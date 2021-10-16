Германия: Бундеслига 2021-2022
Боруссия Д
Позже
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Майнц
24
Мёнье
Тома
14
Шульц
Нико
19
Брандт
Юлиан
23
Джан
Эмре
11
Ройс
Марко
25
Тауэр
Никлас
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Шульц НикоЗащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хитц MapвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Вольф МариусПолузащитник
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Тауэр НикласЗащитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Немет ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Штёгер КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Боруссия Д
Майнц
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.4%
10.5%
21.1%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
25 матчей
64%
16%
20%
16 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
52%
24%
24%
13 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|1
|Геррейро Рафаэль
|3 (1)
|0.43
|Брандт Юлиан
|2
|0.29
|Джованни Рейна
|2
|0.29
|Ройс Марко
|1
|0.14
|Беллингхем Джуд
|1
|0.14
|Азар Торган
|1
|0.14
|Мёнье Тома
|0
|0
|Хуммельс Матс
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|2
|0.29
|Салаи Адам
|1
|0.14
|Штёгер Кевин
|1
|0.14
|Ньякат Мусса
|1
|0.14
|Лукоки Андерсон
|1
|0.14
|Буркардт Джонатан
|1
|0.14
|Онисиво Карим
|0
|0
|Кор Доминик
|0
|0
|Видмер Сильван
|0
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|0
|0
|Стах Антон
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дауд Махмуд
|3
|1
|Мёнье Тома
|2
|0
|Хуммельс Матс
|1
|0
|Витсель Аксель
|1
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Понграчич Марин
|1
|0
|Беллингхем Джуд
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|3
|1
|Хак Александер
|2
|0
|Бель Штефан
|1
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
|Небель Пауль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
2
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
50%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
1
50%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
18
7
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
11%
2
29%
1-15
3
17%
2
29%
16-30
3
17%
1
14%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
2
29%
76-90
Пропущено
14
5
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
5
36%
1
20%
46-60
1
7%
3
60%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2
Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Веен Висбаден - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Болонья 3:0 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Боруссия Д - Бохум 1:3 Гиссен - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Байер Л 3:1 Майнц - Боруссия Д 1:3 РБ Лейпциг - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - РБ Лейпциг 3:2 Боруссия Д - Хольштайн Киль 5:0
Майнц
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2
Майнц - Карлсруэ 0:0 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Майнц 2:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Эльвeрсберг - Майнц 2:2 Майнц - Дженоа 3:2 Майнц - Газишехир Газиантеп 1:0 Майнц - Ливерпуль 0:1 Майнц - Вюрцбургер 2:1 Вольфсбург - Майнц 2:3 Майнц - Боруссия Д 1:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:1 Майнц - Герта 1:1 Майнц - Бавария 2:1 Вердер - Майнц 0:1 Кёльн - Майнц 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|24 - 7
|16
|2.
|Байер Л
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|19 - 13
|15
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|7.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 11
|11
|9.
|Майнц
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 7
|10
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|14.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 20
|6
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 13
|5
|16.
|Бохум
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 10
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 7
|12
|2.
|Кёльн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|16 - 4
|9
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 4
|9
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Майнц
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|11.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 8
|6
|13.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 5
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 3
|10
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|3.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|8.
|Майнц
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 15
|3
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|14.
|Кёльн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 13
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|7
|1
|3
|2.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|7
|1
|1
|3.
|Байер Л
|Шик Патрик
|6
|0
|0
|4.
|Унион Берлин
|Авонийи Тайво
|5
|0
|0
|5.
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Майнц
|Кор Доминик
|3
|1
|2.
|Боруссия Д
|Дауд Махмуд
|3
|1
|3.
|Вольфсбург
|Руссийон Жером
|4
|0
|4.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|5.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|4
|0
Прогнозы на матч Боруссия Д - Майнц
Исход игры
Боруссия Д
97.9% (140)
Ничья
2.1% (3)
Майнц
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.55% (80)
Меньше
42.45% (59)
Обе команды забьют
Да
53.24% (74)
Нет
46.76% (65)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
35% (50)
2:1 Боруссия Д
27.3% (39)
3:1 Боруссия Д
18.2% (26)
3:0 Боруссия Д
4.9% (7)
1:0 Боруссия Д
4.9% (7)
3:2 Боруссия Д
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
4:2 Боруссия Д
1.4% (2)
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