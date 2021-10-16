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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Янг Бойз
1:1
Конец матча

Стадион:
Люцерн
0'
29' Желтая карточка
Мартинс Кристофер
0:1
30' Пенальти
Шульц Марвин
39' Вторая желтая карточка
Мартинс Кристофер
41' Желтая карточка
Фасснахт Кристиан
74' Желтая карточка
Угриниц Филип
79' Желтая карточка
Фон Балльмоос Давид
81' Желтая карточка
Гретер Симон
86' Желтая карточка
Сьерро Венсан
1:1
90' Гол
Нгамале Муми
90'+5
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
14
Бюрги
Николас
30
Лаупер
Сандро
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
20
Эбишер
Мишель
35
Мартинс
Кристофер
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
17
Сибачо
Жордан
90
Васич
Васо
17
Гретер
Симон
15
Шульц
Марвин
46
Бурч
Марко
34
Сидлер
Сильван
4
Гентнер
Кристиан
6
Верманн
Йорди
19
Угриниц
Филип
10
Кампо
Самуэле
9
Соргич
Деян
20
Чумич
Никола
Янг Бойз
4-4-2
Люцерн
4-3-1-2

Ход матча

29'
Мартинс Кристофер
 
30'
0:1
Шульц Марвин
39'
Мартинс Кристофер
 
41'
Фасснахт Кристиан
 
46'
Сьерро Венсан
Сибачо Жордан
 
46'
Масейрас Кентен
Хефти Сильван
 
67'
 
Ташар Варол
Чумич Никола
71'
Лефор Жордан
Бюрги Николас
 
71'
Канга Вилфрид
Гарсия Улиссес
 
74'
 
Угриниц Филип
79'
Фон Балльмоос Давид
 
81'
 
Гретер Симон
86'
Мамбимби Феликс
Фасснахт Кристиан
 
86'
Сьерро Венсан
 
90'
Нгамале Муми
(Элиа Мешак)
1:1

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 1
  • 60 Владение мячом, % 40

История личных встреч

Янг Бойз
Люцерн

38 матчей

89.5%
10.5%
34 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.5%
31.6%
7.9%
23 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
21.1%
21%
22 победы 8 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 15 побед

57 матчей

59.6%
19.3%
21.1%
34 победы 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

40.4%
35.1%
24.5%
23 победы 20 ничьих 14 побед

Второй тайм

38.6%
35.1%
26.3%
22 победы 20 ничьих 15 побед

История матчей

С
3:4
С
5:2
С
2:2
С
2:3
С
2:1
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
2:2
С
4:0
С
1:3
К
4:0
С
2:3
С
2:3
С
2:1
С
2:4
С
0:1
С
4:1
С
4:1
С
4:1
С
2:2
С
2:1
С
2:3
С
5:2
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
3:2
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
3:2
С
2:1
С
1:2
С
2:2
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
1:1
С
5:1
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
5:2
С
2:3
С
6:1
С
0:3
С
0:1
С
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фасснахт Кристиан 6 0.67
Сибачо Жордан 5 0.56
Элиа Мешак 4 0.44
Канга Вилфрид 3 0.33
Эбишер Мишель 2 0.22
Нгамале Муми 2 (1) 0.22
Мамбимби Феликс 1 0.11
Гарсия Улиссес 1 0.11
Сулеймани Миралем 0 0
Мартинс Кристофер 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Хефти Сильван 0 0
Ридер Фабиан 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угриниц Филип 3 0.3
Сидлер Сильван 2 0.2
Ндиайе Ибраима 2 0.2
Шюрпф Паскаль 2 0.2
Ташар Варол 1 0.1
Верманн Йорди 1 0.1
Соргич Деян 1 (1) 0.1
Шульц Марвин 1 (1) 0.1
Эмини Лорик 1 (1) 0.1
Гентнер Кристиан 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Кампо Самуэле 0 0
Чумич Никола 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 4 0
Мартинс Кристофер 2 1
Лаупер Сандро 3 0
Масейрас Кентен 1 1
Сьерро Венсан 2 0
Зесигер Седрик 2 0
Эбишер Мишель 2 0
Нгамале Муми 2 0
Ридер Фабиан 2 0
Фон Балльмоос Давид 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угриниц Филип 6 0
Шульц Марвин 3 1
Фаркаш Патрик 3 0
Ташар Варол 3 0
Гентнер Кристиан 2 0
Соргич Деян 2 0
Ндиайе Ибраима 2 0
Эмини Лорик 2 0
Гретер Симон 1 0
Сидлер Сильван 1 0
Верманн Йорди 1 0
Бурч Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
5
83%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

17
8
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
6%
2
25%
1-15
2
12%
2
25%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
4
24%
1
13%
46-60
4
24%
2
25%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
4
33%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
17%
1
8%
76-90

Забито

24
14
7 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
2
8%
2
14%
1-15
2
8%
3
21%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
5
21%
1
7%
46-60
6
25%
2
14%
61-75
6
25%
5
36%
76-90

Пропущено

8
21
4 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
0
0%
4
19%
1-15
3
38%
3
14%
16-30
1
13%
6
29%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
1
13%
4
19%
61-75
1
13%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6
Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Базель - Янг Бойз 1:1 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 FC Littau - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:0 ЧФР Клуж - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0 Янг Бойз - Слован Братислава 3:2 Люцерн - Янг Бойз 3:4 Слован Братислава - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Ивердон 0:5 Янг Бойз - Фейеноорд 2:0
Люцерн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Лугано 2:3 Сьон - Люцерн 1:1 Буохс - Люцерн 1:2
Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 Хам - Люцерн 0:1 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Люцерн - Цюрих 1:3 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Люцерн - Янг Бойз 3:4 Люцерн - Виль 2:0 Грасcхоппер - Люцерн 0:2 Люцерн - Динамо Киев 3:3 Винтертур - Люцерн 1:3 Люцерн - Кринс 2:4 Санкт-Галлен - Люцерн 1:3 Люцерн - Лугано 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 9 5 4 0 23 - 8 19
2. Янг Бойз 9 5 3 1 24 - 8 18
3. Цюрих 0:0 10 5 3 2 22 - 17 18
4. Лугано 0:0 9 4 3 2 13 - 10 15
5. Грасcхоппер 9 3 4 2 15 - 11 13
6. Серветт 9 3 3 3 16 - 20 12
7. Сьон 9 2 3 4 12 - 22 9
8. Люцерн 10 0 6 4 14 - 21 6
9. Санкт-Галлен 9 1 3 5 13 - 23 6
10. Лозанна-Спорт 9 0 4 5 9 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 5 3 2 0 16 - 5 11
2. Цюрих 0:0 5 3 2 0 13 - 6 11
3. Грасcхоппер 5 3 1 1 12 - 7 10
4. Янг Бойз 4 2 2 0 7 - 2 8
5. Лугано 0:0 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Серветт 5 2 1 2 10 - 11 7
7. Сьон 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Санкт-Галлен 4 0 3 1 6 - 8 3
9. Лозанна-Спорт 4 0 2 2 5 - 11 2
10. Люцерн 5 0 2 3 8 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 3 1 1 17 - 6 10
2. Базель 4 2 2 0 7 - 3 8
3. Цюрих 0:0 5 2 1 2 9 - 11 7
4. Лугано 0:0 4 2 1 1 7 - 5 7
5. Серветт 4 1 2 1 6 - 9 5
6. Люцерн 5 0 4 1 6 - 9 4
7. Грасcхоппер 4 0 3 1 3 - 4 3
8. Санкт-Галлен 5 1 0 4 7 - 15 3
9. Сьон 5 0 2 3 6 - 17 2
10. Лозанна-Спорт 5 0 2 3 4 - 10 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 11 2 2
2. Цюрих Сисей Ассан 7 0 4
3. Цюрих Маркезано Антонио 6 2 2
4. Янг Бойз Фасснахт Кристиан 6 0 1
5. Янг Бойз Сибачо Жордан 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Люцерн Угриниц Филип 6 0
2. Грасcхоппер Абраши Амир 4 1
3. Санкт-Галлен Йуан Элье 4 1
4. Лугано Кустодио Оливье 5 0
5. Серветт Сассо Венсан 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Фасснахт Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Мартинс Кристофер получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Шульц Марвин из команды Люцерн забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Янг Бойз 1:1 Люцерн онлайн




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