Франция: Лига 1 2021-2022
Ренн
Позже
Стадион: Роазон Парк
ПСЖ
История личных встреч
Ренн
ПСЖ
13 матчей
76.9%
23.1%
-7.105427357601E-15%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0%
7 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
0%
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
0%
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
31 матч
32.3%
16.1%
51.6%
10 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулемана Камалдин
|3
|0.38
|Терье Мартен
|2
|0.25
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.25
|Тэт Флавьен
|1
|0.13
|Мартин Йонас
|1
|0.13
|Гирасси Серу
|1
|0.13
|Буриго Бенжамен
|0
|0
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Сантамария Батист
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|5
|0.63
|Эррера Андер
|3
|0.38
|Хакими Ашраф
|3
|0.38
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.38
|Икарди Мауро
|3
|0.38
|Дракслер Юлиан
|2
|0.25
|Ди Мария Анхель
|1
|0.13
|Неймар
|1 (1)
|0.13
|Сарабия Пабло
|1
|0.13
|Диалло Абду
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баде Луак
|2
|1
|Сантамария Батист
|2
|0
|Траоре Амари
|2
|0
|Сулемана Камалдин
|2
|0
|Bruno Genesio
|2
|0
|Мартин Йонас
|1
|0
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Омари Вармед
|1
|0
|Угочукву Лесли
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Верратти Марко
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|Неймар
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ренн
|10% (1)
|0
|20% (2)
|40% (4)
|10% (1)
|20% (2)
|ПСЖ
|13.64% (3)
|31.82% (7)
|9.09% (2)
|4.55% (1)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +7 =7 -6Витесс 1:2 Ренн Бордо 1:1 Ренн Ренн 6:0 Клермон Марсель 2:0 Ренн
ПСЖ Последние 20 матчей: +16 =3 -1ПСЖ 2:0 Манчестер Сити ПСЖ 2:0 Монпелье Метц 1:2 ПСЖ ПСЖ 2:1 Лион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|22 - 7
|24
|2.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|3.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|4.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|5.
|Лорьян
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|6.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 3
|13
|7.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|8.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|9.
|Лилль
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|10.
|Нант
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 10
|10
|11.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|12.
|Реймс
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|13.
|Ренн
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|14.
|Монпелье
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 15
|9
|15.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 19
|9
|16.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 17
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|18.
|Метц
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|5.
|Анже
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Ренн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|8.
|Страсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|12.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|14.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|16.
|Труа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|18.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 1
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Монако
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|Метц
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|13.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Лорьян
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|15.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Страсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|1
|3.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|5
|0
|0
|4.
|Марсель
|Пайе Димитри
|5
|1
|0
|5.
|Монпелье
|Делор Анди
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|3
|1
|3.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
|4.
|Лилль
|Шека
|4
|0
|5.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
Прогнозы на матч Ренн - ПСЖ
Исход игры
Ренн
0% (0)
Ничья
5.2% (3)
ПСЖ
94.8% (55)
Тотал 2.5
Больше
75.47% (40)
Меньше
24.53% (13)
Обе команды забьют
Да
73.58% (39)
Нет
26.42% (14)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
34.5% (20)
1:3 ПСЖ
25.9% (15)
0:2 ПСЖ
19% (11)
0:3 ПСЖ
5.2% (3)
1:1 Ничья
3.4% (2)
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