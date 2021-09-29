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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ренн
 
Позже

Стадион:
ПСЖ

История личных встреч

Ренн
ПСЖ

13 матчей

76.9%
23.1%
-7.105427357601E-15%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0%
7 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

0%
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

0%
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

31 матч

32.3%
16.1%
51.6%
10 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
2:1
С
2:1
К
2:2
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:2
КЛ
2:3
К
1:6
Л1
1:4
К
0:4
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулемана Камалдин 3 0.38
Терье Мартен 2 0.25
Лаборд Гаэтан 2 0.25
Тэт Флавьен 1 0.13
Мартин Йонас 1 0.13
Гирасси Серу 1 0.13
Буриго Бенжамен 0 0
Мелинг Биргер 0 0
Сантамария Батист 0 0
Траоре Амари 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 5 0.63
Эррера Андер 3 0.38
Хакими Ашраф 3 0.38
Гуэйе Идрисса 3 0.38
Икарди Мауро 3 0.38
Дракслер Юлиан 2 0.25
Ди Мария Анхель 1 0.13
Неймар 1 (1) 0.13
Сарабия Пабло 1 0.13
Диалло Абду 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баде Луак 2 1
Сантамария Батист 2 0
Траоре Амари 2 0
Сулемана Камалдин 2 0
Bruno Genesio 2 0
Мартин Йонас 1 0
Буриго Бенжамен 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Агер Наиф 1 0
Омари Вармед 1 0
Угочукву Лесли 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендеш Нуну 2 0
Верратти Марко 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Ди Мария Анхель 1 0
Неймар 1 0
Икарди Мауро 1 0
Паредес Леандро 1 0
Маркиньос Маркос 1 0
Кимпембе Преснел 1 0
Диалло Абду 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Эбимбе Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 10% (1) 0 20% (2) 40% (4) 10% (1) 20% (2)
 ПСЖ 13.64% (3) 31.82% (7) 9.09% (2) 4.55% (1) 18.18% (4) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Витесс 1:2 Ренн Бордо 1:1 Ренн Ренн 6:0 Клермон Марсель 2:0 Ренн
Ренн 2:2 Тоттенхэм Ренн 0:2 Реймс Анже 2:0 Ренн Русенборг 1:3 Ренн Ренн 1:0 Нант Ренн 2:0 Русенборг Брест 1:1 Ренн Ренн 1:1 Ланс Ренн 1:0 Торино Леванте 3:1 Ренн Хетафе 2:1 Ренн Стандард 3:3 Ренн Ренн 2:2 Гавр Ренн 2:0 Ним Монако 2:1 Ренн Ренн 1:1 ПСЖ
ПСЖ Последние 20 матчей: +16 =3 -1
ПСЖ 2:0 Манчестер Сити ПСЖ 2:0 Монпелье Метц 1:2 ПСЖ ПСЖ 2:1 Лион
Брюгге 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Клермон Реймс 0:2 ПСЖ Брест 2:4 ПСЖ ПСЖ 4:2 Страсбург Труа 1:2 ПСЖ Лилль 1:0 ПСЖ Севилья 2:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Орлеан Аугсбург 1:2 ПСЖ ПСЖ 2:2 Шамбли ПСЖ 4:0 Ле Ман Брест 0:2 ПСЖ Монако 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Реймс Монпелье 2:2 ПСЖ
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 8 0 0 22 - 7 24
2. Ланс Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
4. Анже Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
5. Лорьян Заявка 8 3 4 1 9 - 8 13
6. Ницца Заявка 7 4 2 1 16 - 3 13
7. Лион Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
8. Монако Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
9. Лилль Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
10. Нант Заявка 8 3 1 4 11 - 10 10
11. Страсбург Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
12. Реймс Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
13. Ренн Заявка 8 2 3 3 10 - 9 9
14. Монпелье Заявка 8 2 3 3 15 - 15 9
15. Клермон Заявка 8 2 3 3 11 - 19 9
16. Бордо Заявка 8 1 4 3 11 - 17 7
17. Труа Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Метц Заявка 8 1 3 4 9 - 16 6
19. Брест Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
20. Сент-Этьен Заявка 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Лорьян Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Лион Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
4. Марсель Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
5. Анже Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
7. Монпелье Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
8. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
10. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
12. Ланс Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Клермон Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
14. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
16. Труа Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17. Бордо Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
18. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Монако Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Анже Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
8. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Реймс Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
10. Нант Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Метц Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
12. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
13. Труа Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
15. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Страсбург Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
17. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ренн Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Брест Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Ницца Гуйри Амин 5 2 1
3. Монпелье Лаборд Гаэтан 5 0 0
4. Марсель Пайе Димитри 5 1 0
5. Монпелье Делор Анди 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 3 1
3. Лорьян Абергель Лоран 4 0
4. Лилль Шека 4 0
5. Реймс Гарсия Оскар 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2021, осталось 2 дня 6 часов 49 минут.

    Главный судья: Буке Рюдди

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Ренн 0% (0)
    X 5.2% (3)
    ПСЖ 94.8% (55)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    ПСЖ
    5.60
    4.72
    1.65
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ренн - ПСЖ онлайн


    Прогнозы на матч Ренн - ПСЖ

    Исход игры
    Ренн
    0% (0)
    Ничья
    5.2% (3)
    ПСЖ
    94.8% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.47% (40)
    Меньше
    24.53% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    73.58% (39)
    Нет
    26.42% (14)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    34.5% (20)
    1:3 ПСЖ
    25.9% (15)
    0:2 ПСЖ
    19% (11)
    0:3 ПСЖ
    5.2% (3)
    1:1 Ничья
    3.4% (2)
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