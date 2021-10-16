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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Альтах
1:1
Второй тайм: 86'

Стадион:
Ред Булл Зальцбург
0'
0:1
10' Гол
Окафор Ноа
1:1
14' Гол
Цвишенбруггер Ян
31' Желтая карточка
Камара Мохамед
82' Желтая карточка
Felix Strauss
86'
13
Касали
Тино
2
Дабанлы
Беркай
18
Цвишенбруггер
Ян
5
Нетцер
Филипп
6
Ндиайе
Пап-Альюн
II
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
34
Турнвальд
Мануэль
20
Тартаротти
Йоханнес
27
Хаудум
Штефан
33
Букта
Чаба
9
Нухиу
Атдхи
18
Кён
Филипп
43
Кристенсен
Расмус
6
Онгене
Жером
39
Вебер
Максимилиан
17
Ульмер
Андреас
19
Камара
Мохамед
VII
7
Капальдо
Николас
13
Зайвальд
Николас
21
Шушич
Лука
77
Окафор
Ноа
9
Адаму
Чуквубике
Альтах
5-3-2
Ред Булл Зальцбург
4-1-2-1-2

История личных встреч

Альтах
Ред Булл Зальцбург

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 17 побед

30 матчей

16.7%
13.3%
70%
5 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

10%
33.3%
56.7%
3 победы 10 ничьих 17 побед

Второй тайм

16.7%
26.7%
56.6%
5 побед 8 ничьих 17 побед

История матчей

Б
0:2
Б
4:1
Б
3:2
Б
6:0
ТМК
0:0
Б
1:0
Б
2:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:0
Б
0:5
Б
4:1
Б
0:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:2
КОС
0:4
Б
0:1
Б
4:1
Б
5:0
Б(M
1:4
Б(M
1:2
Б(M
3:4
Б(M
3:0
Б(M
1:1
Б(M
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 3 (1) 0.27
Турнвальд Мануэль 1 0.09
Крижман Санди 1 0.09
Цвишенбруггер Ян 1 0.09
Хаудум Штефан 1 0.09
Нуссбаумер Даниэль 1 0.09
Нетцер Филипп 0 0
Райтер Доминик 0 0
Тартаротти Йоханнес 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адейеми Карим 8 (2) 0.73
Окафор Ноа 4 0.36
Кристенсен Расмус 3 0.27
Сеско Бенджамин 3 0.27
Капальдо Николас 2 0.18
Адаму Чуквубике 2 0.18
Ааронсон Бренден 1 0.09
Вебер Максимилиан 1 0.09
Ульмер Андреас 1 0.09
Онгене Жером 1 0.09
Бериша Мергим 1 0.09
Зайвальд Николас 0 0
Камара Мохамед VII 0 0
Шушич Лука 0 0
Юнузович Златко 0 0
Бернардо Фернандес 0 0
Пёнтковски Камиль 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 4 0
Дабанлы Беркай 4 0
Цвишенбруггер Ян 3 0
Ндиайе Пап-Альюн II 3 0
Нетцер Филипп 2 0
Хаудум Штефан 2 0
Felix Strauss 2 0
Крижман Санди 1 0
Прокопич Борис 1 0
Майлингер Марко 1 0
Нуссбаумер Даниэль 1 0
Тартаротти Йоханнес 1 0
Sebastian Aigner 1 0
Мишиц Самуэль 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вебер Максимилиан 3 0
Капальдо Николас 3 0
Камара Мохамед VII 3 0
Бернардо Фернандес 2 0
Зайвальд Николас 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Онгене Жером 1 0
Бернед Антуан 1 0
Адейеми Карим 1 0
Сеско Бенджамин 1 0
Адаму Чуквубике 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
20%
1
9%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
5
45%
76-90

Пропущено

8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
1
100%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
16
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
1
6%
1-15
2
67%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
33%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
6
38%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90

Забито

8
27
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 10
4 Не забивали 0
1
13%
2
7%
1-15
3
38%
3
11%
16-30
1
13%
4
15%
31-45
1
13%
4
15%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
2
25%
11
41%
76-90

Пропущено

14
4
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 4
2
14%
1
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
4
29%
1
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Адмира - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Вена - Альтах 0:0 Альтах - Рид 1:1
Альтах - Вадуц 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Штурм - Альтах 3:1 Хартберг - Альтах 1:2 Альтах - ЛАСК 0:1 Кальсдорф - Альтах 2:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:3 Альтах - Хайденхайм 0:1 Адмира - Альтах 1:1 Альтах - Рид 3:0 Санкт-Пёльтен - Альтах 3:3 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Альтах 2:1 Альтах - Хартберг 2:2
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Кальсдорф 8:0
Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 1:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 7:1 Ред Булл Зальцбург - Атлетико М 1:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 1:3 ВСГ Герта Велс - Ред Булл Зальцбург 1:4 Ред Булл Зальцбург - Ракув 2:2 Ред Булл Зальцбург - Монако 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:1 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Штурм 10 6 2 2 26 - 13 20
3. Рапид Вена 1:0 11 4 2 5 16 - 15 14
4. Аустрия Клагенфурт 0:1 11 3 4 4 16 - 18 13
5. Рид 10 3 4 3 14 - 22 13
6. Адмира 2:2 11 3 4 4 15 - 15 13
7. Аустрия Вена 2:2 11 2 6 3 14 - 14 12
8. Хартберг 10 3 3 4 18 - 17 12
9. Вольфсбергер 10 3 3 4 14 - 19 12
10. ЛАСК 10 2 4 4 10 - 14 10
11. Альтах 1:1 11 2 4 5 8 - 16 10
12. Сваровски Тироль 10 1 5 4 13 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:1 5 5 0 0 16 - 3 15
2. Рид 5 3 2 0 9 - 6 11
3. Штурм 5 3 1 1 13 - 7 10
4. Рапид Вена 1:0 6 3 0 3 12 - 9 9
5. Адмира 2:2 5 2 2 1 8 - 3 8
6. Аустрия Клагенфурт 0:1 5 2 2 1 8 - 7 8
7. Вольфсбергер 6 2 1 3 8 - 11 7
8. Сваровски Тироль 5 1 3 1 7 - 7 6
9. Аустрия Вена 2:2 5 0 5 0 5 - 5 5
10. ЛАСК 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Альтах 1:1 6 1 2 3 5 - 10 5
12. Хартберг 5 1 1 3 8 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:1 6 5 1 0 11 - 3 16
2. Штурм 5 3 1 1 13 - 6 10
3. Хартберг 5 2 2 1 10 - 7 8
4. Аустрия Вена 2:2 6 2 1 3 9 - 9 7
5. Вольфсбергер 4 1 2 1 6 - 8 5
6. Адмира 2:2 6 1 2 3 7 - 12 5
7. Альтах 1:1 5 1 2 2 3 - 6 5
8. Рапид Вена 1:0 5 1 2 2 4 - 6 5
9. ЛАСК 5 1 2 2 4 - 6 5
10. Аустрия Клагенфурт 0:1 6 1 2 3 8 - 11 5
11. Сваровски Тироль 5 0 2 3 6 - 15 2
12. Рид 5 0 2 3 5 - 16 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 8 2 1
2. Штурм Йебоа Келвин 7 2 2
3. Хартберг Тадич Дарио 6 1 1
4. Штурм Янтшер Якоб 5 2 6
5. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аустрия Клагенфурт Turgay Gemicibasi 5 0
2. Аустрия Клагенфурт Thorsten Mahrer 3 1
3. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
4. Альтах Нухиу Атдхи 4 0
5. Рид Оффенбахер Даниэль 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Камара Мохамед VII получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Цвишенбруггер Ян бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Окафор Ноа бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Ред Булл Зальцбург
18.00
8.00
2.66
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Альтах 1:1 Ред Булл Зальцбург онлайн




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