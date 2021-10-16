Австрия: Бундеслига 2021-2022
Аустрия Клагенфурт
0:1
Второй тайм: 87'
Стадион: Вёртерзе-Штадион
Рапид Вена
21' Красная карточкаThorsten Mahrer
0:1
38' ГолФунтас Таксиархис
45' Желтая карточкаФунтас Таксиархис
58' Желтая карточкаTurgay Gemicibasi
65' Желтая карточкаГраймль Лео
32
Пинк
Маркус
30
Граймль
Лео
10
Балло
Тьерно
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Балло ТьерноПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
21'
38'
65'
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Рапид Вена
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|5
|0.45
|Alexander Timossi Andersson
|2
|0.18
|Turgay Gemicibasi
|2 (1)
|0.18
|Ридер Флориан
|2
|0.18
|Patrick Greil
|2
|0.18
|Thorsten Mahrer
|1
|0.09
|Christopher Cvetko
|1
|0.09
|Nicolas Wimmer
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фунтас Таксиархис
|5
|0.45
|Грюлль Марко
|4
|0.36
|Кара Эркан
|4 (1)
|0.36
|Граховац Срджан
|1
|0.09
|Любичич Роберт
|1
|0.09
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0.09
|Стойкович Филип
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Turgay Gemicibasi
|5
|0
|Thorsten Mahrer
|3
|1
|Nicolas Wimmer
|2
|1
|Ридер Флориан
|3
|0
|Kosmas Gezos
|1
|1
|Пинк Маркус
|2
|0
|Herbert Paul
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|0
|1
|Менцель Филлип
|0
|1
|Gloire Amanda
|0
|1
|Philipp Huetter
|1
|0
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Граймль Лео
|3
|0
|Грюлль Марко
|3
|0
|Шик Торстен
|2
|0
|Фунтас Таксиархис
|2
|0
|Стойкович Филип
|2
|0
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0
|Граховац Срджан
|1
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
|Аразе Кельвин
|1
|0
|Айву Эмануэль
|1
|0
|Любичич Роберт
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
|Шустер Лион
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
13%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
5
83%
76-90
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
43%
4
33%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
12
9
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
4
33%
2
22%
61-75
4
33%
3
33%
76-90
Забито
15
15
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
3
20%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
5
33%
6
40%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
2
13%
3
20%
76-90
Пропущено
18
15
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
5
28%
2
13%
61-75
5
28%
8
53%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Сент-Йоханн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1
Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер Нойштадт - Аустрия Клагенфурт 1:5 Аустрия Клагенфурт - СВ Лафниц 2:2 Аустрия Клагенфурт - Мюнхен-1860 1:2 Рапид-2 Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Хорн 4:0 Лиферинг - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Джуниорс ОО 3:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:2
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Штурм 0:3 Адмира - Рапид Вена 1:2
Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Генк 0:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Заря - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Рид 3:0 Рапид Вена - Заря 3:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Анортосис - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Рапид Вена - Анортосис 3:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Спарта Прага - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Хартберг 0:2 Рапид Вена - Спарта Прага 2:1 Рапид Вена - Винер Виктория 6:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Штурм
|10
|6
|2
|2
|26 - 13
|20
|3.
|Рапид Вена
|1:0
|11
|4
|2
|5
|16 - 15
|14
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|0:1
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|5.
|Рид
|10
|3
|4
|3
|14 - 22
|13
|6.
|Адмира
|2:2
|11
|3
|4
|4
|15 - 15
|13
|7.
|Аустрия Вена
|2:2
|11
|2
|6
|3
|14 - 14
|12
|8.
|Хартберг
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|9.
|Вольфсбергер
|10
|3
|3
|4
|14 - 19
|12
|10.
|ЛАСК
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|11.
|Альтах
|1:1
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|12.
|Сваровски Тироль
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|2.
|Рид
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|4.
|Рапид Вена
|1:0
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|5.
|Адмира
|2:2
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|0:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|7.
|Вольфсбергер
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|8.
|Сваровски Тироль
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|9.
|Аустрия Вена
|2:2
|5
|0
|5
|0
|5 - 5
|5
|10.
|ЛАСК
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Альтах
|1:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|12.
|Хартберг
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|2.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 6
|10
|3.
|Хартберг
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|4.
|Аустрия Вена
|2:2
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|5.
|Вольфсбергер
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|6.
|Адмира
|2:2
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|7.
|Альтах
|1:1
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|8.
|Рапид Вена
|1:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|9.
|ЛАСК
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|0:1
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|11.
|Сваровски Тироль
|5
|0
|2
|3
|6 - 15
|2
|12.
|Рид
|5
|0
|2
|3
|5 - 16
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|8
|2
|1
|2.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|7
|2
|2
|3.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|6
|1
|1
|4.
|Штурм
|Янтшер Якоб
|5
|2
|6
|5.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аустрия Клагенфурт
|Turgay Gemicibasi
|5
|0
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|Thorsten Mahrer
|3
|1
|3.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|4.
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|4
|0
|5.
|Рид
|Оффенбахер Даниэль
|4
|0