Германия: Бундеслига 2021-2022
Айнтрахт Фр
1:2
Конец матча
Стадион: Deutsche Bank Park
Герта
0:1
7' ГолРихтер Марко
29' Желтая карточкаЯкич Кристиян
40' Желтая карточкаРихтер Марко
0:2
63' ГолЭккеленкамп Юрген
1:2
78' ПенальтиПасьенса Гонсало
89' Желтая карточкаШволов Александер
10
Костич
Филип
23
Хёуге
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
-
35 ТутаЗащитник
- Полузащитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
-
37 Дурм ЭрикПолузащитник
-
15 Камада ДаитиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
7'
0:1
29'
40'
63'
78'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 6
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Герта
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
22 матча
31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Костич Филип
|2
|0.25
|Хёуге Йенс
|2
|0.25
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.13
|Борре Рафаэль
|1
|0.13
|Ламмерс Сэм
|1
|0.13
|Пасьенса Гонсало
|1 (1)
|0.13
|Соу Джибриль
|0
|0
|Дурм Эрик
|0
|0
|Ахе Рагнар
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сердар Суат
|2
|0.25
|Эккеленкамп Юрген
|2
|0.25
|Йоветич Стеван
|1
|0.13
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.13
|Рихтер Марко
|1
|0.13
|Маолида Мизиан
|1
|0.13
|Лукебакио Доди
|1 (1)
|0.13
|Дарида Владимир
|0
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ленц Кристофер
|3
|0
|Хинтереггер Мартин
|2
|0
|Соу Джибриль
|2
|0
|Якич Кристиян
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Чендлер Тимоти
|1
|0
|Дурм Эрик
|1
|0
|Борре Рафаэль
|1
|0
|Хрустиц Айдин
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Кевин-Принс
|3
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Сердар Суат
|2
|0
|Дарида Владимир
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Штарк Никлас
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Пропущено
4
16
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
50%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
1
25%
2
13%
61-75
1
25%
3
19%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
1
11%
3
50%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
4
50%
1
11%
76-90
Пропущено
13
22
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
15%
1
5%
1-15
3
23%
3
14%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
1
8%
6
27%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
2
15%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1
Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Вальдхоф - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Айнтрахт Фр - Гиссен 6:1 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 1:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 4:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 2:0
Герта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3
Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1 Газишехир Газиантеп - Герта 0:3 Герта - Ливерпуль 4:3 Герта - Любек 1:1 Санкт-Паули - Герта 2:2 Герта - Ганновер 96 4:4 Бабельсберг - Герта 1:3 Нойруппин - Герта 0:7 Герта - СВ Шварц-Рот Нойштадт 16:0 Хоффенхайм - Герта 2:1 Герта - Кёльн 0:0 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Арминия 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|22 - 14
|18
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|24 - 7
|16
|3.
|Байер Л
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 10
|13
|7.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 8
|11
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 11
|11
|10.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|11.
|Майнц
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|12.
|Герта
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 21
|9
|13.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 12
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 13
|5
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 10
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 8
|15
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|3.
|Кёльн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|16 - 4
|9
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 4
|9
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Майнц
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|11.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|12.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 8
|6
|13.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 5
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 3
|10
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|3.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|5.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 16
|6
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|9.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 5
|3
|12.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 13
|3
|13.
|Майнц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|16.
|Кёльн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|17.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|9
|2
|3
|2.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|7
|1
|1
|3.
|Унион Берлин
|Авонийи Тайво
|6
|0
|0
|4.
|Байер Л
|Шик Патрик
|6
|0
|0
|5.
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|5
|0
|2.
|Майнц
|Кор Доминик
|3
|1
|3.
|Боруссия Д
|Дауд Махмуд
|3
|1
|4.
|Вольфсбург
|Руссийон Жером
|4
|0
|5.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|4
|0
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:2 Герта
Исход игры
Айнтрахт Фр
85.9% (116)
Ничья
10.4% (14)
Герта
3.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
65.19% (88)
Меньше
34.81% (47)
Обе команды забьют
Да
71.11% (96)
Нет
28.89% (39)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
54.8% (74)
2:0 Айнтрахт Фр
11.9% (16)
1:0 Айнтрахт Фр
11.9% (16)
1:1 Ничья
6.7% (9)
3:1 Айнтрахт Фр
6.7% (9)
0:0 Ничья
2.2% (3)
1:2 Герта
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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