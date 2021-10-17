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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Брест
1:1
Конец матча

Стадион:
Реймс
0'
11' Желтая карточка
Мбок Хианга
0:1
12' Гол
Фас Ваут
26' Желтая карточка
Туре Эль Билал
32' Желтая карточка
Февр Ромен
61' Желтая карточка
Гравильон Эндрю
66' Желтая карточка
Коффи Н'Дри Филиппе
1:1
74' Гол
Онора Франк
90' Желтая карточка
Ван Берген Митчелл
90' Желтая карточка
Ларсонне Готье
90'+7
40
Бизот
Марко
22
Фоссурье
Жюльен
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Дюверн
Жан-Кевин
27
Маньетти
Уго
28
Мбок
Хианга
9
Онора
Франк
21
Февр
Ромен
26
Ле
Дуарон
Жереми
15
Мунье
Стив
1
Райкович
Предраг
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
12
Флипс
Алексис
21
Матусива
Азор
26
Лопи
Дион
3
Конан
Гислен
11
Мбюкю
Натанаэль
20
Кеббаль
Илан
7
Туре
Эль
Билал
Брест
4-2-3-1
Реймс
3-4-3

Ход матча

11'
Мбок Хианга
 
12'
0:1
Фас Ваут
(Кеббаль Илан)
26'
 
Туре Эль Билал
32'
Февр Ромен
 
35'
Белькебла Арис
Мбок Хианга
 
46'
 
Дукуре Фоде
Лопи Дион
46'
 
Коффи Н'Дри Филиппе
Туре Эль Билал
60'
Кардона Ирвин
Ле Дуарон Жереми
 
61'
 
Гравильон Эндрю
66'
 
Ван Берген Митчелл
Мбюкю Натанаэль
66'
 
Коффи Н'Дри Филиппе
71'
 
Сиссоко Самбу
Флипс Алексис
74'
Онора Франк
1:1
75'
 
Бериша Валон
Кеббаль Илан
87'
Баджи Юссуф
Мунье Стив
 
87'
Саид Рафики
Февр Ромен
 
87'
Уронен Йере
Дюверн Жан-Кевин
 
90'
 
Ван Берген Митчелл
90'
Ларсонне Готье
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

История личных встреч

Брест
Реймс

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

15 матчей

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
1:1
Л2
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л2
3:2
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онора Франк 3 0.3
Февр Ромен 2 (2) 0.2
Кардона Ирвин 2 0.2
Ле Дуарон Жереми 2 0.2
Мунье Стив 1 0.1
Шардонне Брендан 1 0.1
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 3 0.3
Кассама Морету 2 0.2
Кеббаль Илан 1 0.1
Флипс Алексис 1 (1) 0.1
Фокет Томас 1 0.1
Фас Ваут 1 0.1
Манетси Маршал 1 0.1
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.1
Конан Гислен 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Мбок Хианга 3 0
Брассье Лилиан 3 0
Шардонне Брендан 2 0
Онора Франк 2 0
Ларсонне Готье 1 0
Маньетти Уго 1 0
Февр Ромен 1 0
Агум Люсьен 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 4 0
Гарсия Оскар 2 1
Экитик Юго 1 1
Фокет Томас 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Манетси Маршал 2 0
Абдельамид Юнис 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Матусива Азор 1 0
Туре Эль Билал 1 0
Локо Банзузи 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
2
40%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
2
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
0
0%
3
27%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
4
31%
3
27%
61-75
3
23%
2
18%
76-90

Пропущено

17
12
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
1
6%
2
17%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
2
12%
5
42%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
5
29%
29%
3
25%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1
Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4 Брест - Ренн 1:1 Лион - Брест 1:1 Брест - Мальорка 1:2 Плабеннек - Брест 2:4 Брест - Нант 1:3 Брест - Лорьян 2:3 Генгам - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 0:2 Монпелье - Брест 0:0 Ницца - Брест 3:2 Брест - Нант 1:4 Сент-Этьен - Брест 1:2
Реймс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0
Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Шамбли 2:0 Реймс - Валансьен 1:0 Реймс - Бордо 1:2 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Монако 0:1 Ним - Реймс 2:2 Реймс - Марсель 1:3 Реймс - Метц 0:0 Ницца - Реймс 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Ланс 0:1 Заявка 10 5 3 2 16 - 11 18
3. Ницца Заявка 9 5 2 2 18 - 5 16
4. Анже Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
5. Лион Заявка 10 4 4 2 16 - 13 16
6. Ренн Заявка 10 4 3 3 15 - 9 15
7. Марсель Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
8. Лорьян Заявка 9 3 5 1 10 - 9 14
9. Нант Заявка 10 4 2 4 14 - 11 14
10. Страсбург Заявка 10 4 2 4 18 - 15 14
11. Монако Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
12. Лилль Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
13. Монпелье 1:0 Заявка 10 3 4 3 17 - 16 13
14. Клермон Заявка 10 3 4 3 13 - 20 13
15. Реймс Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
16. Труа Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
17. Бордо Заявка 10 1 5 4 12 - 21 8
18. Метц Заявка 10 1 3 6 11 - 22 6
19. Брест Заявка 10 0 5 5 11 - 19 5
20. Сент-Этьен Заявка 10 0 4 6 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 14 - 4 15
2. Лион Заявка 6 3 3 0 13 - 7 12
3. Монпелье 1:0 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
4. Лорьян Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
5. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Ренн Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
7. Страсбург Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
8. Лилль Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
9. Нант Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
10. Ланс 0:1 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
12. Марсель Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
13. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14. Ницца Заявка 4 2 2 0 9 - 3 7
15. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
16. Труа Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
17. Бордо Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
18. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
19. Сент-Этьен Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
20. Метц Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс 0:1 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
3. Ницца Заявка 5 3 0 2 9 - 2 9
4. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Анже Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
7. Реймс Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
8. Ренн Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
9. Нант Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
10. Клермон Заявка 5 1 2 2 6 - 14 5
11. Бордо Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
12. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
13. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
14. Лион Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
15. Труа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
16. Страсбург Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
17. Метц Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
18. Монпелье 1:0 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Брест Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Сент-Этьен Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Монпелье Лаборд Гаэтан 7 0 1
2. ПСЖ Мбаппе Килиан 6 1 4
3. Лилль Дэвид Джонатан 6 1 0
4. Клермон Байо Мохамед 5 0 2
5. Ницца Гуйри Амин 5 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 4 1
3. Лилль Шека 5 0
4. Марсель Балерди Леонардо 3 1
5. Лорьян Абергель Лоран 4 0
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Брест: 51%, Реймс: 49%.
  • Фол, нарушение
    49'
    Онора Франк наказан за толчок Гравильон Эндрю
  • 48'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Белькебла Арис из команды Брест делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 48'
    Шардонне Брендан из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Матусива Азор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Выглядело как неплохой момент. Онора Франк из команды Брест закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 47'
    Брест контролирует мяч.
  • 47'
    Дюверн Жан-Кевин из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Гравильон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Фоссурье Жюльен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 45'
    Контроль мяча: Брест: 50%, Реймс: 50%.
  • 45'
    Мунье Стив оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Угловой
    45'
    Февр Ромен из команды Брест подал угловой слева.
  • 45'
    Жереми Ле Дуарон нанес удар головой, но Предраг Райкович перевел мяч на угловой!
  • 44'
    Фоссурье Жюльен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    43'
    Фоссурье Жюльен наказан за толчок Илан Кеббал
  • 43'
    Отличный пас сделал Онора Франк из команды Брест. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 42'
    Флипс Алексис из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Лопи Дион из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Фоссурье Жюльен
  • 40'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Брест: 51%, Реймс: 49%.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 39'
    Туре Эль Билал оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 39'
    Илан Кеббал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    39'
    Илан Кеббал из команды Реймс подал угловой слева.
  • 38'
    Конан Гислен из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 37'
    Брест контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Туре Эль Билал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Дюверн Жан-Кевин
  • 36'
    Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    36'
    Флипс Алексис из команды Реймс подал угловой справа.
  • 36'
    Лопи Дион нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 36'
    Илан Кеббал из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 35'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Тактическая замена. Мбок Хианга уходит с поля и его заменяет Белькебла Арис
  • 35'
    Контроль мяча: Брест: 53%, Реймс: 47%.
  • 34'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 34'
    Матч возобновлен
  • 34'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 33'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    32'
    Февр Ромен получил желтую карточку от судьи
  • Травма, повреждение
    32'
    Матусива Азор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 32'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    32'
    Безумный фол. Февр Ромен грубо играет против соперника. Пострадал Матусива Азор
  • 31'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Фоссурье Жюльен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Матч возобновлен
  • 30'
    Контроль мяча: Брест: 50%, Реймс: 50%.
  • 30'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 30'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Фоссурье Жюльен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Жереми Ле Дуарон из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Жереми Ле Дуарон из команды Брест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 27'
    Гравильон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Фоссурье Жюльен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Жереми Ле Дуарон из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    26'
    Туре Эль Билал получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Туре Эль Билал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Фоссурье Жюльен
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Фоссурье Жюльен из команды Брест поставил подножку. Пострадал Илан Кеббал
  • 25'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Брест: 47%, Реймс: 53%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Флипс Алексис из команды Реймс толкнул локтем оппонента. Это Дюверн Жан-Кевин заработал фол
  • 24'
    Хорошую попытку сделал Туре Эль Билал. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 24'
    Матусива Азор из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 23'
    Брест контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Брассье Лилиан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Натанаэль Мбуку
  • 21'
    Реймс контролирует мяч.
  • 21'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    21'
    Флипс Алексис из команды Реймс подал угловой слева.
  • 20'
    Илан Кеббал из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 20'
    Контроль мяча: Брест: 50%, Реймс: 50%.
  • 20'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Фоссурье Жюльен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 19'
    Матч возобновлен
  • 19'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 18'
    Конан Гислен из команды Реймс пробил из-за штрафной площади, мяч был заблокирован
  • 18'
    Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    18'
    Флипс Алексис из команды Реймс подал угловой справа.
  • 18'
    Шардонне Брендан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 18'
    Флипс Алексис из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Туре Эль Билал из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 17'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    17'
    Шардонне Брендан наказан за толчок Натанаэль Мбуку
  • 16'
    Жереми Ле Дуарон из команды Брест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 16'
    Фоссурье Жюльен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Февр Ромен из команды Брест поставил подножку. Пострадал Абдельамид Юнис
  • 15'
    Контроль мяча: Брест: 51%, Реймс: 49%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Жереми Ле Дуарон из команды Брест сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • 13'
    Фоссурье Жюльен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Илан Кеббал сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    12'
    ГОООООЛ - Фас Ваут Реймс забивает ударом головой
  • 12'
    Флипс Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    11'
    Мбок Хианга получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    11'
    Мбок Хианга из команды Брест заходит слишком далеко, он валит Натанаэль Мбуку.
  • 10'
    Реймс контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Брест: 55%, Реймс: 45%.
  • 9'
    Реймс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    8'
    Онора Франк наказан за толчок Конан Гислен
  • Фол, нарушение
    8'
    Брассье Лилиан наказан за толчок Натанаэль Мбуку
  • 7'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    7'
    Илан Кеббал из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Дюверн Жан-Кевин.
  • 6'
    Реймс контролирует мяч.
  • 5'
    Брест выполняет удар от ворот.
  • 5'
    Контроль мяча: Брест: 55%, Реймс: 45%.
  • 4'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Фоссурье Жюльен из команды Брест делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 3'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Маньетти Уго из команды Брест поставил подножку. Пострадал Лопи Дион
  • 2'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Брест 36% (49)
X 47.8% (65)
Реймс 16.2% (22)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Брест 1:1 Реймс онлайн


Прогнозы на матч Брест 1:1 Реймс

Исход игры
Брест
36% (49)
Ничья
47.8% (65)
Реймс
16.2% (22)
Тотал 2.5
Больше
27.94% (38)
Меньше
72.06% (98)
Обе команды забьют
Да
69.12% (94)
Нет
30.88% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.2% (56)
1:0 Брест
18.4% (25)
2:1 Брест
14.7% (20)
1:2 Реймс
10.3% (14)
0:0 Ничья
6.6% (9)
0:1 Реймс
3.7% (5)
2:0 Брест
1.5% (2)
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