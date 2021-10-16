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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Янг Бойз
0:1
Первый тайм: 44'

Стадион:
Люцерн
0'
29' Желтая карточка
Мартинс Кристофер
0:1
29' Пенальти
Шульц Марвин
39' Вторая желтая карточка
Мартинс Кристофер
42' Желтая карточка
 44'
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
14
Бюрги
Николас
30
Лаупер
Сандро
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
20
Эбишер
Мишель
35
Мартинс
Кристофер
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
17
Сибачо
Жордан
90
Васич
Васо
17
Гретер
Симон
46
Бурч
Марко
15
Шульц
Марвин
34
Сидлер
Сильван
4
Гентнер
Кристиан
6
Верманн
Йорди
19
Угриниц
Филип
10
Кампо
Самуэле
9
Соргич
Деян
20
Чумич
Никола
Янг Бойз
4-4-2
Люцерн
4-3-1-2

Ход матча

29'
Мартинс Кристофер
 
29'
0:1
Шульц Марвин
39'
Мартинс Кристофер
 
42'
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

История личных встреч

Янг Бойз
Люцерн

38 матчей

89.5%
10.5%
34 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.5%
31.6%
7.9%
23 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
21.1%
21%
22 победы 8 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 15 побед

57 матчей

59.6%
19.3%
21.1%
34 победы 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

40.4%
35.1%
24.5%
23 победы 20 ничьих 14 побед

Второй тайм

38.6%
35.1%
26.3%
22 победы 20 ничьих 15 побед

История матчей

С
3:4
С
5:2
С
2:2
С
2:3
С
2:1
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
2:2
С
4:0
С
1:3
К
4:0
С
2:3
С
2:3
С
2:1
С
2:4
С
0:1
С
4:1
С
4:1
С
4:1
С
2:2
С
2:1
С
2:3
С
5:2
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
3:2
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
3:2
С
2:1
С
1:2
С
2:2
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
1:1
С
5:1
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
5:2
С
2:3
С
6:1
С
0:3
С
0:1
С
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фасснахт Кристиан 6 0.67
Сибачо Жордан 5 0.56
Элиа Мешак 4 0.44
Канга Вилфрид 3 0.33
Эбишер Мишель 2 0.22
Мамбимби Феликс 1 0.11
Нгамале Муми 1 (1) 0.11
Гарсия Улиссес 1 0.11
Сулеймани Миралем 0 0
Мартинс Кристофер 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Хефти Сильван 0 0
Ридер Фабиан 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угриниц Филип 3 0.3
Сидлер Сильван 2 0.2
Ндиайе Ибраима 2 0.2
Шюрпф Паскаль 2 0.2
Ташар Варол 1 0.1
Верманн Йорди 1 0.1
Соргич Деян 1 (1) 0.1
Шульц Марвин 1 (1) 0.1
Эмини Лорик 1 (1) 0.1
Гентнер Кристиан 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Кампо Самуэле 0 0
Чумич Никола 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 4 0
Лаупер Сандро 3 0
Масейрас Кентен 1 1
Мартинс Кристофер 2 0
Зесигер Седрик 2 0
Эбишер Мишель 2 0
Нгамале Муми 2 0
Ридер Фабиан 2 0
Сьерро Венсан 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угриниц Филип 5 0
Шульц Марвин 3 1
Фаркаш Патрик 3 0
Ташар Варол 3 0
Гентнер Кристиан 2 0
Соргич Деян 2 0
Ндиайе Ибраима 2 0
Эмини Лорик 2 0
Сидлер Сильван 1 0
Верманн Йорди 1 0
Бурч Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
5
100%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
8
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
6%
2
25%
1-15
2
12%
2
25%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
4
24%
1
13%
46-60
4
24%
2
25%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
4
33%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
17%
1
8%
76-90

Забито

23
13
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
2
9%
2
15%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
5
22%
1
8%
46-60
6
26%
2
15%
61-75
5
22%
5
38%
76-90

Пропущено

7
20
3 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
0
0%
4
20%
1-15
2
29%
3
15%
16-30
1
14%
6
30%
31-45
2
29%
2
10%
46-60
1
14%
4
20%
61-75
1
14%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6
Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Базель - Янг Бойз 1:1 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 FC Littau - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:0 ЧФР Клуж - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0 Янг Бойз - Слован Братислава 3:2 Люцерн - Янг Бойз 3:4 Слован Братислава - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Ивердон 0:5 Янг Бойз - Фейеноорд 2:0
Люцерн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Лугано 2:3 Сьон - Люцерн 1:1 Буохс - Люцерн 1:2
Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 Хам - Люцерн 0:1 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Люцерн - Цюрих 1:3 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Люцерн - Янг Бойз 3:4 Люцерн - Виль 2:0 Грасcхоппер - Люцерн 0:2 Люцерн - Динамо Киев 3:3 Винтертур - Люцерн 1:3 Люцерн - Кринс 2:4 Санкт-Галлен - Люцерн 1:3 Люцерн - Лугано 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 9 5 4 0 23 - 8 19
2. Янг Бойз 0:1 9 5 2 2 23 - 8 17
3. Цюрих 9 5 2 2 22 - 17 17
4. Лугано 8 4 2 2 13 - 10 14
5. Грасcхоппер 9 3 4 2 15 - 11 13
6. Серветт 9 3 3 3 16 - 20 12
7. Сьон 9 2 3 4 12 - 22 9
8. Люцерн 1:0 10 1 5 4 14 - 20 8
9. Санкт-Галлен 9 1 3 5 13 - 23 6
10. Лозанна-Спорт 9 0 4 5 9 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 5 3 2 0 16 - 5 11
2. Цюрих 4 3 1 0 13 - 6 10
3. Грасcхоппер 5 3 1 1 12 - 7 10
4. Лугано 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Сьон 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Янг Бойз 0:1 4 2 1 1 6 - 2 7
7. Серветт 5 2 1 2 10 - 11 7
8. Санкт-Галлен 4 0 3 1 6 - 8 3
9. Лозанна-Спорт 4 0 2 2 5 - 11 2
10. Люцерн 1:0 5 0 2 3 8 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:1 5 3 1 1 17 - 6 10
2. Базель 4 2 2 0 7 - 3 8
3. Цюрих 5 2 1 2 9 - 11 7
4. Лугано 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Люцерн 1:0 5 1 3 1 6 - 8 6
6. Серветт 4 1 2 1 6 - 9 5
7. Грасcхоппер 4 0 3 1 3 - 4 3
8. Санкт-Галлен 5 1 0 4 7 - 15 3
9. Сьон 5 0 2 3 6 - 17 2
10. Лозанна-Спорт 5 0 2 3 4 - 10 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 11 2 2
2. Цюрих Сисей Ассан 7 0 4
3. Цюрих Маркезано Антонио 6 2 2
4. Янг Бойз Фасснахт Кристиан 6 0 1
5. Янг Бойз Сибачо Жордан 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 4 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 4 1
3. Лугано Кустодио Оливье 5 0
4. Люцерн Угриниц Филип 5 0
5. Серветт Сассо Венсан 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    42'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Мартинс Кристофер получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Шульц Марвин из команды Люцерн забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Люцерн
1.93
7.00
8.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Янг Бойз 0:1 Люцерн онлайн




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