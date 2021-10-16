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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Гройтер Фюрт
0:1
Конец матча

Стадион:
Бохум
0'
30' Желтая карточка
Зегуйн Пауль
54' Желтая карточка
Риман Мануэль
60' Желтая карточка
Лосилья Антони
65' Желтая карточка
Машович Эрхан
67' Желтая карточка
Иттен Седрик
75' Желтая карточка
Лабропулос Василис
0:1
80' Гол
Лосилья Антони
90'+5
1
Функ
Мариус
18
Майерхёфер
Марко
14
Сарпей
Ханс
24
Виргевер
Ник
15
Виллемс
Джетро
21
Тильман
Тимоти
33
Зегуйн
Пауль
22
Гризбек
Себастьян
28
Дуджак
Джереми
10
Хргота
Бранимир
19
Иттен
Седрик
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
4
Машович
Эрхан
24
Лабропулос
Василис
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
20
Реджбекай
Элвис
38
Лёвен
Эдуард
27
Пантович
Милош
40
Полтер
Себастьян
17
Хольтманн
Геррит
Гройтер Фюрт
4-4-2
Бохум
4-2-1-3

Ход матча

30'
Зегуйн Пауль
 
54'
 
Риман Мануэль
60'
 
Лосилья Антони
62'
 
Блум Данни
Хольтманн Геррит
62'
 
Асано Такума
Пантович Милош
65'
 
Машович Эрхан
67'
Иттен Седрик
 
67'
Грин Джулиан
Дуджак Джереми
 
72'
Левелинг Джейми
Тильман Тимоти
 
72'
Абиама Диксон
Иттен Седрик
 
75'
 
Лабропулос Василис
80'
0:1
Лосилья Антони
(Лёвен Эдуард)
83'
Иттер Джанлука
Виллемс Джетро
 
88'
 
Стафилидис Костас
Лёвен Эдуард
90'
 
Новотны Сома
Полтер Себастьян

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Бохум

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

23 матча

34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
1:2
Б2
0:2
Б2
2:2
Б2
3:1
Б2
3:2
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:0
ТМК
3:0
Б2
2:1
Б2
2:2
Б2
0:5
ТМК
1:1
Б2
0:0
Б2
1:1
Б2
0:2
Б2
0:2
Б2
6:2
Б2
1:4
Б2
1:1
ТМС
2:1
Б2
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 2 (2) 0.25
Иттен Седрик 1 0.13
Майерхёфер Марко 1 0.13
Левелинг Джейми 1 0.13
Тильман Тимоти 0 0
Абиама Диксон 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цоллер Симон 2 0.25
Полтер Себастьян 1 0.13
Лосилья Антони 1 0.13
Хольтманн Геррит 1 0.13
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Лёвен Эдуард 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зегуйн Пауль 5 0
Нильсен Ховард 2 0
Гризбек Себастьян 2 0
Барри Абдурахман 2 0
Сарпей Ханс 1 0
Виргевер Ник 1 0
Хргота Бранимир 1 0
Иттен Седрик 1 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Абиама Диксон 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теше Роберт 1 1
Риман Мануэль 2 0
Цоллер Симон 2 0
Реджбекай Элвис 2 0
Машович Эрхан 2 0
Лосилья Антони 1 0
Стафилидис Костас 1 0
Асано Такума 1 0
Лайч Максим 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Белла-Котчап Армель 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

6
12
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
33%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
33%
4
33%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

12
3
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
67%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
33%
76-90

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Пропущено

18
15
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
3
17%
3
20%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
4
27%
61-75
5
28%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2
Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Бавария-2 0:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 2:4 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:2 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 3:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Гройтер Фюрт 2:2 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1
Бохум
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0
Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Майнц 2:0 Вольфсбург - Бохум 1:0 Вупперталь - Бохум 1:2 Бохум - Утрехт 0:2 Бохум - Витесс 1:2 Бохум - Парма 1:0 Боруссия Д - Бохум 1:3 Бохум - Боннер 6:0 Бохум - Ферль 3:3 Фельберт - Бохум 0:9 Бохум - Зандхаузен 3:1 Нюрнберг - Бохум 1:1 Бохум - Ян 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 8 6 0 2 22 - 14 18
2. Бавария Заявка 7 5 1 1 24 - 7 16
3. Байер Л Заявка 7 5 1 1 20 - 7 16
4. Фрайбург Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
5. Унион Берлин Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
6. Вольфсбург Заявка 8 4 1 3 9 - 10 13
7. Кёльн Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
8. РБ Лейпциг Заявка 8 3 2 3 16 - 8 11
9. Хоффенхайм Заявка 8 3 2 3 17 - 11 11
10. Боруссия М 0:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
11. Майнц Заявка 8 3 1 4 8 - 8 10
12. Герта Заявка 8 3 0 5 10 - 21 9
13. Штуттгарт 0:0 Заявка 8 2 3 3 12 - 13 9
14. Айнтрахт Фр Заявка 8 1 5 2 9 - 12 8
15. Бохум Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 3 - 13 5
17. Арминия Заявка 7 0 4 3 3 - 10 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 1 7 5 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 5 0 0 17 - 8 15
2. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
3. Кёльн Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Бавария Заявка 4 3 0 1 16 - 4 9
5. РБ Лейпциг Заявка 4 3 0 1 14 - 4 9
6. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
7. Боруссия М 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8. Майнц Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
9. Хоффенхайм Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
10. Вольфсбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
11. Байер Л Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
12. Штуттгарт 0:0 Заявка 4 2 0 2 11 - 8 6
13. Бохум Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Герта Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
15. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Арминия Заявка 4 0 3 1 1 - 5 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 4 3 1 0 12 - 3 10
2. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
3. Бавария Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Вольфсбург Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
5. Герта Заявка 5 2 0 3 6 - 16 6
6. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
7. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
8. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
9. Боруссия М 0:0 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
10. Боруссия Д Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11. Штуттгарт 0:0 Заявка 4 0 3 1 1 - 5 3
12. Бохум Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
13. Майнц Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
14. РБ Лейпциг Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Аугсбург Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
16. Кёльн Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
17. Арминия Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 9 2 3
2. Бавария Левандовски Роберт 7 1 1
3. Унион Берлин Авонийи Тайво 6 0 0
4. Байер Л Шик Патрик 6 0 0
5. Байер Л Вирц Флориан 4 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 5 0
2. Майнц Кор Доминик 3 1
3. Боруссия Д Дауд Махмуд 3 1
4. Вольфсбург Руссийон Жером 4 0
5. Байер Л Диаби Мусса 4 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sportpark Ronhof Thomas Sommer. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Гройтер Фюрт 42.3% (58)
X 44.5% (61)
Бохум 13.1% (18)
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Где смотреть матч Гройтер Фюрт 0:1 Бохум онлайн


Прогнозы на матч Гройтер Фюрт 0:1 Бохум

Исход игры
Гройтер Фюрт
42.3% (58)
Ничья
44.5% (61)
Бохум
13.1% (18)
Тотал 2.5
Больше
30.37% (41)
Меньше
69.63% (94)
Обе команды забьют
Да
70.37% (95)
Нет
29.63% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.1% (55)
1:0 Гройтер Фюрт
19.7% (27)
2:1 Гройтер Фюрт
18.2% (25)
1:2 Бохум
6.6% (9)
0:1 Бохум
5.1% (7)
2:2 Ничья
2.9% (4)
2:0 Гройтер Фюрт
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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