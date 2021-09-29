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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монако
 
Позже

Стадион:
Бордо

История личных встреч

Монако
Бордо

14 матчей

64.3%
35.7%
0%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
-7.105427357601E-15%
10 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

0%
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

24 матча

37.5%
20.8%
41.7%
9 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
0:3
Л1
4:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
0:4
Л1
1:2
КЛ
3:0
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
4:1
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
0:0
К
0:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
3:4
Л1
0:6

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 4 (2) 0.5
Диоп Софьян 3 0.38
Фолланд Кевин 2 0.25
Желсон Мартиньш 1 0.13
Головин Александр 1 0.13
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Боаду Мирон 0 0
Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 3 0.38
Онана Жан 2 0.25
Уден Реми 1 0.13
Мангаш Рикарду 1 0.13
Мешер Андре 1 0.13
Калу Самуэль 1 0.13
Пембеле Тимоте 1 0.13
Мара Секу 1 0.13
Адли Ясин 0 0
Косельни Лоран 0 0
Башич Тома 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуамени Орельен 3 0
Диоп Софьян 3 0
Сидибе Джибриль 2 0
Фолланд Кевин 2 0
Павлович Страхиня 2 0
Головин Александр 0 1
Агилар Рубен 1 0
Марипан Гильермо 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Фофана Юссуф 1 0
Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кватенг Энок 3 0
Онана Жан 2 0
Грегерсен Стиан 2 0
Отавио II 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Косельни Лоран 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Франсержио Родригес 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Калу Самуэль 1 0
Мара Секу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3)
 Бордо 18.18% (2) 18.18% (2) 0 27.27% (3) 0 36.36% (4)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Реал Сосьедад 1:1 Монако Клермон 1:3 Монако Монако 3:1 Сент-Этьен Ницца 2:2 Монако
Монако 1:0 Штурм Монако 0:2 Марсель Труа 1:2 Монако Шахтёр Донецк 2:2 Монако Монако 0:2 Ланс Монако 0:1 Шахтёр Донецк Лорьян 1:0 Монако Монако 3:1 Спарта Прага Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ
Бордо Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Бордо 1:1 Ренн Монпелье 3:3 Бордо Сент-Этьен 1:2 Бордо Бордо 2:3 Ланс
Ницца 4:0 Бордо Бордо 1:1 Анже Марсель 2:2 Бордо Бордо 0:2 Клермон Лорьян 1:1 Бордо Бордо 2:1 Кан Бордо 1:1 Ньор Бержерак 0:1 Бордо Реймс 1:2 Бордо Бордо 3:0 Ланс Нант 3:0 Бордо Бордо 1:0 Ренн Лорьян 4:1 Бордо Бордо 0:3 Монако Сент-Этьен 4:1 Бордо Бордо 2:3 Страсбург
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 8 0 0 22 - 7 24
2. Ланс Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
4. Анже Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
5. Лорьян Заявка 8 3 4 1 9 - 8 13
6. Ницца Заявка 7 4 2 1 16 - 3 13
7. Лион Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
8. Монако Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
9. Лилль Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
10. Нант Заявка 8 3 1 4 11 - 10 10
11. Страсбург Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
12. Реймс Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
13. Ренн Заявка 8 2 3 3 10 - 9 9
14. Монпелье Заявка 8 2 3 3 15 - 15 9
15. Клермон Заявка 8 2 3 3 11 - 19 9
16. Бордо Заявка 8 1 4 3 11 - 17 7
17. Труа Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Метц Заявка 8 1 3 4 9 - 16 6
19. Брест Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
20. Сент-Этьен Заявка 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Лорьян Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Лион Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
4. Марсель Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
5. Анже Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
7. Монпелье Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
8. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
10. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
12. Ланс Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Клермон Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
14. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
16. Труа Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17. Бордо Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
18. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Монако Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Анже Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
8. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Реймс Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
10. Нант Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Метц Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
12. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
13. Труа Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
15. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Страсбург Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
17. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ренн Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Брест Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Ницца Гуйри Амин 5 2 1
3. Монпелье Лаборд Гаэтан 5 0 0
4. Марсель Пайе Димитри 5 1 0
5. Монпелье Делор Анди 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 3 1
3. Лорьян Абергель Лоран 4 0
4. Лилль Шека 4 0
5. Реймс Гарсия Оскар 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Бордо от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2021, осталось 2 дня 8 часов 49 минут.

    Главный судья: Тюрпен Клеман

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Монако 90.2% (46)
    X 9.8% (5)
    Бордо 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Бордо
    1.46
    5.15
    8.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Монако - Бордо онлайн


    Прогнозы на матч Монако - Бордо

    Исход игры
    Монако
    90.2% (46)
    Ничья
    9.8% (5)
    Бордо
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.78% (31)
    Меньше
    39.22% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (36)
    Нет
    29.41% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    54.9% (28)
    2:0 Монако
    17.6% (9)
    1:0 Монако
    11.8% (6)
    1:1 Ничья
    9.8% (5)
    3:1 Монако
    3.9% (2)
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