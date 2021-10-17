Первый тайм

37' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Пайе Димитри бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

36' Матч возобновлен

35' Камара Бубакар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Марсель выполняет удар от ворот.

33' Дженц Мориц оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Диарра Стефан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

31' Дженц Мориц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Игрок команды Лорьян в офсайде

30' Игрок команды Лорьян отправляет мяч за спину защитников.

30' Камара Бубакар из команды Марсель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

29' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Команда Марсель сравняла счет! Игра продолжается!

27' Г О О О О Л - Камара Бубакар наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

27' Камара Бубакар нанес удар издали, а Поль Нарди отбил его обратно в игру!

26' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Марсель выполняет удар от ворот.

23' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Марсель выполняет удар от ворот.

22' Монкондю Томас не смог попасть в створ ударом издали

20' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Лорьян

19' Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Игрок команды Марсель исполняет передачу

19' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Удар от ворот произведет Лорьян

17' Милик Аркадиуш наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!

17' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Г О О О О О Л - Лорьенте Арман из команды Лорьян забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Пау Лопес прыгнул не в ту сторону.

12' После проверки VAR судья не изменил решения - Лорьян пробьет пенальти!

11' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

10' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Милик Аркадиуш получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Милик Аркадиуш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Диарра Стефан из команды Лорьян направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

8' Дженц Мориц из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Пайе Димитри имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

4' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лорьян начинает с центра поля