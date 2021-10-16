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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Гамбург
1:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Фортуна
0'
1:0
19' Гол
Глацель Роберт
23' Красная карточка
Приб Эдгар
41' Желтая карточка
Хеннингс Роувен
45' Желтая карточка
Ляйбольд Тим
54'
1
Фернандеш
Даниэль
2
Гиамера
Ян
34
Давид
Йонас
4
Шонлау
Себастьян
21
Ляйбольд
Тим
36
Сухонен
Ансси
23
Мефферт
Йонас
14
Рейс
Людовит
22
Майсснер
Робин
9
Глацель
Роберт
10
Киттель
Сонни
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
5
Кларер
Кристоф
16
Неделку
Драгош
7
Хартерц
Флориан
20
Нарей
Халед
31
Зоботка
Марсель
13
Бодзек
Адам
6
Приб
Эдгар
12
Петерсон
Кристофер
28
Хеннингс
Роувен
Гамбург
4-3-3
Фортуна
4-5-1

Ход матча

19'
Глацель Роберт
(Киттель Сонни)
1:0
23'
 
Приб Эдгар
41'
 
Хеннингс Роувен
45'
Ляйбольд Тим
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Гамбург
Фортуна

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
0:0
Б2
2:1
Б
2:1
Б
2:0
К
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 6 0.6
Хайер Моритц 4 0.4
Киттель Сонни 1 0.1
Джатта Бейкери 1 0.1
Шонлау Себастьян 1 0.1
Рейс Людовит 1 0.1
Кинсомби Давид 1 (1) 0.1
Мефферт Йонас 0 0
Винтцаймер Мануэль 0 0
Рор Максимилиан 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеннингс Роувен 6 (3) 0.6
Нарей Халед 2 0.2
Хоффманн Андре 1 0.1
Циммерман Маттиас 1 0.1
Петерсон Кристофер 1 0.1
Боженик Роберт 1 0.1
Аппелькамп Синта 1 0.1
Клаус Феликс 0 0
Хартерц Флориан 0 0
Схипноски Никлас 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйбольд Тим 4 0
Шонлау Себастьян 2 1
Киттель Сонни 3 0
Мефферт Йонас 2 0
Хайер Моритц 2 0
Винтцаймер Мануэль 2 0
Кауфманн Миккель 2 0
Сухонен Ансси 2 0
Гиамера Ян 1 0
Кинсомби Давид 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Вушкович Марио 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Приб Эдгар 2 1
Хеннингс Роувен 3 0
Кларер Кристоф 3 0
Петерсон Кристофер 2 0
Неделку Драгош 2 0
Танака Ао 2 0
Кастенмайер Флориан 0 1
Бодзек Адам 1 0
Клаус Феликс 1 0
Хартерц Флориан 1 0
Ковнацки Давид 1 0
Нарей Халед 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Пётровски Якуб 1 0
Боженик Роберт 1 0
Аппелькамп Синта 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
2
22%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
29%
3
23%
31-45
1
7%
4
31%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
5
36%
2
15%
76-90

Пропущено

12
15
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
17%
3
20%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
2
17%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Вольфсбург - Гамбург 4:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Вердер - Гамбург 0:2
Гамбург - Зандхаузен 2:1 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Гамбург 1:2 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Гамбург - Базель 1:0 Гамбург - Силькеборг 1:0 Аугсбург - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:0 Оснабрюк - Гамбург 3:2 Гамбург - Нюрнберг 5:2 Гамбург - Карлсруэ 1:1 Ян - Гамбург 1:1 Зандхаузен - Гамбург 2:1
Фортуна
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1
Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ольденбург-2 - Фортуна 0:5 Фортуна - Вердер 2:3 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 Фортуна - Вюрцбургер 1:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:2 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Падерборн - Фортуна 2:1 Фортуна - Санкт-Паули 2:0 Оснабрюк - Фортуна 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Ян Заявка 10 5 4 1 21 - 11 19
3. Шальке 04 Заявка 10 6 1 3 17 - 11 19
4. Падерборн Заявка 10 5 3 2 21 - 11 18
5. Гамбург 1:0 Заявка 10 4 5 1 16 - 11 17
6. Карлсруэ Заявка 10 4 4 2 16 - 12 16
7. Нюрнберг Заявка 9 3 6 0 11 - 7 15
8. Хайденхайм Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
9. Вердер Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
10. Дармштадт Заявка 9 4 1 4 21 - 13 13
11. Динамо Дрезден Заявка 9 4 1 4 13 - 11 13
12. Фортуна 0:1 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
13. Ганновер 96 Заявка 10 3 2 5 7 - 13 11
14. Ганза Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
15. Хольштайн Киль Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
16. Зандхаузен Заявка 9 2 1 6 8 - 20 7
17. Ингольштадт Заявка 10 1 2 7 7 - 24 5
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 0 4 6 7 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 5 5 0 0 15 - 3 15
2. Нюрнберг Заявка 5 3 2 0 5 - 1 11
3. Ян Заявка 5 3 2 0 14 - 7 11
4. Хайденхайм Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
5. Дармштадт Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
6. Динамо Дрезден Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Гамбург 1:0 Заявка 5 2 3 0 8 - 6 9
8. Карлсруэ Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
9. Шальке 04 Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Вердер Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
11. Ганновер 96 Заявка 5 2 0 3 3 - 6 6
12. Падерборн Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
13. Ганза Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14. Хольштайн Киль Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15. Фортуна 0:1 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
16. Ингольштадт Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
18. Зандхаузен Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Шальке 04 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
3. Фортуна 0:1 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
4. Ян Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
5. Гамбург 1:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
6. Карлсруэ Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
7. Вердер Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Санкт-Паули Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
9. Ганза Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Хайденхайм Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
11. Зандхаузен Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
12. Хольштайн Киль Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
13. Ганновер 96 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
14. Нюрнберг Заявка 4 0 4 0 6 - 6 4
15. Дармштадт Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
16. Динамо Дрезден Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Ингольштадт Заявка 5 1 0 4 4 - 16 3
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 11 0 2
2. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 9 2 3
3. Падерборн Михель Свен 8 0 3
4. Дармштадт Титц Филлип 8 1 1
5. Гамбург Глацель Роберт 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ингольштадт Прайссингер Рико 5 0
2. Падерборн Ван дер Верфф Яспер 5 0
3. Зандхаузен Рицмайер Марсель 3 1
4. Карлсруэ Ванитцек Марвин 3 1
5. Эрцгебирге Ауэ Мессегем Суфьян 3 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    50'
    Ляйбольд Тим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Хеннингс Роувен получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    УДАЛЕНИЕ! - Приб Эдгар увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Глацель Роберт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Фортуна
1.99
9.84
43.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гамбург 1:0 Фортуна онлайн




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