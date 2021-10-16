Австрия: Бундеслига 2021-2022
Аустрия Вена
2:2
Конец матча
Стадион: Дженерали Арена
Адмира
0:1
14' ГолГанда Йосеф
1:1
18' ГолТейгль Георг
20' Желтая карточкаЛяйтнер Андреас
50' Желтая карточкаЭбнер Томас
55' Желтая карточкаФишер Манфред
56' Желтая карточкаДаткович Нико
66' Желтая карточкаХускович Муарем
2:1
67' ГолNoah Ohio
2:2
74' ГолPatrick Monteiro
77' Желтая карточкаБраунёдер Маттиас
20
Мюль
Лукас
4
Эль-Шеви
39
Тейгль
Георг
25
Эбнер
Томас
11
Ганда
Йосеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
-
4 Эль-ШевиЗащитник
-
39 Тейгль ГеоргПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
-
16 Келес ДжанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
18 Noah Ohio
-
Главный тренер: Manfred Schmid
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Эбнер ТомасПолузащитник
-
11 Ганда ЙосефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Эльмкис ИлайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Херцог Андреас
Ход матча
14'
0:1
18'
1:1
20'
50'
55'
56'
66'
67'
2:1
74'
2:2
История личных встреч
Аустрия Вена
Адмира
27 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
51.9%
40.7%
7.4%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.4%
25.9%
3.7%
19 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
40 матчей
52.5%
22.5%
25%
21 победа 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
35%
52.5%
12.5%
14 побед 21 ничья 5 побед
Второй тайм
47.5%
30%
22.5%
19 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричин Марко
|5 (1)
|0.45
|Noah Ohio
|2
|0.18
|Зуттнер Маркус
|1
|0.09
|Мартель Эрик
|1
|0.09
|Тейгль Георг
|1
|0.09
|Фишер Манфред
|1
|0.09
|Мюль Лукас
|1
|0.09
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.09
|Хандль Йоханнес
|1
|0.09
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
Адмира
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кершбаум Роман
|3 (1)
|0.27
|Бабуску Онурхан
|2
|0.18
|Мустафа Сулиман
|2
|0.18
|Цвиршиц Штефан
|2
|0.18
|Ганда Йосеф
|2
|0.18
|Эбнер Томас
|1
|0.09
|Форсагер Вильгельм
|1
|0.09
|Айву Эмануэль
|1
|0.09
|Patrick Monteiro
|1
|0.09
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демаку Весель
|2
|1
|Джуричин Марко
|2
|0
|Мюль Лукас
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Хандль Йоханнес
|2
|0
|Браунёдер Маттиас
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Мартель Эрик
|2
|0
|Грюнвальд Александр
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Шойссенгейер Кристиан
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Леонардо Ивкич
|1
|0
Адмира
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|Малишек Лукас
|3
|0
|Мустафа Сулиман
|3
|0
|Эбнер Томас
|2
|0
|Ляйтнер Андреас
|2
|0
|Цвиршиц Штефан
|2
|0
|Кершбаум Роман
|2
|0
|Лукачевич Леонардо
|2
|0
|Даткович Нико
|1
|0
|Остшолек Маттиас
|1
|0
|Форсагер Вильгельм
|1
|0
|Эльмкис Илай
|1
|0
|Бабуску Онурхан
|1
|0
|Бруггер Янник
|1
|0
|Кронбергер Лука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
2
40%
2
17%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
22%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
22%
3
38%
61-75
3
33%
2
25%
76-90
Пропущено
9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
67%
76-90
Забито
14
15
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
14%
2
13%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
29%
5
33%
61-75
4
29%
4
27%
76-90
Пропущено
14
15
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
14%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
21%
3
20%
31-45
5
36%
2
13%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
1
7%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Капфенберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Альтах 0:0
ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Брейдаблик - Аустрия Вена 2:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Брейдаблик 1:1 Шпитталь - Аустрия Вена 0:4 Аустрия Вена - Тузла Сити 2:1 Аустрия Вена - Копер 4:0 Аустрия Вена - Форвертс Штайр 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:3
Адмира
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Адмира - Альтах 2:0 ЛАСК - Адмира 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Адмира - Хартберг 1:1
Рапид Вена - Адмира 1:2 Адмира - Штурм 1:1 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1 Адмира - Мауэрверк 3:1 Рид - Адмира 2:1 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Электра - Адмира 1:0 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Нойзидль - Адмира 0:4 ЦСКА Москва - Адмира 1:0 Гляйсдорф 09 - Адмира 0:6 Кальсдорф - Адмира 1:6 Адмира - Слован Братислава 0:4 Адмира - Хорн 4:0 Адмира - Альтах 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Штурм
|10
|6
|2
|2
|26 - 13
|20
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|11
|3
|5
|3
|17 - 18
|14
|4.
|Рид
|10
|3
|4
|3
|14 - 22
|13
|5.
|Адмира
|11
|3
|4
|4
|15 - 15
|13
|6.
|Хартберг
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|7.
|Рапид Вена
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|8.
|Вольфсбергер
|10
|3
|3
|4
|14 - 19
|12
|9.
|Аустрия Вена
|11
|2
|6
|3
|14 - 14
|12
|10.
|ЛАСК
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|11.
|Альтах
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|12.
|Сваровски Тироль
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|2.
|Рид
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|4.
|Рапид Вена
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|6.
|Адмира
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|7.
|Вольфсбергер
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|8.
|Сваровски Тироль
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|9.
|Аустрия Вена
|5
|0
|5
|0
|5 - 5
|5
|10.
|ЛАСК
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Альтах
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|12.
|Хартберг
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|2.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 6
|10
|3.
|Хартберг
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|4.
|Аустрия Вена
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|5.
|Вольфсбергер
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|6.
|ЛАСК
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|7.
|Адмира
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|9.
|Альтах
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|10.
|Рапид Вена
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|11.
|Сваровски Тироль
|5
|0
|2
|3
|6 - 15
|2
|12.
|Рид
|5
|0
|2
|3
|5 - 16
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|8
|2
|1
|2.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|7
|2
|2
|3.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|6
|1
|1
|4.
|Штурм
|Янтшер Якоб
|5
|2
|6
|5.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аустрия Клагенфурт
|Turgay Gemicibasi
|5
|0
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|Thorsten Mahrer
|3
|1
|3.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|4.
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|4
|0
|5.
|Рид
|Оффенбахер Даниэль
|4
|0