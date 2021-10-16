Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Хайденхайм
2:4
Конец матча
Стадион: Войт-Арена Зрители: 8013
Санкт-Паули
1:0
4' ГолМор Тобиас
38' Желтая карточкаКюльветтер Кристиан
1:1
55' ГолБургшталлер Гвидо
1:2
56' ГолДиттген Макс
1:3
60' ГолБургшталлер Гвидо
67' Желтая карточкаИрвайн Джексон
68' Желтая карточкаКляйндинст Тим
75' Желтая карточкаМедич Яков
1:4
81' ГолДиттген Макс
83' Желтая карточкаТоеркауф Норман
2:4
85' ГолКляйндинст Тим
29
Мор
Тобиас
16
Сесса
Кевин
18
Медич
Яков
14
Аремю
Афииз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мэлоун МорисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Диттген МаксНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Timo Schultz
Ход матча
4'
1:0
55'
56'
60'
67'
68'
75'
81'
83'
85'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 7
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
История личных встреч
Хайденхайм
Санкт-Паули
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
14 матчей
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|4
|0.4
|Мор Тобиас
|3 (1)
|0.3
|Лайпертц Роберт
|1
|0.1
|Хюсинг Оливер
|1
|0.1
|Майнка Патрик
|1
|0.1
|Шмидт Патрик II
|1
|0.1
|Шиммер Штефан
|1
|0.1
|Томалла Денис
|0
|0
|Шёппнер Ян
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|9 (2)
|0.9
|Диттген Макс
|3
|0.3
|Киере Даниэль-Кофи
|2
|0.2
|Бухтманн Кристофер
|2
|0.2
|Макиенок Симон
|2
|0.2
|Пакарада Леарт
|1
|0.1
|Беккер Финн
|1
|0.1
|Цандер Лука-Милан
|1
|0.1
|Байфус Марцель
|1
|0.1
|Медич Яков
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Буш Марнон
|2
|0
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Кюльветтер Кристиан
|2
|0
|Лайпертц Роберт
|1
|0
|Бурнич Дженис
|1
|0
|Мор Тобиас
|1
|0
|Шёппнер Ян
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0
|Ирвайн Джексон
|2
|0
|Смит Эрик
|2
|0
|Медич Яков
|2
|0
|Цирайс Филипп
|0
|1
|Джигала Адам
|1
|0
|Цандер Лука-Милан
|1
|0
|Пакарада Леарт
|1
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0
|Аремю Афииз
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
13%
76-90
Пропущено
7
7
0 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
5
71%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
3
43%
76-90
Забито
6
15
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
17%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
50%
5
33%
61-75
1
17%
3
20%
76-90
Пропущено
5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
4
80%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
13
23
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
3
23%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
15%
3
13%
31-45
0
0%
7
30%
46-60
4
31%
5
22%
61-75
4
31%
4
17%
76-90
Пропущено
12
10
0 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
9
75%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
25%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вердер - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1
Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 ЛАСК - Хайденхайм 1:0 Альтах - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Карлсруэ 1:2 Дармштадт - Хайденхайм 5:1 Хайденхайм - Зандхаузен 2:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:2 Ян - Хайденхайм 0:3
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1
Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ян 2:0 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Санкт-Паули - Герта 2:2 Санкт-Паули - Оденсе 2:2 Ганновер 96 - Санкт-Паули 0:2 Ян - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 1:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Фортуна - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Вюрцбург Кикерс 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Ян
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 11
|19
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 11
|19
|4.
|Падерборн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 11
|18
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|3
|6
|0
|11 - 7
|15
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|8.
|Гамбург
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|9.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|10.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|21 - 13
|13
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|12.
|Фортуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|14.
|Ганза
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 20
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 24
|5
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|3.
|Ян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 7
|11
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|9.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|Гамбург
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|12.
|Падерборн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|13.
|Ганза
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|15.
|Фортуна
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|16.
|Ингольштадт
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|3.
|Фортуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|4.
|Ян
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|5.
|Гамбург
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|6.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|7.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Ганза
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 16
|3
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|11
|0
|2
|2.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|9
|2
|3
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|8
|0
|3
|4.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|8
|1
|1
|5.
|Фортуна
|Хеннингс Роувен
|6
|3
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ингольштадт
|Прайссингер Рико
|5
|0
|2.
|Падерборн
|Ван дер Верфф Яспер
|5
|0
|3.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|3
|1
|4.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|3
|1
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|Мессегем Суфьян
|3
|1