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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Гамбург
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 38954
Фортуна
0'
1:0
19' Гол
Глацель Роберт
23' Красная карточка
Приб Эдгар
41' Желтая карточка
Хеннингс Роувен
45' Желтая карточка
Ляйбольд Тим
1:1
71' Гол
Боженик Роберт
86' Желтая карточка
Глацель Роберт
90'+5
1
Фернандеш
Даниэль
2
Гиамера
Ян
34
Давид
Йонас
4
Шонлау
Себастьян
21
Ляйбольд
Тим
36
Сухонен
Ансси
23
Мефферт
Йонас
14
Рейс
Людовит
22
Майсснер
Робин
9
Глацель
Роберт
10
Киттель
Сонни
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
5
Кларер
Кристоф
16
Неделку
Драгош
7
Хартерц
Флориан
20
Нарей
Халед
31
Зоботка
Марсель
13
Бодзек
Адам
6
Приб
Эдгар
12
Петерсон
Кристофер
28
Хеннингс
Роувен
Гамбург
4-3-3
Фортуна
4-5-1

Ход матча

19'
Глацель Роберт
(Киттель Сонни)
1:0
23'
 
Приб Эдгар
41'
 
Хеннингс Роувен
45'
Ляйбольд Тим
 
63'
Алиду Фариде
Майсснер Робин
 
63'
Хайер Моритц
Сухонен Ансси
 
70'
 
Боженик Роберт
Петерсон Кристофер
70'
 
Клаус Феликс
Хеннингс Роувен
70'
 
Танака Ао
Зоботка Марсель
71'
Мухайм Миро
Ляйбольд Тим
 
71'
1:1
Боженик Роберт
(Клаус Феликс)
86'
Глацель Роберт
 
86'
Джатта Бейкери
Гиамера Ян
 
87'
Дойл Томми
Рейс Людовит
 
90'
 
Пётровски Якуб
Бодзек Адам
90'
 
Схипноски Никлас
Нарей Халед

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

История личных встреч

Гамбург
Фортуна

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
0:0
Б2
2:1
Б
2:1
Б
2:0
К
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 6 0.6
Хайер Моритц 4 0.4
Киттель Сонни 1 0.1
Джатта Бейкери 1 0.1
Шонлау Себастьян 1 0.1
Рейс Людовит 1 0.1
Кинсомби Давид 1 (1) 0.1
Мефферт Йонас 0 0
Винтцаймер Мануэль 0 0
Рор Максимилиан 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеннингс Роувен 6 (3) 0.6
Нарей Халед 2 0.2
Боженик Роберт 2 0.2
Хоффманн Андре 1 0.1
Циммерман Маттиас 1 0.1
Петерсон Кристофер 1 0.1
Аппелькамп Синта 1 0.1
Клаус Феликс 0 0
Хартерц Флориан 0 0
Схипноски Никлас 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйбольд Тим 4 0
Шонлау Себастьян 2 1
Киттель Сонни 3 0
Мефферт Йонас 2 0
Хайер Моритц 2 0
Винтцаймер Мануэль 2 0
Кауфманн Миккель 2 0
Сухонен Ансси 2 0
Глацель Роберт 1 0
Гиамера Ян 1 0
Кинсомби Давид 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Вушкович Марио 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Приб Эдгар 2 1
Хеннингс Роувен 3 0
Кларер Кристоф 3 0
Петерсон Кристофер 2 0
Неделку Драгош 2 0
Танака Ао 2 0
Кастенмайер Флориан 0 1
Бодзек Адам 1 0
Клаус Феликс 1 0
Хартерц Флориан 1 0
Ковнацки Давид 1 0
Нарей Халед 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Пётровски Якуб 1 0
Боженик Роберт 1 0
Аппелькамп Синта 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
13%
3
43%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
2
22%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
27%
3
21%
31-45
1
7%
4
29%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
5
33%
2
14%
76-90

Пропущено

13
16
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
15%
3
19%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
2
15%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Вольфсбург - Гамбург 4:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Вердер - Гамбург 0:2
Гамбург - Зандхаузен 2:1 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Гамбург 1:2 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Гамбург - Базель 1:0 Гамбург - Силькеборг 1:0 Аугсбург - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:0 Оснабрюк - Гамбург 3:2 Гамбург - Нюрнберг 5:2 Гамбург - Карлсруэ 1:1 Ян - Гамбург 1:1 Зандхаузен - Гамбург 2:1
Фортуна
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1
Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ольденбург-2 - Фортуна 0:5 Фортуна - Вердер 2:3 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 Фортуна - Вюрцбургер 1:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:2 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Падерборн - Фортуна 2:1 Фортуна - Санкт-Паули 2:0 Оснабрюк - Фортуна 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Ян Заявка 10 5 4 1 21 - 11 19
3. Шальке 04 Заявка 10 6 1 3 17 - 11 19
4. Падерборн Заявка 10 5 3 2 21 - 11 18
5. Карлсруэ Заявка 10 4 4 2 16 - 12 16
6. Нюрнберг Заявка 9 3 6 0 11 - 7 15
7. Хайденхайм Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
8. Гамбург Заявка 10 3 6 1 16 - 12 15
9. Вердер Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
10. Дармштадт Заявка 9 4 1 4 21 - 13 13
11. Динамо Дрезден Заявка 9 4 1 4 13 - 11 13
12. Фортуна Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
13. Ганновер 96 Заявка 10 3 2 5 7 - 13 11
14. Ганза Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
15. Хольштайн Киль Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
16. Зандхаузен Заявка 9 2 1 6 8 - 20 7
17. Ингольштадт Заявка 10 1 2 7 7 - 24 5
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 0 4 6 7 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 5 5 0 0 15 - 3 15
2. Нюрнберг Заявка 5 3 2 0 5 - 1 11
3. Ян Заявка 5 3 2 0 14 - 7 11
4. Хайденхайм Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
5. Дармштадт Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
6. Динамо Дрезден Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Карлсруэ Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
8. Гамбург Заявка 5 1 4 0 8 - 7 7
9. Шальке 04 Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Вердер Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
11. Ганновер 96 Заявка 5 2 0 3 3 - 6 6
12. Падерборн Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
13. Ганза Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14. Хольштайн Киль Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15. Фортуна Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
16. Ингольштадт Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
18. Зандхаузен Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Шальке 04 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
3. Фортуна Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
4. Ян Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
5. Гамбург Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
6. Карлсруэ Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
7. Вердер Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Санкт-Паули Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
9. Ганза Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Хайденхайм Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
11. Зандхаузен Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
12. Хольштайн Киль Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
13. Ганновер 96 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
14. Нюрнберг Заявка 4 0 4 0 6 - 6 4
15. Дармштадт Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
16. Динамо Дрезден Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Ингольштадт Заявка 5 1 0 4 4 - 16 3
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 11 0 2
2. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 9 2 3
3. Падерборн Михель Свен 8 0 3
4. Дармштадт Титц Филлип 8 1 1
5. Гамбург Глацель Роберт 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ингольштадт Прайссингер Рико 5 0
2. Падерборн Ван дер Верфф Яспер 5 0
3. Зандхаузен Рицмайер Марсель 3 1
4. Карлсруэ Ванитцек Марвин 3 1
5. Эрцгебирге Ауэ Мессегем Суфьян 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    50'
    Ляйбольд Тим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Хеннингс Роувен получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    УДАЛЕНИЕ! - Приб Эдгар увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Глацель Роберт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Гамбург 1:1 Фортуна онлайн




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