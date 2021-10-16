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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Айнтрахт Фр
1:2
Конец матча

Стадион:
Герта
0'
0:1
7' Гол
Рихтер Марко
29' Желтая карточка
Якич Кристиян
40' Желтая карточка
Рихтер Марко
0:2
63' Гол
Эккеленкамп Юрген
1:2
78' Пенальти
Пасьенса Гонсало
89' Желтая карточка
Шволов Александер
90'+5
1
Трапп
Кевин
13
Хинтереггер
Мартин
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
22
Чендлер
Тимоти
8
Соу
Джибриль
6
Якич
Кристиян
10
Костич
Филип
23
Хёуге
Йенс
29
Линнстрем
Йеспер
9
Ламмерс
Сэм
1
Шволов
Александер
2
Пекарик
Петер
4
Боята
Дедрик
5
Штарк
Никлас
21
Платтенхардт
Марвин
8
Сердар
Суат
18
Аскасибар
Сантьяго
23
Рихтер
Марко
6
Дарида
Владимир
17
Миттельштедт
Максимилиан
9
Пёнтек
Кшиштоф
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Герта
4-2-3-1

Ход матча

7'
0:1
Рихтер Марко
(Дарида Владимир)
29'
Якич Кристиян
 
40'
 
Рихтер Марко
46'
Туре Альмами
Чендлер Тимоти
 
46'
Камада Даити
Линнстрем Йеспер
 
60'
Борре Рафаэль
Ламмерс Сэм
 
61'
 
Эккеленкамп Юрген
Пёнтек Кшиштоф
61'
 
Бельфодиль Исхак
Рихтер Марко
63'
0:2
Эккеленкамп Юрген
(Миттельштедт Максимилиан)
69'
Пасьенса Гонсало
Якич Кристиян
 
73'
 
Ястржембски Деннис
Миттельштедт Максимилиан
78'
Пасьенса Гонсало
1:2
83'
 
Боатенг Кевин-Принс
Дарида Владимир
89'
 
Шволов Александер

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Герта

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

22 матча

31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

Б
3:1
Б
1:3
Б
1:4
ТМК
2:1
Б
2:2
Б
0:0
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:0
Б
3:3
Б
2:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
4:4
Б
1:0
Б
6:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
2:1
Б
0:2
Б
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Костич Филип 2 0.25
Хёуге Йенс 2 0.25
Хинтереггер Мартин 1 0.13
Борре Рафаэль 1 0.13
Ламмерс Сэм 1 0.13
Пасьенса Гонсало 1 (1) 0.13
Соу Джибриль 0 0
Дурм Эрик 0 0
Ахе Рагнар 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердар Суат 2 0.25
Эккеленкамп Юрген 2 0.25
Йоветич Стеван 1 0.13
Пёнтек Кшиштоф 1 0.13
Рихтер Марко 1 0.13
Маолида Мизиан 1 0.13
Лукебакио Доди 1 (1) 0.13
Дарида Владимир 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленц Кристофер 3 0
Хинтереггер Мартин 2 0
Соу Джибриль 2 0
Якич Кристиян 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Да Коста Данни 1 0
Чендлер Тимоти 1 0
Дурм Эрик 1 0
Борре Рафаэль 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Кевин-Принс 3 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Сердар Суат 2 0
Дарида Владимир 1 0
Шволов Александер 1 0
Штарк Никлас 1 0
Тусар Люка 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Рихтер Марко 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Ястржембски Деннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Пропущено

4
16
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
50%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
1
25%
2
13%
61-75
1
25%
3
19%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
1
11%
3
50%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
4
50%
1
11%
76-90

Пропущено

13
22
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
15%
1
5%
1-15
3
23%
3
14%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
1
8%
6
27%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
2
15%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1
Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Вальдхоф - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Айнтрахт Фр - Гиссен 6:1 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 1:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 4:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 2:0
Герта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3
Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1 Газишехир Газиантеп - Герта 0:3 Герта - Ливерпуль 4:3 Герта - Любек 1:1 Санкт-Паули - Герта 2:2 Герта - Ганновер 96 4:4 Бабельсберг - Герта 1:3 Нойруппин - Герта 0:7 Герта - СВ Шварц-Рот Нойштадт 16:0 Хоффенхайм - Герта 2:1 Герта - Кёльн 0:0 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Арминия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 8 6 0 2 22 - 14 18
2. Бавария Заявка 7 5 1 1 24 - 7 16
3. Байер Л Заявка 7 5 1 1 20 - 7 16
4. Фрайбург Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
5. Унион Берлин Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
6. Вольфсбург Заявка 8 4 1 3 9 - 10 13
7. Кёльн Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
8. РБ Лейпциг Заявка 8 3 2 3 16 - 8 11
9. Хоффенхайм Заявка 8 3 2 3 17 - 11 11
10. Боруссия М 0:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
11. Майнц Заявка 8 3 1 4 8 - 8 10
12. Герта Заявка 8 3 0 5 10 - 21 9
13. Штуттгарт 0:0 Заявка 8 2 3 3 12 - 13 9
14. Айнтрахт Фр Заявка 8 1 5 2 9 - 12 8
15. Бохум Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 3 - 13 5
17. Арминия Заявка 7 0 4 3 3 - 10 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 1 7 5 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 5 0 0 17 - 8 15
2. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
3. Кёльн Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Бавария Заявка 4 3 0 1 16 - 4 9
5. РБ Лейпциг Заявка 4 3 0 1 14 - 4 9
6. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
7. Боруссия М 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8. Майнц Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
9. Хоффенхайм Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
10. Вольфсбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
11. Байер Л Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
12. Штуттгарт 0:0 Заявка 4 2 0 2 11 - 8 6
13. Бохум Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Герта Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
15. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Арминия Заявка 4 0 3 1 1 - 5 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 4 3 1 0 12 - 3 10
2. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
3. Бавария Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Вольфсбург Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
5. Герта Заявка 5 2 0 3 6 - 16 6
6. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
7. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
8. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
9. Боруссия М 0:0 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
10. Боруссия Д Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11. Штуттгарт 0:0 Заявка 4 0 3 1 1 - 5 3
12. Бохум Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
13. Майнц Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
14. РБ Лейпциг Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Аугсбург Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
16. Кёльн Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
17. Арминия Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 9 2 3
2. Бавария Левандовски Роберт 7 1 1
3. Унион Берлин Авонийи Тайво 6 0 0
4. Байер Л Шик Патрик 6 0 0
5. Байер Л Вирц Флориан 4 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 5 0
2. Майнц Кор Доминик 3 1
3. Боруссия Д Дауд Махмуд 3 1
4. Вольфсбург Руссийон Жером 4 0
5. Байер Л Диаби Мусса 4 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Айнтрахт Фр 85.9% (116)
X 10.4% (14)
Герта 3.7% (5)
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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:2 Герта

Исход игры
Айнтрахт Фр
85.9% (116)
Ничья
10.4% (14)
Герта
3.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
65.19% (88)
Меньше
34.81% (47)
Обе команды забьют
Да
71.11% (96)
Нет
28.89% (39)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
54.8% (74)
2:0 Айнтрахт Фр
11.9% (16)
1:0 Айнтрахт Фр
11.9% (16)
1:1 Ничья
6.7% (9)
3:1 Айнтрахт Фр
6.7% (9)
0:0 Ничья
2.2% (3)
1:2 Герта
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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