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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Цюрих
1:0
Конец матча

Стадион:
Лугано
0'
52' Желтая карточка
Сисей Ассан
69' Желтая карточка
Kreshnik Hajrizi
1:0
77' Гол
Сисей Ассан
90' Желтая карточка
Ньонто Вильфред
90'+5
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
20
Думбия
Усман
19
Боранияшевич
Никола
21
Джемаили
Блерим
7
Красничи
Бледиан
3
Герреро
Адрия
10
Маркезано
Антонио
9
Сисей
Ассан
58
Осигве
Себастьян
4
Kreshnik
Hajrizi
30
Дапрела
Фабио
3
Циглер
Рето
7
Фаччинетти
Микаэль
20
Кустодио
Оливье
14
Саббатини
Хонатан
24
Ловрич
Санди
16
Лаванши
Нума
19
Целар
Жан
17
Абубакар-Анкра
Асума
Цюрих
3-1-4-2
Лугано
4-1-2-3

Ход матча

52'
Сисей Ассан
 
64'
 
Mohamed Amoura
Целар Жан
64'
Чорич Анте
Джемаили Блерим
 
64'
Ньонто Вильфред
Красничи Бледиан
 
69'
 
Kreshnik Hajrizi
76'
 
Лунгой Кристофер
Абубакар-Анкра Асума
77'
Сисей Ассан
(Маркезано Антонио)
1:0
81'
 
Luis Phelipe
Кустодио Оливье
81'
 
Hadj Mahmoud
Kreshnik Hajrizi
81'
 
Yuri VI
Фаччинетти Микаэль
83'
Хорншу Марк
Маркезано Антонио
 
90'
Lindrit Kamberi
Омерагич Бечир
 
90'
Ньонто Вильфред
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

История личных встреч

Цюрих
Лугано

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 6 побед

26 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.8%
50%
19.2%
8 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

19.2%
57.7%
23.1%
5 побед 15 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:2
С
3:0
С
0:1
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
0:4
С
3:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
0:0
К
0:1
С
0:4
С
0:0
С
5:3
С
0:0
ТМС
0:1
ТМС
2:2
ТМС
1:0
ТМС
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 8 0.8
Маркезано Антонио 6 (2) 0.6
Герреро Адрия 2 0.2
Гогия Акакий 2 0.2
Чорич Анте 1 0.1
Крамер Блаж 1 0.1
Ньонто Вильфред 1 0.1
Боранияшевич Никола 1 0.1
Крюезиу Мирлинд 1 0.1
Думбия Усман 0 0
Алити Фидан 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боттани Маттиа 3 0.33
Абубакар-Анкра Асума 3 0.33
Циглер Рето 2 (1) 0.22
Целар Жан 1 0.11
Лаванши Нума 1 0.11
Kreshnik Hajrizi 1 0.11
Mohamed Amoura 1 0.11
Фаччинетти Микаэль 0 0
Саббатини Хонатан 0 0
Ловрич Санди 0 0
Yuri VI 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Ассан 4 0
Герреро Адрия 4 0
Крюезиу Мирлинд 4 0
Алити Фидан 3 0
Ньонто Вильфред 3 0
Ляйтнер Мориц 2 0
Джемаили Блерим 1 0
Гогия Акакий 1 0
Чорич Анте 1 0
Думбия Усман 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 5 0
Kreshnik Hajrizi 4 0
Дапрела Фабио 3 0
Боттани Маттиа 3 0
Циглер Рето 2 0
Лаванши Нума 2 0
Марич Мият 1 0
Саббатини Хонатан 1 0
Ловрич Санди 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Yuri VI 1 0
Luis Phelipe 1 0
Монцьяло Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
7
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
4
27%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
3
43%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
1
14%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
33%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Забито

24
12
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
4
17%
1
8%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
4
17%
4
33%
31-45
3
13%
3
25%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
6
25%
3
25%
76-90

Пропущено

16
12
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
5
31%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
25%
2
17%
61-75
3
19%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Цюрих - Сьон 6:2 Базель - Цюрих 3:1 Цюрих - Серветт 2:2 Кринс - Цюрих 0:1
Янг Бойз - Цюрих 4:0 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Золотурн - Цюрих 0:10 Люцерн - Цюрих 1:3 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лугано - Цюрих 0:2 Цюрих - Нёвшатель Ксамакс 1:4 Цюрих - Кринс 6:1 Цюрих - Вадуц 0:0 Фейеноорд - Цюрих 1:0 Цюрих - Арау 0:1 Цюрих - Виль 2:2 Цюрих - Вадуц 4:1 Базель - Цюрих 4:0 Цюрих - Санкт-Галлен 2:2
Лугано
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Люцерн - Лугано 2:3 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс - Лугано 0:1
Лугано - Базель 1:1 Сьон - Лугано 3:2 ФК Ла-Шо-де-Фон - Лугано 1:7 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Серветт - Лугано 0:2 Беллинцона - Лугано 1:0 Лугано - Цюрих 0:2 Лугано - Интер Милан 2:2 Лугано - Винтертур 0:0 Лугано - Рапперсвиль-Йона 1:1 Сементина - Лугано 1:9 Люцерн - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 3:1 Базель - Лугано 2:0 Лугано - Вадуц 0:2 Цюрих - Лугано 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 10 6 2 2 23 - 17 20
2. Базель 9 5 4 0 23 - 8 19
3. Янг Бойз 9 5 3 1 24 - 8 18
4. Лугано 9 4 2 3 13 - 11 14
5. Грасcхоппер 9 3 4 2 15 - 11 13
6. Серветт 9 3 3 3 16 - 20 12
7. Сьон 9 2 3 4 12 - 22 9
8. Люцерн 10 0 6 4 14 - 21 6
9. Санкт-Галлен 9 1 3 5 13 - 23 6
10. Лозанна-Спорт 9 0 4 5 9 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 5 4 1 0 14 - 6 13
2. Базель 5 3 2 0 16 - 5 11
3. Грасcхоппер 5 3 1 1 12 - 7 10
4. Янг Бойз 4 2 2 0 7 - 2 8
5. Лугано 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Серветт 5 2 1 2 10 - 11 7
7. Сьон 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Санкт-Галлен 4 0 3 1 6 - 8 3
9. Лозанна-Спорт 4 0 2 2 5 - 11 2
10. Люцерн 5 0 2 3 8 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 3 1 1 17 - 6 10
2. Базель 4 2 2 0 7 - 3 8
3. Цюрих 5 2 1 2 9 - 11 7
4. Лугано 4 2 0 2 7 - 6 6
5. Серветт 4 1 2 1 6 - 9 5
6. Люцерн 5 0 4 1 6 - 9 4
7. Грасcхоппер 4 0 3 1 3 - 4 3
8. Санкт-Галлен 5 1 0 4 7 - 15 3
9. Сьон 5 0 2 3 6 - 17 2
10. Лозанна-Спорт 5 0 2 3 4 - 10 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 11 2 2
2. Цюрих Сисей Ассан 8 0 4
3. Цюрих Маркезано Антонио 6 2 3
4. Янг Бойз Фасснахт Кристиан 6 0 1
5. Янг Бойз Сибачо Жордан 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Люцерн Угриниц Филип 6 0
2. Грасcхоппер Абраши Амир 4 1
3. Санкт-Галлен Йуан Элье 4 1
4. Лугано Кустодио Оливье 5 0
5. Серветт Сассо Венсан 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Цюрих 1:0 Лугано онлайн




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