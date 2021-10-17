Франция: Лига 1 2021-2022
Брест
1:1
Конец матча
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Реймс
11' Желтая карточкаМбок Хианга
0:1
12' ГолФас Ваут
26' Желтая карточкаТуре Эль Билал
32' Желтая карточкаФевр Ромен
61' Желтая карточкаГравильон Эндрю
66' Желтая карточкаКоффи Н'Дри Филиппе
1:1
74' ГолОнора Франк
90' Желтая карточкаВан Берген Митчелл
90' Желтая карточкаЛарсонне Готье
40
Бизот
Марко
27
Маньетти
Уго
28
Мбок
Хианга
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
2
Фас
Ваут
26
Лопи
Дион
20
Кеббаль
Илан
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Бен ДениЗащитник
-
20 Уронен ЙереЗащитник
-
33 Соу НоэЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саид РафикиНападающий
-
29 Баджи ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Кеббаль ИланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Дукуре ФодеЗащитник
-
28 Локо БанзузиПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
11'
12'
0:1
26'
32'
46'
61'
74'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
История личных встреч
Брест
Реймс
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
15 матчей
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онора Франк
|3
|0.3
|Февр Ромен
|2 (2)
|0.2
|Кардона Ирвин
|2
|0.2
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0.2
|Мунье Стив
|1
|0.1
|Шардонне Брендан
|1
|0.1
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитик Юго
|3
|0.3
|Кассама Морету
|2
|0.2
|Кеббаль Илан
|1
|0.1
|Флипс Алексис
|1 (1)
|0.1
|Фокет Томас
|1
|0.1
|Фас Ваут
|1
|0.1
|Манетси Маршал
|1
|0.1
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0.1
|Конан Гислен
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Брассье Лилиан
|3
|0
|Шардонне Брендан
|2
|0
|Онора Франк
|2
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|4
|0
|Гарсия Оскар
|2
|1
|Экитик Юго
|1
|1
|Фокет Томас
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Манетси Маршал
|2
|0
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Туре Эль Билал
|1
|0
|Локо Банзузи
|1
|0
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
2
40%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
2
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
0
0%
3
27%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
4
31%
3
27%
61-75
3
23%
2
18%
76-90
Пропущено
17
12
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
1
6%
2
17%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
2
12%
5
42%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
5
29%
29%
3
25%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1
Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4 Брест - Ренн 1:1 Лион - Брест 1:1 Брест - Мальорка 1:2 Плабеннек - Брест 2:4 Брест - Нант 1:3 Брест - Лорьян 2:3 Генгам - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 0:2 Монпелье - Брест 0:0 Ницца - Брест 3:2 Брест - Нант 1:4 Сент-Этьен - Брест 1:2
Реймс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0
Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Шамбли 2:0 Реймс - Валансьен 1:0 Реймс - Бордо 1:2 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Монако 0:1 Ним - Реймс 2:2 Реймс - Марсель 1:3 Реймс - Метц 0:0 Ницца - Реймс 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Ланс
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|3.
|Ницца
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|5.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 13
|16
|6.
|Ренн
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 9
|15
|7.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|8.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 9
|14
|9.
|Нант
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 11
|14
|10.
|Страсбург
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 15
|14
|11.
|Монако
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|12.
|Лилль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|13.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|14.
|Клермон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 20
|13
|15.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|16.
|Труа
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|17.
|Бордо
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 21
|8
|18.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 22
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|11 - 19
|5
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 4
|15
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|3.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|4.
|Лорьян
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|5.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|7.
|Страсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|8.
|Лилль
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|9.
|Нант
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|10.
|Ланс
|0:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|13.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|14.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|7
|15.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|16.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|17.
|Бордо
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|18.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|20.
|Метц
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ланс
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 2
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|10.
|Клермон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 14
|5
|11.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 13
|5
|12.
|Лилль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|13.
|Лорьян
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|14.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|15.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|17.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|18.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|7
|0
|1
|2.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6
|1
|4
|3.
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6
|1
|0
|4.
|Клермон
|Байо Мохамед
|5
|0
|2
|5.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|4
|1
|3.
|Лилль
|Шека
|5
|0
|4.
|Марсель
|Балерди Леонардо
|3
|1
|5.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
Прогнозы на матч Брест 1:1 Реймс
Исход игры
Брест
36% (49)
Ничья
47.8% (65)
Реймс
16.2% (22)
Тотал 2.5
Больше
27.94% (38)
Меньше
72.06% (98)
Обе команды забьют
Да
69.12% (94)
Нет
30.88% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.2% (56)
1:0 Брест
18.4% (25)
2:1 Брест
14.7% (20)
1:2 Реймс
10.3% (14)
0:0 Ничья
6.6% (9)
0:1 Реймс
3.7% (5)
2:0 Брест
1.5% (2)
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