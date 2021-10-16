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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Хайденхайм
2:4
Второй тайм: 90'

Стадион:
Санкт-Паули
0'
1:0
4' Гол
Мор Тобиас
38' Желтая карточка
Кюльветтер Кристиан
1:1
55' Гол
Бургшталлер Гвидо
1:2
56' Гол
Диттген Макс
1:3
60' Гол
Бургшталлер Гвидо
67' Желтая карточка
Ирвайн Джексон
68' Желтая карточка
Кляйндинст Тим
75' Желтая карточка
Медич Яков
1:4
81' Гол
Диттген Макс
83' Желтая карточка
Пик Флориан
2:4
86' Гол
Кляйндинст Тим
90'
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Хюсинг
Оливер
30
Тоеркауф
Норман
16
Сесса
Кевин
20
Бурнич
Дженис
3
Шёппнер
Ян
29
Мор
Тобиас
24
Кюльветтер
Кристиан
9
Шиммер
Штефан
22
Василь
Никола
19
Цандер
Лука-Милан
4
Цирайс
Филипп
18
Медич
Яков
23
Пакарада
Леарт
7
Ирвайн
Джексон
14
Аремю
Афииз
30
Хартель
Марсель
10
Бухтманн
Кристофер
9
Бургшталлер
Гвидо
17
Киере
Даниэль-Кофи
Хайденхайм
4-4-2
Санкт-Паули
4-3-1-2

История личных встреч

Хайденхайм
Санкт-Паули

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

14 матчей

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
3:4
Б2
4:2
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
1:0
Б2
3:0
Б2
2:0
Б2
2:0
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 4 0.4
Мор Тобиас 3 (1) 0.3
Лайпертц Роберт 1 0.1
Хюсинг Оливер 1 0.1
Майнка Патрик 1 0.1
Шмидт Патрик II 1 0.1
Шиммер Штефан 1 0.1
Томалла Денис 0 0
Шёппнер Ян 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 9 (2) 0.9
Диттген Макс 3 0.3
Киере Даниэль-Кофи 2 0.2
Бухтманн Кристофер 2 0.2
Макиенок Симон 2 0.2
Пакарада Леарт 1 0.1
Беккер Финн 1 0.1
Цандер Лука-Милан 1 0.1
Байфус Марцель 1 0.1
Медич Яков 0 0
Ирвайн Джексон 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 3 0
Буш Марнон 2 0
Хюсинг Оливер 2 0
Кюльветтер Кристиан 2 0
Тоеркауф Норман 1 0
Лайпертц Роберт 1 0
Пик Флориан 1 0
Бурнич Дженис 1 0
Мор Тобиас 1 0
Шёппнер Ян 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургшталлер Гвидо 2 0
Ирвайн Джексон 2 0
Смит Эрик 2 0
Медич Яков 2 0
Цирайс Филипп 0 1
Джигала Адам 1 0
Цандер Лука-Милан 1 0
Пакарада Леарт 1 0
Хартель Марсель 1 0
Киере Даниэль-Кофи 1 0
Аремю Афииз 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Забито

6
15
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
1
17%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
50%
5
33%
61-75
1
17%
3
20%
76-90

Пропущено

5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
4
80%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

11
19
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
18%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
18%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
4
36%
5
26%
61-75
3
27%
3
16%
76-90

Пропущено

8
8
0 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
6
75%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вердер - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1
Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 ЛАСК - Хайденхайм 1:0 Альтах - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Карлсруэ 1:2 Дармштадт - Хайденхайм 5:1 Хайденхайм - Зандхаузен 2:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:2 Ян - Хайденхайм 0:3
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1
Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ян 2:0 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Санкт-Паули - Герта 2:2 Санкт-Паули - Оденсе 2:2 Ганновер 96 - Санкт-Паули 0:2 Ян - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 1:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Фортуна - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Вюрцбург Кикерс 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 4:2 Заявка 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Ян Заявка 10 5 4 1 21 - 11 19
3. Шальке 04 Заявка 10 6 1 3 17 - 11 19
4. Падерборн Заявка 10 5 3 2 21 - 11 18
5. Карлсруэ 2:1 Заявка 10 4 4 2 16 - 12 16
6. Нюрнберг Заявка 9 3 6 0 11 - 7 15
7. Хайденхайм 2:4 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
8. Гамбург Заявка 9 3 5 1 15 - 11 14
9. Вердер Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
10. Дармштадт Заявка 9 4 1 4 21 - 13 13
11. Динамо Дрезден Заявка 9 4 1 4 13 - 11 13
12. Фортуна Заявка 9 3 2 4 13 - 15 11
13. Ганновер 96 Заявка 10 3 2 5 7 - 13 11
14. Ганза Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
15. Хольштайн Киль 1:1 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
16. Зандхаузен Заявка 9 2 1 6 8 - 20 7
17. Ингольштадт 1:1 Заявка 10 1 2 7 7 - 24 5
18. Эрцгебирге Ауэ 1:2 Заявка 10 0 4 6 7 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 4:2 Заявка 5 5 0 0 15 - 3 15
2. Нюрнберг Заявка 5 3 2 0 5 - 1 11
3. Ян Заявка 5 3 2 0 14 - 7 11
4. Хайденхайм 2:4 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
5. Дармштадт Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
6. Динамо Дрезден Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Карлсруэ 2:1 Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
8. Шальке 04 Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
9. Вердер Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10. Гамбург Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
11. Ганновер 96 Заявка 5 2 0 3 3 - 6 6
12. Падерборн Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
13. Ганза Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14. Хольштайн Киль 1:1 Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15. Фортуна Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
16. Ингольштадт 1:1 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Эрцгебирге Ауэ 1:2 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
18. Зандхаузен Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Шальке 04 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
3. Фортуна Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
4. Ян Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
5. Гамбург Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
6. Карлсруэ 2:1 Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
7. Вердер Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Санкт-Паули 4:2 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
9. Ганза Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Хайденхайм 2:4 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
11. Зандхаузен Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
12. Хольштайн Киль 1:1 Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
13. Ганновер 96 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
14. Нюрнберг Заявка 4 0 4 0 6 - 6 4
15. Дармштадт Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
16. Динамо Дрезден Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Ингольштадт 1:1 Заявка 5 1 0 4 4 - 16 3
18. Эрцгебирге Ауэ 1:2 Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 11 0 2
2. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 9 2 3
3. Падерборн Михель Свен 8 0 3
4. Дармштадт Титц Филлип 8 1 1
5. Фортуна Хеннингс Роувен 6 3 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ингольштадт Прайссингер Рико 5 0
2. Падерборн Ван дер Верфф Яспер 5 0
3. Зандхаузен Рицмайер Марсель 3 1
4. Карлсруэ Ванитцек Марвин 3 1
5. Эрцгебирге Ауэ Мессегем Суфьян 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Кюльветтер Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Мор Тобиас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хайденхайм
Ничья
Санкт-Паули
51.00
4.45
8.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хайденхайм 2:4 Санкт-Паули онлайн




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