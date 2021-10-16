Германия: Бундеслига 2021-2022
Гройтер Фюрт
0:1
Конец матча
Стадион: Sportpark Ronhof Thomas Sommer
Бохум
30' Желтая карточкаЗегуйн Пауль
54' Желтая карточкаРиман Мануэль
60' Желтая карточкаЛосилья Антони
65' Желтая карточкаМашович Эрхан
67' Желтая карточкаИттен Седрик
75' Желтая карточкаЛабропулос Василис
0:1
80' ГолЛосилья Антони
14
Сарпей
Ханс
24
Виргевер
Ник
33
Зегуйн
Пауль
19
Иттен
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Сарпей ХансЗащитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Зегуйн ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Иттен СедрикНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асано ТакумаПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Новотны СомаНападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
30'
54'
60'
65'
67'
80'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Бохум
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
23 матча
34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|2 (2)
|0.25
|Иттен Седрик
|1
|0.13
|Майерхёфер Марко
|1
|0.13
|Левелинг Джейми
|1
|0.13
|Тильман Тимоти
|0
|0
|Абиама Диксон
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цоллер Симон
|2
|0.25
|Полтер Себастьян
|1
|0.13
|Лосилья Антони
|1
|0.13
|Хольтманн Геррит
|1
|0.13
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
|Лёвен Эдуард
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зегуйн Пауль
|5
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Гризбек Себастьян
|2
|0
|Барри Абдурахман
|2
|0
|Сарпей Ханс
|1
|0
|Виргевер Ник
|1
|0
|Хргота Бранимир
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теше Роберт
|1
|1
|Риман Мануэль
|2
|0
|Цоллер Симон
|2
|0
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|Машович Эрхан
|2
|0
|Лосилья Антони
|1
|0
|Стафилидис Костас
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Лайч Максим
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
|Белла-Котчап Армель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Пропущено
6
12
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
33%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
33%
4
33%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
12
3
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
67%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
33%
76-90
Забито
7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Пропущено
18
15
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
3
17%
3
20%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
4
27%
61-75
5
28%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2
Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Бавария-2 0:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 2:4 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:2 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 3:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Гройтер Фюрт 2:2 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1
Бохум
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0
Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Майнц 2:0 Вольфсбург - Бохум 1:0 Вупперталь - Бохум 1:2 Бохум - Утрехт 0:2 Бохум - Витесс 1:2 Бохум - Парма 1:0 Боруссия Д - Бохум 1:3 Бохум - Боннер 6:0 Бохум - Ферль 3:3 Фельберт - Бохум 0:9 Бохум - Зандхаузен 3:1 Нюрнберг - Бохум 1:1 Бохум - Ян 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|22 - 14
|18
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|24 - 7
|16
|3.
|Байер Л
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 10
|13
|7.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 8
|11
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 11
|11
|10.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|11.
|Майнц
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|12.
|Герта
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 21
|9
|13.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 12
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 13
|5
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 10
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 8
|15
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|3.
|Кёльн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|16 - 4
|9
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 4
|9
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Майнц
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|11.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|12.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 8
|6
|13.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 5
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 3
|10
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|3.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|5.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 16
|6
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|9.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 5
|3
|12.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 13
|3
|13.
|Майнц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|16.
|Кёльн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|17.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|9
|2
|3
|2.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|7
|1
|1
|3.
|Унион Берлин
|Авонийи Тайво
|6
|0
|0
|4.
|Байер Л
|Шик Патрик
|6
|0
|0
|5.
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|5
|0
|2.
|Майнц
|Кор Доминик
|3
|1
|3.
|Боруссия Д
|Дауд Махмуд
|3
|1
|4.
|Вольфсбург
|Руссийон Жером
|4
|0
|5.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|4
|0
Прогнозы на матч Гройтер Фюрт 0:1 Бохум
Исход игры
Гройтер Фюрт
42.3% (58)
Ничья
44.5% (61)
Бохум
13.1% (18)
Тотал 2.5
Больше
30.37% (41)
Меньше
69.63% (94)
Обе команды забьют
Да
70.37% (95)
Нет
29.63% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.1% (55)
1:0 Гройтер Фюрт
19.7% (27)
2:1 Гройтер Фюрт
18.2% (25)
1:2 Бохум
6.6% (9)
0:1 Бохум
5.1% (7)
2:2 Ничья
2.9% (4)
2:0 Гройтер Фюрт
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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