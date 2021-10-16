Швейцария: Суперлига 2021-2022
Янг Бойз
1:1
Конец матча
Стадион: Стад де Суиз
Люцерн
29' Желтая карточкаМартинс Кристофер
0:1
30' ПенальтиШульц Марвин
39' Вторая желтая карточкаМартинс Кристофер
41' Желтая карточкаФасснахт Кристиан
74' Желтая карточкаУгриниц Филип
79' Желтая карточкаФон Балльмоос Давид
81' Желтая карточкаГретер Симон
86' Желтая карточкаСьерро Венсан
1:1
90' ГолНгамале Муми
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
90
Васич
Васо
17
Гретер
Симон
15
Шульц
Марвин
46
Бурч
Марко
20
Чумич
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Основной состав
-
90 Васич ВасоВратарь
-
17 Гретер СимонЗащитник
-
15 Шульц МарвинЗащитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Чумич НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
-
22 Алунга ИванНападающий
-
-
41 Noah Rupp
-
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
30'
0:1
74'
81'
86'
90'
1:1
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 2
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 1
-
60 Владение мячом, % 40
История личных встреч
Янг Бойз
Люцерн
38 матчей
89.5%
10.5%
34 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60.5%
31.6%
7.9%
23 победы 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
21.1%
21%
22 победы 8 ничьих 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 15 побед
57 матчей
59.6%
19.3%
21.1%
34 победы 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
40.4%
35.1%
24.5%
23 победы 20 ничьих 14 побед
Второй тайм
38.6%
35.1%
26.3%
22 победы 20 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фасснахт Кристиан
|6
|0.67
|Сибачо Жордан
|5
|0.56
|Элиа Мешак
|4
|0.44
|Канга Вилфрид
|3
|0.33
|Эбишер Мишель
|2
|0.22
|Нгамале Муми
|2 (1)
|0.22
|Мамбимби Феликс
|1
|0.11
|Гарсия Улиссес
|1
|0.11
|Сулеймани Миралем
|0
|0
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Сьерро Венсан
|0
|0
|Хефти Сильван
|0
|0
|Ридер Фабиан
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|3
|0.3
|Сидлер Сильван
|2
|0.2
|Ндиайе Ибраима
|2
|0.2
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.2
|Ташар Варол
|1
|0.1
|Верманн Йорди
|1
|0.1
|Соргич Деян
|1 (1)
|0.1
|Шульц Марвин
|1 (1)
|0.1
|Эмини Лорик
|1 (1)
|0.1
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Кампо Самуэле
|0
|0
|Чумич Никола
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|4
|0
|Мартинс Кристофер
|2
|1
|Лаупер Сандро
|3
|0
|Масейрас Кентен
|1
|1
|Сьерро Венсан
|2
|0
|Зесигер Седрик
|2
|0
|Эбишер Мишель
|2
|0
|Нгамале Муми
|2
|0
|Ридер Фабиан
|2
|0
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угриниц Филип
|6
|0
|Шульц Марвин
|3
|1
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Ташар Варол
|3
|0
|Гентнер Кристиан
|2
|0
|Соргич Деян
|2
|0
|Ндиайе Ибраима
|2
|0
|Эмини Лорик
|2
|0
|Гретер Симон
|1
|0
|Сидлер Сильван
|1
|0
|Верманн Йорди
|1
|0
|Бурч Марко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
5
83%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
17
8
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
6%
2
25%
1-15
2
12%
2
25%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
4
24%
1
13%
46-60
4
24%
2
25%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
4
33%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
17%
1
8%
76-90
Забито
24
14
7 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
2
8%
2
14%
1-15
2
8%
3
21%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
5
21%
1
7%
46-60
6
25%
2
14%
61-75
6
25%
5
36%
76-90
Пропущено
8
21
4 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
0
0%
4
19%
1-15
3
38%
3
14%
16-30
1
13%
6
29%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
1
13%
4
19%
61-75
1
13%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6
Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Базель - Янг Бойз 1:1 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 FC Littau - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:0 ЧФР Клуж - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0 Янг Бойз - Слован Братислава 3:2 Люцерн - Янг Бойз 3:4 Слован Братислава - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Ивердон 0:5 Янг Бойз - Фейеноорд 2:0
Люцерн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Лугано 2:3 Сьон - Люцерн 1:1 Буохс - Люцерн 1:2
Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 Хам - Люцерн 0:1 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Люцерн - Цюрих 1:3 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Люцерн - Янг Бойз 3:4 Люцерн - Виль 2:0 Грасcхоппер - Люцерн 0:2 Люцерн - Динамо Киев 3:3 Винтертур - Люцерн 1:3 Люцерн - Кринс 2:4 Санкт-Галлен - Люцерн 1:3 Люцерн - Лугано 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|9
|5
|4
|0
|23 - 8
|19
|2.
|Янг Бойз
|9
|5
|3
|1
|24 - 8
|18
|3.
|Цюрих
|0:0
|10
|5
|3
|2
|22 - 17
|18
|4.
|Лугано
|0:0
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|5.
|Грасcхоппер
|9
|3
|4
|2
|15 - 11
|13
|6.
|Серветт
|9
|3
|3
|3
|16 - 20
|12
|7.
|Сьон
|9
|2
|3
|4
|12 - 22
|9
|8.
|Люцерн
|10
|0
|6
|4
|14 - 21
|6
|9.
|Санкт-Галлен
|9
|1
|3
|5
|13 - 23
|6
|10.
|Лозанна-Спорт
|9
|0
|4
|5
|9 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|5
|3
|2
|0
|16 - 5
|11
|2.
|Цюрих
|0:0
|5
|3
|2
|0
|13 - 6
|11
|3.
|Грасcхоппер
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|4.
|Янг Бойз
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|Лугано
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Серветт
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|7.
|Сьон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Санкт-Галлен
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|9.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|10.
|Люцерн
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|3
|1
|1
|17 - 6
|10
|2.
|Базель
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|3.
|Цюрих
|0:0
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|4.
|Лугано
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|6.
|Люцерн
|5
|0
|4
|1
|6 - 9
|4
|7.
|Грасcхоппер
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|0
|4
|7 - 15
|3
|9.
|Сьон
|5
|0
|2
|3
|6 - 17
|2
|10.
|Лозанна-Спорт
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|11
|2
|2
|2.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|7
|0
|4
|3.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6
|2
|2
|4.
|Янг Бойз
|Фасснахт Кристиан
|6
|0
|1
|5.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|6
|0
|2.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4
|1
|3.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|4
|1
|4.
|Лугано
|Кустодио Оливье
|5
|0
|5.
|Серветт
|Сассо Венсан
|3
|1