Германия: Бундеслига 2021-2022
Боруссия М
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Боруссия Парк
Штуттгарт
30
Эльведи
Нико
15
Бейер
Луис
17
Коне
Куадио
20
Нец
Лука
13
Штиндль
Ларс
36
Эмболо
Брель
37
Ито
Хироки
24
Соса
Борна
17
Мармуш
Омар
22
Фюрих
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Янчке ТониЗащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
37 Ито ХирокиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соса БорнаПолузащитник
-
17 Мармуш ОмарНападающий
-
22 Фюрих КрисНападающий
- Запасные игроки
-
42 Шок ФлорианВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Фагир ВахидНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
История личных встреч
Боруссия М
Штуттгарт
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
24 матча
37.5%
20.8%
41.7%
9 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штиндль Ларс
|2
|0.29
|Закария Денис
|2
|0.29
|Хофманн Йонас
|2
|0.29
|Эмболо Брель
|1
|0.14
|Плеа Алассан
|1
|0.14
|Скалли Джозеф
|1
|0.14
|Херрманн Патрик
|0
|0
|Зоммер Янн
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.43
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0.29
|Мавропанос Константинос
|2
|0.29
|Эндо Ватару
|1
|0.14
|Мармуш Омар
|1
|0.14
|Мангаля Орель
|1
|0.14
|Клемент Филипп
|1
|0.14
|Массимо Роберто
|1
|0.14
|Соса Борна
|0
|0
|Кулибали Танги
|0
|0
|Фёрстер Филипп
|0
|0
|Климович Матео
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штиндль Ларс
|3
|0
|Закария Денис
|3
|0
|Бейер Луис
|2
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Вольф Ханнес
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Скалли Джозеф
|1
|0
|Коне Куадио
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Танги
|3
|0
|Антон Вальдемар
|1
|1
|Фёрстер Филипп
|2
|0
|Климович Матео
|2
|0
|Эндо Ватару
|1
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|1
|0
|Мангаля Орель
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Каразор Атакан
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Мармуш Омар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
2
18%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
3
38%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Забито
10
12
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
20%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Пропущено
9
13
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
3
23%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1
Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1 Бавария - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Метц 1:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Штуттгарт 1:2 Бавария - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Арминия 5:0 Хоффенхайм - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Айнтрахт Фр 4:0 Герта - Боруссия М 2:2
Штуттгарт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Бохум - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3
Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Динамо Берлин - Штуттгарт 0:6 Штуттгарт - Барселона 0:3 Штуттгарт - Арминия 5:2 Штуттгарт - Ваккер Инсбрук 1:0 Штуттгарт - Ливерпуль 1:1 Штуттгарт - Дармштадт 1:1 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Холленбах - Штуттгарт 1:10 Штуттгарт - Арминия 0:2 Боруссия М - Штуттгарт 1:2 Штуттгарт - Аугсбург 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|22 - 14
|18
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|24 - 7
|16
|3.
|Байер Л
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 10
|13
|7.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 8
|11
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 11
|11
|10.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|11.
|Майнц
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|12.
|Герта
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 21
|9
|13.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 12
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 13
|5
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 10
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 8
|15
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|3.
|Кёльн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|16 - 4
|9
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 4
|9
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Майнц
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|11.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|12.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 8
|6
|13.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 5
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 3
|10
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|3.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|5.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 16
|6
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|9.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 5
|3
|12.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 13
|3
|13.
|Майнц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|16.
|Кёльн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|17.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|9
|2
|3
|2.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|7
|1
|1
|3.
|Унион Берлин
|Авонийи Тайво
|6
|0
|0
|4.
|Байер Л
|Шик Патрик
|6
|0
|0
|5.
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|5
|0
|2.
|Майнц
|Кор Доминик
|3
|1
|3.
|Боруссия Д
|Дауд Махмуд
|3
|1
|4.
|Вольфсбург
|Руссийон Жером
|4
|0
|5.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|4
|0
Прогнозы на матч Боруссия М 0:0 Штуттгарт
Исход игры
Боруссия М
87.5% (119)
Ничья
11% (15)
Штуттгарт
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
60.29% (82)
Меньше
39.71% (54)
Обе команды забьют
Да
68.38% (93)
Нет
31.62% (43)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
47.1% (64)
2:0 Боруссия М
15.4% (21)
1:0 Боруссия М
14.7% (20)
1:1 Ничья
8.8% (12)
3:1 Боруссия М
5.9% (8)
3:2 Боруссия М
3.7% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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