  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия М
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Штуттгарт
0' 11'
1
Зоммер
Янн
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
15
Бейер
Луис
29
Скалли
Джозеф
8
Закария
Денис
17
Коне
Куадио
20
Нец
Лука
23
Хофманн
Йонас
13
Штиндль
Ларс
36
Эмболо
Брель
33
Бредлов
Фабиан
5
Мавропанос
Константинос
37
Ито
Хироки
4
Кемпф
Марк-Оливер
16
Каразор
Атакан
7
Кулибали
Танги
28
Нартей
Николас
3
Эндо
Ватару
24
Соса
Борна
17
Мармуш
Омар
22
Фюрих
Крис
Боруссия М
3-4-2-1
Штуттгарт
3-1-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

История личных встреч

Боруссия М
Штуттгарт

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

24 матча

37.5%
20.8%
41.7%
9 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Б
1:2
К
1:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
3:0
Б
1:0
Б
2:0
К
2:0
Б
4:0
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:3
Б
1:1
Б
2:3
Б
7:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штиндль Ларс 2 0.29
Закария Денис 2 0.29
Хофманн Йонас 2 0.29
Эмболо Брель 1 0.14
Плеа Алассан 1 0.14
Скалли Джозеф 1 0.14
Херрманн Патрик 0 0
Зоммер Янн 0 0
Нец Лука 0 0
Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кемпф Марк-Оливер 3 0.43
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0.29
Мавропанос Константинос 2 0.29
Эндо Ватару 1 0.14
Мармуш Омар 1 0.14
Мангаля Орель 1 0.14
Клемент Филипп 1 0.14
Массимо Роберто 1 0.14
Соса Борна 0 0
Кулибали Танги 0 0
Фёрстер Филипп 0 0
Климович Матео 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 3 0
Закария Денис 3 0
Бейер Луис 2 0
Крамер Кристоф 1 0
Вольф Ханнес 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Скалли Джозеф 1 0
Коне Куадио 1 0
Нец Лука 1 0
Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Танги 3 0
Антон Вальдемар 1 1
Фёрстер Филипп 2 0
Климович Матео 2 0
Эндо Ватару 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Аль-Гаддиуи Хамади 1 0
Мангаля Орель 1 0
Соса Борна 1 0
Каразор Атакан 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Мармуш Омар 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
2
18%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
3
38%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Забито

10
12
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
20%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Пропущено

9
13
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
3
23%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1
Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1 Бавария - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Метц 1:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Штуттгарт 1:2 Бавария - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Арминия 5:0 Хоффенхайм - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Айнтрахт Фр 4:0 Герта - Боруссия М 2:2
Штуттгарт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Бохум - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3
Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Динамо Берлин - Штуттгарт 0:6 Штуттгарт - Барселона 0:3 Штуттгарт - Арминия 5:2 Штуттгарт - Ваккер Инсбрук 1:0 Штуттгарт - Ливерпуль 1:1 Штуттгарт - Дармштадт 1:1 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Холленбах - Штуттгарт 1:10 Штуттгарт - Арминия 0:2 Боруссия М - Штуттгарт 1:2 Штуттгарт - Аугсбург 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 8 6 0 2 22 - 14 18
2. Бавария Заявка 7 5 1 1 24 - 7 16
3. Байер Л Заявка 7 5 1 1 20 - 7 16
4. Фрайбург Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
5. Унион Берлин Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
6. Вольфсбург Заявка 8 4 1 3 9 - 10 13
7. Кёльн Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
8. РБ Лейпциг Заявка 8 3 2 3 16 - 8 11
9. Хоффенхайм Заявка 8 3 2 3 17 - 11 11
10. Боруссия М 0:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
11. Майнц Заявка 8 3 1 4 8 - 8 10
12. Герта Заявка 8 3 0 5 10 - 21 9
13. Штуттгарт 0:0 Заявка 8 2 3 3 12 - 13 9
14. Айнтрахт Фр Заявка 8 1 5 2 9 - 12 8
15. Бохум Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 3 - 13 5
17. Арминия Заявка 7 0 4 3 3 - 10 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 1 7 5 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 5 0 0 17 - 8 15
2. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
3. Кёльн Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Бавария Заявка 4 3 0 1 16 - 4 9
5. РБ Лейпциг Заявка 4 3 0 1 14 - 4 9
6. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
7. Боруссия М 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8. Майнц Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
9. Хоффенхайм Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
10. Вольфсбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
11. Байер Л Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
12. Штуттгарт 0:0 Заявка 4 2 0 2 11 - 8 6
13. Бохум Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Герта Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
15. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Арминия Заявка 4 0 3 1 1 - 5 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 4 3 1 0 12 - 3 10
2. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
3. Бавария Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Вольфсбург Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
5. Герта Заявка 5 2 0 3 6 - 16 6
6. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
7. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
8. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
9. Боруссия М 0:0 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
10. Боруссия Д Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11. Штуттгарт 0:0 Заявка 4 0 3 1 1 - 5 3
12. Бохум Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
13. Майнц Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
14. РБ Лейпциг Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Аугсбург Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
16. Кёльн Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
17. Арминия Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 9 2 3
2. Бавария Левандовски Роберт 7 1 1
3. Унион Берлин Авонийи Тайво 6 0 0
4. Байер Л Шик Патрик 6 0 0
5. Байер Л Вирц Флориан 4 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 5 0
2. Майнц Кор Доминик 3 1
3. Боруссия Д Дауд Махмуд 3 1
4. Вольфсбург Руссийон Жером 4 0
5. Байер Л Диаби Мусса 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Боруссия М 87.5% (119)
X 11% (15)
Штуттгарт 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Штуттгарт
1.52
4.90
6.63
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Боруссия М 0:0 Штуттгарт онлайн


Прогнозы на матч Боруссия М 0:0 Штуттгарт

Исход игры
Боруссия М
87.5% (119)
Ничья
11% (15)
Штуттгарт
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
60.29% (82)
Меньше
39.71% (54)
Обе команды забьют
Да
68.38% (93)
Нет
31.62% (43)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
47.1% (64)
2:0 Боруссия М
15.4% (21)
1:0 Боруссия М
14.7% (20)
1:1 Ничья
8.8% (12)
3:1 Боруссия М
5.9% (8)
3:2 Боруссия М
3.7% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 