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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Аустрия Клагенфурт
0:1
Второй тайм: 87'

Стадион:
Рапид Вена
0'
21' Красная карточка
Thorsten Mahrer
0:1
38' Гол
Фунтас Таксиархис
45' Желтая карточка
Фунтас Таксиархис
58' Желтая карточка
Turgay Gemicibasi
65' Желтая карточка
Граймль Лео
87'
13
Менцель
Филлип
20
Мацеевски
Тим
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
33
Шумахер
Тилль
4
Patrick
Greil
14
Christopher
Cvetko
12
Alexander
Timossi
Andersson
81
Turgay
Gemicibasi
23
Ридер
Флориан
32
Пинк
Маркус
25
Гартлер
Пауль
22
Стойкович
Филип
30
Граймль
Лео
20
Хофманн
Максимилиан
31
Ульманн
Максимилиан
16
Петрович
Деян
5
Любичич
Роберт
10
Балло
Тьерно
9
Фунтас
Таксиархис
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
Аустрия Клагенфурт
4-2-3-1
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Рапид Вена

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 5 0.45
Alexander Timossi Andersson 2 0.18
Turgay Gemicibasi 2 (1) 0.18
Ридер Флориан 2 0.18
Patrick Greil 2 0.18
Thorsten Mahrer 1 0.09
Christopher Cvetko 1 0.09
Nicolas Wimmer 0 0
Шумахер Тилль 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 5 0.45
Грюлль Марко 4 0.36
Кара Эркан 4 (1) 0.36
Граховац Срджан 1 0.09
Любичич Роберт 1 0.09
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0.09
Стойкович Филип 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Turgay Gemicibasi 5 0
Thorsten Mahrer 3 1
Nicolas Wimmer 2 1
Ридер Флориан 3 0
Kosmas Gezos 1 1
Пинк Маркус 2 0
Herbert Paul 2 0
Maximiliano Moreira 0 1
Менцель Филлип 0 1
Gloire Amanda 0 1
Philipp Huetter 1 0
Alexander Timossi Andersson 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Граймль Лео 3 0
Грюлль Марко 3 0
Шик Торстен 2 0
Фунтас Таксиархис 2 0
Стойкович Филип 2 0
Хофманн Максимилиан 2 0
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
Граховац Срджан 1 0
Виммер Кевин 1 0
Аразе Кельвин 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Любичич Роберт 1 0
Балло Тьерно 1 0
Кара Эркан 1 0
Шустер Лион 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
13%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
5
83%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
43%
4
33%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

12
9
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
4
33%
2
22%
61-75
4
33%
3
33%
76-90

Забито

15
15
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
3
20%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
5
33%
6
40%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Пропущено

18
15
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
5
28%
2
13%
61-75
5
28%
8
53%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Сент-Йоханн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1
Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер Нойштадт - Аустрия Клагенфурт 1:5 Аустрия Клагенфурт - СВ Лафниц 2:2 Аустрия Клагенфурт - Мюнхен-1860 1:2 Рапид-2 Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Хорн 4:0 Лиферинг - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Джуниорс ОО 3:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:2
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Штурм 0:3 Адмира - Рапид Вена 1:2
Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Генк 0:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Заря - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Рид 3:0 Рапид Вена - Заря 3:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Анортосис - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Рапид Вена - Анортосис 3:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Спарта Прага - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Хартберг 0:2 Рапид Вена - Спарта Прага 2:1 Рапид Вена - Винер Виктория 6:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:1 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Штурм 10 6 2 2 26 - 13 20
3. Рапид Вена 1:0 11 4 2 5 16 - 15 14
4. Аустрия Клагенфурт 0:1 11 3 4 4 16 - 18 13
5. Рид 10 3 4 3 14 - 22 13
6. Адмира 2:2 11 3 4 4 15 - 15 13
7. Аустрия Вена 2:2 11 2 6 3 14 - 14 12
8. Хартберг 10 3 3 4 18 - 17 12
9. Вольфсбергер 10 3 3 4 14 - 19 12
10. ЛАСК 10 2 4 4 10 - 14 10
11. Альтах 1:1 11 2 4 5 8 - 16 10
12. Сваровски Тироль 10 1 5 4 13 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:1 5 5 0 0 16 - 3 15
2. Рид 5 3 2 0 9 - 6 11
3. Штурм 5 3 1 1 13 - 7 10
4. Рапид Вена 1:0 6 3 0 3 12 - 9 9
5. Адмира 2:2 5 2 2 1 8 - 3 8
6. Аустрия Клагенфурт 0:1 5 2 2 1 8 - 7 8
7. Вольфсбергер 6 2 1 3 8 - 11 7
8. Сваровски Тироль 5 1 3 1 7 - 7 6
9. Аустрия Вена 2:2 5 0 5 0 5 - 5 5
10. ЛАСК 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Альтах 1:1 6 1 2 3 5 - 10 5
12. Хартберг 5 1 1 3 8 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:1 6 5 1 0 11 - 3 16
2. Штурм 5 3 1 1 13 - 6 10
3. Хартберг 5 2 2 1 10 - 7 8
4. Аустрия Вена 2:2 6 2 1 3 9 - 9 7
5. Вольфсбергер 4 1 2 1 6 - 8 5
6. Адмира 2:2 6 1 2 3 7 - 12 5
7. Альтах 1:1 5 1 2 2 3 - 6 5
8. Рапид Вена 1:0 5 1 2 2 4 - 6 5
9. ЛАСК 5 1 2 2 4 - 6 5
10. Аустрия Клагенфурт 0:1 6 1 2 3 8 - 11 5
11. Сваровски Тироль 5 0 2 3 6 - 15 2
12. Рид 5 0 2 3 5 - 16 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 8 2 1
2. Штурм Йебоа Келвин 7 2 2
3. Хартберг Тадич Дарио 6 1 1
4. Штурм Янтшер Якоб 5 2 6
5. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аустрия Клагенфурт Turgay Gemicibasi 5 0
2. Аустрия Клагенфурт Thorsten Mahrer 3 1
3. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
4. Альтах Нухиу Атдхи 4 0
5. Рид Оффенбахер Даниэль 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Фунтас Таксиархис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Фунтас Таксиархис бьет в цель!
  • 21'
    УДАЛЕНИЕ! - Thorsten Mahrer увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аустрия Клагенфурт
Ничья
Рапид Вена
49.92
8.54
1.86
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аустрия Клагенфурт 0:1 Рапид Вена онлайн




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