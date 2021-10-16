Австрия: Бундеслига 2021-2022
Альтах
1:1
Второй тайм: 86'
Стадион: Кэшпойнт Арена
Ред Булл Зальцбург
0:1
10' ГолОкафор Ноа
1:1
14' ГолЦвишенбруггер Ян
31' Желтая карточкаКамара Мохамед
82' Желтая карточкаFelix Strauss
13
Касали
Тино
33
Букта
Чаба
18
Кён
Филипп
21
Шушич
Лука
77
Окафор
Ноа
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Букта ЧабаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Бишоф НойНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
-
77 Окафор НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Гиндо ДаудаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
Ход матча
10'
0:1
14'
31'
82'
История личных встреч
Альтах
Ред Булл Зальцбург
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Второй тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 17 побед
30 матчей
16.7%
13.3%
70%
5 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
10%
33.3%
56.7%
3 победы 10 ничьих 17 побед
Второй тайм
16.7%
26.7%
56.6%
5 побед 8 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|3 (1)
|0.27
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.09
|Крижман Санди
|1
|0.09
|Цвишенбруггер Ян
|1
|0.09
|Хаудум Штефан
|1
|0.09
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0.09
|Нетцер Филипп
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
|Тартаротти Йоханнес
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адейеми Карим
|8 (2)
|0.73
|Окафор Ноа
|4
|0.36
|Кристенсен Расмус
|3
|0.27
|Сеско Бенджамин
|3
|0.27
|Капальдо Николас
|2
|0.18
|Адаму Чуквубике
|2
|0.18
|Ааронсон Бренден
|1
|0.09
|Вебер Максимилиан
|1
|0.09
|Ульмер Андреас
|1
|0.09
|Онгене Жером
|1
|0.09
|Бериша Мергим
|1
|0.09
|Зайвальд Николас
|0
|0
|Камара Мохамед VII
|0
|0
|Шушич Лука
|0
|0
|Юнузович Златко
|0
|0
|Бернардо Фернандес
|0
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нухиу Атдхи
|4
|0
|Дабанлы Беркай
|4
|0
|Цвишенбруггер Ян
|3
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|3
|0
|Нетцер Филипп
|2
|0
|Хаудум Штефан
|2
|0
|Felix Strauss
|2
|0
|Крижман Санди
|1
|0
|Прокопич Борис
|1
|0
|Майлингер Марко
|1
|0
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|Sebastian Aigner
|1
|0
|Мишиц Самуэль
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вебер Максимилиан
|3
|0
|Капальдо Николас
|3
|0
|Камара Мохамед VII
|3
|0
|Бернардо Фернандес
|2
|0
|Зайвальд Николас
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Онгене Жером
|1
|0
|Бернед Антуан
|1
|0
|Адейеми Карим
|1
|0
|Сеско Бенджамин
|1
|0
|Адаму Чуквубике
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
20%
1
9%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
5
45%
76-90
Пропущено
8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
1
100%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
16
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
1
6%
1-15
2
67%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
33%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
6
38%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90
Забито
8
27
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 10
4 Не забивали 0
1
13%
2
7%
1-15
3
38%
3
11%
16-30
1
13%
4
15%
31-45
1
13%
4
15%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
2
25%
11
41%
76-90
Пропущено
14
4
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 4
2
14%
1
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
4
29%
1
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Адмира - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Вена - Альтах 0:0 Альтах - Рид 1:1
Альтах - Вадуц 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Штурм - Альтах 3:1 Хартберг - Альтах 1:2 Альтах - ЛАСК 0:1 Кальсдорф - Альтах 2:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:3 Альтах - Хайденхайм 0:1 Адмира - Альтах 1:1 Альтах - Рид 3:0 Санкт-Пёльтен - Альтах 3:3 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Альтах 2:1 Альтах - Хартберг 2:2
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Кальсдорф 8:0
Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 1:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 7:1 Ред Булл Зальцбург - Атлетико М 1:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 1:3 ВСГ Герта Велс - Ред Булл Зальцбург 1:4 Ред Булл Зальцбург - Ракув 2:2 Ред Булл Зальцбург - Монако 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Штурм
|10
|6
|2
|2
|26 - 13
|20
|3.
|Рапид Вена
|1:0
|11
|4
|2
|5
|16 - 15
|14
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|0:1
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|5.
|Рид
|10
|3
|4
|3
|14 - 22
|13
|6.
|Адмира
|2:2
|11
|3
|4
|4
|15 - 15
|13
|7.
|Аустрия Вена
|2:2
|11
|2
|6
|3
|14 - 14
|12
|8.
|Хартберг
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|9.
|Вольфсбергер
|10
|3
|3
|4
|14 - 19
|12
|10.
|ЛАСК
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|11.
|Альтах
|1:1
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|12.
|Сваровски Тироль
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|2.
|Рид
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|4.
|Рапид Вена
|1:0
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|5.
|Адмира
|2:2
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|0:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|7.
|Вольфсбергер
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|8.
|Сваровски Тироль
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|9.
|Аустрия Вена
|2:2
|5
|0
|5
|0
|5 - 5
|5
|10.
|ЛАСК
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Альтах
|1:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|12.
|Хартберг
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|2.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 6
|10
|3.
|Хартберг
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|4.
|Аустрия Вена
|2:2
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|5.
|Вольфсбергер
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|6.
|Адмира
|2:2
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|7.
|Альтах
|1:1
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|8.
|Рапид Вена
|1:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|9.
|ЛАСК
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|0:1
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|11.
|Сваровски Тироль
|5
|0
|2
|3
|6 - 15
|2
|12.
|Рид
|5
|0
|2
|3
|5 - 16
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|8
|2
|1
|2.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|7
|2
|2
|3.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|6
|1
|1
|4.
|Штурм
|Янтшер Якоб
|5
|2
|6
|5.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аустрия Клагенфурт
|Turgay Gemicibasi
|5
|0
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|Thorsten Mahrer
|3
|1
|3.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|4.
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|4
|0
|5.
|Рид
|Оффенбахер Даниэль
|4
|0