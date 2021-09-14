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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Фрайбург
 
Позже

Стадион:
РБ Лейпциг

История личных встреч

Фрайбург
РБ Лейпциг

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
25%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

12 матчей

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

Б
0:3
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
4:1
Б
4:0
Б
1:4
Б2
2:1
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёлер Лукас 2 0.29
Чон У-Ён 2 0.29
Грифо Винченцо 2 (1) 0.29
Шаллаи Роланд 1 0.14
Петерсен Нильс 1 0.14
Кюблер Лукас 1 0.14
Линхарт Филипп 1 0.14
Гюнтер Кристиан 0 0
Эггештайн Максимилиан 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 4 0.57
Собослаи Доминик 2 0.29
Андре Силва 2 (1) 0.29
Хайдара Амаду 2 0.29
Форсберг Эмиль 2 (1) 0.29
Поульсен Юссуф 1 0.14
Лаймер Конрад 1 0.14
Мукиэле Норди 1 0.14
Кампль Кевин 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Броббей Брайан 0 0
Гвардиол Йошко 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирович Эрмедин 2 0
Шаде Кевин 2 0
Гульде Мануэль 1 0
Хёфлер Николас 1 0
Линхарт Филипп 1 0
Кайтель Янник 1 0
Шлоттербек Нико 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Мукиэле Норди 1 0
Адамс Тайлер 1 0
Гвардиол Йошко 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
14
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
20%
2
14%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

11
15
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
4
36%
0
0%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
2
18%
4
27%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
1
9%
2
13%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0
Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Вюрцбург Кикерс - Фрайбург 0:1 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Байер Л 0:0 Фрайбург - Вадуц 1:1 Фрайбург - Саарбрюккен 2:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бавария 2:2 Кёльн - Фрайбург 1:4 Герта - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0
Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 РБ Лейпциг - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - РБ Лейпциг 3:2 Вердер - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Штуттгарт 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 5 1 1 24 - 7 16
2. Байер Л Заявка 7 5 1 1 20 - 7 16
3. Фрайбург Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
4. Боруссия Д Заявка 7 5 0 2 19 - 13 15
5. Вольфсбург Заявка 7 4 1 2 9 - 8 13
6. Кёльн Заявка 7 3 3 1 13 - 9 12
7. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
8. Майнц Заявка 7 3 1 3 7 - 5 10
9. РБ Лейпциг Заявка 7 3 1 3 15 - 7 10
10. Боруссия М Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
11. Штуттгарт Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
12. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 12 - 11 8
13. Айнтрахт Фр Заявка 7 1 5 1 8 - 10 8
14. Герта Заявка 7 2 0 5 8 - 20 6
15. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 3 - 13 5
16. Бохум Заявка 7 1 1 5 4 - 16 4
17. Арминия Заявка 7 0 4 3 3 - 10 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 0 1 6 5 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 4 4 0 0 14 - 7 12
2. Кёльн Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Бавария Заявка 4 3 0 1 16 - 4 9
4. РБ Лейпциг Заявка 4 3 0 1 14 - 4 9
5. Унион Берлин Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Фрайбург Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Боруссия М Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8. Майнц Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
9. Вольфсбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Байер Л Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
11. Штуттгарт Заявка 4 2 0 2 11 - 8 6
12. Бохум Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Хоффенхайм Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
14. Герта Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
15. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
17. Арминия Заявка 4 0 3 1 1 - 5 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 4 3 1 0 12 - 3 10
2. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
3. Бавария Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Вольфсбург Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
6. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
7. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
8. Майнц Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
9. Боруссия М Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
10. Боруссия Д Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11. Герта Заявка 4 1 0 3 4 - 15 3
12. Кёльн Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
14. Аугсбург Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
15. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Арминия Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18. Бохум Заявка 4 0 0 4 1 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 7 1 3
2. Бавария Левандовски Роберт 7 1 1
3. Байер Л Шик Патрик 6 0 0
4. Унион Берлин Авонийи Тайво 5 0 0
5. Байер Л Вирц Флориан 4 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Майнц Кор Доминик 3 1
2. Боруссия Д Дауд Махмуд 3 1
3. Вольфсбург Руссийон Жером 4 0
4. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 4 0
5. Байер Л Диаби Мусса 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фрайбург - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2021, осталось 2 дня 8 часов.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Фрайбург 23.5% (12)
    X 21.6% (11)
    РБ Лейпциг 54.9% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фрайбург
    Ничья
    РБ Лейпциг
    4.63
    3.90
    1.92
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Фрайбург - РБ Лейпциг онлайн


    Прогнозы на матч Фрайбург - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Фрайбург
    24% (12)
    Ничья
    22% (11)
    РБ Лейпциг
    54% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    62% (31)
    Меньше
    38% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (40)
    Нет
    20% (10)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    40% (20)
    1:1 Ничья
    18% (9)
    2:1 Фрайбург
    18% (9)
    0:1 РБ Лейпциг
    8% (4)
    1:0 Фрайбург
    6% (3)
    0:2 РБ Лейпциг
    4% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
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    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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