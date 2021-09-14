Германия: Бундеслига 2021-2022
Фрайбург
Позже
Стадион: Europa-Park Stadion
РБ Лейпциг
История личных встреч
Фрайбург
РБ Лейпциг
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
25%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
12 матчей
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёлер Лукас
|2
|0.29
|Чон У-Ён
|2
|0.29
|Грифо Винченцо
|2 (1)
|0.29
|Шаллаи Роланд
|1
|0.14
|Петерсен Нильс
|1
|0.14
|Кюблер Лукас
|1
|0.14
|Линхарт Филипп
|1
|0.14
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|Эггештайн Максимилиан
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|4
|0.57
|Собослаи Доминик
|2
|0.29
|Андре Силва
|2 (1)
|0.29
|Хайдара Амаду
|2
|0.29
|Форсберг Эмиль
|2 (1)
|0.29
|Поульсен Юссуф
|1
|0.14
|Лаймер Конрад
|1
|0.14
|Мукиэле Норди
|1
|0.14
|Кампль Кевин
|0
|0
|Клостерманн Лукас
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Броббей Брайан
|0
|0
|Гвардиол Йошко
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирович Эрмедин
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Гульде Мануэль
|1
|0
|Хёфлер Николас
|1
|0
|Линхарт Филипп
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
|Шлоттербек Нико
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампль Кевин
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Мукиэле Норди
|1
|0
|Адамс Тайлер
|1
|0
|Гвардиол Йошко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
14
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
20%
2
14%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
11
15
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
4
36%
0
0%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
2
18%
4
27%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
1
9%
2
13%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0
Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Вюрцбург Кикерс - Фрайбург 0:1 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Байер Л 0:0 Фрайбург - Вадуц 1:1 Фрайбург - Саарбрюккен 2:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бавария 2:2 Кёльн - Фрайбург 1:4 Герта - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0
Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 РБ Лейпциг - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - РБ Лейпциг 3:2 Вердер - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Штуттгарт 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|24 - 7
|16
|2.
|Байер Л
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|19 - 13
|15
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Кёльн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|8.
|Майнц
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 7
|10
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|14.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 20
|6
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 13
|5
|16.
|Бохум
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 10
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 7
|12
|2.
|Кёльн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|16 - 4
|9
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 4
|9
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Майнц
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 8
|6
|12.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 5
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 3
|10
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|3.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|8.
|Майнц
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 15
|3
|12.
|Кёльн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 13
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|7
|1
|3
|2.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|7
|1
|1
|3.
|Байер Л
|Шик Патрик
|6
|0
|0
|4.
|Унион Берлин
|Авонийи Тайво
|5
|0
|0
|5.
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Майнц
|Кор Доминик
|3
|1
|2.
|Боруссия Д
|Дауд Махмуд
|3
|1
|3.
|Вольфсбург
|Руссийон Жером
|4
|0
|4.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|5.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|4
|0
Прогнозы на матч Фрайбург - РБ Лейпциг
Исход игры
Фрайбург
24% (12)
Ничья
22% (11)
РБ Лейпциг
54% (27)
Тотал 2.5
Больше
62% (31)
Меньше
38% (19)
Обе команды забьют
Да
80% (40)
Нет
20% (10)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
40% (20)
1:1 Ничья
18% (9)
2:1 Фрайбург
18% (9)
0:1 РБ Лейпциг
8% (4)
1:0 Фрайбург
6% (3)
0:2 РБ Лейпциг
4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!