Франция: Лига 1 2021-2022
13' Желтая карточкаДисаси Аксель
26
Агилар
Рубен
36
Матазо
Элио
14
Якобс
Исмаил
25
Кватенг
Энок
10
Калу
Самуэль
19
Адли
Ясин
18
Хван
Ый-Чжо
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Матазо ЭлиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Якобс ИсмаилПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеПолузащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Калу СамуэльПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Мара СекуНападающий
-
29 Элис АльбертНападающий
-
Главный тренер: Петкович Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
13'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
История личных встреч
Монако
Бордо
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
24 матча
37.5%
20.8%
41.7%
9 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|4 (2)
|0.44
|Диоп Софьян
|3
|0.33
|Фолланд Кевин
|2
|0.22
|Желсон Мартиньш
|1
|0.11
|Головин Александр
|1
|0.11
|Кайо Энрике
|0
|0
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Боаду Мирон
|0
|0
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|3
|0.33
|Онана Жан
|2
|0.22
|Уден Реми
|1
|0.11
|Мангаш Рикарду
|1
|0.11
|Мешер Андре
|1
|0.11
|Калу Самуэль
|1
|0.11
|Пембеле Тимоте
|1
|0.11
|Мара Секу
|1
|0.11
|Адли Ясин
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чуамени Орельен
|3
|0
|Диоп Софьян
|3
|0
|Сидибе Джибриль
|2
|0
|Фолланд Кевин
|2
|0
|Павлович Страхиня
|2
|0
|Головин Александр
|0
|1
|Агилар Рубен
|1
|0
|Марипан Гильермо
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|Фофана Юссуф
|1
|0
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кватенг Энок
|3
|0
|Онана Жан
|2
|0
|Грегерсен Стиан
|2
|0
|Отавио II
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Косельни Лоран
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Франсержио Родригес
|1
|0
|Дилросун Джавайро
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
2 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-ом тайме 6
3 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
4
40%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Забито
8
4
3 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-ом тайме 4
7 Во 2-ом тайме 7
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
3
27%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
4
36%
76-90
Пропущено
10
17
5 В 1-ом тайме 9
5 Во 2-ом тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
10%
2
12%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
7
41%
31-45
3
30%
2
12%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
1
10%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2
Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Монако - Ланс 0:2 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Лорьян - Монако 1:0 Монако - Спарта Прага 3:1 Монако - Нант 1:1 Спарта Прага - Монако 0:2 Реал Сосьедад - Монако 2:1 Вольфсбург - Монако 1:2 Антверпен - Монако 0:0 Ред Булл Зальцбург - Монако 1:3 Ланс - Монако 0:0 Монако - ПСЖ 0:2
Бордо
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3
Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2 Бордо - Клермон 0:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Кан 2:1 Бордо - Ньор 1:1 Бержерак - Бордо 0:1 Реймс - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 3:0 Нант - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:0 Лорьян - Бордо 4:1 Бордо - Монако 0:3 Сент-Этьен - Бордо 4:1 Бордо - Страсбург 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 9
|24
|2.
|Ланс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|Ницца
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 4
|16
|4.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|5.
|Анже
|0:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|6.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|7.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|8.
|Ренн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 9
|12
|9.
|Монако
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|10.
|Клермон
|1:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 19
|12
|11.
|Лилль
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|12.
|Нант
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|13.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|14.
|Монпелье
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|16 - 16
|10
|15.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|16.
|Метц
|1:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|17.
|Бордо
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 17
|8
|18.
|Труа
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 12
|7
|19.
|Брест
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|3.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|4.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|5.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|6.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|7
|8.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|9.
|Страсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|10.
|Нант
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|11.
|Анже
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|13.
|Клермон
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|14.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|15.
|Монако
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|16.
|Труа
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Метц
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Бордо
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 1
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Метц
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Клермон
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 13
|7
|8.
|Анже
|0:1 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|9.
|Бордо
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 10
|6
|10.
|Лилль
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|11.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|12.
|Труа
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|13.
|Нант
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|14.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|15.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|16.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|6
|0
|1
|2.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|3.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|2
|4.
|Марсель
|Пайе Димитри
|5
|1
|0
|5.
|Монпелье
|Делор Анди
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|3
|1
|3.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
|4.
|Лилль
|Шека
|4
|0
|5.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
Прогнозы на матч Монако 0:0 Бордо
Исход игры
Монако
92.1% (128)
Ничья
7.2% (10)
Бордо
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.96% (89)
Меньше
35.04% (48)
Обе команды забьют
Да
70.07% (96)
Нет
29.93% (41)
Популярный счёт
2:1 Монако
54.7% (76)
2:0 Монако
18% (25)
1:0 Монако
10.1% (14)
3:1 Монако
6.5% (9)
1:1 Ничья
5.8% (8)
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