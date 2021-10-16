Швейцария: Суперлига 2021-2022
Цюрих
0:0
Второй тайм: 59'
Стадион: Летцигрунд
Лугано
52' Желтая карточкаСисей Ассан
25
Бреше
Янник
20
Думбия
Усман
24
Ловрич
Санди
16
Лаванши
Нума
19
Целар
Жан
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Чорич АнтеПолузащитник
-
39 Гогия АкакийНападающий
-
-
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
-
16 Лаванши НумаНападающий
-
19 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Hadj Mahmoud
-
-
-
99 Nikolas Muci
-
26 Amir Saipi
-
23 Leonid Srdic
-
Главный тренер: Mattia Croci-Torti
Ход матча
52'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
История личных встреч
Цюрих
Лугано
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 6 побед
26 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.8%
50%
19.2%
8 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
19.2%
57.7%
23.1%
5 побед 15 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сисей Ассан
|7
|0.7
|Маркезано Антонио
|6 (2)
|0.6
|Герреро Адрия
|2
|0.2
|Гогия Акакий
|2
|0.2
|Чорич Анте
|1
|0.1
|Крамер Блаж
|1
|0.1
|Ньонто Вильфред
|1
|0.1
|Боранияшевич Никола
|1
|0.1
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.1
|Думбия Усман
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боттани Маттиа
|3
|0.33
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.33
|Циглер Рето
|2 (1)
|0.22
|Целар Жан
|1
|0.11
|Лаванши Нума
|1
|0.11
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.11
|Mohamed Amoura
|1
|0.11
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|Ловрич Санди
|0
|0
|Yuri VI
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герреро Адрия
|4
|0
|Крюезиу Мирлинд
|4
|0
|Алити Фидан
|3
|0
|Сисей Ассан
|3
|0
|Ляйтнер Мориц
|2
|0
|Ньонто Вильфред
|2
|0
|Джемаили Блерим
|1
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Чорич Анте
|1
|0
|Думбия Усман
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Омерагич Бечир
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|5
|0
|Дапрела Фабио
|3
|0
|Боттани Маттиа
|3
|0
|Kreshnik Hajrizi
|3
|0
|Циглер Рето
|2
|0
|Лаванши Нума
|2
|0
|Марич Мият
|1
|0
|Саббатини Хонатан
|1
|0
|Ловрич Санди
|1
|0
|Осигве Себастьян
|1
|0
|Yuri VI
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
|Монцьяло Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
4
29%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
3
43%
31-45
2
14%
2
29%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
1
14%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
33%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Забито
23
12
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
4
17%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
4
17%
4
33%
31-45
3
13%
3
25%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
5
22%
3
25%
76-90
Пропущено
16
11
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
5
31%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
4
25%
2
18%
61-75
3
19%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Цюрих - Сьон 6:2 Базель - Цюрих 3:1 Цюрих - Серветт 2:2 Кринс - Цюрих 0:1
Янг Бойз - Цюрих 4:0 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Золотурн - Цюрих 0:10 Люцерн - Цюрих 1:3 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лугано - Цюрих 0:2 Цюрих - Нёвшатель Ксамакс 1:4 Цюрих - Кринс 6:1 Цюрих - Вадуц 0:0 Фейеноорд - Цюрих 1:0 Цюрих - Арау 0:1 Цюрих - Виль 2:2 Цюрих - Вадуц 4:1 Базель - Цюрих 4:0 Цюрих - Санкт-Галлен 2:2
Лугано
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Люцерн - Лугано 2:3 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс - Лугано 0:1
Лугано - Базель 1:1 Сьон - Лугано 3:2 ФК Ла-Шо-де-Фон - Лугано 1:7 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Серветт - Лугано 0:2 Беллинцона - Лугано 1:0 Лугано - Цюрих 0:2 Лугано - Интер Милан 2:2 Лугано - Винтертур 0:0 Лугано - Рапперсвиль-Йона 1:1 Сементина - Лугано 1:9 Люцерн - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 3:1 Базель - Лугано 2:0 Лугано - Вадуц 0:2 Цюрих - Лугано 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|9
|5
|4
|0
|23 - 8
|19
|2.
|Янг Бойз
|9
|5
|3
|1
|24 - 8
|18
|3.
|Цюрих
|0:0
|10
|5
|3
|2
|22 - 17
|18
|4.
|Лугано
|0:0
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|5.
|Грасcхоппер
|9
|3
|4
|2
|15 - 11
|13
|6.
|Серветт
|9
|3
|3
|3
|16 - 20
|12
|7.
|Сьон
|9
|2
|3
|4
|12 - 22
|9
|8.
|Люцерн
|10
|0
|6
|4
|14 - 21
|6
|9.
|Санкт-Галлен
|9
|1
|3
|5
|13 - 23
|6
|10.
|Лозанна-Спорт
|9
|0
|4
|5
|9 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|5
|3
|2
|0
|16 - 5
|11
|2.
|Цюрих
|0:0
|5
|3
|2
|0
|13 - 6
|11
|3.
|Грасcхоппер
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|4.
|Янг Бойз
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|Лугано
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Серветт
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|7.
|Сьон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Санкт-Галлен
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|9.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|10.
|Люцерн
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|3
|1
|1
|17 - 6
|10
|2.
|Базель
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|3.
|Цюрих
|0:0
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|4.
|Лугано
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|6.
|Люцерн
|5
|0
|4
|1
|6 - 9
|4
|7.
|Грасcхоппер
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|0
|4
|7 - 15
|3
|9.
|Сьон
|5
|0
|2
|3
|6 - 17
|2
|10.
|Лозанна-Спорт
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|11
|2
|2
|2.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|7
|0
|4
|3.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6
|2
|2
|4.
|Янг Бойз
|Фасснахт Кристиан
|6
|0
|1
|5.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|6
|0
|2.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4
|1
|3.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|4
|1
|4.
|Лугано
|Кустодио Оливье
|5
|0
|5.
|Серветт
|Сассо Венсан
|3
|1