  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия Д
 
Позже

Стадион:
Майнц
1
Кобель
Грегор
24
Мёнье
Тома
16
Аканджи
Мануэль
15
Хуммельс
Матс
14
Шульц
Нико
19
Брандт
Юлиан
23
Джан
Эмре
22
Беллингхем
Джуд
11
Ройс
Марко
21
Мален
Дониэлл
9
Холанн
Эрлинг
27
Центнер
Робин
25
Тауэр
Никлас
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
30
Видмер
Сильван
8
Баррейро
Леандро
6
Стах
Антон
23
Лукоки
Андерсон
5
Бутьюс
Жан-Поль
9
Онисиво
Карим
11
Ингвартсен
Маркус
Боруссия Д
4-3-1-2
Майнц
3-4-1-2

История личных встреч

Боруссия Д
Майнц

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.4%
10.5%
21.1%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

25 матчей

64%
16%
20%
16 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

52%
24%
24%
13 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:3
Б
1:1
Б
0:2
ТМК
0:2
Б
0:4
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:2
Б
0:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
0:2
Б
4:2
Б
2:0
Б
4:2
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:0
Б
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 7 (1) 1
Геррейро Рафаэль 3 (1) 0.43
Брандт Юлиан 2 0.29
Джованни Рейна 2 0.29
Ройс Марко 1 0.14
Беллингхем Джуд 1 0.14
Азар Торган 1 0.14
Мёнье Тома 0 0
Хуммельс Матс 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 2 0.29
Салаи Адам 1 0.14
Штёгер Кевин 1 0.14
Ньякат Мусса 1 0.14
Лукоки Андерсон 1 0.14
Буркардт Джонатан 1 0.14
Онисиво Карим 0 0
Кор Доминик 0 0
Видмер Сильван 0 0
Бутьюс Жан-Поль 0 0
Стах Антон 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дауд Махмуд 3 1
Мёнье Тома 2 0
Хуммельс Матс 1 0
Витсель Аксель 1 0
Ройс Марко 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Вольф Мариус 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Понграчич Марин 1 0
Беллингхем Джуд 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 3 1
Хак Александер 2 0
Бель Штефан 1 0
Бутьюс Жан-Поль 1 0
Центнер Робин 1 0
Ли Чхэ-Сон II 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Стах Антон 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Небель Пауль 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
2
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
50%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
1
50%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

18
7
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
11%
2
29%
1-15
3
17%
2
29%
16-30
3
17%
1
14%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
2
29%
76-90

Пропущено

14
5
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
5
36%
1
20%
46-60
1
7%
3
60%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2
Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Веен Висбаден - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Болонья 3:0 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Боруссия Д - Бохум 1:3 Гиссен - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Байер Л 3:1 Майнц - Боруссия Д 1:3 РБ Лейпциг - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - РБ Лейпциг 3:2 Боруссия Д - Хольштайн Киль 5:0
Майнц
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2
Майнц - Карлсруэ 0:0 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Майнц 2:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Эльвeрсберг - Майнц 2:2 Майнц - Дженоа 3:2 Майнц - Газишехир Газиантеп 1:0 Майнц - Ливерпуль 0:1 Майнц - Вюрцбургер 2:1 Вольфсбург - Майнц 2:3 Майнц - Боруссия Д 1:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:1 Майнц - Герта 1:1 Майнц - Бавария 2:1 Вердер - Майнц 0:1 Кёльн - Майнц 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 5 1 1 24 - 7 16
2. Байер Л Заявка 7 5 1 1 20 - 7 16
3. Фрайбург Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
4. Боруссия Д Заявка 7 5 0 2 19 - 13 15
5. Вольфсбург Заявка 7 4 1 2 9 - 8 13
6. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
7. Кёльн Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
8. Хоффенхайм Заявка 8 3 2 3 17 - 11 11
9. Майнц Заявка 7 3 1 3 7 - 5 10
10. РБ Лейпциг Заявка 7 3 1 3 15 - 7 10
11. Боруссия М Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
12. Штуттгарт Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
13. Айнтрахт Фр Заявка 7 1 5 1 8 - 10 8
14. Герта Заявка 7 2 0 5 8 - 20 6
15. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 3 - 13 5
16. Бохум Заявка 7 1 1 5 4 - 16 4
17. Арминия Заявка 7 0 4 3 3 - 10 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 0 1 6 5 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 4 4 0 0 14 - 7 12
2. Кёльн Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Бавария Заявка 4 3 0 1 16 - 4 9
4. РБ Лейпциг Заявка 4 3 0 1 14 - 4 9
5. Унион Берлин Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Фрайбург Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Боруссия М Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8. Майнц Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
9. Хоффенхайм Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
10. Вольфсбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
11. Байер Л Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
12. Штуттгарт Заявка 4 2 0 2 11 - 8 6
13. Бохум Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Герта Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
15. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
17. Арминия Заявка 4 0 3 1 1 - 5 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 4 3 1 0 12 - 3 10
2. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
3. Бавария Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Вольфсбург Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
6. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
7. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
8. Майнц Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
9. Боруссия М Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
10. Боруссия Д Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11. Герта Заявка 4 1 0 3 4 - 15 3
12. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
13. Аугсбург Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
14. Кёльн Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
15. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Арминия Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18. Бохум Заявка 4 0 0 4 1 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 7 1 3
2. Бавария Левандовски Роберт 7 1 1
3. Байер Л Шик Патрик 6 0 0
4. Унион Берлин Авонийи Тайво 5 0 0
5. Байер Л Вирц Флориан 4 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Майнц Кор Доминик 3 1
2. Боруссия Д Дауд Махмуд 3 1
3. Вольфсбург Руссийон Жером 4 0
4. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 4 0
5. Байер Л Диаби Мусса 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Майнц от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2021, осталось 10 минут.

    Главный судья: Шлагер Даниэль

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 143
    Боруссия Д 97.9% (140)
    X 2.1% (3)
    Майнц 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Майнц
    1.50
    5.40
    7.32
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Боруссия Д - Майнц онлайн


    Прогнозы на матч Боруссия Д - Майнц

    Исход игры
    Боруссия Д
    97.9% (140)
    Ничья
    2.1% (3)
    Майнц
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.55% (80)
    Меньше
    42.45% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    53.24% (74)
    Нет
    46.76% (65)
    Популярный счёт
    2:0 Боруссия Д
    35% (50)
    2:1 Боруссия Д
    27.3% (39)
    3:1 Боруссия Д
    18.2% (26)
    3:0 Боруссия Д
    4.9% (7)
    1:0 Боруссия Д
    4.9% (7)
    3:2 Боруссия Д
    2.1% (3)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
    4:2 Боруссия Д
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Букмекеры

    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей для ставок АПЛ
    Фрибет для тебя!
    1500 рублей для новых игроков!
    30 000 рублей бонусы!
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    50 000 000 рублей от Winline
    Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     