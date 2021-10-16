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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Унион Берлин
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 11000
Вольфсбург
0'
38' Желтая карточка
Гисельман Нико
1:0
49' Гол
Авонийи Тайво
55' Желтая карточка
Кнохе Робин
79' Желтая карточка
Еккель Пауль
2:0
83' Гол
Бекер Шеральдо
86' Желтая карточка
Брукс Джон
90'+4
1
Луте
Андреас
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
5
Фридрих
Марвин
6
Рюэрсон
Юлиан
24
Харагути
Генки
8
Хедира
Рани
21
Прёмель
Гриша
23
Гисельман
Нико
14
Авонийи
Тайво
10
Крузе
Макс
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
3
Борнаув
Себастьян
25
Брукс
Джон
15
Руссийон
Жером
23
Гилавоги
Жошуа
27
Арнольд
Максимилиан
28
Лукебакио
Доди
17
Филипп
Максимилиан
7
Вальдшмидт
Лука
10
Нмеча
Лукас
Унион Берлин
3-5-2
Вольфсбург
4-2-3-1

Ход матча

38'
Гисельман Нико
 
49'
Авонийи Тайво
(Харагути Генки)
1:0
55'
Кнохе Робин
 
60'
 
Вранкс Астер
Гилавоги Жошуа
60'
 
Баку Ридле
Вальдшмидт Лука
68'
 
Вегхорст Ваут
Филипп Максимилиан
72'
Бекер Шеральдо
Крузе Макс
 
72'
Фогльзаммер Андреас
Харагути Генки
 
79'
Еккель Пауль
 
83'
Бекер Шеральдо
(Фогльзаммер Андреас)
2:0
83'
 
Нмеча Феликс
Лукебакио Доди
84'
Бехренс Кевин
Авонийи Тайво
 
86'
 
Брукс Джон
90'
Ощипка Бастиан
Гисельман Нико
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

История личных встреч

Унион Берлин
Вольфсбург

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

Б
3:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:0
ТМК
1:1
ТМК
3:0
ТМК
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 6 0.75
Гисельман Нико 2 0.25
Крузе Макс 1 (1) 0.13
Фогльзаммер Андреас 1 0.13
Бехренс Кевин 1 0.13
Бекер Шеральдо 1 0.13
Харагути Генки 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 3 (1) 0.38
Нмеча Лукас 2 0.25
Баку Ридле 2 0.25
Руссийон Жером 1 0.13
Вальдшмидт Лука 1 0.13
Филипп Максимилиан 0 0
Брекало Йосип 0 0
Шлагер Ксавер 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Марвин 2 1
Кнохе Робин 2 0
Хедира Рани 2 0
Гисельман Нико 2 0
Харагути Генки 2 0
Крузе Макс 1 0
Триммель Кристофер 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Прёмель Гриша 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Еккель Пауль 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руссийон Жером 4 0
Лакруа Максанс 1 1
Гилавоги Жошуа 2 0
Мбабу Кевин 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Баку Ридле 2 0
Брукс Джон 1 0
Арнольд Максимилиан 1 0
Штеффен Ренато 1 0
Вальдшмидт Лука 1 0
Лукебакио Доди 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Борнаув Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
2
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

13
9
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
1
11%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
3
23%
2
22%
76-90

Пропущено

8
10
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
38%
2
20%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0
Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 КуПС - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Тюркюджю Атаспор - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Унион Берлин - Динамо Киев 1:1 Унион Берлин - Динамо Дрезден 3:0 Виктория Берлин - Унион Берлин 2:5 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вольфсбург - Гамбург 4:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вольфсбург - Севилья 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1
Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Лилль - Вольфсбург 0:0 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 Пройссен Мюнстер - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Вольфсбург - Монако 1:2 Лион - Вольфсбург 4:1 Вольфсбург - Хольштайн Киль 0:1 Вольфсбург - Ганза 0:3 Эрцгебирге Ауэ - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Майнц 2:3 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 8 6 0 2 22 - 14 18
2. Бавария Заявка 7 5 1 1 24 - 7 16
3. Байер Л Заявка 7 5 1 1 20 - 7 16
4. Фрайбург Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
5. Унион Берлин Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
6. Вольфсбург Заявка 8 4 1 3 9 - 10 13
7. Кёльн Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
8. РБ Лейпциг Заявка 8 3 2 3 16 - 8 11
9. Хоффенхайм Заявка 8 3 2 3 17 - 11 11
10. Боруссия М 0:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
11. Майнц Заявка 8 3 1 4 8 - 8 10
12. Герта Заявка 8 3 0 5 10 - 21 9
13. Штуттгарт 0:0 Заявка 8 2 3 3 12 - 13 9
14. Айнтрахт Фр Заявка 8 1 5 2 9 - 12 8
15. Бохум Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 3 - 13 5
17. Арминия Заявка 7 0 4 3 3 - 10 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 1 7 5 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 5 0 0 17 - 8 15
2. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
3. Кёльн Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Бавария Заявка 4 3 0 1 16 - 4 9
5. РБ Лейпциг Заявка 4 3 0 1 14 - 4 9
6. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
7. Боруссия М 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8. Майнц Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
9. Хоффенхайм Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
10. Вольфсбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
11. Байер Л Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
12. Штуттгарт 0:0 Заявка 4 2 0 2 11 - 8 6
13. Бохум Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Герта Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
15. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Арминия Заявка 4 0 3 1 1 - 5 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 4 3 1 0 12 - 3 10
2. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
3. Бавария Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Вольфсбург Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
5. Герта Заявка 5 2 0 3 6 - 16 6
6. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
7. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
8. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
9. Боруссия М 0:0 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
10. Боруссия Д Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11. Штуттгарт 0:0 Заявка 4 0 3 1 1 - 5 3
12. Бохум Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
13. Майнц Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
14. РБ Лейпциг Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Аугсбург Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
16. Кёльн Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
17. Арминия Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 9 2 3
2. Бавария Левандовски Роберт 7 1 1
3. Унион Берлин Авонийи Тайво 6 0 0
4. Байер Л Шик Патрик 6 0 0
5. Байер Л Вирц Флориан 4 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 5 0
2. Майнц Кор Доминик 3 1
3. Боруссия Д Дауд Махмуд 3 1
4. Вольфсбург Руссийон Жером 4 0
5. Байер Л Диаби Мусса 4 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Унион Берлин 24.3% (33)
X 49.3% (67)
Вольфсбург 26.5% (36)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Унион Берлин 2:0 Вольфсбург онлайн


Прогнозы на матч Унион Берлин 2:0 Вольфсбург

Исход игры
Унион Берлин
24.3% (33)
Ничья
49.3% (67)
Вольфсбург
26.5% (36)
Тотал 2.5
Больше
42.22% (57)
Меньше
57.78% (78)
Обе команды забьют
Да
85.19% (115)
Нет
14.81% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.4% (59)
1:2 Вольфсбург
22.1% (30)
2:1 Унион Берлин
12.5% (17)
1:0 Унион Берлин
8.8% (12)
2:2 Ничья
5.1% (7)
0:1 Вольфсбург
2.9% (4)
3:1 Унион Берлин
1.5% (2)
0:2 Вольфсбург
1.5% (2)
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