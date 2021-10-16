Германия: Бундеслига 2021-2022
Унион Берлин
2:0
Конец матча
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай Зрители: 11000
Вольфсбург
38' Желтая карточкаГисельман Нико
1:0
49' ГолАвонийи Тайво
55' Желтая карточкаКнохе Робин
79' Желтая карточкаЕккель Пауль
2:0
83' ГолБекер Шеральдо
86' Желтая карточкаБрукс Джон
31
Кнохе
Робин
10
Крузе
Макс
19
Мбабу
Кевин
25
Брукс
Джон
10
Нмеча
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Крузе МаксНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нмеча ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
38'
49'
1:0
55'
79'
83'
86'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
История личных встреч
Унион Берлин
Вольфсбург
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|6
|0.75
|Гисельман Нико
|2
|0.25
|Крузе Макс
|1 (1)
|0.13
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0.13
|Бехренс Кевин
|1
|0.13
|Бекер Шеральдо
|1
|0.13
|Харагути Генки
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вегхорст Ваут
|3 (1)
|0.38
|Нмеча Лукас
|2
|0.25
|Баку Ридле
|2
|0.25
|Руссийон Жером
|1
|0.13
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.13
|Филипп Максимилиан
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Марвин
|2
|1
|Кнохе Робин
|2
|0
|Хедира Рани
|2
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Харагути Генки
|2
|0
|Крузе Макс
|1
|0
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|Прёмель Гриша
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Еккель Пауль
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руссийон Жером
|4
|0
|Лакруа Максанс
|1
|1
|Гилавоги Жошуа
|2
|0
|Мбабу Кевин
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Баку Ридле
|2
|0
|Брукс Джон
|1
|0
|Арнольд Максимилиан
|1
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Вальдшмидт Лука
|1
|0
|Лукебакио Доди
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
2
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
13
9
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
1
11%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
3
23%
2
22%
76-90
Пропущено
8
10
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
38%
2
20%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0
Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 КуПС - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Тюркюджю Атаспор - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Унион Берлин - Динамо Киев 1:1 Унион Берлин - Динамо Дрезден 3:0 Виктория Берлин - Унион Берлин 2:5 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вольфсбург - Гамбург 4:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вольфсбург - Севилья 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1
Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Лилль - Вольфсбург 0:0 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 Пройссен Мюнстер - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Вольфсбург - Монако 1:2 Лион - Вольфсбург 4:1 Вольфсбург - Хольштайн Киль 0:1 Вольфсбург - Ганза 0:3 Эрцгебирге Ауэ - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Майнц 2:3 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|22 - 14
|18
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|24 - 7
|16
|3.
|Байер Л
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 10
|13
|7.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 8
|11
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 11
|11
|10.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|11.
|Майнц
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|12.
|Герта
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 21
|9
|13.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 12
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 13
|5
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 10
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 8
|15
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|3.
|Кёльн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|16 - 4
|9
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 4
|9
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Майнц
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|11.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|12.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 8
|6
|13.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 5
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 3
|10
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|3.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|5.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 16
|6
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|9.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 5
|3
|12.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 13
|3
|13.
|Майнц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|16.
|Кёльн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|17.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|9
|2
|3
|2.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|7
|1
|1
|3.
|Унион Берлин
|Авонийи Тайво
|6
|0
|0
|4.
|Байер Л
|Шик Патрик
|6
|0
|0
|5.
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|5
|0
|2.
|Майнц
|Кор Доминик
|3
|1
|3.
|Боруссия Д
|Дауд Махмуд
|3
|1
|4.
|Вольфсбург
|Руссийон Жером
|4
|0
|5.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|4
|0
Прогнозы на матч Унион Берлин 2:0 Вольфсбург
Исход игры
Унион Берлин
24.3% (33)
Ничья
49.3% (67)
Вольфсбург
26.5% (36)
Тотал 2.5
Больше
42.22% (57)
Меньше
57.78% (78)
Обе команды забьют
Да
85.19% (115)
Нет
14.81% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.4% (59)
1:2 Вольфсбург
22.1% (30)
2:1 Унион Берлин
12.5% (17)
1:0 Унион Берлин
8.8% (12)
2:2 Ничья
5.1% (7)
0:1 Вольфсбург
2.9% (4)
3:1 Унион Берлин
1.5% (2)
0:2 Вольфсбург
1.5% (2)
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