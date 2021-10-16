Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Герта вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Туре Альмами из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

92' Хорошую попытку сделал Хёуге Йенс . Удар в створ, но вратарь начеку

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

92' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Судье надоело, что Шволов Александер тянет время и он наказал его горчичником

89' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Бельфодиль Исхак нанес удар головой, но Кевин Трапп спокойно отбил мяч.

86' Штрафной исполнил Платтенхардт Марвин , после его удара Кевин Трапп сделал классный сейв. Угловой

85' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Герта

80' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Г О О О О О Л - Пасьенса Гонсало из команды Айнтрахт Фр забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Александр Шволов прыгнул вправо!

77' Голкипер мог бы сыграть и получше

76' Сердар Суат не смог попасть в створ ударом издали

76' Туре Альмами выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Матч возобновлен

73' Миттельштедт Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Сердар Суат оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Борре Рафаэль пробует нанести удар издали, но Александр Шволов держит все под контролем

69' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Удар от ворот произведет Герта

66' Туре Альмами оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Головой пробил Туре Альмами , но голкипер отбил его в поле!

65' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Пекарик Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Г О О О О Л - Эккеленкамп Юрген забивает с правой ноги!

61' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Удар от ворот произведет Герта

60' Пекарик Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Удар от ворот произведет Герта

55' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Удар от ворот произведет Герта

52' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Герта