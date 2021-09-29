Франция: Лига 1 2021-2022
История личных встреч
Монако
Бордо
14 матчей
64.3%
35.7%
0%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
-7.105427357601E-15%
10 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
0%
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
24 матча
37.5%
20.8%
41.7%
9 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|4 (2)
|0.5
|Диоп Софьян
|3
|0.38
|Фолланд Кевин
|2
|0.25
|Желсон Мартиньш
|1
|0.13
|Головин Александр
|1
|0.13
|Кайо Энрике
|0
|0
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Боаду Мирон
|0
|0
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|3
|0.38
|Онана Жан
|2
|0.25
|Уден Реми
|1
|0.13
|Мангаш Рикарду
|1
|0.13
|Мешер Андре
|1
|0.13
|Калу Самуэль
|1
|0.13
|Пембеле Тимоте
|1
|0.13
|Мара Секу
|1
|0.13
|Адли Ясин
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чуамени Орельен
|3
|0
|Диоп Софьян
|3
|0
|Сидибе Джибриль
|2
|0
|Фолланд Кевин
|2
|0
|Павлович Страхиня
|2
|0
|Головин Александр
|0
|1
|Агилар Рубен
|1
|0
|Марипан Гильермо
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|Фофана Юссуф
|1
|0
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кватенг Энок
|3
|0
|Онана Жан
|2
|0
|Грегерсен Стиан
|2
|0
|Отавио II
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Косельни Лоран
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Франсержио Родригес
|1
|0
|Дилросун Джавайро
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монако
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|Бордо
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|0
|27.27% (3)
|0
|36.36% (4)
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +8 =6 -6Реал Сосьедад 1:1 Монако Клермон 1:3 Монако Монако 3:1 Сент-Этьен Ницца 2:2 Монако
Монако 1:0 Штурм Монако 0:2 Марсель Труа 1:2 Монако Шахтёр Донецк 2:2 Монако Монако 0:2 Ланс Монако 0:1 Шахтёр Донецк Лорьян 1:0 Монако Монако 3:1 Спарта Прага Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ
Бордо Последние 20 матчей: +7 =5 -8Бордо 1:1 Ренн Монпелье 3:3 Бордо Сент-Этьен 1:2 Бордо Бордо 2:3 Ланс
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|22 - 7
|24
|2.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|3.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|4.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|5.
|Лорьян
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|6.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 3
|13
|7.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|8.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|9.
|Лилль
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|10.
|Нант
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 10
|10
|11.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|12.
|Реймс
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|13.
|Ренн
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|14.
|Монпелье
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 15
|9
|15.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 19
|9
|16.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 17
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|18.
|Метц
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|5.
|Анже
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Ренн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|8.
|Страсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|12.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|14.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|4
|16.
|Труа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|18.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 1
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Монако
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|Метц
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|13.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Лорьян
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|15.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Страсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|2.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|1
|3.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|5
|0
|0
|4.
|Марсель
|Пайе Димитри
|5
|1
|0
|5.
|Монпелье
|Делор Анди
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|3
|1
|3.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
|4.
|Лилль
|Шека
|4
|0
|5.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
Прогнозы на матч Монако - Бордо
Исход игры
Монако
90.2% (46)
Ничья
9.8% (5)
Бордо
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60.78% (31)
Меньше
39.22% (20)
Обе команды забьют
Да
70.59% (36)
Нет
29.41% (15)
Популярный счёт
2:1 Монако
54.9% (28)
2:0 Монако
17.6% (9)
1:0 Монако
11.8% (6)
1:1 Ничья
9.8% (5)
3:1 Монако
3.9% (2)
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