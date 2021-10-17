Илан Кеббал нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Матусива Азор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Выглядело как неплохой момент. Онора Франк из команды Брест закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

46' Гравильон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Реймс

45' Мунье Стив оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Жереми Ле Дуарон нанес удар головой, но Предраг Райкович перевел мяч на угловой!

43' Фоссурье Жюльен наказан за толчок Илан Кеббал

43' Отличный пас сделал Онора Франк из команды Брест . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

41' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Брест

39' Туре Эль Билал оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Илан Кеббал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

39' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Илан Кеббал из команды Реймс подал угловой слева.

36' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Илан Кеббал из команды Реймс делает пас партнеру.

35' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Матч возобновится спорным мячом

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Матч возобновлен

32' Февр Ромен получил желтую карточку от судьи

32' Матусива Азор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Жереми Ле Дуарон из команды Брест отправил кросс в штрафную...

27' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Жереми Ле Дуарон из команды Брест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

27' Гравильон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Жереми Ле Дуарон из команды Брест отправил кросс в штрафную...

25' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Хорошую попытку сделал Туре Эль Билал . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Илан Кеббал из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

20' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Удар от ворот произведет Брест

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Шардонне Брендан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Шардонне Брендан наказан за толчок Натанаэль Мбуку

16' Жереми Ле Дуарон из команды Брест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

16' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Жереми Ле Дуарон из команды Брест сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

12' Илан Кеббал сделал результативную передачу.

12' Флипс Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Мбок Хианга получил желтую карточку от судьи

8' Брассье Лилиан наказан за толчок Натанаэль Мбуку

7' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Реймс выполняет удар от ворот.

5' Брест выполняет удар от ворот.

4' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Реймс начинает с центра поля