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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Аустрия Вена
2:2
Конец матча

Стадион:
Адмира
0'
0:1
14' Гол
Ганда Йосеф
1:1
18' Гол
Тейгль Георг
20' Желтая карточка
Ляйтнер Андреас
50' Желтая карточка
Эбнер Томас
55' Желтая карточка
Фишер Манфред
56' Желтая карточка
Даткович Нико
66' Желтая карточка
Хускович Муарем
2:1
67' Гол
Noah Ohio
2:2
74' Гол
Patrick Monteiro
77' Желтая карточка
Браунёдер Маттиас
90'+4
1
Пенц
Патрик
15
Леонардо
Ивкич
20
Мюль
Лукас
46
Хандль
Йоханнес
4
Эль-Шеви
39
Тейгль
Георг
5
Мартель
Эрик
23
Браунёдер
Маттиас
30
Фишер
Манфред
25
Хускович
Муарем
92
Джуричин
Марко
1
Ляйтнер
Андреас
15
Цвиршиц
Штефан
93
Даткович
Нико
23
Бруггер
Янник
37
Лукачевич
Леонардо
12
Малишек
Лукас
25
Эбнер
Томас
11
Ганда
Йосеф
8
Кершбаум
Роман
7
Старкль
Доминик
9
Мустафа
Сулиман
Аустрия Вена
4-4-2
Адмира
4-2-3-1

История личных встреч

Аустрия Вена
Адмира

27 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.9%
40.7%
7.4%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.4%
25.9%
3.7%
19 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

40 матчей

52.5%
22.5%
25%
21 победа 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

35%
52.5%
12.5%
14 побед 21 ничья 5 побед

Второй тайм

47.5%
30%
22.5%
19 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

ББЗВ
0:0
ББЗВ
0:2
Б
0:4
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
4:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
2:3
Б
1:3
Б
1:6
К
1:2
Б
0:2
Б
0:2
Б
1:2
Б
3:1
Б
0:3
ТМК
5:1
Б
1:1
Б
0:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
4:0
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
4:0
Б
4:6
Б
1:0
Б(M
0:3
Б(M
2:4
К
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричин Марко 5 (1) 0.45
Noah Ohio 2 0.18
Зуттнер Маркус 1 0.09
Мартель Эрик 1 0.09
Тейгль Георг 1 0.09
Фишер Манфред 1 0.09
Мюль Лукас 1 0.09
Пихлер Бенедикт 1 0.09
Хандль Йоханнес 1 0.09
Браунёдер Маттиас 0 0
Адмира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кершбаум Роман 3 (1) 0.27
Бабуску Онурхан 2 0.18
Мустафа Сулиман 2 0.18
Цвиршиц Штефан 2 0.18
Ганда Йосеф 2 0.18
Эбнер Томас 1 0.09
Форсагер Вильгельм 1 0.09
Айву Эмануэль 1 0.09
Patrick Monteiro 1 0.09
Лукачевич Леонардо 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демаку Весель 2 1
Джуричин Марко 2 0
Мюль Лукас 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Хандль Йоханнес 2 0
Браунёдер Маттиас 2 0
Хускович Муарем 2 0
Мартель Эрик 2 0
Грюнвальд Александр 1 0
Пенц Патрик 1 0
Шойссенгейер Кристиан 1 0
Фишер Манфред 1 0
Леонардо Ивкич 1 0
Адмира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бауэр Себастьян 3 1
Малишек Лукас 3 0
Мустафа Сулиман 3 0
Эбнер Томас 2 0
Ляйтнер Андреас 2 0
Цвиршиц Штефан 2 0
Кершбаум Роман 2 0
Лукачевич Леонардо 2 0
Даткович Нико 1 0
Остшолек Маттиас 1 0
Форсагер Вильгельм 1 0
Эльмкис Илай 1 0
Бабуску Онурхан 1 0
Бруггер Янник 1 0
Кронбергер Лука 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
2
40%
2
17%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
22%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
22%
3
38%
61-75
3
33%
2
25%
76-90

Пропущено

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
67%
76-90

Забито

14
15
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
14%
2
13%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
29%
5
33%
61-75
4
29%
4
27%
76-90

Пропущено

14
15
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
14%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
21%
3
20%
31-45
5
36%
2
13%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
1
7%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Капфенберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Альтах 0:0
ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Брейдаблик - Аустрия Вена 2:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Брейдаблик 1:1 Шпитталь - Аустрия Вена 0:4 Аустрия Вена - Тузла Сити 2:1 Аустрия Вена - Копер 4:0 Аустрия Вена - Форвертс Штайр 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:3
Адмира
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Адмира - Альтах 2:0 ЛАСК - Адмира 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Адмира - Хартберг 1:1
Рапид Вена - Адмира 1:2 Адмира - Штурм 1:1 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1 Адмира - Мауэрверк 3:1 Рид - Адмира 2:1 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Электра - Адмира 1:0 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Нойзидль - Адмира 0:4 ЦСКА Москва - Адмира 1:0 Гляйсдорф 09 - Адмира 0:6 Кальсдорф - Адмира 1:6 Адмира - Слован Братислава 0:4 Адмира - Хорн 4:0 Адмира - Альтах 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Штурм 10 6 2 2 26 - 13 20
3. Аустрия Клагенфурт 11 3 5 3 17 - 18 14
4. Рид 10 3 4 3 14 - 22 13
5. Адмира 11 3 4 4 15 - 15 13
6. Хартберг 10 3 3 4 18 - 17 12
7. Рапид Вена 11 3 3 5 16 - 16 12
8. Вольфсбергер 10 3 3 4 14 - 19 12
9. Аустрия Вена 11 2 6 3 14 - 14 12
10. ЛАСК 10 2 4 4 10 - 14 10
11. Альтах 11 2 4 5 8 - 16 10
12. Сваровски Тироль 10 1 5 4 13 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 5 0 0 16 - 3 15
2. Рид 5 3 2 0 9 - 6 11
3. Штурм 5 3 1 1 13 - 7 10
4. Рапид Вена 6 3 0 3 12 - 9 9
5. Аустрия Клагенфурт 5 2 3 0 9 - 7 9
6. Адмира 5 2 2 1 8 - 3 8
7. Вольфсбергер 6 2 1 3 8 - 11 7
8. Сваровски Тироль 5 1 3 1 7 - 7 6
9. Аустрия Вена 5 0 5 0 5 - 5 5
10. ЛАСК 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Альтах 6 1 2 3 5 - 10 5
12. Хартберг 5 1 1 3 8 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 5 1 0 11 - 3 16
2. Штурм 5 3 1 1 13 - 6 10
3. Хартберг 5 2 2 1 10 - 7 8
4. Аустрия Вена 6 2 1 3 9 - 9 7
5. Вольфсбергер 4 1 2 1 6 - 8 5
6. ЛАСК 5 1 2 2 4 - 6 5
7. Адмира 6 1 2 3 7 - 12 5
8. Аустрия Клагенфурт 6 1 2 3 8 - 11 5
9. Альтах 5 1 2 2 3 - 6 5
10. Рапид Вена 5 0 3 2 4 - 7 3
11. Сваровски Тироль 5 0 2 3 6 - 15 2
12. Рид 5 0 2 3 5 - 16 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 8 2 1
2. Штурм Йебоа Келвин 7 2 2
3. Хартберг Тадич Дарио 6 1 1
4. Штурм Янтшер Якоб 5 2 6
5. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аустрия Клагенфурт Turgay Gemicibasi 5 0
2. Аустрия Клагенфурт Thorsten Mahrer 3 1
3. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
4. Альтах Нухиу Атдхи 4 0
5. Рид Оффенбахер Даниэль 4 0
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