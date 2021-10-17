Франция: Лига 1 2021-2022
Брест
0:1
Второй тайм: 70'
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Реймс
11' Желтая карточкаМбок Хианга
0:1
12' ГолФас Ваут
26' Желтая карточкаТуре Эль Билал
32' Желтая карточкаФевр Ромен
61' Желтая карточкаГравильон Эндрю
66' Желтая карточкаКоффи Н'Дри Филиппе
40
Бизот
Марко
27
Маньетти
Уго
28
Мбок
Хианга
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
2
Фас
Ваут
26
Лопи
Дион
20
Кеббаль
Илан
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Бен ДениЗащитник
-
20 Уронен ЙереЗащитник
-
33 Соу НоэЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саид РафикиНападающий
-
29 Баджи ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Кеббаль ИланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Дукуре ФодеЗащитник
-
28 Локо БанзузиПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
11'
12'
0:1
26'
32'
46'
61'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
История личных встреч
Брест
Реймс
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
15 матчей
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Февр Ромен
|2 (2)
|0.2
|Онора Франк
|2
|0.2
|Кардона Ирвин
|2
|0.2
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0.2
|Мунье Стив
|1
|0.1
|Шардонне Брендан
|1
|0.1
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитик Юго
|3
|0.3
|Кассама Морету
|2
|0.2
|Кеббаль Илан
|1
|0.1
|Флипс Алексис
|1 (1)
|0.1
|Фокет Томас
|1
|0.1
|Фас Ваут
|1
|0.1
|Манетси Маршал
|1
|0.1
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0.1
|Конан Гислен
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Брассье Лилиан
|3
|0
|Шардонне Брендан
|2
|0
|Онора Франк
|2
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|4
|0
|Гарсия Оскар
|2
|1
|Экитик Юго
|1
|1
|Фокет Томас
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Манетси Маршал
|2
|0
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Туре Эль Билал
|1
|0
|Локо Банзузи
|1
|0
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
2
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
12
10
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
3
25%
3
30%
61-75
3
25%
2
20%
76-90
Пропущено
16
11
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
4
25%
1
9%
16-30
2
13%
5
45%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
5
31%
2
18%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1
Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4 Брест - Ренн 1:1 Лион - Брест 1:1 Брест - Мальорка 1:2 Плабеннек - Брест 2:4 Брест - Нант 1:3 Брест - Лорьян 2:3 Генгам - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 0:2 Монпелье - Брест 0:0 Ницца - Брест 3:2 Брест - Нант 1:4 Сент-Этьен - Брест 1:2
Реймс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0
Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Шамбли 2:0 Реймс - Валансьен 1:0 Реймс - Бордо 1:2 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Монако 0:1 Ним - Реймс 2:2 Реймс - Марсель 1:3 Реймс - Метц 0:0 Ницца - Реймс 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Ланс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|Ницца
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|5.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 13
|16
|6.
|Ренн
|3:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 9
|15
|7.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 9
|14
|8.
|Монако
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|9.
|Лилль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|10.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|11.
|Страсбург
|2:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|12.
|Реймс
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|13.
|Нант
|0:1 Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 11
|13
|14.
|Клермон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 20
|13
|15.
|Бордо
|1:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 20
|10
|16.
|Монпелье
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|16 - 16
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|18.
|Метц
|0:3 Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 22
|6
|19.
|Брест
|0:1 Заявка
|10
|0
|4
|6
|10 - 19
|4
|20.
|Сент-Этьен
|1:2 Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 4
|15
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|3.
|Лорьян
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|4.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|5.
|Ренн
|3:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|6.
|Страсбург
|2:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Лилль
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Нант
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|9.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|10.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|13.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|14.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|7
|15.
|Реймс
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|16.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|17.
|Бордо
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|Сент-Этьен
|1:2 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|19.
|Метц
|0:3 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|20.
|Брест
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 2
|9
|4.
|Реймс
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|5.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Ренн
|3:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|Клермон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 14
|5
|10.
|Бордо
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 13
|5
|11.
|Лилль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|12.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|13.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Страсбург
|2:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|15.
|Нант
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Метц
|0:3 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|17.
|Лорьян
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|18.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Брест
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Сент-Этьен
|1:2 Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|7
|0
|1
|2.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6
|1
|4
|3.
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6
|1
|0
|4.
|Клермон
|Байо Мохамед
|5
|0
|2
|5.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|4
|1
|3.
|Лилль
|Шека
|5
|0
|4.
|Марсель
|Балерди Леонардо
|3
|1
|5.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
Прогнозы на матч Брест 0:1 Реймс
Исход игры
Брест
36% (49)
Ничья
47.8% (65)
Реймс
16.2% (22)
Тотал 2.5
Больше
27.94% (38)
Меньше
72.06% (98)
Обе команды забьют
Да
69.12% (94)
Нет
30.88% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.2% (56)
1:0 Брест
18.4% (25)
2:1 Брест
14.7% (20)
1:2 Реймс
10.3% (14)
0:0 Ничья
6.6% (9)
0:1 Реймс
3.7% (5)
2:0 Брест
1.5% (2)
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