Второй тайм

95' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Мавропанос Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Гинтер Маттиас нанес удар головой, но Фабиан Бредлоу спокойно отбил мяч.

93' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Нартей Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Удар от ворот произведет Штуттгарт

89' Гинтер Маттиас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

84' Фюрих Крис пробует нанести удар издали, но Янн Зоммер держит все под контролем

84' Отличные скиллы показывает Фюрих Крис , обводя своих соперников

82' Беннеттс Кинан получает желтую карточку за неспортивное поведение

82' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Херрманн Патрик тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

79' Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Мавропанос Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Плеа Алассан пробует нанести удар издали, но Фабиан Бредлоу держит все под контролем

77' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Бейер Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Матч возобновлен

75' Матч остановлен

75' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Нартей Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Кемпф Марк-Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Плеа Алассан получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Плеа Алассан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

69' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

69' Отличные скиллы показывает Плеа Алассан , обводя своих соперников

68' Скалли Джозеф пробует нанести удар издали, но Фабиан Бредлоу держит все под контролем

68' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

66' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

66' Тактическая замена. Лука Нец уходит с поля и его заменяет Херрманн Патрик

65' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Матч возобновлен

64' Фюрих Крис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

64' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

62' Коне Куадио нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

61' Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Лука Нец предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

55' Коне Куадио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Отличные скиллы показывает Коне Куадио , обводя своих соперников

52' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

51' Штиндль Ларс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Ито Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Хорошую попытку сделал Штиндль Ларс . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля