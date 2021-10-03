Аксель Дисаси грубо подкатывается под Йы-Чжо, срезая Хвана, после чего получает жёлтую карточку и даже не спорит.

На сей раз Самуэль Калу выполнил подачу со штрафного, но найти партнёров не сумел, снова верх остаётся за хозяевами.

Показали нам Нико Ковача, который недоволен тем, что его подопечные не выигрывают подбор.

Хозяева зарабатывают перспективный штрафной удар. Правила были нарушены на Чуамени.

Бен-Йеддер берётся за исполнение штрафного и делает это не лучшим образом, проверяя на прочность стенку.

13' Ясин Адли поборолся за мяч в центре поля. Игровой снаряд отвоевал, а потом выполнил неточную передачу.

12' Постепенно завладевают хозяева инициативой, всё чаще оказываясь у чужой штрафной площади, но пока без опасных моментов.

11' Александр Головин снова отправил мяч на дальний угол вратарской, где располагались лишь футболисты "Бордо", без проблем выигравшие борьбу в воздухе.

10' Фланговая атака "Монако" приводит к прострелу, после которого гости выбивают мяч за лицевую линию.

9' Агилар выполняет прострел в штрафную площадь с правого фланга - попадает в Мангаша и зарабатывает аут.

8' Бенуа Костиль исполнил штрафной удар со своей половины поля, выполнив неточную передачу верхом.

7' Ясин Адли выполнил мягкую подачу в центр штрафной площади, с которой справились футболисты "Монако".

6' Штрафной удар на правом фланге зарабатывает "Бордо", Адли готовится выполнить подачу.

5' Александр Головин выполнил подачу на дальний угол вратарской, гости отбились, а потом ещё и подбор оставили за собой.

4' Кевин Фолланд простреливает во вратарскую с левого фланга, после чего защитник "Бордо" выбивает мяч на угловой.

3' В центре поля хозяева нарушают правила, на газоне оказывается Рикарду Мангаш.

2' Желсон Мартиньш попытался провести атаку правым флангом, но безуспешно, выпустил мяч за боковую линию.