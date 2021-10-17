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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Марсель
1:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
Лорьян
0'
0:1
13' Пенальти
Лорьенте Арман
1:1
27' Гол
Камара Бубакар
37'
16
Пау
Лопес
2
Салиба
Вильям
15
Чалета-Цар
Дуе
14
Перес
Луан
21
Ронжье
Валентин
4
Камара
Бубакар
29
Лирола
Поль
6
Гендузи
Маттео
10
Пайе
Димитри
20
Де
ла
Фуэнте
Конрад
9
Милик
Аркадиуш
30
Нарди
Поль
2
Силва
Игор
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
3
Дженц
Мориц
25
Ле
Гофф
Венсан
10
Ле
Фе
Энцо
23
Монкондю
Томас
6
Абергель
Лоран
7
Диарра
Стефан
28
Лорьенте
Арман
Марсель
3-2-4-1
Лорьян
5-3-2

Ход матча

13'
0:1
Лорьенте Арман
27'
Камара Бубакар
(Гендузи Маттео)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

История личных встреч

Марсель
Лорьян

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

22 матча

54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.5%
22.7%
22.8%
12 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
1:4
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:5
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
2:3
Л1
1:2
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 5 (1) 0.56
Юндер Дженгиз 3 0.33
Бамба Дьенг Амаду 3 0.33
Жерсон Сантос 1 0.11
Арит Амин 1 0.11
Гендузи Маттео 1 0.11
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0
Лирола Поль 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 4 (1) 0.4
Моффи Теремас 2 (1) 0.2
Монкондю Томас 2 0.2
Ле Гофф Венсан 1 0.1
Лапорт Жульен 1 0.1
Абергель Лоран 0 0
Ле Фе Энцо 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 3 1
Юндер Дженгиз 1 1
Гуйе Пап 2 0
Перес Луан 2 0
Камара Бубакар 2 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Арит Амин 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Салиба Вильям 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 4 0
Мендес Убулан 2 1
Дженц Мориц 2 1
Лемуан Фабьен 3 0
Эрго Жером 1 1
Монкондю Томас 2 0
Лапорт Жульен 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Силва Игор 1 0
Диарра Стефан 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
50%
16-30
4
44%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
38%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

15
9
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
2
13%
3
33%
16-30
5
33%
2
22%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
1
7%
1
11%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
3
30%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0
Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3 Марсель - Вильярреал 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Бенфика - Марсель 1:1 Брага - Марсель 1:1 Марсель - Серветт 3:1 Марсель - Сет 2:1 Марсель - Мартиг 3:0 Метц - Марсель 1:1 Марсель - Анже 3:2 Сент-Этьен - Марсель 1:0
Лорьян
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0
Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1 Лорьян - Нант 1:0 Лорьян - Бордо 1:1 Брест - Лорьян 2:3 Лорьян - Конкарно 0:0 Страсбург - Лорьян 1:1 Лорьян - Метц 2:1 Лион - Лорьян 4:1 Лорьян - Анже 2:0 Лорьян - Бордо 4:1 Марсель - Лорьян 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Ланс Заявка 10 5 3 2 16 - 11 18
3. Ницца Заявка 9 5 2 2 18 - 5 16
4. Анже Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
5. Лион Заявка 10 4 4 2 16 - 13 16
6. Марсель 1:1 Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
7. Ренн Заявка 10 4 3 3 15 - 9 15
8. Лорьян 1:1 Заявка 10 3 6 1 11 - 10 15
9. Нант Заявка 10 4 2 4 14 - 11 14
10. Страсбург Заявка 10 4 2 4 18 - 15 14
11. Монако Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
12. Лилль Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
13. Монпелье Заявка 10 3 4 3 17 - 16 13
14. Клермон Заявка 10 3 4 3 13 - 20 13
15. Реймс Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
16. Труа Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
17. Бордо Заявка 10 1 5 4 12 - 21 8
18. Метц Заявка 10 1 3 6 11 - 22 6
19. Брест Заявка 10 0 5 5 11 - 19 5
20. Сент-Этьен Заявка 10 0 4 6 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 14 - 4 15
2. Лион Заявка 6 3 3 0 13 - 7 12
3. Монпелье Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
4. Лорьян 1:1 Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
5. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Ренн Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
7. Страсбург Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
8. Лилль Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
9. Нант Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
10. Ланс Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11. Марсель 1:1 Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
12. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14. Ницца Заявка 4 2 2 0 9 - 3 7
15. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
16. Труа Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
17. Бордо Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
18. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
19. Сент-Этьен Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
20. Метц Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
3. Ницца Заявка 5 3 0 2 9 - 2 9
4. Марсель 1:1 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Анже Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
7. Реймс Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
8. Ренн Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
9. Нант Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
10. Клермон Заявка 5 1 2 2 6 - 14 5
11. Бордо Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
12. Лорьян 1:1 Заявка 6 0 5 1 6 - 8 5
13. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Лион Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
15. Труа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
16. Страсбург Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
17. Метц Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
18. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Брест Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Сент-Этьен Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Монпелье Лаборд Гаэтан 7 0 1
2. ПСЖ Мбаппе Килиан 6 1 4
3. Лилль Дэвид Джонатан 6 1 0
4. Клермон Байо Мохамед 5 0 2
5. Ницца Гуйри Амин 5 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 4 1
3. Лилль Шека 5 0
4. Монпелье Ферри Жордан 3 1
5. Марсель Балерди Леонардо 3 1
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Марсель 94.3% (133)
X 5% (7)
Лорьян 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Лорьян
2.57
4.42
6.70
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Марсель 1:1 Лорьян онлайн


Прогнозы на матч Марсель 1:1 Лорьян

Исход игры
Марсель
94.3% (133)
Ничья
5% (7)
Лорьян
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.56% (81)
Меньше
40.44% (55)
Обе команды забьют
Да
62.5% (85)
Нет
37.5% (51)
Популярный счёт
2:1 Марсель
48.2% (68)
2:0 Марсель
22% (31)
1:0 Марсель
12.1% (17)
3:1 Марсель
6.4% (9)
1:1 Ничья
4.3% (6)
3:0 Марсель
1.4% (2)
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