Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Лёвен Эдуард из команды Бохум наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

45' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

45' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Виргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Сарпей Ханс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Виргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Хольтманн Геррит не смог попасть в створ ударом издали

40' Гамбоа Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Функ Мариус взял и забрал мяч на выходе

35' Голкипер мог бы сыграть и получше

34' Сарпей Ханс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Игрок Полтер Себастьян из команды Бохум неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

34' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Бохум

32' Тильман Тимоти пробует нанести удар издали, но Мануэль Риманн держит все под контролем

31' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Зегуйн Пауль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

30' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Как он промахнулся? Полтер Себастьян имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

28' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Сарпей Ханс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Сарпей Ханс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

22' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Игрок Пантович Милош из команды Бохум неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

19' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

18' Данило Соарес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Виргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Лёвен Эдуард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Виллемс Джетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

12' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Хольтманн Геррит нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

8' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Машович Эрхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Лабропулос Василис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Игрок из команды Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Лабропулос Василис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Хргота Бранимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Бохум начинает с центра поля