пайе Димитри
|5
|1
|0
|5.
|Монпелье
|Делор Анди
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|3
|1
|3.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
|4.
|Лилль
|Шека
|4
|0
|5.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
Прогнозы на матч Ренн 0:0 ПСЖ
Исход игры
Ренн
1.1% (2)
Ничья
4.5% (8)
ПСЖ
94.4% (167)
Тотал 2.5
Больше
71.22% (99)
Меньше
28.78% (40)
Обе команды забьют
Да
69.06% (96)
Нет
30.94% (43)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
34.5% (61)
0:2 ПСЖ
17.5% (31)
1:3 ПСЖ
16.4% (29)
0:3 ПСЖ
3.4% (6)
0:1 ПСЖ
3.4% (6)
1:1 Ничья
1.7% (3)
2:2 Ничья
1.1% (2)
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