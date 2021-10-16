Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Гамбург
1:1
Конец матча
Стадион: Фолькспаркштадион Зрители: 38954
Фортуна
1:0
19' ГолГлацель Роберт
23' Красная карточкаПриб Эдгар
41' Желтая карточкаХеннингс Роувен
45' Желтая карточкаЛяйбольд Тим
1:1
71' ГолБоженик Роберт
86' Желтая карточкаГлацель Роберт
34
Давид
Йонас
21
Ляйбольд
Тим
14
Рейс
Людовит
20
Нарей
Халед
13
Бодзек
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Защитник
-
48 Алиду ФаридеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Tim Walter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Обердорф ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 David Savic
-
Главный тренер: Christian Preusser
Ход матча
19'
1:0
23'
41'
45'
71'
1:1
86'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 2
-
10 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
История личных встреч
Гамбург
Фортуна
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|6
|0.6
|Хайер Моритц
|4
|0.4
|Киттель Сонни
|1
|0.1
|Джатта Бейкери
|1
|0.1
|Шонлау Себастьян
|1
|0.1
|Рейс Людовит
|1
|0.1
|Кинсомби Давид
|1 (1)
|0.1
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Винтцаймер Мануэль
|0
|0
|Рор Максимилиан
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеннингс Роувен
|6 (3)
|0.6
|Нарей Халед
|2
|0.2
|Боженик Роберт
|2
|0.2
|Хоффманн Андре
|1
|0.1
|Циммерман Маттиас
|1
|0.1
|Петерсон Кристофер
|1
|0.1
|Аппелькамп Синта
|1
|0.1
|Клаус Феликс
|0
|0
|Хартерц Флориан
|0
|0
|Схипноски Никлас
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйбольд Тим
|4
|0
|Шонлау Себастьян
|2
|1
|Киттель Сонни
|3
|0
|Мефферт Йонас
|2
|0
|Хайер Моритц
|2
|0
|Винтцаймер Мануэль
|2
|0
|Кауфманн Миккель
|2
|0
|Сухонен Ансси
|2
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Вушкович Марио
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Приб Эдгар
|2
|1
|Хеннингс Роувен
|3
|0
|Кларер Кристоф
|3
|0
|Петерсон Кристофер
|2
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|0
|1
|Бодзек Адам
|1
|0
|Клаус Феликс
|1
|0
|Хартерц Флориан
|1
|0
|Ковнацки Давид
|1
|0
|Нарей Халед
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Пётровски Якуб
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
13%
3
43%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
29%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
2
22%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Забито
15
14
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
27%
3
21%
31-45
1
7%
4
29%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
5
33%
2
14%
76-90
Пропущено
13
16
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
15%
3
19%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
2
15%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Вольфсбург - Гамбург 4:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Вердер - Гамбург 0:2
Гамбург - Зандхаузен 2:1 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Гамбург 1:2 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Гамбург - Базель 1:0 Гамбург - Силькеборг 1:0 Аугсбург - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:0 Оснабрюк - Гамбург 3:2 Гамбург - Нюрнберг 5:2 Гамбург - Карлсруэ 1:1 Ян - Гамбург 1:1 Зандхаузен - Гамбург 2:1
Фортуна
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1
Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ольденбург-2 - Фортуна 0:5 Фортуна - Вердер 2:3 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 Фортуна - Вюрцбургер 1:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:2 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Падерборн - Фортуна 2:1 Фортуна - Санкт-Паули 2:0 Оснабрюк - Фортуна 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Ян
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 11
|19
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 11
|19
|4.
|Падерборн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 11
|18
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|3
|6
|0
|11 - 7
|15
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|8.
|Гамбург
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 12
|15
|9.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|10.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|21 - 13
|13
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|12.
|Фортуна
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|14.
|Ганза
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 20
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 24
|5
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|3.
|Ян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 7
|11
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|Гамбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|12.
|Падерборн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|13.
|Ганза
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|15.
|Фортуна
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|16.
|Ингольштадт
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|3.
|Фортуна
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|4.
|Ян
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|5.
|Гамбург
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|6.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|7.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Ганза
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 16
|3
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|11
|0
|2
|2.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|9
|2
|3
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|8
|0
|3
|4.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|8
|1
|1
|5.
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ингольштадт
|Прайссингер Рико
|5
|0
|2.
|Падерборн
|Ван дер Верфф Яспер
|5
|0
|3.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|3
|1
|4.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|3
|1
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|Мессегем Суфьян
|3
|1