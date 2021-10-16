Второй тайм

94' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

94' Унион Берлин заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Контроль мяча: [team1]: [homepos]%, [team2]: [awaypos]%.

93' Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

93' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Бекер Шеральдо имел все шансы забить, но Кун Кастельс сделал отличный сейв!

90' Руссийон Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Руссийон Жером предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Феликс Нмеча наказан за толчок Кнохе Робин

87' Удар от ворот произведет Вольфсбург

87' Фогльзаммер Андреас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

86' Глупую желтую получил Брукс Джон за то, что отбил ногой мяч после свистка

85' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Тактическая замена. Лукебакио Доди уходит с поля и его заменяет Феликс Нмеча

82' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Вегхорст Ваут нанес удар головой, но Андреас Люте спокойно отбил мяч.

81' Мбабу Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Вегхорст Ваут нанес удар головой, но Андреас Люте спокойно отбил мяч.

79' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Еккель Пауль получил желтую карточку от судьи

78' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Астер Вранкс из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...

77' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

76' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

75' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Ох, нехорошо это выглядит. Хедира Рани получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Хедира Рани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

69' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Баку Ридле нанес удар, мяч был парирован, но Андреас Люте не удержал его в руках.

68' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

64' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Баку Ридле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Астер Вранкс наказан за толчок Прёмель Гриша

60' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Тактическая замена. Гилавоги Жошуа уходит с поля и его заменяет Астер Вранкс

60' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Авонийи Тайво выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Рюэрсон Юлиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Авонийи Тайво из команды Унион Берлин направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

56' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

56' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Кнохе Робин получил желтую карточку от судьи

53' Руссийон Жером из команды Вольфсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

53' Авонийи Тайво выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Рюэрсон Юлиан из команды Унион Берлин направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

50' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Г О О О О Л - Авонийи Тайво забивает с левой ноги!

49' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

48' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Вольфсбург

46' Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника