  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монако
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Бордо
0'
13' Желтая карточка
Дисаси Аксель
18'
16
Нюбель
Александр
26
Агилар
Рубен
3
Марипан
Гильермо
6
Дисаси
Аксель
36
Матазо
Элио
8
Чуамени
Орельен
17
Головин
Александр
7
Желсон
Мартиньш
31
Фолланд
Кевин
14
Якобс
Исмаил
10
Бен-Йеддер
Виссам
1
Костиль
Бенуа
25
Кватенг
Энок
4
Мешер
Андре
2
Грегерсен
Стиан
22
Пембеле
Тимоте
5
Отавио
II
13
Франсержио
Родригес
12
Мангаш
Рикарду
10
Калу
Самуэль
19
Адли
Ясин
18
Хван
Ый-Чжо
Монако
4-2-3-1
Бордо
3-4-2-1

Ход матча

13'
Дисаси Аксель
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

История личных встреч

Монако
Бордо

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

24 матча

37.5%
20.8%
41.7%
9 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
0:3
Л1
4:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
0:4
Л1
1:2
КЛ
3:0
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
4:1
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
0:0
К
0:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
3:4
Л1
0:6

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 4 (2) 0.44
Диоп Софьян 3 0.33
Фолланд Кевин 2 0.22
Желсон Мартиньш 1 0.11
Головин Александр 1 0.11
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Боаду Мирон 0 0
Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 3 0.33
Онана Жан 2 0.22
Уден Реми 1 0.11
Мангаш Рикарду 1 0.11
Мешер Андре 1 0.11
Калу Самуэль 1 0.11
Пембеле Тимоте 1 0.11
Мара Секу 1 0.11
Адли Ясин 0 0
Косельни Лоран 0 0
Башич Тома 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуамени Орельен 3 0
Диоп Софьян 3 0
Сидибе Джибриль 2 0
Фолланд Кевин 2 0
Павлович Страхиня 2 0
Головин Александр 0 1
Агилар Рубен 1 0
Марипан Гильермо 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Фофана Юссуф 1 0
Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кватенг Энок 3 0
Онана Жан 2 0
Грегерсен Стиан 2 0
Отавио II 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Косельни Лоран 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Франсержио Родригес 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Калу Самуэль 1 0
Мара Секу 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-ом тайме 6
3 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
4
40%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Забито

8
4
3 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-ом тайме 4
7 Во 2-ом тайме 7
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
3
27%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
4
36%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-ом тайме 9
5 Во 2-ом тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
10%
2
12%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
7
41%
31-45
3
30%
2
12%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
1
10%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2
Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Монако - Ланс 0:2 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Лорьян - Монако 1:0 Монако - Спарта Прага 3:1 Монако - Нант 1:1 Спарта Прага - Монако 0:2 Реал Сосьедад - Монако 2:1 Вольфсбург - Монако 1:2 Антверпен - Монако 0:0 Ред Булл Зальцбург - Монако 1:3 Ланс - Монако 0:0 Монако - ПСЖ 0:2
Бордо
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3
Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2 Бордо - Клермон 0:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Кан 2:1 Бордо - Ньор 1:1 Бержерак - Бордо 0:1 Реймс - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 3:0 Нант - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:0 Лорьян - Бордо 4:1 Бордо - Монако 0:3 Сент-Этьен - Бордо 4:1 Бордо - Страсбург 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 0 1 22 - 9 24
2. Ланс Заявка 9 5 3 1 16 - 10 18
3. Ницца Заявка 8 5 2 1 18 - 4 16
4. Марсель Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5. Анже 0:1 Заявка 9 3 4 2 11 - 8 13
6. Лорьян 0:1 Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
7. Лион Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
8. Ренн Заявка 9 3 3 3 12 - 9 12
9. Монако 0:0 Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
10. Клермон 1:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 19 12
11. Лилль Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
12. Нант 0:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
13. Страсбург Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
14. Монпелье Заявка 9 2 4 3 16 - 16 10
15. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
16. Метц 1:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 16 9
17. Бордо 0:0 Заявка 9 1 5 3 11 - 17 8
18. Труа 0:0 Заявка 9 1 4 4 8 - 12 7
19. Брест Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
20. Сент-Этьен Заявка 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Ренн Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
3. Лорьян 0:1 Заявка 4 3 0 1 4 - 2 9
4. Лион Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
5. Монпелье Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
6. Ланс Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7. Ницца Заявка 4 2 2 0 9 - 3 7
8. Марсель Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
9. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10. Нант 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
11. Анже 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
12. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
13. Клермон 1:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
14. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
15. Монако 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Труа 0:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17. Метц 1:0 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Бордо 0:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Монако 0:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Метц 1:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7. Клермон 1:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 13 7
8. Анже 0:1 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
9. Бордо 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 10 6
10. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
11. Реймс Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
12. Труа 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
13. Нант 0:0 Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
14. Страсбург Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15. Лорьян 0:1 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
16. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
17. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ренн Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Брест Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Монпелье Лаборд Гаэтан 6 0 1
2. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
3. Ницца Гуйри Амин 5 2 2
4. Марсель Пайе Димитри 5 1 0
5. Монпелье Делор Анди 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 3 1
3. Лорьян Абергель Лоран 4 0
4. Лилль Шека 4 0
5. Реймс Гарсия Оскар 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    Бен-Йеддер берётся за исполнение штрафного и делает это не лучшим образом, проверяя на прочность стенку. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Хозяева зарабатывают перспективный штрафной удар. Правила были нарушены на Чуамени. 
  • 16'
    Показали нам Нико Ковача, который недоволен тем, что его подопечные не выигрывают подбор. 
  • 15'
    На сей раз Самуэль Калу выполнил подачу со штрафного, но найти партнёров не сумел, снова верх остаётся за хозяевами. 
  • Желтая карточка
    14'
    Аксель Дисаси грубо подкатывается под Йы-Чжо, срезая Хвана, после чего получает жёлтую карточку и даже не спорит. 
  • 13'
    Ясин Адли поборолся за мяч в центре поля. Игровой снаряд отвоевал, а потом выполнил неточную передачу. 
  • 12'
    Постепенно завладевают хозяева инициативой, всё чаще оказываясь у чужой штрафной площади, но пока без опасных моментов. 
  • 11'
    Александр Головин снова отправил мяч на дальний угол вратарской, где располагались лишь футболисты "Бордо", без проблем выигравшие борьбу в воздухе. 
  • Угловой
    10'
    Фланговая атака "Монако" приводит к прострелу, после которого гости выбивают мяч за лицевую линию. 
  • 9'
    Агилар выполняет прострел в штрафную площадь с правого фланга - попадает в Мангаша и зарабатывает аут. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Бенуа Костиль исполнил штрафной удар со своей половины поля, выполнив неточную передачу верхом. 
  • 7'
    Ясин Адли выполнил мягкую подачу в центр штрафной площади, с которой справились футболисты "Монако". 
  • Фол, нарушение
    6'
    Штрафной удар на правом фланге зарабатывает "Бордо", Адли готовится выполнить подачу. 
  • 5'
    Александр Головин выполнил подачу на дальний угол вратарской, гости отбились, а потом ещё и подбор оставили за собой. 
  • Угловой
    4'
    Кевин Фолланд простреливает во вратарскую с левого фланга, после чего защитник "Бордо" выбивает мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    3'
    В центре поля хозяева нарушают правила, на газоне оказывается Рикарду Мангаш. 
  • 2'
    Желсон Мартиньш попытался провести атаку правым флангом, но безуспешно, выпустил мяч за боковую линию. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начинается! 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Монако 0:0 Бордо онлайн


Прогнозы на матч Монако 0:0 Бордо

Исход игры
Монако
92.1% (128)
Ничья
7.2% (10)
Бордо
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.96% (89)
Меньше
35.04% (48)
Обе команды забьют
Да
70.07% (96)
Нет
29.93% (41)
Популярный счёт
2:1 Монако
54.7% (76)
2:0 Монако
18% (25)
1:0 Монако
10.1% (14)
3:1 Монако
6.5% (9)
1:1 Ничья
5.8% (8)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 