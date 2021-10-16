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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия М
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 40000
Штуттгарт
0'
0:1
15' Гол
Мавропанос Константинос
1:1
42' Гол
Хофманн Йонас
45' Желтая карточка
Каразор Атакан
63' Желтая карточка
Коне Куадио
64' Желтая карточка
Фюрих Крис
80' Желтая карточка
Херрманн Патрик
82' Желтая карточка
Беннеттс Кинан
88' Желтая карточка
Кемпф Марк-Оливер
90'+5
1
Зоммер
Янн
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
15
Бейер
Луис
29
Скалли
Джозеф
8
Закария
Денис
17
Коне
Куадио
20
Нец
Лука
23
Хофманн
Йонас
13
Штиндль
Ларс
36
Эмболо
Брель
33
Бредлов
Фабиан
5
Мавропанос
Константинос
37
Ито
Хироки
4
Кемпф
Марк-Оливер
16
Каразор
Атакан
7
Кулибали
Танги
28
Нартей
Николас
3
Эндо
Ватару
24
Соса
Борна
17
Мармуш
Омар
22
Фюрих
Крис
Боруссия М
3-4-2-1
Штуттгарт
3-1-4-2

Ход матча

15'
0:1
Мавропанос Константинос
(Мармуш Омар)
42'
Хофманн Йонас
1:1
45'
 
Каразор Атакан
63'
Коне Куадио
 
64'
 
Фюрих Крис
66'
Херрманн Патрик
Нец Лука
 
66'
Плеа Алассан
Штиндль Ларс
 
74'
 
Фёрстер Филипп
Кулибали Танги
74'
 
Фагир Вахид
Мармуш Омар
80'
Херрманн Патрик
 
81'
Беннеттс Кинан
Скалли Джозеф
 
82'
Беннеттс Кинан
 
86'
Нойхаус Флориан
Коне Куадио
 
88'
 
Кемпф Марк-Оливер
89'
 
Дидави Даниэль
Каразор Атакан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 20
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

История личных встреч

Боруссия М
Штуттгарт

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

24 матча

37.5%
20.8%
41.7%
9 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Б
1:2
К
1:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
3:0
Б
1:0
Б
2:0
К
2:0
Б
4:0
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:3
Б
1:1
Б
2:3
Б
7:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 3 0.38
Штиндль Ларс 2 0.25
Закария Денис 2 0.25
Эмболо Брель 1 0.13
Плеа Алассан 1 0.13
Скалли Джозеф 1 0.13
Херрманн Патрик 0 0
Зоммер Янн 0 0
Нец Лука 0 0
Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кемпф Марк-Оливер 3 0.38
Мавропанос Константинос 3 0.38
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0.25
Мармуш Омар 1 0.13
Эндо Ватару 1 0.13
Мангаля Орель 1 0.13
Клемент Филипп 1 0.13
Массимо Роберто 1 0.13
Соса Борна 0 0
Кулибали Танги 0 0
Фёрстер Филипп 0 0
Климович Матео 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 3 0
Закария Денис 3 0
Бейер Луис 2 0
Коне Куадио 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Вольф Ханнес 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Скалли Джозеф 1 0
Нец Лука 1 0
Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Танги 3 0
Антон Вальдемар 1 1
Кемпф Марк-Оливер 2 0
Фёрстер Филипп 2 0
Каразор Атакан 2 0
Климович Матео 2 0
Эндо Ватару 1 0
Аль-Гаддиуи Хамади 1 0
Мангаля Орель 1 0
Соса Борна 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Мармуш Омар 1 0
Фюрих Крис 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
2
18%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
3
38%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Забито

11
13
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
4
36%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
27%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
3
23%
76-90

Пропущено

10
14
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
20%
3
21%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
20%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1
Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1 Бавария - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Метц 1:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Штуттгарт 1:2 Бавария - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Арминия 5:0 Хоффенхайм - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Айнтрахт Фр 4:0 Герта - Боруссия М 2:2
Штуттгарт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Бохум - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3
Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Динамо Берлин - Штуттгарт 0:6 Штуттгарт - Барселона 0:3 Штуттгарт - Арминия 5:2 Штуттгарт - Ваккер Инсбрук 1:0 Штуттгарт - Ливерпуль 1:1 Штуттгарт - Дармштадт 1:1 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Холленбах - Штуттгарт 1:10 Штуттгарт - Арминия 0:2 Боруссия М - Штуттгарт 1:2 Штуттгарт - Аугсбург 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 8 6 0 2 22 - 14 18
2. Бавария Заявка 7 5 1 1 24 - 7 16
3. Байер Л Заявка 7 5 1 1 20 - 7 16
4. Фрайбург Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
5. Унион Берлин Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
6. Вольфсбург Заявка 8 4 1 3 9 - 10 13
7. Кёльн Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
8. РБ Лейпциг Заявка 8 3 2 3 16 - 8 11
9. Хоффенхайм Заявка 8 3 2 3 17 - 11 11
10. Боруссия М Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
11. Майнц Заявка 8 3 1 4 8 - 8 10
12. Герта Заявка 8 3 0 5 10 - 21 9
13. Штуттгарт Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
14. Айнтрахт Фр Заявка 8 1 5 2 9 - 12 8
15. Бохум Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 3 - 13 5
17. Арминия Заявка 7 0 4 3 3 - 10 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 1 7 5 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 5 0 0 17 - 8 15
2. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
3. Кёльн Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Бавария Заявка 4 3 0 1 16 - 4 9
5. РБ Лейпциг Заявка 4 3 0 1 14 - 4 9
6. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
7. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Майнц Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
9. Хоффенхайм Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
10. Вольфсбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
11. Байер Л Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
12. Штуттгарт Заявка 4 2 0 2 11 - 8 6
13. Бохум Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Герта Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
15. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Арминия Заявка 4 0 3 1 1 - 5 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 4 3 1 0 12 - 3 10
2. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
3. Бавария Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Вольфсбург Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
5. Герта Заявка 5 2 0 3 6 - 16 6
6. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
7. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
8. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
9. Боруссия М Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
10. Боруссия Д Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 2 - 6 3
12. Бохум Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
13. Майнц Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
14. РБ Лейпциг Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Аугсбург Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
16. Кёльн Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
17. Арминия Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 9 2 3
2. Бавария Левандовски Роберт 7 1 1
3. Унион Берлин Авонийи Тайво 6 0 0
4. Байер Л Шик Патрик 6 0 0
5. Байер Л Вирц Флориан 4 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 5 0
2. Майнц Кор Доминик 3 1
3. Боруссия Д Дауд Махмуд 3 1
4. Вольфсбург Руссийон Жером 4 0
5. Байер Л Диаби Мусса 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Боруссия М 87.5% (119)
X 11% (15)
Штуттгарт 1.5% (2)
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Где смотреть матч Боруссия М 1:1 Штуттгарт онлайн


Прогнозы на матч Боруссия М 1:1 Штуттгарт

Исход игры
Боруссия М
87.5% (119)
Ничья
11% (15)
Штуттгарт
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
60.29% (82)
Меньше
39.71% (54)
Обе команды забьют
Да
68.38% (93)
Нет
31.62% (43)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
47.1% (64)
2:0 Боруссия М
15.4% (21)
1:0 Боруссия М
14.7% (20)
1:1 Ничья
8.8% (12)
3:1 Боруссия М
5.9% (8)
3:2 Боруссия М
3.7% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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